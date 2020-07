На все руки мастер: обзор ролевой игры Genesys

Универсальная система правил — редкий гость на российском рынке НРИ. С игры-конструктора «Дневник авантюриста» в 2012 начала «Студия 101», а потом Indigo Games при помощи краудфандинга выпустила Fate Core. Безусловное достоинство обоих проектов в том, что они дали авторам инструменты для создания самых разных приключений и миров. В 2020 с этими играми в один ряд встанет локализованная Genesys — проект Fantasy Flight Games, ориентированный на авантюрный жанр. Ключевое отличие игры — в особых «повествовательных игральных костях». Создатели уверяют, что с их помощью игрокам проще влиять на историю, например, добавлять новые детали и неожиданные повороты. Звучит интригующе, но так ли это не практике? В чём вообще смысл таких необычных игральных костей и почему нельзя было обойтись классическим набором? И есть ли что-то ещё интересного в Genesys помимо «странных кубов»? Давайте разбираться.

Genesys Тип: настольная ролевая игра

Жанр: универсальная система правил для игр в приключенческом стиле

Разработчик: Fantasy Flight Games

Издатель в России: Hobby World

Количество игроков: 2–6

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на:

Savage Worlds. Дневник авантюриста

Cortex Prime

линейки Star Wars от FFG

С чего всё началось

Точкой отсчёта можно считать 2010 год, когда у Wizards of the Coast истекла лицензия на игры по «Звёздным войнам». «Волшебники» не стали продлевать договор с Lucasfilm, и в 2011 права перешли к предприимчивым Fantasy Flight Games. Компания сразу анонсировала карточную игру (Star Wars: The Card Game) и игру с миниатюрами (X-Wing). Вскоре поползли слухи, что FFG планирует выпустить и ролевую игру. Звучало вполне правдоподобно — ниша официальной НРИ пустовала, да и к тому же у издателя были любопытные игромеханические наработки на базе Warhammer Fantasy Roleplay 3ed. Эту игру ругали из-за того, что она чересчур напоминала бордгейм, со всеми этими карточками и странными кубиками. В итоге ядро обновили и пересадили на новую франшизу — и так в 2013-м на свет появилась Star Wars: Edge of the Empire.

Это была первая игра из трёх запланированных. Её действие разворачивалось в эпоху оригинальной трилогии, а игрокам предлагались роли контрабандистов, пиратов, охотников за головами и других преступных личностей. Позднее, в 2014, FFG выпустила Age of Rebellion, посвящённую военным конфликтам (в частности, борьбе повстанцев и Империи). А в 2015 свет увидела Force and Destiny, в которой участники примеряли образы джедаев и адептов Силы. Все три линейки показали, что базовая система довольно неплохо справляется и с авантюрными приключениями, и с военными кампаниями, и с разнообразными правилами по Силе. В итоге FFG занялась разработкой «дистиллята» — базовую механику «отцепили» от сеттинга далёкой-далёкой галактики, чтобы создать универсальное ядро, с которым можно играть и в фэнтези, и в стимпанк, и в современность. Так и родилась Genesys (generic system) — её базовая книга правил вышла в 2017 году.

Скоро и на русском! Игру у нас издаёт Hobby World, сейчас открыт сбор средств на площадке CrowdRepublic. Можно приобрести как саму книгу правил, так и набор игральных костей. Предзаказ будет идти до середины августа, книгу обещают выпустить к декабрю.

Создаём персонажа

Несмотря на устрашающие слова «нарративные дайсы» (а именно так механику называют на страничке проекта CrowdRepublic) и странные символы на них, система правил покажется знакомой всем, кто хотя бы раз играл в НРИ. Если вам довелось почитать упомянутые игры по «Звёздным войнам», то, считайте, и саму игру вы уже знаете. В целом Genesys довольно традиционна в аспектах, которые определяют персонажа: архетипы (виды), характеристики, навыки и черты.

Архетипы играют ту же роль, что и виды — задают начальный шаблон для значений основных и производных характеристик. Архетипы приведены в базовых правилах, но если речь пойдёт про готовый сеттинг, то вместо архетипа игроки выбирают вид (или народ) своего персонажа. В остальном это аналогичные сущности. Всего характеристик шесть, их значения колеблются от 1 (слабо развита) до 5 (выдающаяся личность). Названия более-менее говорят за себя: ловкость (Agility), телосложение (Brawn), хитрость (Cunning), интеллект (Intellect), влияние (Presence) и воля (Willpower). Из них высчитываются пункты здоровья, пункты стресса и стойкость. Архетип также определяет некую особенность — например, «интеллектуал» (The Intellectual) может потратить жетон сюжета (Story Point, что-то вроде «фишки» или «удачи»), чтобы совершить следующую проверку навыка так, будто ранг навыка равен значению интеллекта. Приятная возможность выкрутиться из неприятностей и показать себя всезнайкой!

