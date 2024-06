Художник Дмитрий Прозоров: классическое фэнтези, ещё больше классического фэнтези и World of Warcraft

Работы москвича Дмитрия Прозорова представляют собой самое что ни на есть классическое фэнтези, сферическое в вакууме: могучие воины в мощных доспехах, фигуристые волшебницы в бронелифчиках, клыкастые орки, крылатые драконы и другие персонажи, хорошо знакомые нам по книжным обложкам и компьютерным играм. Но именно любовь к классическим образам и принесла Дмитрию успех: он создатель арта для Blizzard Entertainment и World of Warcraft.

Досье Дмитрий Прозоров также известен под ником TamplierPainter. Работает 2D-иллюстратором, в том числе, для Blizzard Entertainment, создает промо- и кей-арты. Участвовал в конкурсах фан-арта, несколько ему удалось выиграть.

Начнём с обычных вопросов: когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?

Мой творческий путь начался ещё в детском саду. Не могу сказать, что там я показывал какие-то успехи в рисовании, — рисовал не лучше остальных в группе, но мне явно это нравилось. По-настоящему я заинтересовался искусством только в школьные годы. Тогда я часто рисовал в тетрадке на уроках, вместо того чтобы записывать за учителем. Просто мне это было намного интереснее. Ничуть об этом не жалею!

Позже я закончил Художественно-гуманитарный колледж и Московский государственный университет технологии и управления по специальности «дизайн». Тогда ещё не было никаких узкопрофильных направлений в области CG (компьютерной графики), и все шли учиться «на художника» или «на дизайнера». Да и сам я думал, что буду всю жизнь создавать фирменные стили для разных компаний: визитки, бланки и прочее. Но как только я закончил обучение, то понял, что мне это вообще не интересно. Чисто из любопытства решил попробовать себя в CG. Мне это дико понравилось. Ну и вот — занимаюсь этим по сей день.

Большинство ваших работ принадлежат к жанру фэнтези. Почему вы выбрали именно его?

Мне очень нравятся фэнтези-миры. В них есть много прекрасного, чего нет в реальности. Но помимо этого, мне нравится и научная фантастика. Раньше я частенько рисовал в этом жанре, хотя в последнее время у меня почему-то стало гораздо меньше таких работ.

Схватка Картина, нарисованная для конкурса по HotS. Именно после победы в этом конкурсе Blizzard предложили мне работу.

Кого из художников вы цените? Кто повлиял на ваше творчество?

Первое время я был очень вдохновлён аргентинским художником Нико Ди Маттиа. Именно его видео сподвигли меня рисовать на компьютере. Я смотрел на его работы и вообще не понимал, как такое возможно. Тогда мне это казалось магией. В данный момент меня больше всего восхищают работы Вэя Вана и Андре Валлина. Считаю, что их картины довольно сильно на меня повлияли.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

Самыми запоминающимися были Age of Warring Empire, Heroes of the Storm и, конечно же, World of Warcraft. Для AWE я отрисовывал портреты персонажей. Помню, что сроки там были очень жёсткие. Работы, которые мне приходилось сдавать, явно были не того качества, до какого я хотел бы их довести, будь у меня время. Большую часть тех артов я даже не стал публиковать в своих галереях. Стыдно было.

HotS же для меня стала вратами во вселенную Blizzard. Мне даже пришлось несколько подкорректировать свою технику. У HotS немного мультяшная стилистика, а я до того времени старался создавать как можно более реалистичные арты. Но, как по мне, с задачей я справился довольно успешно.

Сейчас традиционное искусство начинает сильно уступать цифровому

Дедушка Зима Первая работа, созданная мной для Blizzard. Было непривычно переключаться с реалистичной стилистики на мультяшно-праздничную.

У вас много иллюстраций — как официальных, так и фан-арта — по вселенным Blizzard. Расскажите подробнее о вашем сотрудничестве. Вы поклонник игр этой студии?

Да, я огромный поклонник Blizzard! Когда я учился в школе, я мог только мечтать приложить руку к созданию таких прекрасных игр. А когда спустя несколько лет Blizzard написали мне письмо с предложением поработать для них, я был в диком восторге!

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи? Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Обычно я куда чаще рисую для себя, для души. Но когда начинается пора жёстких трудовых будней, то, конечно, всё остальное отходит на второй план. Признаться честно, я не очень люблю придумывать что-то новое. Мне куда интереснее взять уже существующий образ и показать его во всей красе. Когда-то мне даже предлагали должность дизайнера персонажей, но я сразу отказался: это совсем не то, чем мне хотелось бы заниматься.



То, насколько заказчик ограничивает свободу творчества, зависит от проекта, над которым мне приходится работать, или от самого заказчика. Например, в работе над WoW всё было довольно строго. Многие вольности, которые я себе позволял, сразу же замечали и тут же просили внести поправки. А вот при работе над HotS всё было куда свободнее. Там я частенько проявлял инициативу в отношении облика персонажей, и, судя по всему, это заказчикам даже нравилось.

Свет и ночь Фан-арт, изображающий сражение двух представителей союзных рас из WoW. Последнее время я всё больше люблю рисовать открытые тела, а не закрытые доспехи.

