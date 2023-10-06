Обзор настольной игры «Неон»

В мрачном киберпанковском мире будущего шесть крупнейших мегакорпораций по производству имплантов выясняют отношения. В яростной схватке сходятся шестеро бойцов-киборгов, ну а чтобы они не тратили время попусту, районы города-арены, где разворачивается битва, один за другим уходят под воду. Победителем нарекают последнего бойца, который остался на ногах. Впрочем, не исключено, что падут сразу все…

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Весной 2019 года Игорь Склюев и Екатерина Горн — видные деятели отечественного рынка настольных игр — привезли на «ГраниКон» свою новую разработку, которая мгновенно приковала к себе внимание участников конвента. Прототип их настолки ловко воссоздавал игровой опыт королевских битв, переживавших тогда пик популярности. Динамичные перестрелки, поиск лута, постоянное сужение арены, победа, достающаяся последнему выжившему, — все знаковые черты жанра присутствовали и отлично работали даже в сыром прототипе. В кулуарах тут же развернулась ещё одна королевская битва — за право издать новую настолку, и победителем из неё вышел «Мир Хобби». Теперь предстояло довести прототип до ума. В этом длительном процессе, помимо авторов, активно участвовали продюсеры Екатерина Рейес и Александр Кожевников.

Они практически сразу отбросили идею привязать игру к известной франшизе вроде Apex Legend или Fortnite: создателям хотелось сделать свой собственный продукт, а не мерч по популярному проекту. Вместо абстрактного будущего был выбран киберпанковский сеттинг, который и определил название игры. Разработка проходила стандартно, циклично: игроки-тестировщики проводили массу партий в текущей редакции предварительных правил, разработчики собирали их обратную связь, вносили коррективы — и передавали обновлённую версию правил снова в руки тестировщиков. Кстати, чем больше компонентов в игре, тем больше таких тестов надо проводить.

Тесты первых версий были успешными, но внезапно всплыл один нетривиальный момент: одни и те же элементы игры получали то огонь критики, то яростную похвалу от разных тестировщиков, что ставило команду в тупик. В итоге они нашли отличное решение, которое удовлетворило всех: игру поделили на два режима. Первый — возрождение, где у игроков по две жизни, а побеждает тот, кто набирает максимальное количество победных очков. Ну или остаётся на арене последним, как Дункан Маклауд. В этом же режиме играется кооперативный вариант с командами по два человека. Второй режим — это классическая королевская битва, где каждый сражается сам за себя, где смерть необратима, а побеждает только тот, кто остаётся на арене последним. Если последние персонажи гибнут одновременно, в партии нет победителя.

Фактически разные варианты правил рассчитаны на две разные аудитории. Представителей одной привлекают рискованные быстрые партии, где персонаж при определённой доле невезения может выбыть из игры после одной лишь успешной атаки соперника. Представителям других нравятся более спокойные и размеренные схватки, где после потери всех жизней у них остаётся ещё один шанс. Из-за того, что получилось две версии правил, процесс подготовки компонентов несколько усложнился, но на объём или стоимость коробки в общем и целом это не повлияло. Было понятно, что проект движется в правильном направлении и разработка выходит на финишную прямую.

Но тут наступил 2020 год. Грянула пандемия, и работу над «Неоном» пришлось отложить: производство компонентов приостановилось, а локдаун поставил крест на тестировочных партиях. С 2022 года затраты на изготовление компонентов начали стремительно расти — и релиз снова пришлось отложить, а содержимое коробки — основательно пересмотреть, чтобы цена коробки не улетела в небеса. Впрочем, это позволило пройтись по игре ещё раз более свежим взглядом — и увидеть, как можно сделать её ещё лучше. Именно в этот момент количество очков здоровья у героев сократилось с 10 до 6, а правила стали чуточку проще для восприятия.

Больше всего проблем возникло, как ни странно, вовсе не с фигурками персонажей, а со скрепочками, которые отмечают на планшетах количество энергии у персонажей. Пришлось переделывать их несколько раз, чтобы добиться нужного результата: они должны были, с одной стороны, плотно сидеть и не сваливаливаться, а с другой — не царапать карточки при перемещении. Хотя и миниатюры доставили забот, но больше психологических: они ехали очень долго. В итоге именно из-за них игра поступила в продажу только сейчас.

