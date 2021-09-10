«Алекс не телепатка!»: интервью со сценаристкой Life is Strange: True Colors

10 сентября вышла Life is Strange: True Colors, третья «основная» игра во франшизе Life is Strange. В отличие от первых двух частей, её сделала не французская студия Dontnod, а американская Deck Nine, ранее разработавшая приквел к первой игре в серии — Life is Strange: Before the Storm. Сюжет новой игры рассказывает историю Алекс, воспитанницы детского дома, которая вышла в «большой мир» и отправилась в скромный городок Хейвен-Спрингс, чтобы жить с братом Гейбом. Но после загадочной смерти Гейба Алекс вынуждена заняться расследованием его кончины. В этом девушке помогают её суперспособности. Алекс — эмпат, она может воспринимать эмоции других людей. «Пиком» её сил, которому разработчики уделили особое внимание, служит состояние «нова». В нём Алекс погружается в сознание человека настолько, что окружающий мир для неё пропадает, заменяясь странным ландшафтом, метафорически отражающим самочувствие собеседника. Мы поговорили со сценаристкой True Colors и Behind the Storm Фелицией Куан, и расспросили о будущей игре, её теме и предполагаемых романтических сюжетах.

Можете рассказать подробно, как именно вы придумывали способности Алекс? Как я понимаю, эмпатию предполагалось сделать основной темой игры с самого начала, а насколько быстро вы придумали конкретные суперсилы? И как они менялись в процессе разработки, сразу ли появилась идея «нова»?

Мы с самого начала вынашивали идею сделать суперпособностью эмпатию. После выхода Life is Strange: Before the Storm нам писали трогательные письма многие фанаты — среди них были люди, совсем не похожие на Хлою, например 40-летние отцы, но опыт игры за нее для них оказался полезным и преображающим. Это ощущение знакомо нам самим благодаря похожим нарративным играм, и нам хотелось подчеркнуть, как игры могут стимулировать эмпатию игрока, ведь он буквально проживает жизнь другого человека.

Но то, каким образом используется такая сила, мы меняли несколько раз за время разработки концепта. С самого начала мы решили, что в игре появится аура, но мы рассматривали разные варианты обстоятельств, при которых игрок сможет ее увидеть. Сложнее всего было сделать эмпатию интерактивной — то есть взаимодействием, а не просто информацией. «Нова» помогла решить эту проблему.

Более обычные способы применения способности Алекс мы прописали уже после того, как сформировалась идея «новы». В таких случаях главная героиня видит чувства жителей города, но не «проваливается» в них. Эту систему мы тоже постарались сделать максимально интерактивной: она может требовать от игрока определённых действий или выстраивать небольшие головоломки из информации, которая открывается главной героине.

Какие возможности эти силы дали вам как сценаристу? И какие проблемы создали? Насколько трудно написать детектив про эмпата так, чтобы у игроков не возникло вопроса, почему Алекс не поняла, что происходит, в первые же минуты истории?

Отличные вопросы! С самого начала нам не хотелось, чтобы Алекс просто «читала» чужие эмоции. Мы стремились дать ей понимание обстоятельств, в которых они появились. Во-первых, потому что это делало геймплей интереснее, а во-вторых, потому что эмпатия касается не только эмоций, но и восприятия картины мира другого человека.

В то же время Алекс не телепатка. Установление эмоциональной связи — ключевой элемент ее способностей к эмпатии, это не холодное чтение мыслей. Джон Циммерман, наш нарративный директор, описал её умения как «чтение сердца». Что оказалось очень удобным для детективного сюжета, поскольку Алекс получает информацию, только если с ней связаны какие-то чувства. Притом она всегда узнаёт исключительно то, как другой человек видел ситуацию, а это может очень сильно отличаться от реального хода событий!

В процессе работы мы также быстро поняли, что наличие у Алекс способностей к эмпатии не означает, что она обязана соглашаться с поступками или одобрять чувства любого человека. Это очень интересно, ведь проекты Life is Strange традиционно уделяли много внимания моральным противоречиям, присущим любому из нас. Самые интересные случаи выбора в игре связаны с тем, что Алекс нужно решить, как поступить, после того, как она увидела какого-то знакомого персонажа в новом свете.

