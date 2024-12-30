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Лучшие ведра для попкорна в 2024 году

Дмитрий Кинский
30 декабря 19:16
466
2 минуты на чтение
В 2024 году киноделы ударились в творчество как никогда прежде: такого разнообразия тематических ведер для попкорна еще не было!
Поэтому мы собрали для вас самые лучшие из них — на наш скромный взгляд.

«Дюна 2»

Год начался с такого вот замечательного ведра в виде Шаи-Хулуда. Дизайн получился, прямо скажем, неоднозначным... Удивились вообще все: от фанатов до создателей картины.
Дени Вильнев
Режиссер
Когда я увидел его, я подумал: «Черт подери... Какого хрена!?»
Ребекка Фергюсон
Актриса
Ох... Как... Хм... Интересно. Как чувственно...

«Носферату»

К премьере «Носферату» приготовили не ведро, а чертов саркофаг для попкорна! От него даже становится не по себе. Вдруг в темном зале тебя что-то схватит за руку, когда потянешься к попкорну?

«Чужой: Ромул»

Для «Чужого: Ромул» сделали сразу несколько ведер: одно в видео головы ксеноморфа, другое — с лицехватом. Жутковато, но стильно!

«Ужасающий 3»

Мы так и не определились, пугает нас это ведро в форме головы клоуна Арта из хоррора «Ужасающий 3» или смешит.

«Дэдпул и Росомаха»

Зато попкорновое ведро для «Дэдпула и Росомахи» точно вышло крайне мемным. Мы бы даже сказали... ОРНЫМ.

«Веном 3»

Под выход триквела «Венома» маркетологи сделали целый бюст симбиота с открытой пастью.

«Муфаса: Король Лев»

А у спин-оффа «Короля Льва» про Муфасу вместо обыкновенного ведра целая гора для попкорна.

«Гладиатор 2»

Ведро для попкорна в виде горы, говорите? Тогда как насчет целой арены!? Да еще с гладиаторским боем в дополненной реальности по QR-коду!

«Охотники за привидениями: Леденящий ужас»

Грех было не сделать ведро в виде Лизуна, пожирающего попкорн.

«Гарфилд»

У авторов «Гарфилда» нашлось кое-что получше ведра для попкорна — постер с ведром для попкорна в виде головы главного героя.

«Пацаны»

Создатели «Пацанов» хайп-трейн с тематическими ведрами тоже не обошли стороной. И придумали шуточное ведро для одного из эпизодов в виде... кхм... полового органа. Показывать мы вам его не будем, но можете загуглить. На свой страх и риск.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
осталось:13дней
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