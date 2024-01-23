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    Что получат подписчики «Мира фантастики» в 2024 году? Рассказываем

    23 января 2024
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    23.01.2024
    48909
    1 минута на чтение
    Что получат подписчики «Мира фантастики» в 2024 году? Рассказываем 1

    1500-й человек подписался на «Мир фантастики» на 2024 год! Друзья, вы фантастические!

    Осталась неделя до окончания подписной кампании на «Мир фантастики» на 2024 год. Вы ещё можете принять в ней участие на сайте CrowdRepublic. На данный момент собрано уже более 11 миллионов рублей.

    Но пока ещё осталась неразблокированной последняя сверхцель — артбук по чудовищам Лавкрафта! Он станет доступен, когда сборы достигнут 12 миллионов.

    Напомним, какие бонусы уже получат подписчики на ежемесячный журнал:

    Акриловый брелок

    Каждый подписчик на ежемесячный журнал получит акриловый брелок с фантастической иллюстрацией одного из наших художников.

    Бустер ККИ «Берсерк. Герои» в каждом номере

    В каждый номер ежемесячного «Мира фантастики» будет вложен бустер (комплект из 15 случайных карт) для ККИ «Берсерк. Герои. Переполох в Канор-Вэйне». Как в старые добрые времена!

    Комплект объёмных наклеек

    Каждый подписчик на ежемесячный журнал получит лист объёмных наклеек формата A5 с изображениями персонажей, придуманных Александром Ремизовым

    Постер для каждого номера

    В каждый номер ежемесячного «Мира фантастики» будет вложен двусторонний постер формата A3 с фантастическими иллюстрациями от различных художников.

    Скретч-постер Fantlab для юных читателей

    Каждый подписчик на ежемесячный журнал получит большой (42×60 см) плакат в картонном тубусе от наших друзей из «Лаборатории фантастики».

    На постере — сто произведений (романы и циклы) в виде ассоциативной иллюстрации к произведению и заголовка. Все иллюстрации скрыты серебристым напылением, который следует стирать только у прочитанных вами произведений. Закрытые, нестёртые квадратики на постере служат мотиватором к прочтению.

    Фигурка космонавта

    Каждый подписчик на ежемесячный журнал получит пластиковую фигурку (5 см) космонавта, придуманного нашим постоянным художником Александром Ремизовым. Фигурку можно раскрасить!

    Неразблокированной остаётся последняя сверхцель:

    Артбук «Бестиарий Лавкрафта: Руководство натуралиста»

    Каждый подписчик на ежемесячный журнал получит красочную книгу «Бестиарий Лавкрафта: Руководство натуралиста»

    Странные тени в парке? Загадочное громыхание в подвале? Страх, таящийся на кухне? Ночные кошмары, полные удивительных приключений и невероятных созданий? Опознать монстров из Мифов Ктулху не так-то просто. Любому исследователю, желающему узнать, кто перед ним, пригодится определитель. Выходя из дома, не забудьте захватить с собой эту книгу! Незаменимое руководство как для любителей, так и для опытных сверхъестествоиспытателей.

     

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