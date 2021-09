Обзор Life is Strange: True Colors. Уроки эмпатии

После восьми лет скитания по приютам и приёмным семьям 21-летняя девушка Алекс Чэнь наконец-то переезжает к своему старшему брату Гейбу в Хейвен-Спрингс, Колорадо. Небольшой городок состоит буквально из пары улиц, а жители в нём знают друг о друге всё. При этом неформально в городе многие вещи контролирует промышленная корпорация «Тайфон Майнинг». Есть вероятность, что именно она связана с одним трагическим событием, из-за которого жизнь Алекс почти сразу после приезда перевернётся. Но девушке есть чем ответить, ведь в её руках — суперсила, позволяющая ощущать чужие эмоции и влиять на них.

Жанр: интерактивное кино

Дата выхода: 10 сентября 2021 года

Разработчик: Deck Nine

Издатель: Square Enix

Рейтинг: 18+

Платформы: PC, PS4, PS5, X1, XSXS и Switch

Играли на: PS4

Похоже на:

Первый сезон Life is Strange

Deadly Premonition

Серия Life is Strange, стартовавшая в 2015 году, поначалу казалась прорывом для жанра интерактивного кино. Формула Telltale Games тогда как раз перестала работать, а Dontnod с первой частью про девушку Макс, способную управлять временем, показала, как нужно делать ёмкие, насыщенные и нестандартные истории.

Правда, её финал фактически ставил крест на усилиях игрока — всё сводилось к бинарному выбору. Представить запутанную историю у игры тоже не получилось, ведь главного виновника всех проблем внимательный игрок мог вычислить уже по первому эпизоду благодаря номерному знаку. Так что авторам было куда расти.

Последовавший приквел Life Is Strange: Before the Storm оказался неплохим, но в целом ничего особого основной игре не дал. То же самое произошло и с The Awesome Adventures of Captain Spirit, бесплатной прелюдией к полноценному сиквелу. Ситуация с Life Is Strange 2, на которую возлагали большие надежды, получилась совсем сложной. Поскольку персонажи были мексиканцами, груз их подростковых трудностей несколько терялся на фоне проблем культурной ассимиляции, незнакомых большинству ценителей серии.

Так что к 2021 году серия Life is Strange отчаянно нуждалась в правильном продолжении. Пусть вас не смущает отсутствие тройки в названии Life Is Strange: True Colors — это полноценная новая часть франшизы. И она достаточно хороша, чтобы вновь поверить в формулу историй о подростках с суперсилами, которым вечно что-то мешает быть настоящими героями.

Уют глубинки

В Life Is Strange: True Colors разработчики решили отойти от формата дорожного приключения из второй части. Как результат — в качестве основного места действия доступен лишь вымышленный городок Хейвен-Спрингс. Он и без того крошечный, а разработчики к тому же ограничили простор для исследования всего одной главной улицей.

Но на качестве и проработке окружения такая жертва сказалась положительно. Практически каждый клочок Хейвен-Спрингс Deck Nine снабдила диалогом, плакатом, запиской или каким-то другим объектом ручной работы. И среди них нет случайных: все предметы работают на сеттинг игры, раскрывают нюансы жизни в маленьком шахтёрском городке. Многие вещи игра ненавязчиво показывает, а не рассказывает, так что для полного понимания событий, развернувшихся в Хейвен-Спрингс, желательно потратить побольше времени на изучение всех закоулков.

Чего у города не отнять, так это уютной атмосферы. Он буквально дышит жизнью и без действующих лиц в кадре. Авторам игры удалось отойти от образа стереотипного маленького поселения, которые со времён премьеры «Твин Пикса» встречаются в поп-культуре регулярно. Ключевая особенность Хейвен-Спрингс — то, что он находится на стыке культур и поколений. В нём памятник шахтёрам и магазин с марихуаной смотрятся рядом совершенно органично, а цветочный магазин с милейшей пожилой продавщицей спокойно уживается с магазином виниловых пластинок, который на собственной радиостанции постоянно крутит современные инди и альтернативу.

