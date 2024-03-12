Обзор Slavania. Сказ про Алёшу, копьё волшебное и дух соулслайково-метроидванный

Присаживайтесь, добры молодцы да девы юные. Расскажем вам сказку о богатырях с хвостами бесовскими, летающих по небу полунагих знахарках и купцах на паровых повозках… Что? Да, говорящие грибы у нас тоже есть, но это тут при чём?

Slavania Жанр: метроидвания

Разработчик: FrostLeaf Games LLC

Издатель: FrostLeaf Games LLC, Game Art Pioneers

Возрастной рейтинг: 6+

Перевод: полный (текст)

Платформы: РС

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«А как бы выглядела Dark Souls в сеттинге древней Руси?» Примерно из такой мысли-шутки родилась Slavania. В каждой шутке есть доля успешной инди-игры, поэтому в 2020 году три приятеля — гейм-дизайнер Владимир Аверьянов, художник Владимир Хаецкий и программист Максим Лещинский — основали студию FrostLeaf Games и приступили к разработке, рассчитывая выпустить небольшой дебютный проект в 2021 году. Масштабы и амбиции Slavania росли, вместе с ними сдвигались сроки, и вот игра наконец-то выходит в 2024-м. Итак, что же это за зверь такой — Slavania.

По сюжету игры добрый молодец Алёша отправляется на службу к новгородскому князю, но по дороге видит, как Змей Горыныч сжигает дотла местную деревню. Юношу это не останавливает: он добирается до города, вступает в дружину, забирает из оружейной положенные ему шлем, карту… и кое-что ещё. Уж слишком манило Алёшу волшебное копьё княжеское, да вот только из-за волшебства у парня сначала вырастает хвост, после чего герой вовсе исчезает на несколько недель из мира живых. И по возвращении видит, что земли Славянии разорены, люди попрятались кто куда, а по полям шастает всякое лихо.

Несмотря на то что разработчики скрупулёзно подошли к созданию мира — штудировали фольклорные энциклопедии и ходили по музеям, — воспринимать его слишком серьёзно не стоит. Игра не претендует на историческую достоверность: действие тут разворачивается в альтернативной версии Руси XII века, которая не прошла через крещение. Да и народные сказки создатели интерпретируют очень вольно, так что изучать историю фольклора по Slavania вряд ли получится. Но именно в таких вольностях, подчас граничащих с сюрреализмом, весь шарм игры.

Например, в Slavania игроки встречают Алёнушку — знахарку-хиппи, которая из одежды предпочитает только венки и юбки (всё цензурно), а главному герою объясняет важность сохранения природы. Местные пещеры могут удивить летучими корги — ими разработчики заменили летучих мышей, встречающихся в каждой второй метроидвании. По ночным лесам тут ходят славянские зомби, а скоморохи ползают по потолку княжьего терема аки пауки.

Сюрреализма добавляет и озвучка. Текстовые реплики персонажей здесь сопровождаются набором фраз, записанных на выдуманном «условно-славянском» языке. Решение интересное, ещё и избавляющее от необходимости перезаписывать голоса для разных локализаций. Но выдуманный язык получился уж слишком похожим на реальный — из-за чего мозг пытается выделить в мешанине слогов знакомые слова, и у игрока в голове вместо сценарной реплики остаётся какое-нибудь «коль в Ростов хрущины».

Все привычные для метроидваний и соулслайков элементы в Slavania есть — и реализованы удобно. У игрока под рукой всегда список заданий, не дающий забыть даже о мелких поручениях. На карте разными цветами отмечены исследованные и только увиденные области, а также схематически изображены точки интереса. Алёше регулярно попадаются записки — но в них почти всегда кроется полезная для прохождения информация, а не просто дневники персонажей. Но помимо стандартных жанровых элементов в Slavania есть и парочка очень необычных механик.

Во-первых — это подобранное Алёшей волшебное копьё, которое получилось не только интересным оружием, но ещё и многофункциональным инструментом. Его можно метнуть в стену, создав уступ для дальнейшего подъёма. Копьё удобно поджигать, чтобы эффективнее расправляться с некоторыми противниками: например, так получится спалить проклятое чучело до того, как из него вылетит опасный призрак Масленицы. А ещё оружием удобно собирать опыт, который после смерти врагов норовит улететь куда-то за пределы уровня. И это всё не говоря о древе прокачки и дополнительной экипировке, открывающей для копья новые особенности вроде телепортации, рикошета и других.

У копья есть ещё одно свойство, которое выражается во второй геймплейной особенности Slavania — бессмертии главного героя. Устроено оно интересно: в начале игры волшебное оружие может поддерживать жизнь Алёши два дня и две ночи, что в сумме даёт четыре возрождения — исчерпав их, богатырь отправляется к ближайшему костр… простите, к идолу. При этом каждое возрождение проматывает внутриигровое время до следующей фазы, а ночью привычные локации становятся гораздо опаснее.

Получается интересный геймплейный цикл: с каждой смертью игрок то усложняет, то упрощает себе прохождение. Если он поторопится, то наверняка совершит ошибку и потеряет одно возрождение. Если промедлит, то возрождение отнимется само, так как естественную смену дня и ночи никто не отменял. Некоторые второстепенные задания тоже привязаны ко времени суток, и в них неосторожная смерть может сразу привести к провалу. При этом сложность не уходит в откровенный хардкор, но и расслабиться не позволяет — просто надо постоянно держать в уме, что часики у богатыря-то тикают.

Не дают расслабиться и противники — их тут много, и почти все с уникальным поведением. Лесовики прячутся в кустах и нападают, только когда богатырь повернётся к ним спиной. Колобок пытается раздавить Алёшу своей хлебной тушей. Великаны кидаются огромными булыжниками — от которых, впрочем, довольно легко увернуться. Но когда вся эта нечисть собирается разношёрстной толпой (нормальная ситуация для большинства локаций), игроку приходится показывать чудеса боевой акробатики. А так как главный герой регулярно открывает новые приёмы, сражения не становятся однообразными до самого конца игры.

С разнообразием локаций создатели Slavania тоже поработали на совесть. То отправят игрока в тёмную пещеру, где нужно копьём поджигать факелы, чтобы находить путь. То заменят скучный бэктрекинг на забег наперегонки с NPC. То босса подкинут — причём обязательно с какой-нибудь уникальной механикой. Или вовсе на очередной локации предложат задание с моральным выбором: хвостатому богатырю придётся решать, помогать ему нечисти или людям.

Всё это сопровождается прекрасным визуальным стилем и по-хорошему безумным саундтреком. Если вы в детстве хоть раз открывали старую книгу сказок с иллюстрациями или смотрели советские мультфильмы, Slavania моментально вас покорит и унесёт на волнах ностальгии. Антропоморфные животные в лаптях, улыбающееся солнце, кривые ёлки в тёмном лесу — знакомых образов тут хватает.

И какую же музыку разработчики выбрали для своей сказки? Загибаем пальцы: славянский рок, славянский хип-хоп, славянский драм-н-бейс… с колоколами и балалайкой, естественно. Саундтрек в Slavania звучит дико — зато очень самобытно, его не спутать с фолк-композициями из «Ведьмака» и Kingdom Come: Deliverance. Да и местным сражениям такая музыка подходит отлично: в голове не возникает диссонанса, когда хвостатый богатырь с телепортирующимся копьём дерётся под бодрый ритм бас-барабана.