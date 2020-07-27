GTA с другой планеты. Обзор ремейка Destroy All Humans!

Была в середине нулевых волна игр, где нам предлагалось не спасать, а, наоборот, захватывать мир. Их объединяли ретро-стилистика, мультяшность и обилие юмора. Дескать, все злодейства здесь понарошку, развлекайтесь! Можно вспомнить Evil Genius, где надо было отыгрывать бондовского Доктора Зло, Stubbs The Zombie, в которой игрок устраивал зомби-апокалипсис, и Destroy All Humans!, где мы в роли стереотипного зелёного человечка оказывались на острие инопланетного вторжения. Из этой троицы DAH! относительно неизвестна в России — просто потому, что игра (и все три её продолжения) не выходили на PC. При этом на Западе Destroy All Humans! практически культовая вещь. Хотя критики поставили ей умеренные оценки, многие геймеры искренне её полюбили за юмор и стилистику. Ремейк Destroy All Humans! — это, конечно, подарок старым фанатам, но в первую очередь попытка показать остальным, какая же классная это была игра. Тем более что новых «злодейских» игр сейчас не выходит, а старые так и остались где-то в нулевых.

Фуроны наносят ответный удар

Жанр: adventure/шутер от третьего лица

Разработчики: Black Forest Games, Pandemic Studios

Издатель: THQ Nordic

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: субтитры

Платформа: PC, PS4, Х1

Играли на: X1

Похоже на:

GTA III

Stubbs the Zombie

Жители Фуронской империи потеряли возможность размножаться естественным путём. Клонирование быстро истощает генофонд, поэтому фуронам срочно нужна свежая ДНК, человеческая, ведь именно в ней есть фуронские гены. И вот Крипто-137 и его навигатор Покс начинают завоевание Земли, вторгаясь в Америку 1950-х годов.

Первое, что бросается в глаза, — обилие сальных шуток. Как только Крипто высаживается на Землю, он сразу наступает в коровью лепёшку, в арсенале есть анальный зонд (совершенно бесполезный), а наличие фуронских генов в людях объясняют такой фразой: «После уничтожения марсиан мы прилетели на Землю. Усталые моряки, нужно выпустить пар, ну, сам понимаешь». И нельзя сказать, что это интересно обыграно, уместно вставлено и вообще смешно.

Если копнуть глубже, игра покажется чуть умнее. Напуганные граждане при виде Крипто кричат: «Орсон Уэллс был прав!», генерал совершенно уверен, что имеет дело не с пришельцем, а с коммунистическим шпионом. По ходу дела всплывает парочка теорий заговора вроде промывания мозгов через телевизор, а главные антагонисты, организация «Маджестик», — это те самые MJ-12, которых пытались вывести на чистую воду уфологи.

Проблема в том, что этого недостаточно. Таких проблесков слишком мало, они не получают должного развития и остаются парой фраз где-то на фоне общей картины. Даже на взаимодействии Крипто с людской культурой строится всего пара гэгов — хотя вот оно, поле, где можно развернуться.

Фуронская империя тоже остаётся за кадром, и на хоть какой-то лор рассчитывать не стоит. Все, кого мы видим, — это Покс и Крипто. Первый по характеру ленивая ехидна, довольный тем, что ему не надо соваться на поле боя, а главный герой — едкий пройдоха, который хочет побыстрее разделаться с работой. Никаких филигранных перепалок между ними нет — просто ворчание в рамках характеров.

Те, кто застал игру на PlayStation 2 и играл в неё на русском, могли запомнить и полюбить её из-за пиратской озвучки. По смыслу она была близка к оригиналу, но в выражениях куда свободнее. Оригинал, к слову, оставался в рамках приличия: никаких слов на букву F и много научных эвфемизмов вроде «экскременты» и «гениталии» — всё, чтобы оставаться в рейтинге «13+». Запоминались и актёры локализации, которые откровенно переигрывали. Так, Крипто стал звучать как слесарь-берсерк, который рычит и сквернословит, недовольный тем, что его в выходной вызвали на работу. В ремейке сохранили оригинальную озвучку — уж очень хороши были актёры и исполнение. Но качество записи осталось соответствующее: где-то шипит, где-то скрипит. На русский переведены только субтитры — и в них уже нет того угара, что был в пиратской версии.

Основной сюжет тоже не особо впечатляет: пришельцы высаживаются в сельской глуши и победно шествуют до Белого дома. Между миссиями игрока ждут бубнящие агенты «Маджестик», взволнованные цивилы, Покс, объясняющий очередное задание, — но из-за однообразия геймплея, уровней и подачи это всё не запоминается. Ну да, пойти туда, уничтожить это. Очередной шажок на пути завоевания.

