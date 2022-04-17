Настольная игра «Приключения Робина Гуда»

Если вы интересуетесь настольными играми, то наверняка встречали работы Михаэля Менцеля, даже если не слышали его имени. Это художник, проиллюстрировавший множество немецких игр, начиная с таких проверенных временем хитов, как «Колонизаторы» и «Каменный век», и заканчивая более современными «Доминионом» и «Моим городом». Многие считают Менцеля одним из лучших «настольных» художников — его сказочные, но при этом реалистичные иллюстрации добавляют любой игре привлекательности.

Тип игры: приключенческая, кооперативная, семейная Автор: Михаэль Менцель Художник: Михаэль Менцель Издатель: KOSMOS Издатель в России: «Звезда» Количество игроков: 2–4 Возраст игроков: 10+ Время игры: 60 минут Похоже на: «Андор» — «О мышах и тайнах» — Приключенческие книги-игры

В какой-то момент Михаэлю надоело оформлять чужие игры, и он захотел создавать свои. Его первое детище, «Андор», вышло в 2012 году. Это было классическое фэнтези о королевстве, на которое нападает нечисть с чёрным драконом во главе, тогда как игроки в роли героев должны всех спасти. «Андор» завоевал множество наград и обрёл любовь игроков — как опытных, так и «семейного уровня». К игре вышло уже два продолжения и несколько мелких дополнений. Немалую роль в достижении успеха сыграли прекрасные иллюстрации, ведь, конечно, Менцель сам их рисовал.

Для своей второй игры Михаэль не стал изобретать новый мир, а взял известную легенду о лесном разбойнике, который грабил богатых и отдавал деньги бедным. Образ Робина Гуда давно вышел за пределы английского средневекового фольклора, так что тема беспроигрышная: роль благородного разбойника, сражающегося с несправедливостью, с удовольствием примерят игроки всех стран и континентов.

Однако, создавая игру, Менцель явно думал больше не как геймдизайнер, а именно как художник. В первую очередь он хотел максимально погрузить игроков в вымышленный мир и для этого разработал инновационное игровое поле. Сложив его из шести больших фрагментов, вы увидите зелёный Шервудский лес, величественный замок короля Ричарда и деревянные домики городка Ноттингема. Чего вы не увидите, так это ставших привычными по другим играм линий, которые разделяют карту на области, гексы или какие-то другие части. Всё поле — одна большая иллюстрация!

Чтобы путешествовать по этой местности, каждый игрок после выбора персонажа (Робин Гуд, Малыш Джон, Уилл Скарлет или дева Мэриан) получает целых пять деревянных фигурок своего цвета. Две из них изображают героя стоящим, две — идущим, одна — бегущим. Чтобы совершить действие движения, надо буквально проложить путь с помощью этих фигурок: приложить к стоящей фигурке движущиеся и подставить к ним в конце вторую стоящую. Убрав все предыдущие фигурки, герой оказывается на новом месте. Естественно, нельзя двигаться напрямик через деревья, дома, стены или нарисованных на поле персонажей.

Такая простая и наглядная система позволяет не думать о каких-то обычных игровых условностях вроде «очков движения», а просто смотреть на яркую красочную местность. А ещё заставляет по-новому планировать ходы: если вы закончите в тени, стражники точно вас не поймают, а вот стоять на открытых солнечных полянах всегда рискованно!

Чтобы вы могли ещё больше погрузиться в игровой мир и меньше отвлекаться на лишние компоненты и правила, Менцель сделал множество выемок с цифрами, в которых расположены двусторонние жетоны. Он назвал это «живым игровым полем». Когда в игре что-то происходит, то вместо того, чтобы искать и выкладывать какие-то новые компоненты, игроки просто переворачивают нужный жетон. Пришедший стражник, срубленное дерево, открытый сундук — вы сразу же видите, как всё это появляется на поле, так что история разворачивается прямо на ваших глазах.

Это интересная и удобная система, которая имеет лишь один недостаток. Распаковав только что купленную игру, вы обнаружите, что все жетоны плотно утоплены в свои выемки. Пытаясь достать их впервые, вы рискуете неудачно поддеть и расслоить жетон, отчего сердце бывалого настольщика начинает истекать кровью! И чем дольше играешь, тем сильнее усугубляется проблема. Чаще всего переворачиваются жетоны стражников, и после пятка партий они уже щеголяют ободранными краями и плохо держатся в выемках. Похоже, проблему выпадания автор предвидел: внутри коробки тайлы поля упаковываются в специальную обложку, и жетоны не потеряются даже во время транспортировки игры. Но в целом с компонентами «Робина Гуда» надо обращаться максимально аккуратно.

Вторая (после игрового поля) важнейшая часть игры — книга приключений. На этот раз слово «книга» не просто красивое название для буклета, в котором чуть побольше страниц, чем в правилах. В «Робине Гуде» нас ждёт настоящая книга в твёрдой обложке и с более чем двумя сотнями плотных страниц! С её помощью игроки будут проходить кампанию из семи приключений.

Но семью партиями игра не ограничивается. Во-первых, если вы проиграете какой-то сценарий, при повторном прохождении кое-что в истории может измениться. Во-вторых, есть сюжетное разветвление (хотя концовка у кампании одна). В-третьих, после успешного завершения последнего сценария есть вариант «Новая игра +». Начав историю заново, вы столкнетёсь с более сильными врагами, обретёте могущественные предметы и должны будете изменить тактику из-за появления «Плаката о розыске разбойников».

Наконец, третий компонент, без которого в «Приключениях Робина Гуда» не обойтись, — непрозрачный холщовый мешочек. С его помощью определяется очерёдность хода (путём вытаскивания цветных дисков персонажей), проходят бои и различные проверки вроде «смогли ли вы запрыгнуть в повозку». В мешочек постоянно докидывают лиловые кубики, символизирующие силу «плохих парней». А вот белые кубики «сил добра» добавить не так-то просто: надо либо беречь силы и не бегать, либо натыкаться на удачные события в ходе приключения.

Когда случается бой, из мешка не глядя достают до трёх кубиков: если все они лиловые, победить врага не удалось, а если попался хоть один белый, наш герой побеждает в схватке. Такую боевую систему, конечно, нельзя назвать тактичной и глубокой, поэтому в целом игра подходит скорее для семейного времяпрепровождения или расслабленного погружения в легенду о Робине в компании друзей. «Приключения Робина Гуда» максимально дружелюбны к игрокам.

Вариант окончательной смерти персонажа в отдельной партии есть, но он труднодостижим. Для этого самый опасный противник в игре, сэр Гай Гисборн, постоянно преследующий героев, должен поймать вас несколько раз, что маловероятно. Обычные же стражники просто берут в плен, и освободиться от них — раз плюнуть. Проиграть сценарий здесь можно только из-за нехватки времени, но игра всегда даёт новый шанс — вы будете переигрывать, пока не победите в кампании.

Такова главная характеристика новой игры от Менцеля: она явно создавалась не для того, чтобы заставить игроков напрячь мозги и проверить свои стратегические способности. Нет, целью автора было окунуть нас с головой в приключенческую историю, где мы становимся главными героями. Отсюда и все находки: поле практически без игровых пометок, простая (если не сказать примитивная) боевая система, книга с описанием множества событий, полный кооператив…

Это слияние настолки и книги-игры, за которым очень приятно провести уютный вечер. Ведь здесь добро обязательно рано или поздно победит зло, а благородные разбойники одолеют коварного принца Джона.