В какой технике вы работаете? Сколько времени обычно уходит на создание одного рисунка?

Обычно я предпочитаю реализм, но моя техника разнится от работы к работе. Как и затраты времени на отрисовку. Некоторые картины пишутся чуть ли не за пару дней, а некоторые создаются в течение трёх месяцев. Если это не коммерческий проект, а рисунок для души, то процесс может затянуться очень надолго. К примеру, свою картину Awakening я создавал в течении пары лет, а может, даже дольше.

На ваш взгляд, есть ли принципиальные различия между традиционной живописью и цифровой? Бывает ли у вас желание поработать в традиционной манере?

Как по мне — почти нет. Главное отличие — это удобство. При работе в CG нет никакой грязи, каждый штрих можно легко отменить, слои очень помогают. А уж про траты на расходники я вообще молчу. Раньше графические редакторы были не сильно развиты, и различия было весьма заметны. Но сейчас, когда можно легко симулировать и масляные мазки, и угольный карандаш, традиционное искусство начинает сильно уступать цифровому.

Хотелось ли бы мне поработать в традиционной манере? Нет. Мне этого с лихвой хватило во время учёбы в университете, и возвращаться у меня нет ни малейшего желания.

Фэнтези — это в первую очередь красота и атмосфера созданного мира

Главный кей-арт для WoW Classic. Забавно, что на момент создания иллюстрации я даже не знал, что она станет такой важной.

Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

А это зависит от уровня отточенной техники и красоты уникального стиля. Есть художники, которые рисуют очень технично и реалистично, но никому не интересны, а есть те, кто может накалякать что-то за пару минут, но это выглядит очень изящно и любопытно. Всё очень индивидуально и субъективно, зависит и от художника, и от зрителя.

Герои ваших картин, как правило, воины. Чем вас привлекают такие персонажи?

Никогда не обращал на это внимания. Но, пожалуй, вы правы. Наверное, это потому, что мне очень нравится рисовать доспехи.

Битва за Азерот Иллюстрация для Blizzard, приуроченная к добавлению новых союзных рас в World of Warcraft.

Фэнтези-арт часто критикуют за красоту в ущерб здравому смыслу. Самый частый объект таких претензий — знаменитый бронелифчик. Доводилось ли вам самому сталкиваться с подобной критикой? Как вы к этому относитесь?

С подобной критикой я сталкивался, может, пару раз за всю жизнь. Стоит понимать, что всё фэнтези разное. Есть с уклоном в реализм и историчность, где всё должно быть очень практично и «как в жизни». А есть такое, где мультяшные феи, одетые в пару листиков, которые вообще непонятно как держатся, летают и стреляют какими-то сгустками энергии. И это тоже довольно круто! Что первое, что второе — на любителя. И если вы, любитель чего-то одного, лезете к другим и указываете, как у них всё должно быть, то это как минимум странно. Фэнтези — это в первую очередь красота и атмосфера созданного мира. А уж насколько он будет похож на реальный мир, автор решит сам.

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Обычно из игр или фильмов. Куда реже образы приходят при других обстоятельствах. К примеру, идея одной работы пришла, когда я просто лежал на диване. Порой и чужое искусство может подтолкнуть к идее что-то нарисовать.

Пробуждение С этой картиной я возился очень долго, суммарно работа длилась около двух-трех лет.

Какой вам видится профессия художника в будущем, лет через двадцать?

Сложно ответить. Что бы я ни сказал, это будут лишь догадки. Но я очень надеюсь, что развивающиеся нейросети не вытеснят людей из профессии.

Оставляет ли работа время на отдых и личную жизнь? Какие у вас есть хобби помимо рисования?

Да, более чем! Я могу свободно решать, когда и по сколько часов в день работать. Главное, чтобы я успел сдать работу к дедлайну. А сроки мне предоставляют очень даже большие.

Много лет я занимался реконструкцией и кузнечным делом. Изготавливал для себя оружие и доспехи. Но после того, как увлекся CG, эти интересы отошли на задний план. Также многие годы занимаюсь… нет, не так… пытаюсь заниматься бодибилдингом. Но с каждым годом всё яснее вижу, что комбинировать активные тренировки и долгое сидение на заднице за работой невозможно для того результата, которого бы мне хотелось.



Кей-арт для The Burning Crusade Classic.

Какие фантастические произведения — книги, фильмы, игры — вам нравятся? Они оказывают какое-то влияние на ваши работы?

Книги на меня почти никак не влияют. Фильмы могут оказать влияние и даже вдохновить на какой-нибудь арт. Но в основном меня вдохновляют игры. Именно по ним я нарисовал девяносто процентов своих картин. Это все игры Blizzard, The Witcher, Mass Effect и Dragon Age.

И наконец, какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Старайтесь очень тщательно подходить к выбору места обучения. Убедитесь, что учитель, который будет вас тренировать, — это именно тот специалист, на которого вы хотите равняться. Иначе вы рискуете не только не продвинуться в навыках, но и деградировать.

Возмездие Эта работа была создана для конкурса, приуроченного к выходу дополнения для Diablo III — Reaper of Souls.