Пришелец из 2005 года

Геймплейно игра делится на три составляющих: полёты на летающей тарелке, пешие перестрелки и стелс. Все миссии проходят на шести открытых уровнях. За выполнение заданий получаем ДНК и тратим на улучшение снаряжения — щиты покрепче и оружие побольнее.

Пешие секции выглядят так: перед нами город, полный людей, машин и копов. Есть четыре типа оружия, несколько психических способностей и джетпак. Комбинируя первое со вторым, нужно устроить геноцид и добыть ещё немного ценной ДНК. При этом постоянно растёт счётчик тревоги: на первом уровне за нами охотится полиция, на последнем, четвёртом, — секретные агенты и боевые роботы. Получается простенькое подобие GTA.

Из всего оружия 90% времени вы будете пользоваться электрическим: для него не надо собирать патроны, и оно неплохо бьёт сразу по нескольким целям. Можно поиграть с телекинезом, но интересных взаимодействий или механик с ним нет — разве что изредка можно отбить гранату или ракету. Возможность переманить врага на свою сторону тоже оказывается бесполезной: когда и сам уничтожаешь по сто человек за минуту, один болванчик с пистолетом выглядит смешно.

До последних уровней перестрелки не бросают никакого вызова: в ремастере добавили автоприцеливание (если играть с геймпада), щиты восстанавливаются сами, от вражеских выстрелов легко уклониться, просто бегая по кругу. Из-за джетпака перемещение по городу не вызывает никаких проблем (как и интереса).

Стелс вышел ещё проще: находим жителя в укромном уголке, копируем его внешность и перемещаемся по городу уже под его личиной. Находясь в камуфляже, Крипто может только прыгать и использовать некоторые из своих сил. Пару раз в минуту у маскировки начинает садиться заряд. Чтобы его пополнить, надо прочитать чьи-нибудь мысли. Это интересная находка, которая помогает «заполнить эфир» в статичных стелс-секциях: солдат будет признаваться в любви своей винтовке, красотка — язвить про Одри Хепбёрн, а реднек — думать о коровах. Но в какой-то момент реплики начинают повторяться, а ярких среди них очень мало, и со временем перестаёшь обращать на них внимание.

Иногда, чтобы попасть на закрытую территорию, нужно скопировать определённый облик. Часто по территории расставлены глушилки и агенты, которые могут раскрыть игрока, но в таких случаях проще пойти напролом: пробежать мимо них и быстро подзарядить маскировку. В стелс-секциях не нужно искать хитрые маршруты или планировать наперёд — это то же самое «дойди до точки», только с другой моделькой и медленнее.

Летающую тарелку обычно берегут для громкого завершения миссии, когда предстоит уничтожать целые города. Геймплейно всё довольно просто: три оружия, обстрелы с земли, от которых легко уклониться. Разве что щит надо заряжать вручную.

Сами уровни тоже не вносят разнообразия. Здесь кактусы вместо ёлок, тут дома повыше, здесь военных побольше — на игровой процесс это никак не влияет. На каждую из локаций можно вернуться, чтобы собрать коллекционные предметы, выполнить простенькие испытания вроде гонок или уничтожения на время. За это платят ДНК и открывают концепт-арты. Всё это при желании можно сделать, но желания не возникает.

Геймплейно Destroy All Humans! слишком простая и незатейливая: бегаем да стреляем с одной кнопки. Удовольствие приносит только то, что делаем мы это от лица карикатурного пришельца. Уже ко второй половине игры (всего на прохождение уйдёт шесть-восемь часов) хочется просто побыстрее её пробежать и посмотреть титры.

А всё потому, что ремейк прилежно воссоздаёт оригинал, который был типичной аркадой времён второй PlayStation. Идеи и механики в ремейке Destroy All Humans! остались такими же, какими они были в 2005-м. Впрочем, уже в то время существовали игры, которые могли предложить гораздо больше интересного, а уж за прошедшие 15 лет изменилось слишком многое.

У ремейка же обновилась только техническая часть. Игра стала удобнее и симпатичнее. Что однозначно хочется похвалить — местный арт-дирекшен. Каждую миссию открывает яркий постер-заставка, персонажи выглядят очень фактурно, окружение — конфетно-счастливые пятидесятые, музыка — как в ретро-фантастике. В этом мире хочется провести побольше времени, как-то с ним повзаимодействовать, подсмотреть что-то интересное, и жаль, что смотреть тут особо нечего.