«Алекс не телепатка!»: интервью со сценаристкой Life is Strange: True Colors

10 сентября вышла Life is Strange: True Colors, третья «основная» игра во франшизе Life is Strange. В отличие от первых двух частей, её сделала не французская студия Dontnod, а американская Deck Nine, ранее разработавшая приквел к первой игре в серии — Life is Strange: Before the Storm.

Сюжет новой игры рассказывает историю Алекс, воспитанницы детского дома, которая вышла в «большой мир» и отправилась в скромный городок Хейвен-Спрингс, чтобы жить с братом Гейбом. Но после загадочной смерти Гейба Алекс вынуждена заняться расследованием его кончины. В этом девушке помогают её суперспособности.

Алекс — эмпат, она может воспринимать эмоции других людей. «Пиком» её сил, которому разработчики уделили особое внимание, служит состояние «нова». В нём Алекс погружается в сознание человека настолько, что окружающий мир для неё пропадает, заменяясь странным ландшафтом, метафорически отражающим самочувствие собеседника.

Мы поговорили со сценаристкой True Colors и Behind the Storm Фелицией Куан, и расспросили о будущей игре, её теме и предполагаемых романтических сюжетах.