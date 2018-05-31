Разработчики Agony, студия Madmind, опубликовали на официальном канале хоррора на YouTube видео, где показали, что в итоге вырезали из игры.

Осторожно, видео содержит сцены жестокости!

В конечный вариант игры не вошли сцены, где герой убивает младенцев, насилует суккуба, проверяет состояние эмбриона и порождает демона Оноскелис. Кроме этого, разработчикам пришлось отказать от подробной симуляции физики ягодиц. Сделано это было ради получения более низкого рейтинга — M(17+) вместо AO(18+). Однако они также отмечают, что в Agony попало гораздо больше контента, чем они изначально планировали.

Ждать патч с вырезанными сценами не стоит. Разработчики опасаются, что в подобной ситуацию игру могут запретить, а они получат судебный иск.

Релиз Agony на ПК, PS4 и Xbox One состоялся 29 мая.