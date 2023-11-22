«Ловцы книг» — история о людях из другого мира, из города Лейна, в котором нет своей художественной литературы. Поэтому издательства там занимаются тем, что разыскивают интересные новинки в других мирах. И в нашей реальности (как и ещё в нескольких непригодных для жизни по меркам автора) находятся самые лучшие экземпляры. Несколько Ловцов отправляются в нашу реальность, в город Вильнюс, не только затем, чтобы привезти интересные книжные новинки, но и чтобы навестить особенный бар «Крепость», который виден только тем, кого его хозяйка пожелает в бар пригласить…

Роман

Жанр: магический реализм

Художники: Е. и А. Ферез

Издательство: «АСТ», 2023

Возрастной рейтинг: 16+

384 с., 7000 экз.

«Ловцы книг», часть 1

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Для Макса Фрая последние годы выдались нелёгкими в творческом плане. «Ловцы книг» не только открывают новую трилогию, но и ставят новую веху в творчестве писателя. При этом «Ловцы» не отличаются крепким сюжетом или какой-то историей, завязку которой обычно обещает первая книга трилогии. Это книга-диалог, книга-терапия, в каком-то смысле книга-исповедь. Старые поклонники Макса Фрая, любящие его книги за сказочность и эскапизм, здесь не найдут привычной атмосферы.

Наоборот — основная боль «Ловцов книг» в том, что наша реальность в какой-то момент сломалась. Альтернативная ветка развития, та, что про магию и чудеса, не сбылась. Магия ушла, и вместе с ней ушла надежда на тот правильный и подходящий для жизни мир, к которому Фрай всегда стремился. Но само существование и этой книги, и бара «Крепость», и города Лейна говорит о том, что надежда всё-таки ещё есть.

Однако структура книги нервная и дёрганная, роман больше похож на заметки из писательского телеграм-канала, рассказывающие о наблюдениях за жизнью Вильнюса, чем на продуманную историю. Читать его — словно находиться на кухне (или в баре «Крепость» среди всех этих потрясающих существ) и подслушивать разговоры.

«Ловцы книг» требуют поймать настроение, войти в резонанс, выдержать весь вал философии, тяжёлых раздумий, которые обрушиваются на читателя. Эта книга тяжелее даже, пожалуй, «Тяжёлого света Куртейна», потому что там всё-таки превалировал сюжет. А здесь важнее авторская философия. Раньше читатели встречали её только в сборниках эссе Фрая, а это всё-таки другой жанр.

Однако то, за что читатели снова и снова влюбляются в книги Фрая, — его потрясающие персонажи, — конечно же, есть и здесь. И за каждым из них интересно наблюдать, у каждого в истории есть и горе, и счастье — а такой срез историй и эмоций не может не отозваться в душе. Просто эмоций в этот раз больше, чем историй.

«Ловцы книг» — калейдоскоп встреч, радостных и печальных, и герои, находящиеся в поисках хороших книг, чуда или самих себя. Бытовые чудеса, само собой, продолжают случаться — куда же Макс Фрай и без чудес. Но в «Ловцах» любое чудо — вопреки, а мрачный морок, гадкий и злой, лезет из всех щелей. И всё равно на выходе получается — тоже, видимо, вопреки всему — что-то очень жизнеутверждающее.

Итог: если вы ждёте чего-то в духе приключений сэра Макса или Эдо Ланга — эта книга не для вас. И если вы читатель, который только хочет приобщиться к творчеству Фрая, — не начинайте с этой книги. Но если у вас как у читателя есть потребность в неспешной беседе прежде всего с автором, и уже после — с его книгой, то «Ловцы книг» подойдут вам как светлая терапевтичная история. У которой будет продолжение — потому что нельзя же просто так взять и опустить руки, не попытавшись ещё раз вернуть чудеса.

Давнее рождение Вообще город Лейн родился ещё очень давно. Впервые «всё золото дорог Лейна» и его зеркальные небеса появились в сборнике рассказов «Большая телега». Был у Фрая такой сборник, в основе концепции которого лежала карта звёздного неба. Созвездие Большой Медведицы (иначе — Большой телеги) наложили на карту Европы, одна звезда — один рассказ. Там не только упоминался Лейн, но и первый раз появились Ловцы книг и их любимая локация — итальянский город Фано. Лейн возникал и в двух книгах «Хроник Ехо», и потом, конечно, в «Сказках Старого Вильнюса» и «Тяжёлом свете Куртейна».

Кот Раусфомштранд (Дана когда-то назвала не в меру темпераментного котёнка Нахренспляжа, но потом устыдилась и деликатно перевела), спавший у Даны под боком, открывает оба зелёных глаза, вскакивает, мчится на кухню, но не крутится под ногами, а запрыгивает на шкаф и сидит там, демонстрируя всем своим видом: «да нормально всё, не спеши, пей кофе спокойно, я не голодный, просто хочу быть рядом с тобой».