Сюжет игры разворачивается на протяжении нескольких недель, но даже за такой относительно небольшой промежуток времени город всё равно успевает преобразиться. Там регулярно можно найти новые любопытные зацепки, раскрывающие больше подробностей о местной жизни. И это крайне важно для интерактивного сериала с акцентом на нарратив. Ведь Хейвен-Спрингс в True Colors — это, по сути, ещё одно действующее лицо. Важно, чтобы он тоже выделялся и выражал свою индивидуальность. С такой задачей городок справляется на ура.

Понимать эмоции

Несмотря на всю прелесть Хейвен-Спрингс, большую часть времени вы будете обращать внимание не на город, а на его обитателей. Что, в общем-то, логично, особенно для приезжей Алекс, которая как раз через общение с местными узнаёт о новом доме.

Со всеми жителями познакомиться не получится — город маленький, но не настолько. Алекс предстоит взаимодействовать примерно с дюжиной персонажей. Особо выдающихся среди них нет, но и в бездну затасканных стереотипов герои не сваливаются. Тут вам и мудрый владелец бара Джед, беспокоящийся обо всех, и экспрессивная диджей Стеф, увлекающаяся фэнтезийными ролевыми играми (она, кстати, появлялась в Before the Storm), и мальчик Итан, создающий комиксы. Все главные персонажи, с которыми взаимодействует Алекс, запоминаются быстро. Они не вызывают отторжения, активно общаются между собой и ведут себя так, будто и без игрока у них полно забот.

Но помочь им всё-таки можно — и тут акцент переходит на суперсилы Алекс, связанные с эмпатией. Ещё на ранних этапах производства разработчики планировали сделать способность, основанную на чувствах людей, и активно консультировались с психологом, чтобы реализовать её как можно лучше. В итоге сверхсилы в True Colors получились нестандартными и комплексными, особенно если сравнивать их с довольно прямолинейными перемоткой времени и телекинезом из первой и второй части соответственно. Условно их можно разделить на три подспособности.

Первая — умение чувствовать эмоции других людей, а также связанные с ними мысли и воспоминания. Особо сильные чувства проявляются в виде аур: красная — злость, синяя — грусть, фиолетовая — страх, золотая — удовлетворение и счастье. Причём эти ауры исходят не только от людей, но и от предметов, с которыми связаны особо значимые воспоминания.

Пускай в игре об этом ни разу не говорится, но первая подспособность — это, по сути, ограниченное чтение мыслей. По крайней мере в геймплее она используется именно так: увидели чью-то ауру-эмоцию, прочитали через неё мысли, узнали что-то новое или важное для дальнейших действий. Интереса добавляет разве что то, что эмоции людей меняются в зависимости от поступков Алекс.

Вторая подспособность героини — способность видеть мир через призму восприятия других людей. К примеру, когда маленький мальчик в игре оказался один в тёмном лесу, то он не просто представляет себе различных монстров — для него они вполне реальны и несут серьёзную угрозу. Эмпатия Алекс позволяет ей будто переноситься в миры чужих эмоций.

С этой особенностью связано множество креативных сцен, в которых художники Deck Nine дали волю фантазии. В один момент игра даже превратится в классическое фэнтези. К тому же постоянные трансформации окружающего мира добавляют сюрреализма и позволяют лучше понять мотивацию отдельных героев. Правда, особой свободы в этом плане не ждите: все подобные сцены заскриптованы и идут строго по сценарным рельсам.

Благодаря третьему умению Алекс может воздействовать на эмоции других людей. Скажем, вызвать приятные воспоминания или навсегда забрать страх, связанный с конкретным событием. Эта подспособность используется для принятия ключевых решений, которые повлияют на финал игры.

Умение действовать

Life is Strange: True Colors вышла сразу всем сезоном, а не отдельными эпизодами. Но структурное деление на пять глав в игре осталось. Это не только добавляет ей сериальной эстетики, но и позволяет лучше отслеживать то, как отразилось каждое решение Алекс на жителях Хейвен-Спрингс и на городе в целом.