Схватка шести ёкодзун

Но давайте уже перейдём от истории к самой игре. Её сердце — это арена из 10 секторов, однако их число сокращается в конце каждого раунда — таким образом достигается сужение игровой зоны. Когда выбывает один сектор, остальные приближаются друг к другу, пока в конце концов поле не сожмётся до двух локаций, где сражаться имеет смысл в основном рукопашным оружием. По арене перемещаются персонажи, которые могут искать лут, атаковать других игроков или биться с ботами.

Персонажи обладают различными навыками, заметно влияющими на стиль игры. Например, Акари способна перетягивать игроков с соседних секторов в свой и выставлять в сектор жетон, запрещающий применение способностей, — тут сама собой напрашивается игра через ближний бой. А Снейк умеет кидать дымовую гранату, осложняющую атаки по бойцам в этом секторе, и контратаковать. Применение способностей стоит очков энергии, однако бойцы могут их накапливать — вплоть до 6 единиц.

Кроме способностей, которые применяются при желании/возможностях, персонажи каждый ход обязательно выполняют цепочку из трёх действий четырёх типов: перемещение, поиск вещей в секторе, атака противника или оборона. Тип действий и последовательность задают карты: их игрок выбирает в начале хода, комбинирует и выкладывает на стол. Кроме того, от этих карт зависит, в каком порядке ходят игроки в раунде.

Атака осуществляется через броски кубиков. В зависимости от оружия и всяких дополнительных условий в ход может пойти от 1 до 5 розовых кубиков атаки. Обороняющийся тоже кидает дайсы, но уже синие, защитные. На защиту по умолчанию бросают 1 кубик, при этом можно разжиться максимум тремя. Баланс смещён в сторону атаки за счёт не только количества кубов, но и распределения «успехов» на них: на атакующем кубе три «успешные» стороны, а на защитном — только две. Поэтому обороняющемуся надо полагаться не столько на синие кубики, сколько на защитную экипировку и всевозможные модификаторы: от способностей персонажа до секторов поля, которые лишают эффективности часть «успешных» граней на атакующих кубиках.

Защитное действие с карточек позволяет разжиться дополнительным кубиком на оборону и восстановить 2 единицы энергии. С действием движения можно переместиться на соседний сектор, а с действием поиска — выяснить, нет ли в локации чего-нибудь полезного. При этом каждый последующий поиск лута в локации требует от героя всё больше очков энергии. Получилось просто, изящно и логично: все лежащие на поверхности пушки уже растащили, теперь надо обшаривать всякие закоулки. Кроме того, эта система побуждает не сидеть на одном месте, а постоянно перемещаться, что увеличивает риск столкновения с другими героями, особенно в условиях постоянного уменьшения игрового поля.

Вещи в игре бывают шести видов: пистолеты, массивные пушки, оружие ближнего боя, гранаты, бронежилеты и шлемы. Одновременно разрешается использовать только по одному предмету каждого типа. Если выпадает несколько предметов одного типа, лишние можно использовать как дополнительные заряды. Кстати, если для шлемов и брони это просто способ «впитать» ещё один кубик урона, то оружие благодаря зарядам совершает усиленные атаки: можно получать дополнительные кубики, менять результаты на более выгодные и так далее. После применения заряд сбрасывается. В крайнем случае допустимо использовать в качестве заряда само оружие: да, потом придётся искать новое, но зачастую один усиленный выстрел определяет исход партии, так что риск оправдан.

Кроме других бойцов, игроки могут атаковать ботов, которые обитают в каждом секторе. Убитые боты дают дополнительные заряды; к тому же в режиме возрождения они приносят дополнительные победные очки. Охотиться на ботов есть смысл в начале игры, ведь по мере сужения арены они пропадают с карты вместе с секторами. Игроки тоже страдают от сокращения площади схватки: если на секторе, который ушёл под воду, стояли персонажи, они получают урон и принудительно перемещаются на один из соседних секторов. Урона можно избежать, заплатив 2 единицы энергии, — но под конец хода она остаётся у игроков далеко не всегда.

