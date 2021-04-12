It Takes Two: игра-сказка про стокгольмский синдром

Коди и Мэй собрались разводиться. Их дочь плохо переживает разлад родителей и хочет помирить их с помощью советов из книги про отношения доктора Хакима. К несчастью для (бывшей) парочки, книжка оказывается волшебной и превращает супругов в кукол. Единственный способ вернуться в настоящие тела — играть по правилам Хакима и действовать сообща.

Жанр: головоломка, приключения

Разработчик: Hazelight Studios во главе с Юсефом Фаресом

Издатель: Electronic Arts

Возрастной рейтинг: 12+. Но мы бы дали 18+

Перевод: текст

Платформа: ПК, PS4, PS5, X1, XSXS

Играли на: ПК

Похоже на: Portal 2 • BioShock Infinite • A Way Out

Юсеф Фарес — выдающийся геймдизайнер. И крайне настойчивый. Все его проекты — про взаимодействие двух персонажей, и раз за разом он всё глубже развивает концепцию совместной игры на одном экране. Не просто примеряет один и тот же подход в разных сеттингах, а создаёт органичные произведения, где геймплей неразрывно связан с историей, а в ходе прохождения сближаются не только персонажи, но и сами игроки.

It Takes Two в этом плане выверена просто идеально. В начале игры парочка главных героев только и делает, что конфликтует, и это прекрасно ложится на поведение самих игроков: первые 2-3 часа те то и дело норовят прикончить друг друга смеха ради. Не вовремя отпустить рычаг, чтоб мост под твоим компаньоном растворился, уронить ему что-то на голову, ничего не делать, когда твой товарищ попал в ловушку, — так развлекаются и сами игроки, и именно так и поступили бы их герои, наделённые условным бессмертием и недолюбливающие друг друга. Кстати, персонажи прекрасно осознают процесс возрождения после смерти (например, от падения в пропасть) и комментируют произошедшее — эта механика тут интегрирована в игровой мир, а не втиснута задним числом для удобства игроков.

Но время идёт, игровые ситуации учат вас доверять напарнику, а дурачиться надоедает — и параллельно по сюжету крепнет связь между персонажами. Подставы из нормы поведения превращаются в дурной тон, на смену попыткам насолить товарищу приходит желание пройти сложный этап ни разу не умерев. Не потому что игра вас накажет за ошибку (не наказывает), а потому что вы сами этого хотите.

Всё, что касается геймплея, — весело и приятно, но при этом не казуально. Загадки никогда не бывают настолько сложными, чтобы вы застряли и не понимали, чего от вас хочет игра, но при этом не повторяются. Плюс многие сюжетные моменты в It Takes Two подаются не через диалоги героев или катсцены, а непосредственно через геймплей. А ещё игра постоянно использует разные механики: в первом эпизоде мы метаем гвозди и работаем молотком, во втором обрабатываем поверхности горячим гелем и поджигаем его, ещё в одном играем с размерами персонажа и гравитацией, в другом — со звуком… Если первая Portal была головоломкой с одной центральной механикой, тот тут их десятки.

Под стать разнообразию геймплея и окружение. Казалось бы, ну что особо нового можно изобрести в концепции «уменьшенные герои в большом мире»? Оказалось — целые танкеры всего, стоило только подключить фантазию. Гараж-мастерская, целая страна внутри дерева, огромный мир с разными королевствами в детской… Креатив бьёт не фонтаном — целым гейзером, и каждой новой локации есть, чем поразить воображение игрока. Прежде чем начать решать загадки ты обычно просто бегаешь и рассматриваешь окружение, взаимодействуешь с интерактивными объектами, которые смеха ради раскиданы там и сям.

Особенно творчески здесь подошли к созданию боссов. Тут и огромный злобный пылесос, и шахматные фигуры, атаки которых ты понимаешь на интуитивном уровне, и робот-пчела, и бессмертный огр, который игнорирует любой урон, и механический бык… По сути боссы — те же загадки, просто соображать во время схваток надо быстрее, а действовать — точнее. Неизменно одно — для победы над очередным противником придётся действовать сообща. Неудачные моменты, безусловно, тоже попадаются: какие-то уровни проигрывают другим в динамике, а босс-обезьяна скорее бесит, чем развлекает, — но слабых эпизодов исчезающе мало на общем фоне.

Геймплейно тут тоже всё отлично. К несложному по большей части платформингу и головоломкам постоянно прибавляется что-то ещё — то шутер, когда надо быстро и слаженно поливать врагов огнём, то полёты, то лихие поездки на рельсах в духе BioShock Infinite. А один раз игра и вовсе превращается в неплохой дьяблоид, передающий привет таким шедеврам как Magicka и Nox. Формула «новый уровень — новые механики» работает безотказно: играть в первый раз безумно увлекательно, ты даже примерно не можешь представить, что для тебя заготовили разработчики. В плане ярких эмоций It Takes Two — одна из лучших игр последних лет.

Поначалу может показаться, что решение практически всё время показывать игроку два экрана, его и напарника, даже во время сетевой игры — некий костыль, авторская лень. Однако нет: постепенно в игре всё чаще начинают попадаться задачки, решать которые необходимо,заглядывая на половину экрана твоего друга. И если бы изображение делилось только в такие моменты, это было бы жирнющей подсказкой. А так нужно сообразить, что вот сейчас нужно наконец отвлечься от своего героя и понаблюдать за напарником.

Что самое странное, игра лагает не когда показывает два экрана, а на кат-сценах, когда деления изображения нет. После The Medium, где технические проблемы росли именно из-за необходимости постоянно показывать два разных мира, подобного ожидаешь от всех проектов с разделением экрана, но у It Takes Two ситуация строго обратная. Причём это не зависит от мощности компьютера — просадки FPS в сценках замечены и на средних машинах, и на монструозных. Так что если думаете проходить на PC, морально готовьтесь — непохоже, чтоб в остальном до блеска вылизанной игре эту проблему смогли бы решить патчем. Знали бы как — починили бы ещё до релиза.

И раз уж мы коснулись технического аспекта, нельзя не отметить, что играть на геймпаде гораздо удобнее, чем на клавиатуре. Причем компьютерная версия прекрасно дружит и с контроллерами и от Xbox, и от PlayStation, подстраивая значки управления под ваш гаджет. Поддержка DualShock довольно неожиданна, если учесть, что проект сразу вышел в майкрософтовском Game Pass.

И вот теперь, когда мы обсудили все остальные стороны проекта, самое время написать ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕРЫ и перейти к обсуждению сюжета. Ну а те, кто не хочет раскрывать для себя подробности здешнего нарратива, может сразу читать к итоговый вывод. Или бежать покупать игру, потому что она — классная.

Итог: Юсеф Фарес сделал и лучшую игру в своей карьере, и, пожалуй, лучшую кооперативную головоломку со времён Portal 2. Получилось так здорово, что об It Takes Two хочется орать на каждом углу: «Попробуйте, это шедевр!» Перед нами — первая уверенная заявка на титул «Игры года 2021». Если вам есть с кем и на чём пройти It Takes Two — не отказывайте себе в этом удовольствие.