Обзор Marvel’s Spider-Man 2. Будни дружелюбных соседей

Казалось бы, с тех пор как покой жителей Нью-Йорка начали охранять сразу два Человека-паука, горожане могут спать спокойно. Однако суровая правда такова, что порядок на улицах города зависит исключительно от злодейской активности: если уж какому-нибудь Песочному человеку захочется всласть попричинять ущерб муниципальной собственности, он своего добьётся. На сей раз над Нью-Йорком нависло сразу несколько бед: Крейвен-охотник избрал каменные джунгли местом своего сафари, Гарри Осборн прошёл курс лечения симбиотом, а таинственные культисты-огнепоклонники жгут всё на своём пути в ожидании конца света. Ну а Питеру Паркеру и Майлзу Моралесу, как обычно, паучьи костюмы не дают наладить нормальную жизнь.

Жанр: экшен Разработчик: Insomniac Games Издатель: Sony Interactive Entertainment Возрастной рейтинг: 18+ Перевод: полный Платформы: PS5 Похоже на: серия Batman: Arkham ~ Spider-Man: Miles Morales

Сюжет очевидно хочет сконцентрироваться на исследовании внутренних демонов героев: Питер Паркер открывает тьму в себе благодаря костюму-симбиоту, а Майлз борется с соблазном покарать сбежавшего из тюрьмы Мистера Негатива, дабы отомстить ему за смерть отца. Но, очевидно, сценаристы на поводу у сюжета идти были не готовы: симбиот так и остаётся для Паркера тьмой исключительно внешней, эдаким подчиняющим агентом влияния, а Майлз быстро и чётко расставляет приоритеты, изгоняя всякую мысль о мести. В итоге получается довольно слащавое повествование про двух хороших ребят, которые п̶о̶с̶т̶о̶м̶ ̶и̶ ̶м̶о̶л̶и̶т̶в̶о̶й̶ усилием воли и с помощью друзей побарывают страшные искушения и продолжают оставаться рыцарями в сверкающих доспехах. То есть по жанру это не только комикс, но ещё и житие!

Вместо арок двух главных героев мы получаем цветастое подростковое power fantasy, причём обильно сдобренное старым добрым клюквенным соком: его не жалели, так что уже к середине игры у вас наверняка будут слезиться глаза от ящиков со сделанной во Волгограде водкой, царских гербов вместо российских флагов и мужиков, одетых в медвежьи шкуры. Ну а что поделать, если один из главных злодеев игры — на самом деле evil russian по фамилии Кравинов?

Впрочем, клюква — даже не самый раздражающий сюжетный фактор, куда больше меня злил псевдонаучный бред, который Паркер увлечённо затирает при каждом удобном случае. Спасибо Insomniac, я вспомнил, почему не любил комиксы Marvel в школьные годы! Любовь Паучков к науке — одна из важнейших тем в этой игровой серии, и потому особенно обидно, когда она раскрывается через сентенции о «поверхностном натяжении песка, которое меняется под воздействием электрического тока, что приводит к химической реакции с образованием…»

А ведь Наука, на минуточку, — видимо, главная женщина в жизни местного Питера Паркера. Ни отношениям с тётей Мэй, ни тем более с ЭмДжей костюм особо не мешал — но вот стать настоящим учёным, который сутками не вылезает из лаборатории, Питеру не даёт именно Человек-паук. И заметно, что чем старше он становится, тем больше продолжает быть супергероем по необходимости, и жертвует ради Нью-Йорка своим призванием. Так что Майлз для Питера — настоящий шанс передать город в надёжные руки и спокойно пожить для себя. Тем более что, будем честны, Моралес куда лучший Паук, чем Паркер.

То, что игра наконец показывает нам паучий тандем и даёт порулить обеими его сторонами, позволяет наконец-то полноценно сравнить Пауков. И Майлз тут очевидный фаворит: его моральный компас не барахлит, он быстрее и ловчее, его способности куда как круче. Чтобы выйти на один уровень с Майлзом, Питеру нужен или симбиотический костюм, или дополнительные гаджеты. В конце концов выясняется, что Майлз сумел даже принять смерть отца, а вот Паркер никак не смирится с потерей тёти Мэй. Моралес умудряется успешно совмещать роли друга, бойфренда, сына, активного гражданина и супергероя, а вот Паркера едва хватает на Паука и ЭмДжей — даже с работой никак не срастается.

