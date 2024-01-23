Что получат подписчики «Мира фантастики» в 2024 году? Рассказываем

1500-й человек подписался на «Мир фантастики» на 2024 год! Друзья, вы фантастические!

Осталась неделя до окончания подписной кампании на «Мир фантастики» на 2024 год. Вы ещё можете принять в ней участие на сайте CrowdRepublic. На данный момент собрано уже более 11 миллионов рублей.

Но пока ещё осталась неразблокированной последняя сверхцель — артбук по чудовищам Лавкрафта! Он станет доступен, когда сборы достигнут 12 миллионов.

Напомним, какие бонусы уже получат подписчики на ежемесячный журнал:

Акриловый брелок

Каждый подписчик на ежемесячный журнал получит акриловый брелок с фантастической иллюстрацией одного из наших художников.

Бустер ККИ «Берсерк. Герои» в каждом номере

В каждый номер ежемесячного «Мира фантастики» будет вложен бустер (комплект из 15 случайных карт) для ККИ «Берсерк. Герои. Переполох в Канор-Вэйне». Как в старые добрые времена!

Комплект объёмных наклеек

Каждый подписчик на ежемесячный журнал получит лист объёмных наклеек формата A5 с изображениями персонажей, придуманных Александром Ремизовым

Постер для каждого номера

В каждый номер ежемесячного «Мира фантастики» будет вложен двусторонний постер формата A3 с фантастическими иллюстрациями от различных художников.

Скретч-постер Fantlab для юных читателей

Каждый подписчик на ежемесячный журнал получит большой (42×60 см) плакат в картонном тубусе от наших друзей из «Лаборатории фантастики».

На постере — сто произведений (романы и циклы) в виде ассоциативной иллюстрации к произведению и заголовка. Все иллюстрации скрыты серебристым напылением, который следует стирать только у прочитанных вами произведений. Закрытые, нестёртые квадратики на постере служат мотиватором к прочтению.

Фигурка космонавта

Каждый подписчик на ежемесячный журнал получит пластиковую фигурку (5 см) космонавта, придуманного нашим постоянным художником Александром Ремизовым. Фигурку можно раскрасить!

Неразблокированной остаётся последняя сверхцель:

Артбук «Бестиарий Лавкрафта: Руководство натуралиста»

Каждый подписчик на ежемесячный журнал получит красочную книгу «Бестиарий Лавкрафта: Руководство натуралиста»

Странные тени в парке? Загадочное громыхание в подвале? Страх, таящийся на кухне? Ночные кошмары, полные удивительных приключений и невероятных созданий? Опознать монстров из Мифов Ктулху не так-то просто. Любому исследователю, желающему узнать, кто перед ним, пригодится определитель. Выходя из дома, не забудьте захватить с собой эту книгу! Незаменимое руководство как для любителей, так и для опытных сверхъестествоиспытателей.