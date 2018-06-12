Одна из страдающих в аду душ приходит в себя посреди окружающего безумия и решается на побег. Говорят, чтобы выбраться отсюда, нужно добиться расположения таинственной красной богини… Но, чтобы добраться до неё, придётся пережить встречи со злобными демонами и пройти сквозь лабиринты из костей и трупов.

Жанр: приключение

Разработчик: Madmind Studio

Издатель: Madmind Studio

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: текст

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Madmind Studio расхваливали свою дебютную работу так старательно, что она смогла и игровых журналистов заинтересовать, и на Kickstarter набрать средств втрое больше, чем просили разработчики. А постоянные новости о вырезанных цензурой жестоких сценах не могли не привести к эффекту Стрейзанд — об игре заговорили все. Ну и как можно устоять, когда тебе предлагают ни много ни мало «бескомпромиссно жестокий, до поджилок пугающий хоррор с первоклассной графикой от команды, работавшей над третьим «Ведьмаком»? Да ещё и геймплей обещают необычный: мятежный дух главного героя может вселяться в демонов и других грешников и с их помощью избавляться от врагов и решать загадки. Вот только с реальностью это красочное описание имеет мало общего.

Начнём с того, что Agony — не хоррор, а квест со скудными элементами стелса. Герой бродит по аду и собирает сердца, черепа и прочие «запчасти», которые нужно принести в жертву, чтобы открыть очередную локацию. Иногда надо запомнить начертанный на стене знак и повторить его в нужном месте. Или взять факел и поджечь блокирующий путь куст или деревянный забор — в аду так плохо с техникой безопасности, что заборы тут вечно ставят неподалёку от открытого огня.

Спокойно гулять и рассматривать местные достопримечательности мешают демоны. Одним из них можно дать пинка, чтобы они на время отстали. Другие убивают с одного удара, так что нужно прятаться от них в услужливо подсвеченных нишах или же красться мимо. Отвлечь внимание броском камня или поджогом, заманить чёрта в ловушку или победить его, заручившись поддержкой собратьев по несчастью, герой не в состоянии. В местное подобие босса можно потыкать факелом, и это, пожалуй, вся боевая составляющая игры.

Agony — не хоррор, а квест со скудными элементами стелса

Даже хвалёное переселение душ не впечатляет. Когда персонаж гибнет, его душа может завладеть другим человеком или демоном и… продолжить шататься по коридорам и собирать черепа. Иногда переселиться в другое тело можно по своей воле — например, чтобы пересечь пропасть. При том, что зоны-уровни невелики и контрольные точки чаще всего под рукой, смысла в астральных путешествиях мало. Разве что изредка удаётся отвлечь демона, погибнуть и, взяв под контроль другого персонажа, быстро добежать до безопасного места. Но прятаться проще.

С графикой дела обстоят ещё хуже, чем с игровым процессом. Угловатые модели, размытые текстуры, блестящие, будто резиновые поверхности, топорная анимация и убогие спецэффекты травмируют психику сильнее, чем творящийся в аду беспредел. Кажется, будто перед тобой игра десятилетней давности, «ремастер» которой сделали на коленке школьники-энтузиасты. Можно возразить, что картинка — это не главное. Но отвратительный видеоряд портит всю атмосферу игры. Фон выглядит декорацией из пластилина и папье-маше, а валяющиеся повсюду отрубленные конечности вызывают не страх или отвращение, а смех: глядите, в аду грузовик с манекенами перевернулся! При этом художники честно стараются нагнать жути. Иногда у них даже получается: макабрические конструкции из внутренностей, торчащие из стен сжимающиеся челюсти и костяная мебель впечатляют. Но не пугают: кровь и кишки в игре на каждом шагу, и шокирующие виды быстро приедаются.

Графика мешает оценить по достоинству и «взрослый» контент. Обнажённая натура и порнографические сцены в игре и правда присутствуют, но в исполнении уродливых, плохо анимированных болванчиков они вызывают только отвращение. Да и кого разработчики хотят этим удивить в наше время, ещё и на полном серьёзе?

Несмотря на трэшовую наружность, сюжет у Agony серьёзный, мрачный, с библейскими мотивами и отсылками. И его можно даже назвать интригующим, особенно для тех, кто интересуется мифологией и любит сам составлять картину событий из тайных посланий и речей сумасшедших. Но сопереживать страданиям героя не хочется: слишком мало известно и о нём, и об остальных обитателях ада. А ведь каждому из встреченных людей можно было придумать предысторию, написать пару диалогов, показать флешбэки! Но нет, все они — просто болванчики, бесконечно повторяющие единственную фразу.

Итог: No Man’s Sky от жанра хорроров. Madmind Studio обещали ужастик года, а выпустили унылый квест, уродливый настолько, что все старания сценаристов и художников пропали зря. И независимый статус разработчиков никак не оправдывает такой халтуры. Penumbra, Amnesia и Soma тоже созданы отнюдь не гигантами индустрии, но даже с ними Agony не идёт ни в какое сравнение.