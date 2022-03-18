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    Игры | Настольные игры
    #обзор настольной игры #тёмное фэнтези

    Настольная игра «Предназначение»: тёмное фэнтези о войнах и чуме

    18 марта 2022
    18.03.2022
    9131
    5 минут на чтение
    #обзор настольной игры #тёмное фэнтези
    Настольная игра «Предназначение»: тёмное фэнтези о войнах и чуме 2

    Издательство Lucky Duck Games больше всего прославилось детективной настольной игрой «Место преступления». Для неё была создана уникальная механика: каждая карта содержала qr-код, который нужно было считывать с помощью специального приложения. Это позволяло общаться со свидетелями и подозреваемыми, разглядывать улики и вести разговоры строго на определённые темы. После целой волны детективов, где расследование надо вести с помощью чтения фиксированных абзацев из книги, огромная свобода действий, которую давало приложение, стала настоящим прорывом. «Место преступления» обрело множество поклонников и до сих пор успешно развивается — продолжают выходить дополнения в новых сеттингах.

    Но вскоре в Lucky Duck Games додумались, что эта система может пригодиться и в играх других жанров. И в 2021 году, после успешной кампании на «Кикстартере», вышло «Предназначение» — приключенческая игра с элементами RPG, использующая ту же механику. Здесь каждый игрок берёт на себя роль одного из героев, который пытается быстрее соперников исполнить свою судьбу. Пути к ней всегда два, поэтому игровой процесс нелинейный.

    Настольная игра «Предназначение»: тёмное фэнтези о войнах и чуме 1

    Тип игры: приключенческая, с использованием приложения

    Автор: Михал Голембовски, Филип Милуньски

    Художники: Да Ю, Каролина Еджеяк, Магдалена Лещинска и др.

    Издатель: Lucky Duck Games

    Издатель в России: Hobby World

    Количество игроков: 1–3

    Возраст игроков: 14+

    Время игры: 90–150 минут

    Похоже на: «Место преступления» • «Осквернённый Грааль» • «Особняки безумия»

    За что «Предназначение» точно стоит похвалить, так это за простые и понятные правила, которые можно рассказать новичкам буквально за несколько минут. Перед началом приключения игроки выбирают себе героев. Они тут все как на подбор: помимо нейтральных Дворянина и Дровосека, нас ждут Трус, Мучитель, Безбожница и другие колоритные личности. Каждый герой выставляет определённые значения в ячейки параметров интеллекта, ловкости и силы, а также получает стартовые предметы. После этого приложение зачитывает нам завязку сценария. Наши «избранные» оказываются в какой-то из локаций и, зная о двух возможных путях исполнения своего предназначения, отправляются исследовать этот мрачный мир. Нас ждут общение и торговля с местными NPC, путешествия по новым местам, а ещё многочисленные проверки трёх параметров.

    «Предназначение» часто сравнивают с недавним хитом «Осквернённый Грааль» — там тоже царит зловещая атмосфера, есть исследование мира и сюжет о противостоянии с большим Злом. Но герой нашей рецензии — эдакий «Грааль-лайт»: в «Предназначении» меньше сценариев (всего пять в базовой коробке), короче партии, проще правила. Многие скажут, что это несомненный плюс: вместо долгого сопоставления карт, с помощью которых в «Граале» были реализованы битвы и дипломатические споры, здесь нас ждут быстрые и азартные проверки на кубах. 

    Настольная игра «Предназначение»: тёмное фэнтези о войнах и чуме 4

    У игроков всегда есть два белых кубика, и каждый ход добавляется один фиолетовый «кубик усилия». Если их не тратить, можно накопить максимум три. Таким образом, когда приложение требует провести проверку, мы можем бросить от двух до пяти кубов. Сложив выпавшие на них значения, смотрим на свой планшет и сравниваем сумму с номерами ячеек, в которые расставлены фишки навыков. За каждую фишку, стоящую в ячейке, значение которой ниже или равно выпавшему результату, мы получаем «успех». Например, если при проверке ловкости на кубиках в сумме выпадает результат «8», а четыре фишки навыков на этой шкале расставлены в ячейках «5», «6», «7» и «10» — мы получаем три «успеха». Количество «успехов» вводится в приложение, и оно рассказывает нам, чем закончилась проверка (естественно, чем больше «успехов», тем лучше результат).