Следующий шаг — выбор карьеры (Сareer). Она определяет восемь навыков, которые будут считаться «навыками карьеры», в дальнейшем персонажу будет их проще развивать. Кроме того, герой выбирает четыре из этих восьми навыков — они становятся первого ранга. Значения навыков, как и характеристики, колеблются от 1 до 5. В книге даны как универсальные карьеры, подходящие для всех сеттингов («исследователь», «целитель», «солдат»), так и несколько специализированных (например, «рыцарь» в фэнтези, «безумный учёный» в стимпанке или «жрец» для любого жанра, где используется магия).

В конце этапа создания игрок тратит запас пунктов опыта (как правило, около сотни) на развитие героя. Можно повысить характеристики или навыки, а также приобрести черты (Talents), дающие персонажу небольшую особенность. Скажем, почти любому персонажу будет полезно повысить предел стресса. А дуэлянт может взять одноимённую черту, чтобы получать преимущество в бою 1-на-1 (но если его окружат, то получит штраф). Чем выше уровень черты, тем она дороже, но тем и весомее её преимущество.

Завершает создание персонажа выбор мотивации. Она определяется четырьмя пунктами: желанием (Desire), страхом (Fear), силой (Strength) и слабостью (Flaw). Их можно как придумать самому, так и определить случайным образом по таблице. Такие особенности придают глубину герою — теперь у вас не просто наёмник, а, скажем, мудрый наёмник, боящийся смерти, но охочий до богатства.

Кидаем кубики

Вот мы создали героя, но делать с этими разноцветными игральными костями? Поначалу, вероятно, вам стоит держать перед глазами таблички.

В игре шесть видов игральных костей, которые можно поделить на условно «положительные» (голубой d6, зелёный d8 и жёлтый d12) и «отрицательные» (чёрный d6, фиолетовый d8 и красный d12). Задумка проста: после того, как вы озвучили заявку (скажем, герой стреляет из бластера), вы формируете пул игральных костей, бросаете дайсы и смотрите на символы.

Символы, как и кубики, связаны в пары: «успех» — «провал», «преимущество» — «угроза» и «триумф» — «крах». Как мы видим, каждая пара состоит из положительного и отрицательного символа и по общему правилу отрицательные «отменяют» положительные из своей пары. Что осталось, то и будет результатом броска. Скажем, если выпали символы: «успех», «успех», «провал», «триумф», «крах», то в итоге останется просто «успех», а значит, проверка была успешна и выстрел поразил цель. Вместе с тем, в результате броска могут выпасть самые необычные сочетания, например, «успех» и «крах»: выстрел вроде поразил цель, но, скажем, бластер окончательно вышел из строя. Или «провал» и «триумф» — заряд не попал в цель, зато попал в систему сигнализации, дверь заблокировали, теперь подмога сюда не добежит.

Интерпретировать результаты помогают приведённые в книге таблицы. Скажем, за символы «преимущества» можно получить бонус на следующий ход, нанести критическую атаку или снизить вражескую защиту. Подобную механику предусмотрели не только для боевых сцен, но и для социальных, где за трату символов можно узнать слабости собеседника или скрыть истинную цель встречи.

Осталось понять, как формируется набор игральных костей в каждом броске. Допустим, игрок хочет совершить проверку атлетики. Навык у героя прокачан до 2 ранга, а значение телосложения — связанной с навыком характеристики — равно 3. Ведущий объявляет сложность проверки: от лёгкой (одна фиолетовая игральная кость) до труднопреодолимой (пять фиолетовых игральных костей). Скажем, он останавливается на средней сложности — три фиолетовых. Затем игрок выбирает из пары «навык — характеристика» наибольшее значение. Именно столько он получает зелёных игральных костей. А затем заменяет несколько зелёных жёлтыми — столько, чему равно оставшееся значение. На нашем примере это выглядит так: игрок берёт 3 зелёных игральных кости (телосложение, помним, равно 3) и две из них убирает и добавляет две жёлтые (навык равен 2).

Да, вы правильно прикинули — ровно такой же набор получится, если у него телосложение будет равно 2, а навык 3. А если доведётся совершать проверку навыка, которого у героя нет, то придётся надеяться только на зелёные игральные кости. Распределение символов на жёлтых будет покруче, но и с зелёным набором шансы остаются.

В итоге в горсть войдут 3 фиолетовых, 1 зелёных и 2 жёлтых. Ведущий, в зависимости от особых условий (например, у героя есть подходящая черта или ему мешают обстоятельства — скользкий склон при прыжке) может подкинуть в набор голубой или чёрный кубик. Первый отражает благоприятные обстоятельства и «помогает», а чёрный, соответственно «мешает».

