Фантастический успех: есть 10 миллионов на крауд-кампании!

Друзья, вы невероятные!

Спасибо за вашу фантастическую поддержку. Мы очень ценим вклад каждого участника, безмерно благодарны за вашу активность на странице проекта и в социальных сетях!

Признаться, мы не ожидали таких результатов (да что там, даже на финальную сверхцель смотрели со скепсисом). Поэтому не подготовили ещё одну сверхцель на такое круглое число. Согласовать уже что-то крупное точно не успеем.

До конца кампании осталось четыре дня — последний момент, чтобы решиться подарить подписку себе или своим друзьям. Мы продолжим публиковать обратный отсчёт в социальных сетях до конца кампании, а потом поделимся статистикой.

И ещё раз напомним:

Отдельно — 12 обычных номеров, которые выйдут в 2023-м. Доступна рассрочка в два платежа. Цена: 4680 рублей.

Отдельно — 3 спецвыпуска, которые выйдут в 2023-м. Цена: 2970 рублей

Все подписчики ежемесячных номеров получат все разблокированные сверхцели: подставку под горячее, нашивку на ткань, пластиковый кубик, акриловую награду, постеры в каждый номер, скертч-постер «Фантлаба» и литературный спецвыпуск.