ЭмДжей же оказалась невероятно сильным женским персонажем: в боевых сценах она разбирается с противниками куда шустрее Пауков, а в моменты опасности демонстрирует невероятную смелость и выдержку. Но обвинять её в мэрисьюшности не хочется: всё-таки она получила свою вполне чёткую сюжетную арку, сделала выводы по итогам пережитого и стала лучшей версией себя. Я, правда, так и не понял, откуда герои теперь будут брать деньги на спасение дома тёти Мэй — видимо, где-то за кадром Железный человек купил злобный банк и списал герою все долги.

Но зато знание сюжета никак не мешает получать от игры вау-эмоции. И многое тут заслуга хороших антагонистов. Веном — точно такой же страшный, как был в мультсериале 1990-х. У него нет никакой сложной проблематики или мотивов, но это вообще никак не мешает ему быть отличным противником — страшным, неприятным и запоминающимся. Крейвен же — просто лучший злодей из богатого арсенала серии: харизматичный, опасный, добивающийся своего — и при этом обладающий весьма нетривиальной мотивацией. Им любуешься, ему симпатизируешь, перед ним трепещешь.

Крейвена интересно сравнивать с главой культа Огня: последователи обоих — фанатики до мозга костей, вот только Крейвен честно рассказывает подчинённым о грядущих планах и целях своих мероприятий, а глава огнепоклонников использует своих адептов втёмную, выдумывая удобное ему учение и манипулируя людьми. Крейвен сам выходит на опасные схватки, а вот глава культистов до последнего не будет высовывать нос из укрытия, дирижируя событиями из-за кулис.

Наконец (жирный спойлер!) Крейвен не пытается завладеть силой симбиота, хотя казалось бы, мог бы решить так все свои проблемы. Нет, он лишь ищет с ним схватки как с сильнейшим из противников. В этом смысле Охотник оказывается даже более волевым, чем Питер Паркер, которого в определённый момент симбиот подчиняет полностью.

Геймплей практически не изменился со времён игры про Майлза Моралеса. Знай себе вяжи комбинации из простых ударов, применяй гаджеты и спецприёмы — и враги будут эффектно разлетаться во все стороны. Противники, кстати, стали разнообразнее и теперь куда чаще требуют особого подхода. От атак одних бесполезно уворачиваться, с другими нормально разбираться можно только в воздухе, третьих нужно закидывать тяжёлыми предметами с солидного расстояния, четвёртых необходимо сдёргивать со стен и всяческих выступов, пятых — ловить на мощных атаках, включая парирование в самый последний момент. Универсальной боевой тактики нет, приходится постоянно подстраиваться под набор врагов, который на тебя вываливает игра, помнить их сильные и слабые стороны и уже исходя из этого выстраивать сражение.

Кат-сцен здесь много, и поставлены они весьма и весьма недурно — как аттракцион игра работает великолепно, только успевай переключаться с одной эмоции на другую. Если у нас эпизод мирной жизни — обязательно покажут что-то интересное и вдохновляющее, если драйвовый экшен — выберут крутейшие ракурсы и заставят кого-нибудь спасать, если страшный момент — нагонят дополнительной жути пугающей музыкой и игрой теней.

Раскачка на паутине всё также же прекрасна, только теперь к ней добавились паутинные крылья, позволяющие летать в потоках воздуха, — способ перемещения очень эффективный, но мы в серию про Паука таки приходим ради «пиу-пиу» из вебшутеров, полетать-то нам дают в каждой второй игре с открытым миром. Хотя если вам нужно, например, перебраться через реку, на крыльях это делать куда быстрее и удобнее.