По своей геймплейной сути новая часть не особо отличается от предшественниц. Вам всё так же нужно активно общаться с людьми, всегда осознавая, что каждая фраза и каждый поступок может повлиять на концовку. Их тут, к слову, целых шесть, причем финал определяют даже самые пустяковые на первый взгляд моменты. Это в разы лучше, чем простой выбор из двух вариантов.

Однако, конечно, не все поступки равнозначны в своей значимости для истории. К примеру, помощь влюблённым, которые стесняются признаться в своих чувствах, или владельцу потерявшейся собаки откликнется лишь мимолётной строкой диалога и скромным постом во внутриигровой соцсети. Что действительно огорчает, так это быстрое выпадение из повествования некоторых интересных основных персонажей. В итоге знакомства, которые потенциально могли повлиять на финал, заканчиваются ничем.

Порой страдает и логика происходящего: скажем, если вы заранее не найдёте какой-то предмет, то есть вероятность, что важный диалог оборвётся буквально на полуслове. Такие моменты на фоне общей проработанности игры сильно вредят погружению.

Сами диалоги тут разные по качеству, от хорошо написанных до ощутимо слабых. Ирония в том, что даже последние отлично работают на тематику True Colors. Всё-таки главная героиня — проблемный подросток с необычными способностями, поэтому ей иногда тяжело даётся общение с другими людьми.

Также Deck Nine постаралась разнообразить геймплей необычными моментами. Например, прохождение почти всей третьей главы строится в стиле классических партийных RPG — с битвами, поиском лута и несколькими вариантами решения каждой проблемы. В другом моменте нужно почувствовать себя детективом и найти улики в файлах «Тайфона», ещё в одном — угадать название музыкального альбома по пяти вопросам. Это, конечно, не что-то сверхъестественное, но такие элементы здорово освежают игровой процесс.

Подавление и раскрытие

Концовка — одна из самых важных частей любого сериала, включая интерактивный. Именно она ставит точку во всей истории и формирует финальное послевкусие. Учитывая, что раньше у Life Is Strange с финалами были проблемы, насчет True Colors возникало волнение даже при всех остальных её достоинствах. Но и тут у Deck Nine всё получилось.

Впрочем, тут важно отметить один момент. Предыдущие части Life Is Strange раскрывали целый ряд проблем жизни молодых людей в современном мире. Возможно, несколько неуклюже, но игры говорили о том, что волнует общественность в конкретный период. По сути, каждая часть Life Is Strange — это слепок эпохи, о котором очень тяжело сделать внятные выводы.

True Colors, напротив, поднимает вечные вопросы, связанные с подавлением чувств и скрытием настоящих эмоций. Тут нет политики или социологии, тема прозаична и понятна всем. Оттого и в философию самой игры поверить в разы проще. Авторы не бросают в лицо игроку громкие тезисы, а просто пытаются в интерактивном формате рассказать, насколько важно доверять настоящему себе. И финал в минорной тональности лишь подчёркивает настроение игры.

При такой подаче даже можно простить центральную детективную линию, которая не блещет оригинальностью — она строится по всем шаблонам современных сериалов от Netflix про школьные годы. Ведь и она в True Colors — всего лишь инструмент, работающий на главную мысль всей истории. Загадка не существует сама по себе, это лишь способ показать, что эмоции способны тяготить нас долгие годы. С другой стороны, стоит отдать должное авторам — главного «злодея» вычислить не совсем просто.

А ещё True Colors — это признание в любви гик-культуре, которая давно стала частью обычной жизни практически каждого человека. И даже в отдалённом Хейвен-Спрингс люди не оторваны от этой культуры — многие играют в онлайновые RPG, читают комиксы, придумывают свои настольные ролевые игры и занимаются прочими вещами, столь милыми сердцам всех любителей фантастики.