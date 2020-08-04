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    #научная фантастика #рецензии на книги

    Сэмюел Дилэни «Вавилон-17. Пересечение Эйнштейна»: второе рождение классики

    4 августа 2020
    Светлана Евсюкова
    04.08.2020
    3805
    3 минуты на чтение
    #научная фантастика #рецензии на книги

    Два романа и две повести Сэмюела Дилэни — в новых переводах. В «Вавилоне-17» поэтесса-вундеркинд Ридра Вон взламывает шифр террористов, на поверку оказывающийся новым языком, который меняет восприятие мира. В «Пересечении Эйнштейна» раса преемников вымершего человечества пытается стать людьми, проживая те же мифы. В повести «Звезда империи» выходец с планеты «симплексов» ради сложного квеста путешествует не только в пространстве, но и во времени, превращая своё сознание в «мультиплексное». А в «Балладе о Бете-2» студент в поисках первоисточника фольклорной баллады, созданной в «звёздном ковчеге», раскрывает тайну гибели нескольких кораблей…

    Читаем книгу: Сэмюел Дилэни «Вавилон-17» 1

    Samuel Dilaney
    Babel-17. The Einstein Intersection
    Авторский сборник
    Жанр: научная фантастика «новой волны»
    Выход оригинала: 1965, 1967
    Художник: С. Григорьев
    Переводчики: Д. Бузаджи, О. Исаева
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2020
    Серия: «Звёзды мировой фантастики»
    3000 стр., 544 экз.
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    Огромная масса переводной научной фантастики попала на русскоязычные просторы в девяностых, в эпоху «дикого книгоиздания». Эту фантастику печатали на дешёвой бумаге, с броскими обложками и совершенно не заботясь о качестве перевода. В результате многие тексты из числа тех, что сейчас считаются классикой, оказались в нашем коллективном сознании в искажённом виде, сослужив дурную службу своим авторам, которые не всегда получали шанс реабилитироваться с помощью фанатских или (значительно реже) официальных переводов.

    Классик «новой волны» Сэмюел Дилэни такой реабилитации дождался. Его фамилию по-прежнему транслитерируют не совсем верно — он Дилейни, с ударением на второй слог, — но это уже можно отнести на счёт традиции. Зато к его текстам отнеслись с тем вниманием, какого они заслуживают. Его проза — яркая, витиеватая, образная, порой ритмичная, с поэтическими цитатами и аллюзиями на литературную классику, как любили «нововолнисты». Все его герои говорят по-разному и любят играть словами. А сам автор — любитель литературных игр, которые тоже часто оставались в «слепом пятне» переводчиков прошлого.

    У всех текстов, объединённых в томе с новыми переводами, есть кое-что общее: тема языка, литературы, написанного и звучащего текста. «Вавилон-17» давно стал классикой «лингвистической фантастики»: история о языке, который перестраивает сознание того, кто им владеет, повлияла на тьму текстов — от «Обездоленных» Урсулы Ле Гуин до «Истории твоей жизни» Теда Чана.

    В «Звезде империи» перестройка сознания от «симплексного» через «комплексное» до «мультиплексного» начинается с изменения речевых привычек — в частности, с умения задавать правильные вопросы. «Баллада о Бете-2» — настоящий литературоведческий детектив о поисках истоков фольклорного текста. А «Пересечение Эйнштейна» — история об освоении и проживании чужих мифов с целью присвоить их себе, превратиться в тех, кто эти мифы создал.

    Повышенное внимание к языку и стилю при выборе таких тем неизбежно — и хорошо, что новые переводчики поняли: мелочей в этом деле не бывает. От передачи диалектов касты «транспортников» в «Вавилоне-17» до прозвищ героев в «Звезде империи» и «Пересечении Эйнштейна» — эти решения не всегда бесспорны, но всегда интересны и отлично вписываются в контекст того или иного странного мира, созданного Дилэни.

    Странностей в его историях хватает не только на уровне языка. Его описания часто психоделичны и похожи на яркий сон, диалоги многозначительны и полны намёков, а в его образах будущего нет и претензии на правдоподобие (самый «научный» из текстов сборника — «Баллада о Бете-2», но и там возникают почти ньюэйджевые мотивы). В новых переводах это проза, от которой можно получать эстетическое удовольствие, порой даже не пытаясь искать ускользающую логику — и без неё красиво.

    Отдельный пласт текстов Дилэни — литературные игры, в которые он вовлекает всех своих любимых поэтов и писателей, от Оскара Уайльда и Уистена Хью Одена до старшего коллеги и кумира Теодора Старджона. Переводчики проделали впечатляющую работу, переводя цитаты и особенно эпиграфы, которые Дилэни порой придумывал сам или переиначивал в своих интересах, при этом сохраняя оригинальную подпись. А примечания и послесловия переводчиков помогают глубже понять тексты писателя, достойные самого пристального внимания.

    Итог: яркие персонажи, пёстрые психоделические миры, многозначительные диалоги, актуальные и в наше время идеи и темы — проза Сэмюела Дилэни заслуживает второго рождения на русском языке, и новые переводы прекрасно с этим справляются.

    Грандмастер-маргинал

    Личность Сэмюела Дилэни не менее интересна, чем его тексты. Среди родственников чернокожего выходца из Гарлема — борцы за гражданские права и деятели Гарлемского ренессанса, его отец был владельцем похоронного бюро, а дед — епископом. На счету писателя — четыре «Небьюлы» и два «Хьюго», причем пять из шести премий он завоевал до 27 лет, а также титул Грандмастера. Дилэни стал одним из первых представителей ЛГБТ в фантастике. Сегодня 78-летний Дилэни живёт со своим партнёром в Филадельфии и по-прежнему пишет как прозу, так и литературоведческие статьи.

    — Я вернусь на корабль, — ровным голосом проговорил Ни Тай, — развернусь лицом к солнцу и вдавлю педаль в пол. В первый раз я летел, смеясь. В этот, наверное, буду плакать. Очень надеюсь, что будет интересно.
    — Но зачем?
    — Затем, что однажды, — лицо Ни Тая исказилось, он говорил с усилием, — однажды кто-то еще вот так же полетит к серебряному солнцу, сперва смеясь, потом плача. Но где-то в его памяти уже будут мои стихи об этом. И он вспомнит их и вдруг поймет… неужели тебе не ясно? Он поймет, что он не один…

    «Звезда Империи»

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    Читаем книгу: Сэмюел Дилэни «Вавилон-17». Классика фантастики

     Кот-император |  29.06.2020

    Дилэни — один из представителей той «новой волны», к которой относятся и Урсула Ле Гуин с Роджером Желязны.

    Сэмюел Дилэни «Вавилон-17. Пересечение Эйнштейна»
    Стоит ли читать?
    Дилэни стоит читать каждому уважающему себя любителю фантастики, особенно интересующемуся «новой волной».
    Удачно
    отличный перевод
    яркие интересные персонажи
    актуальная тематика
    Неудачно
    некоторая психоделичность описаний
    10
    Шедевр

    Отрывок из книги

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    Светлана Евсюкова
    Филолог по образованию и книжный червь по призванию. В свободное от чтения и написания текстов время играет в ролевые игры живого действия и преподает исторические танцы. Иногда пишет под псевдонимом «Александра Королёва».

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