Можете рассказать больше про «нова»? Насколько сюрреалистическими они будут, стоит ли ожидать, к примеру, хоррор-элементов в «нова», созданных страхом или яростью? На что вообще они будут похожи?

Надеемся, что связанные с ней эпизоды получатся интересными и запоминающимися. Каждая «нова» уникальна, всё зависит от обстоятельств, эмоций и эстетики конкретного персонажа. Это, конечно, подразумевает и сюрреалистические, и хоррор-элементы! При создании «нова» все наши подразделения — включая операторов, специалистов по звуковому дизайну, дизайну уровней, захвату движений, художников по окружению — выложились на полную и использовали свои инструменты, чтобы вместе рассказать историю. Надеемся, что фанаты будут замечать новые и новые детали в «нова» при каждом прохождении.

Проекты Life is Strange всегда позиционировались как игры, которые пытаются не просто развлекать. Какую реакцию у игроков вы хотели бы вызвать True Colors в идеале?

Одна из самых приятных вещей в работе с этой франшизой — узнавать, как люди использовали опыт и впечатления, полученные в играх, чтобы изменить свою жизнь. Я очень надеюсь, что, поиграв в Life is Strange: True Colors, игроки серьезно задумаются о себе и окружающем мире, о том, как они воспринимают разные события и реагируют на них, и, может быть, лучше поймут, через что проходят их близкие. Но, конечно, я больше всего хочу, чтобы игроки просто получали удовольствие от игры и её сюжета. И полюбили/возненавидели всех персонажей.

Как вам кажется, что больше всего отличает True Colors от предыдущих двух частей?

Мы сознательно «состарили» персонажей по сравнению с предыдущими частями, чтобы затронуть более взрослые темы. Алекс 21 год, так что ей приходится думать о таких вещах, как поиск постоянного жилья, о вопросах принадлежности к сообществу и о своей роли в мире.

True Colors, в отличие от предыдущих частей, уже в трейлере заявил о двух возможных романтических линиях. Вы не боитесь, что из-за такого у игроков возникнет ощущение неестественности этих сюжетов? В том плане, что все, видевшие трейлер, с самого начала заметили: «Ага, это потенциальный роман» — и станут вести себя не так, как если бы у них не было таких ожиданий?

Мы очень гордимся тем, какими получились потенциальные романтические партнеры Алекс, особенно тем, что и Райан, и Стеф важны для сюжета вне зависимости от того, будут ли отношения героини с ними платоническими или романтическими. Алекс вольна вообще никого не выбирать. Что до того, изменит ли эта информация подход игроков — я надеюсь, что да. Надеюсь, они попробуют все варианты и увидят, как история Алекс меняется в соответствии с ними.

Есть ли какое-то объяснение тому, что во вселенной LiS подростки начали получать сверхъестественные силы, что это какой-то «глобальный сюжет» всей франшизы?

Я могу сказать только две вещи: суперспособности появляются скорее у подростков и молодых людей и, как правило, в октябре. Но на этом пока все. 😀

Хотели бы вы сделать большой кроссовер во вселенной Life is Strange, не ограничиваясь отсылками вроде появления Стеф или диалога над Аркадией Бэй во второй игре? Игру или эпизод, где Алекс, Макс и один из братьев Диас встретились бы и совместно разрешили бы какую-то проблему или просто пообщались? Я уверен, фанаты были бы в восторге.

Нам нравится, что все события в играх серии происходят в одной вселенной: от появления Дэвида в Life is Strange 2 до возвращения Стеф в Life is Strange: True Colors и многочисленных пасхалок. Так что для героев с суперспособностями есть возможность когда-нибудь встретиться и объединиться в команду. Но, на мой взгляд, при создании такой игры нужно будет уделить много внимания тому, насколько это важно для персонажей и как такая встреча изменит их жизни.