Победитель забирает всё

Что же в итоге получилось? Исключительно напряжённое, весёлое и динамичное рубилово. Всё, что касается игровых механик в игре, если не выполнено безупречно, то как минимум отполировано до блеска. Есть и элементы планирования, и солидная доля случайности, но нет мучительно сложных подсчётов или тяжёлых, непонятных на интуитивном уровне механик. Драйв схватки на постоянно сужающейся арене передан идеально; редко когда видеоигровые механики настолько гладко переходят в настольную игру. Оперативная обстановка всё время меняется, и под неё надо подстраиваться. Всё это держит игрока в тонусе, и удовольствие от схватки получаешь, даже если не удалось выиграть.

Я опробовал оба режима и определённо отношу себя к поклонникам классической королевской битвы: в ней выше и динамика, и накал страстей, а события развиваются настолько стремительно, что проиграть не страшно — ждать новой партии в любом случае придётся недолго. На мой взгляд, в игре есть бойцы, чьи способности сильнее, чем у других, но достичь однозначного доминирования у них не выйдет из-за фактора случайности: уж слишком много звёзд должно сойтись в одной точке, чтобы вы победили.

Даже если вы играете максимально умело и вовсю используете сильную сторону своего бойца, вам может не выпасть нужное оружие, или тщательно подготовленная атака сорвётся из-за того, что вражеский персонаж отошёл слишком далеко, или банально подведёт бросок кубов… В конце концов, если вы будете играть слишком хорошо, ваши друзья, скорее всего, создадут временный альянс, чтобы убрать вашего героя с арены! В результате практически в каждой партии победитель не очевиден до самой развязки, до решающего броска кубиков. Сохранение интриги до последнего хода — действительно крутая особенность, немногие настолки так умеют.

Но есть и негативные стороны. Во-первых, выбранный сеттинг никак не проявляет себя в геймплее. Нет ни какой-либо реализации принципа high tech, low life, ни искусственных интеллектов, ни хакеров, ни виртуальных реальностей, ни корпоративного влияния… Сеттинг — просто сеттинг. Замени это мрачное будущее на любое другое — ничего не поменяется. Более того, кислотные картинки на чёрном фоне сложно воспринимать, особенно если они лежат к тебе боком или вверх ногами — а в таком положении относительно вас находится три четверти игрового поля. В итоге просто читаешь названия локаций да их свойства, а на арт не обращаешь внимания. Впрочем, есть одна деталь, которая оправдывает этот сеттинг: кубики. Прозрачные, неоново-розовые и неоново-голубые — вот их хочется постоянно вертеть в руках, такие они классные.

Во-вторых, миниатюры не слишком похожи на арт с карточек героев, из-за чего некоторых персонажей на игровом поле путаешь, и постоянно приходится уточнять, что за боец стоит в этом секторе. Сами миниатюры классные, но лично я бы в такой ситуации предпочёл картонки на подставках, дабы не тратить время на выяснение «а кто это у нас тут».

В идеале хотелось бы иметь сразу несколько изданий в разных сеттингах на выбор: центральная механика уж очень хороша, жалко, если она останется в одной-единственной игре. Было бы круто увидеть её в постапокалиптическом, фэнтезийном и стимпанковском оформлении. Чёрт, да подойдёт даже пиратский сеттинг, где горстка флибустьеров отчаянно сражается друг с дружкой за сундук с сокровищами на стремительно погружающемся под воду острове…

Потенциал для выхода дополнений тоже огромен: можно выпускать новых бойцов, новые фрагменты поля с новыми свойствами, прикрутить какой-нибудь PvE-режим. Причём у разработчиков уже есть кое-какие идеи на этот счёт, так что теперь дело в основном за игроками: всё решил их интерес к проекту.

* * *

«Неон» — несложная в освоении, стремительная, напряжённая и увлекательная игра, на которую стоит обратить внимание всем ценителям америтреша. Пускай проект не раз задерживали и переносили, это пошло ему только на пользу: первый тираж отполирован так, будто это уже десятый, исправленный и дополненный. Потенциально неплохой подарок для подростка, не вылезающего сутками из «Ореха», «Пубга» и «Фортнайта», и настоящая находка для кампаний на 4–6 человек, которые ищут скоротечных, но до последнего щекочущих нервы партий.