Лучшие ведра для попкорна в 2024 году

В 2024 году киноделы ударились в творчество как никогда прежде: такого разнообразия тематических ведер для попкорна еще не было!
Поэтому мы собрали для вас самые лучшие из них — на наш скромный взгляд.
«Дюна 2»
Год начался с такого вот замечательного ведра в виде Шаи-Хулуда. Дизайн получился, прямо скажем, неоднозначным... Удивились вообще все: от фанатов до создателей картины.
Дени Вильнев
Режиссер
Когда я увидел его, я подумал: «Черт подери... Какого хрена!?»
Ребекка Фергюсон
Актриса
Ох... Как... Хм... Интересно. Как чувственно...
«Носферату»
К премьере «Носферату» приготовили не ведро, а чертов саркофаг для попкорна! От него даже становится не по себе. Вдруг в темном зале тебя что-то схватит за руку, когда потянешься к попкорну?
«Чужой: Ромул»
Для «Чужого: Ромул» сделали сразу несколько ведер: одно в видео головы ксеноморфа, другое — с лицехватом. Жутковато, но стильно!
«Ужасающий 3»
Мы так и не определились, пугает нас это ведро в форме головы клоуна Арта из хоррора «Ужасающий 3» или смешит.
«Дэдпул и Росомаха»
Зато попкорновое ведро для «Дэдпула и Росомахи» точно вышло крайне мемным. Мы бы даже сказали... ОРНЫМ.
«Веном 3»
Под выход триквела «Венома» маркетологи сделали целый бюст симбиота с открытой пастью.
«Муфаса: Король Лев»
А у спин-оффа «Короля Льва» про Муфасу вместо обыкновенного ведра целая гора для попкорна.
«Гладиатор 2»
Ведро для попкорна в виде горы, говорите? Тогда как насчет целой арены!? Да еще с гладиаторским боем в дополненной реальности по QR-коду!
«Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
Грех было не сделать ведро в виде Лизуна, пожирающего попкорн.
«Гарфилд»
У авторов «Гарфилда» нашлось кое-что получше ведра для попкорна — постер с ведром для попкорна в виде головы главного героя.
«Пацаны»
Создатели «Пацанов» хайп-трейн с тематическими ведрами тоже не обошли стороной. И придумали шуточное ведро для одного из эпизодов в виде... кхм... полового органа. Показывать мы вам его не будем, но можете загуглить. На свой страх и риск.
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