Помните, остались ещё и красные кости? Они применяются в тех случаях, когда игрок совершает встречную проверку — например, персонаж пытается скрыться от робота. Кубики собираются по той же схеме, только в зависимости от мастерства робота некоторые фиолетовые заменяются красными. Скажем, чем внимательнее робот, тем больше красных игральных костей будет в итоговом броске. Вполне возможны ситуации, когда придётся иметь дело только с красными, а фиолетовых и не останется! На красных больше символов, которые усугубляют исход сцены — придётся как-то выкручиваться.

«Нарративные дайсы» для Genesys — это сразу и проклятие, и благословение. С одной стороны, это необходимый аксессуар, к которому надо привыкнуть (на первых порах повествование наверняка будет буксовать, проверено на себе). С другой, как только группа преодолеет порог вхождения, то инструмент заработает в полную силу — игра будет генерировать много очень разных исходов. Особенно контрастно смотрится на фоне других систем, в которых основной бросок приводит только к бинарному результату «успех/провал».

Жанры и сеттинги

Все перечисленные правила, разумеется, детально и с примерами описываются в самой книге. Но помимо правил в ней много дополнительных материалов, которые объясняют, как адаптировать «движок» для разных сеттингов. В соответствующем разделе описаны шесть миров: фэнтези, стимпанк, мистическая бесконечная война, современность, научная фантастика и космическая опера. В каждом пункте приводятся характерные жанровые темы и клише — в фэнтези игрокам стоит ждать историй о волшебстве и монстрах, а в стимпанке — о технической революции и автоматонах.

Кроме того, для некоторых жанров авторы привели конкретные сеттинги, встречающиеся в настолках FFG. У научной фантастики это мир Android, а у космической оперы — Twilight Imperium. Каждому миру отведено несколько страниц, где выписаны списки снаряжения и противников, народы и жанровые особенности. Все эти примеры помогут понять, как работает система и как адаптировать к ней собственные миры и приключения.

Примерами жанров рекомендации не ограничиваются — раздел ведущего целиком посвящён созданию собственных правил. Как вписать подходящий навык или вид, если его нет в книге? Как придумывать и адаптировать монстров? Как работать с архетипами и видами? Если мало и этого, то стоит обратить внимание на главы с дополнительными модулями правил: по магии, по транспортным средствам, по взлому электронных систем. Детальки конструктора аккуратно разложены по коробочкам, бери да пользуйся.

Дополнения FFG и материалы сообщества

После выхода основной книги правил FFG начала развивать систему правил по двум направлениям. Во-первых, Genesys скрестили с механикой roll-n-keep, чтобы получившийся гибрид лёг в основу пятой редакции Legend of Five Rings. Новую версию приняли неплохо — в том числе и потому, что историю и вселенную оставили почти без изменений, а правила поддерживали жанр самурайской драмы. Подробнее о ней мы расскажем как-нибудь в следующий раз.

Второе направление тоже любопытное — издательство выпустило уже три книги-дополнения по своим мирам.

Shadow of the Beanstalk рассказывает, как сыграть по вселенной Android. В книге описаны основные фракции, даны новые правила по созданию персонажа и приведены внушительные списки снаряжения, киберимплантов и транспортных средств. Ну и конечно, большой блок отведён описанию мира и ключевых регионов.

Realms of Terrinoth посвящён фэнтези-миру Runebound. Здесь тоже приводится множество обновлённых правил и дополнительных механик (например, блоки про алхимию, эльфийскую магию и рунные зачарования), а ещё с полсотни страниц отдано под историю мира и больше сотни — под описание ключевых локаций Терринота.

Secrets of the Crucible — совсем свежая, вышла в июне 2020 — адаптирует под правила Genesys вселенную карточной игры KeyForge. Много новых диковинных народов, больше десятка карьер, описание организаций, неплохой бестиарий и, как всегда, пристальное внимание к местному миру.

Все три книги вполне можно рассматривать как новые наборы деталей к понравившемуся конструктору. Хочешь — прицепляй новые системы магии, хочешь — выбирай понравившиеся карьеры, всё в таком духе. Но если конкретики всё ещё мало и хочется внятных материалов по системе, то стоит взглянуть на Genesys Expanded Player’s Guide — 112-страничное руководство, в котором приводятся ещё три сеттинга для игры (постапокалипсис, эпоха мифов и мир чудовищ), новые навыки и черты, а также расширенные правила создания противников и вариативные правила магии.

Игровое сообщество тоже не дремлет — на DriveThruRPG поклонники Genesys регулярно публикуют собственные наработки: от дополнений к базовой механике до полноценных книг по своим мирам.

* * *

Genesys — стройная система правил, в основе которой лежит непривычная механика с «нарративными дайсами». О них можно много спорить, но со своей задачей — создать разные исходы сцен и подтолкнуть фантазию — они справляются на «ура».

Но стоит держать в уме, что базовая книга — это только система, без увлекательных приключений и запоминающегося игрового мира. И если душа хочет чего-то конкретного, то стоит скорее взглянуть на те же линейки Star Wars или Legend of Five Rings. Или брать игру сразу с одним из готовых сеттингов, вроде Terrinoth или Android.