Что в геймплее солидно поменялось — так это городские активности. Авторы придумали массу новых и слегка модернизировали некоторые старые — как результат, исследовать Нью-Йорк вот уже в третий раз всё ещё не скучно. Платина выбивается практически без усилий за 25–40 игровых часов, причём если у вас возникнут какие-то трудности, советую понизить сложность или включить что-то из специальных возможностей — снизить скорость игры или увеличить окно реакции для уворота. Insomniac делала игру для всех и каждого, так что челлендж тут надо поискать или придумать себе на голову. И пожалуй, это правильно, что игра про дружелюбного соседа и сама дружелюбная.

А ещё геймплей стал разнообразнее. Если идти по сюжету, минимально отвлекаясь на побочные активности, то постоянно делаешь что-то новое. Решаешь несложные головоломки, погружаешься в мирные активности вроде ознакомления с проектами в научном центре или прогулки по парку аттракционов, запускаешь дрона-паука. Схватки с боссами тоже стали разнообразнее — против одних надо использовать окружение, против других — гаджеты, от третьих достаточно просто вовремя уворачиваться и жать QTE, когда скажут. Но масштабная постановка сопровождает каждый этап каждой схватки, из-за чего от босс-файтов получаешь море удовольствия — ни один не ощущается нудным или изматывающим, даже если он проходится в несколько фаз.

Больше всего мне понравилась окончательная факультативизация стелса — в первой части его порой грубо навязывали, ещё и таймером могли приправить, а в Spider-Man 2 любой стелс-эпизод можно спокойно превратить в боевой и ничего при этом не потерять — ну, наверное, кроме времени, ведь врагов по тревоге сбегается очень много. Даже вроде бы стелсовые секции за ЭмДжей при должной сноровке можно пролетать в лоб, уворачиваясь от атак врагов и красиво укладывая их прямо на бегу.

За Пауков стелсить стало очень приятно благодаря тому, что они пускают прочные нити, по которым можно спокойно ползать и на которые можно вешать неограниченное число врагов. Как и раньше, Пауки могут выводить врагов из строя двумя способами — либо вылавливать цель, ходящую где-то снизу, и подвешивать её на какой-нибудь фонарь или выступ (а теперь вот и паутинный трос), или спрыгивать вниз и оглушать врага, что всегда было рискованно: тела обнаруживали, да и прыгающего паука легко заметить. Теперь же можно обойтись вообще без рисковых прыжков, аккуратно повесив под потолком полтора-два десятка бандитов. Не слишком динамично и весело, зато чертовски удовлетворяюще.

К третьей игре Нью-Йорк совершенно перестал хоть сколько-нибудь поражать воображение. Пускай разработчики приложили немало усилий к тому, чтобы город прямо вот жил, он всё равно остаётся декорацией, мимо которой герои стремительно проносятся, раскачиваясь на паутине. Попытки остановиться и рассмотреть окружение подробнее по-прежнему вызывают приступы кринжа — комнаты, куда можно заглядывать через окна, расставлены максимально случайным образом. То попадётся небоскрёб, набитый одинаковыми спальнями, то в пристройке на крыше внезапно оказывается комната с подростком, где изнутри дверь есть, а вот снаружи её не существует. Замуровали, демоны!

Кроме того, атмосферу реального города начисто разрушает тотальная беспомощность властей — ладно они ничего не могут противопоставить суперзлодеям, но уж борьба с террористами-фанатиками — это точно их профиль! Можно сколько угодно рассуждать про альтернативный Нью-Йорк без Одиннадцатого Сентября, но этот город скорее альтернативно одарённый. Жители реагируют на происходящее под стать: если им не прописали панические скрипты в рамках какой-нибудь кат-сцены, они будут спокойненько гулять по перекрёстку, где стоит горящий бензовоз, а вокруг стреляют из автоматического оружия. А что такого? Обычный вторник!

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Marvel’s Spider-Man 2 получилась очень комиксовой — яркой, постоянно развлекающей, несложной, динамичной, но при этом заштампованной в сюжетном плане и довольно глупой. Это отличный способ скрасить несколько вечеров и без лишнего напряжения получить в свою коллекцию ещё одну платину. Но не ищите в ней глубин или развлечения на сотни часов — за этим по-прежнему надо обращаться к играм от Rocksteady Studios. Прошёл, получил яркие эмоции и отправляешься играть во что-нибудь другое.