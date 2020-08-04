Сэмюел Дилэни «Вавилон-17. Пересечение Эйнштейна»: второе рождение классики

Два романа и две повести Сэмюела Дилэни — в новых переводах. В «Вавилоне-17» поэтесса-вундеркинд Ридра Вон взламывает шифр террористов, на поверку оказывающийся новым языком, который меняет восприятие мира. В «Пересечении Эйнштейна» раса преемников вымершего человечества пытается стать людьми, проживая те же мифы. В повести «Звезда империи» выходец с планеты «симплексов» ради сложного квеста путешествует не только в пространстве, но и во времени, превращая своё сознание в «мультиплексное». А в «Балладе о Бете-2» студент в поисках первоисточника фольклорной баллады, созданной в «звёздном ковчеге», раскрывает тайну гибели нескольких кораблей…

Samuel Dilaney

Babel-17. The Einstein Intersection

Авторский сборник

Жанр: научная фантастика «новой волны»

Выход оригинала: 1965, 1967

Художник: С. Григорьев

Переводчики: Д. Бузаджи, О. Исаева

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2020

Серия: «Звёзды мировой фантастики»

3000 стр., 544 экз.

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Огромная масса переводной научной фантастики попала на русскоязычные просторы в девяностых, в эпоху «дикого книгоиздания». Эту фантастику печатали на дешёвой бумаге, с броскими обложками и совершенно не заботясь о качестве перевода. В результате многие тексты из числа тех, что сейчас считаются классикой, оказались в нашем коллективном сознании в искажённом виде, сослужив дурную службу своим авторам, которые не всегда получали шанс реабилитироваться с помощью фанатских или (значительно реже) официальных переводов.

Классик «новой волны» Сэмюел Дилэни такой реабилитации дождался. Его фамилию по-прежнему транслитерируют не совсем верно — он Дилейни, с ударением на второй слог, — но это уже можно отнести на счёт традиции. Зато к его текстам отнеслись с тем вниманием, какого они заслуживают. Его проза — яркая, витиеватая, образная, порой ритмичная, с поэтическими цитатами и аллюзиями на литературную классику, как любили «нововолнисты». Все его герои говорят по-разному и любят играть словами. А сам автор — любитель литературных игр, которые тоже часто оставались в «слепом пятне» переводчиков прошлого.

У всех текстов, объединённых в томе с новыми переводами, есть кое-что общее: тема языка, литературы, написанного и звучащего текста. «Вавилон-17» давно стал классикой «лингвистической фантастики»: история о языке, который перестраивает сознание того, кто им владеет, повлияла на тьму текстов — от «Обездоленных» Урсулы Ле Гуин до «Истории твоей жизни» Теда Чана.

В «Звезде империи» перестройка сознания от «симплексного» через «комплексное» до «мультиплексного» начинается с изменения речевых привычек — в частности, с умения задавать правильные вопросы. «Баллада о Бете-2» — настоящий литературоведческий детектив о поисках истоков фольклорного текста. А «Пересечение Эйнштейна» — история об освоении и проживании чужих мифов с целью присвоить их себе, превратиться в тех, кто эти мифы создал.

Повышенное внимание к языку и стилю при выборе таких тем неизбежно — и хорошо, что новые переводчики поняли: мелочей в этом деле не бывает. От передачи диалектов касты «транспортников» в «Вавилоне-17» до прозвищ героев в «Звезде империи» и «Пересечении Эйнштейна» — эти решения не всегда бесспорны, но всегда интересны и отлично вписываются в контекст того или иного странного мира, созданного Дилэни.

Странностей в его историях хватает не только на уровне языка. Его описания часто психоделичны и похожи на яркий сон, диалоги многозначительны и полны намёков, а в его образах будущего нет и претензии на правдоподобие (самый «научный» из текстов сборника — «Баллада о Бете-2», но и там возникают почти ньюэйджевые мотивы). В новых переводах это проза, от которой можно получать эстетическое удовольствие, порой даже не пытаясь искать ускользающую логику — и без неё красиво.

Отдельный пласт текстов Дилэни — литературные игры, в которые он вовлекает всех своих любимых поэтов и писателей, от Оскара Уайльда и Уистена Хью Одена до старшего коллеги и кумира Теодора Старджона. Переводчики проделали впечатляющую работу, переводя цитаты и особенно эпиграфы, которые Дилэни порой придумывал сам или переиначивал в своих интересах, при этом сохраняя оригинальную подпись. А примечания и послесловия переводчиков помогают глубже понять тексты писателя, достойные самого пристального внимания.

Итог: яркие персонажи, пёстрые психоделические миры, многозначительные диалоги, актуальные и в наше время идеи и темы — проза Сэмюела Дилэни заслуживает второго рождения на русском языке, и новые переводы прекрасно с этим справляются.

Грандмастер-маргинал Личность Сэмюела Дилэни не менее интересна, чем его тексты. Среди родственников чернокожего выходца из Гарлема — борцы за гражданские права и деятели Гарлемского ренессанса, его отец был владельцем похоронного бюро, а дед — епископом. На счету писателя — четыре «Небьюлы» и два «Хьюго», причем пять из шести премий он завоевал до 27 лет, а также титул Грандмастера. Дилэни стал одним из первых представителей ЛГБТ в фантастике. Сегодня 78-летний Дилэни живёт со своим партнёром в Филадельфии и по-прежнему пишет как прозу, так и литературоведческие статьи.

— Я вернусь на корабль, — ровным голосом проговорил Ни Тай, — развернусь лицом к солнцу и вдавлю педаль в пол. В первый раз я летел, смеясь. В этот, наверное, буду плакать. Очень надеюсь, что будет интересно.

— Но зачем?

— Затем, что однажды, — лицо Ни Тая исказилось, он говорил с усилием, — однажды кто-то еще вот так же полетит к серебряному солнцу, сперва смеясь, потом плача. Но где-то в его памяти уже будут мои стихи об этом. И он вспомнит их и вдруг поймет… неужели тебе не ясно? Он поймет, что он не один… «Звезда Империи»

Смотрите также Читаем книгу: Сэмюел Дилэни «Вавилон-17». Классика фантастики Дилэни — один из представителей той «новой волны», к которой относятся и Урсула Ле Гуин с Роджером Желязны.