    Опыт, полученный в ходе игры, можно тратить как раз на перемещение фишек навыков — чем ниже цифры, на которых стоят эти фишки, тем больше «успехов» мы можем получить. И большинство найденных предметов тоже могут повлиять на проверки (хотя частенько предметы как-то используются в сюжете, поэтому на них не только написано свойство, но и обязательно есть QR-код). За особо крупные провалы игра, наоборот, велит нам повысить значения своих параметров, чем усложняет прохождение. В целом система простая, понятная и довольно интересная: каждый раз перед прокачкой навыка приходится думать, какую же фишку важнее всего подвинуть именно сейчас.

    Настольная игра «Предназначение»: тёмное фэнтези о войнах и чуме 7

    Отдельно хочется отметить даже не столько сюжет, который тут довольно простенький (в каждом сценарии появляются новые и новые признаки надвигающегося Апокалипсиса), сколько общую атмосферу. Мы оказываемся в самом настоящем дарк-фэнтези. Здесь и чума, и война, и предательства, и мародёрство, и бесы с ангелами. Художественные описания в приложении изобилуют жуткими подробностями, и с каждым сценарием дела становятся только хуже и хуже. Всё это доходит до кульминации в финале, который связывает воедино все предыдущие события. В общем, если вы устали от переживаний в реальной жизни, то «Предназначение», возможно, даст понять, что у вас всё не так уж и плохо.   

    Однако, несмотря на все свои достоинства, игра не обошлась и без нескольких значительных недостатков. Прежде всего, это первая настолка на моей памяти, где пластиковые миниатюры не то что ничего не добавляют, а откровенно мешают. Большинство фигурок героев и неигровых персонажей ростом меньше двух сантиметров. Когда на поле надо выставить кого-то из них, это превращается в совсем не увлекательный квест. В каждую фигурку приходится вглядываться, пытаться отыскать в ней отличительные черты, рассматривать, что там у неё в руках или на голове, чтобы не перепутать с десятком других похожих. Много раз случались ситуации, когда в середине партии мы обнаруживали, что ушагали в другие локации не своим героем, а каким-то «неписем». Так что при всей моей личной любви к миниатюрам должна признать: лучше бы в «Предназначении» были цветные жетоны на подставках, как, например, у монстров в «Мрачной Гавани».

    Настольная игра «Предназначение»: тёмное фэнтези о войнах и чуме 10

    В большинстве случаев соревновательный момент здесь превращается в испытание удачи. В игре побеждает тот, кто быстрее других достигнет своей главной цели. Конечно, описание двух путей её достижения даёт некоторые подсказки. Например, если надо помочь трём простолюдинам — скорее всего, не стоит соваться в локации с домами знати. Но частенько логика дает сбой. Особенно если надо найти какие-то определённые предметы: они могут быть спрятаны в лесу, колодце, башне или храниться у какого-то персонажа. Предсказать это практически невозможно, и обычно партия начинается с того, что игроки тыркаются во все интересные места подряд, кому-то везёт больше остальных, и он вырывается вперёд. В правилах написано, что даже если кто-то выполнил все задания и запустил «финал» для своего героя, у остальных ещё есть шанс обогнать его. Но на практике такого ни разу не случалось, и всем в конце концов приходилось просто следить за успехами главного везунчика. К тому же очень многое зависит от кубов.

    С другой стороны, такая система делает «Предназначение» отличным вариантом для соло-игры (такая опция есть в приложении). Если не пытаться никого обогнать и не раздражаться из-за того, что вот этот простолюдин снова не тот, кого вы искали, можно просто с головой окунуться в сюжет и сполна насладиться приключениями в суровом мире игры. Всё равно максимальное количество игроков какое-то странное: подавляющее большинство настольных игр делается для четверых, а в «Предназначение» можно играть максимум втроём.

    Настольная игра «Предназначение»: тёмное фэнтези о войнах и чуме 9

    Если, несмотря на все недостатки игры, вам понравится путешествовать и сквозь тернии пробираться к победе, то наверняка впереди вас ждёт много интересного. Уже сейчас издательство Hobby World анонсировало выход на русском языке первого дополнения «Море песка», которое отправит героев в выжженную пустыню. А дальше создатели могут придумать ещё множество разнообразных сеттингов, чтобы всласть поиздеваться над незадачливыми приключенцами!

    «Предназначение» отправляет игроков в настоящее тёмное фэнтези, где по всем канонам побеждает не самый достойный, а самый удачливый. Впрочем, путь к исполнению судьбы может захватить вас с головой, если только вы не запутаетесь в ворохе миниатюр и ничего не имеете против использования гаджетов в игровом процессе.

     

     

     

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    Читатель, настольщик, геймер, сериаломан, учитель, жена, мать, любитель фэнтези и фантастики, а еще реализма, детективов и отпуска на море. Мечтает о венерианских сутках для всего этого.

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