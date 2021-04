It Takes Two: игра-сказка про стокгольмский синдром

Нажмите, если не боитесь спойлеров!

Только не ждите, что персонажи этой истории вас порадуют. Они здесь не за этим. Дочь главных героев — раздражающе-затюканный ребёнок, который возлагает вину за развод родителей на себя. Она прямо вот заливает вам в глотку свою меланхолию, её хочется не пожалеть, а как следует встряхнуть. Волшебная книга — максимально бесящий целлюлозный параллелепипед, который искренне уверен, что знает всё лучше всех, и оттого в праве вертеть другими и навязывать им свою точку зрения. Например, чинить брак людей, которые об этом не просили. Его апломб, энергичность и навязчивость доведут до белого каления не только наших разведёнок, но вас самих.

И, наконец, сами Коди и Мэй. Погрязшие в работе и во взрослых проблемах до такой степени, что потеряли связь друг с другом, дочерью и здравым смыслом. Эгоистичные до того, что готовы даже пойти на жестокое убийство ради своего возвращения в нормальные тела. И ведь их мотивация перестать быть куклами не в заботе о дочери (они стремятся к ней, но только как к средству избавления от текущего состояния), а в том, чтоб восстановить статус-кво. Ну а что? Ведь главное в жизни — вернуться к её привычному ритму, а сколько по дороге к этому слёз прольёт их дочь, сколько милых, ни в чём не повинных игрушек будет уничтожено — не играет никакой роли. Это же всего лишь игрушки! Пара моментов наверняка заставит вас неуютно поёжиться — невозможно отделаться от ощущения, что Юсеф Фарес не просто играл в The Last of Us. Part 2, а прямо-таки вдохновлялся ею. Заставлять игроков делать очевидно плохие вещи, которые они делать не хотят — да и герои не хотят, просто считают обязательным! — это именно оттуда.

Вот только The Last of Us. Part 2 была игрой о последствиях. Каждая жестокость потом аукалась персонажам огромной кровью и психическими травмами, всё больше отдаляя их от возможности жить «долго и счастливо». А здесь же наши герои даже и не вспомнят, как уничтожали невинных и доводили дочь до слёз. Ни последствий, ни раскаяния — всё так и остаётся просто эпизодами для встряхивания игроков.

Но главная моральная странность — безнаказанность самой книжки, которая вертит героями, как ей вздумается. Юсеф Фарес, похоже, полагает, что счастливый финал этой истории — в воссоединении героев. Вот только происходящее больше всего напоминает стокгольмский синдром, при котором заложники постепенно проникаются симпатией к похитителю, а под конец и вовсе благодарны ему за причинённые страдания. К тому же вряд ли отношения, вновь разожжённые стрессовой ситуацией, будут долгими, ведь предпосылки для их разрушения никуда не делись. Да и запроса на восстановление отношений от этой парочки, напомню, не поступало.

Несмотря на низкий возрастной рейтинг, эта история явно для аудитории постарше — она заставляет размышлять не только о загадках, но и о поступках героев. It Takes Two бы отлично подошла секретная концовка в духе японских хорроров, где прилетают инопланетяне и показывают всем кузькину мать. Ну или хотя бы где Коди и Мэй, вооруженные вилами и факелом, заливаясь сатанинским хохотом бегают за треклятой книгой профессора Хакима, а потом, счастливые, бегут к нормальному семейному психологу. Ну или оформлять развод. Главное — воплощают своё решение, а не пляшут под дудку психованного волшебного артефакта.