Во что поиграть в июне 2023 года

Обычно лето не очень насыщено релизами. Но в этом году издатели решили, что не надо спихивать все релизы на февраль и осень, а потому в июне нас ждут новые части легендарных серий, пачка любопытных хорроров и несколько игр, которые обещают быть очень приятными. Главное, чтобы не было ничего в духе ужасных Redfall и Gollum.

Street Fighter 6

Когда и где: 2 июня на PC, XSXS, PS4, PS5

Что: файтинг про кучу странных бойцов из нашего мира

Перевод: текст

О чём: новичок в мире единоборств учится у знаменитых мастеров, чтобы потом отправиться в открытый мир, где он поймёт, в чём всё-таки сила и как лучше всего запинывать оппонентов.

Почему ждали: какие-то высокобюджетные файтинги в последнее время выходят не особенно часто. А тут обещают идеальную точку вхождения в серию для новичков, интересную одиночную кампанию и отточенный геймплей с четырьмя новыми героями. Кроме того, чётные номерные «Уличные бойцы» всегда были великолепны.

Чего опасаемся: что новички снова через год упрутся в стену из скилловых игроков, которые не будут давать и шанса на победу. А ветераны заворчат на сломанный баланс и в итоге вернутся к прошлым частям.

Elder Scrolls Online: Necrom

Когда и где: 5 июня на PC, 20 июня на X1, XSXS, PS4, PS5

Что: масштабное дополнение фэнтезийной MMORPG

Перевод: текст

О чём: нужно отправиться в восточную часть Морровинда, на полуостров Телванни. Там предстоит узнать тайны мира одного из принцев даэдра Хермеуса Моры и попытаться спасти саму реальность.

Почему ждали: разработчики обещают новый интересный регион с цветущими полями в тени гигантских грибов, а ещё дополнительных компаньонов и класс мастера рун, призывающего себе в помощь тентакли. И эпический сюжет на 30 часов.

Чего опасаемся: копипасты, скучной истории и недостатка нововведений.

Diablo IV

Когда и где: 6 июня (ранний доступ 2 июня) на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: мрачная ARPG с элементами ММО

Перевод: полный

О чём: действие разворачивается спустя долгие годы после событий прошлой части, когда миллионы людей погибли в жестокой войне между Небесами и Преисподней. В мир смертных вернулась Лилит, злобная прародительница человечества, которая решила погрузить весь мир во тьму. Предстоит разобраться с этой проблемой — и заодно разжиться вещичками получше.

Почему ждали: Diablo IV отринула цветастость третьей части и вернулась к мрачному и кровавому стилю первых двух игр. По бете виделся приятный затягивающий геймплей, который хорошо балансирует между классикой и новшествами вроде бесшовного открытого мира. У игры уже хорошие отзывы в прессе.

Чего опасаемся: что Blizzard, в последние годы регулярно расстраивающая фанатов, опять всё испортит. Например, чрезмерно увлечётся ММО-составляющей проекта. А ещё не хотелось бы, чтобы Diablo IV просто компетентно повторяла всё за легендарной второй частью и не особенно отсвечивала чем-то новым.

Amnesia: The Bunker

Когда и где: 6 июня на PC

Что: хоррор про Первую мировую войну

Перевод: текст

О чём: герой — французский солдат, который застрял в опустевшем бункере где-то на Западном фронте. И без того страшно и опасно — а там ещё где-то шныряет непонятный монстр, которого нужно постоянно как-то отпугивать.

Почему ждали: это новый хоррор от Frictional Games — одной из главных для жанра студий в прошлом десятилетии. Хотя в этом году выходит неожиданно много ужастиков о Первой мировой, идеи с полуоткрытым миром и нелинейным прохождением могут возвысить новую Amnesia над другими подобными играми.

Чего опасаемся: что получится нечто невзрачное. Ну и тот факт, что релиз назначен на один день с Diablo IV, оптимизма не внушает — так частенько делают, когда ожидают, что проект провалится.

Greyhill Incident

Когда и где: 9 июня на PS5

Что: хоррор про вторжение инопланетян

Перевод: нет данных

О чём: в американскую глубинку 1990-х прибыли серые человечки на своих летающих тарелках. Главный герой вооружился битой и револьвером с несколькими патронами, чтобы выжить самому и помочь сделать то же самое своим соседям.

Почему ждали: мы сейчас редко видим в видеоиграх вторжение классических инопланетян от первого лица. Да к тому же трейлеры обещают придурковатое приключение реднека в шапочке из фольги, который обнаруживает, что его теория заговора подтверждается.

Чего опасаемся: что игра окажется слишком трешовой и безвкусной. Или наоборот, что она попробует казаться серьёзнее, чем стоит быть игре про избиение битой серых человечков в кукурузном поле.

Layers of Fear

Когда и где: 15 июня на PC, XSXS, PS5

Что: хоррор-бродилка

Перевод: текст

О чём: нужно будет в роли писательницы посетить загадочный маяк, чтобы узнать, какого чёрта раньше творилось с творческими людьми, которые вдруг тонули в своих кошмарах.

Почему ждали: завершение стильной трилогии хорроров, которое должно объединить историю предыдущих игр. В ней можно пройти и остальные части с заметно обновлённой графикой.

Чего опасаемся: что Bloober Team снова сделает нечто претенциозное и будет чрезмерно упорно пытаться напугать — но не справится даже с самыми базовыми «пугалками».

Aliens: Dark Descent

Когда и где: 20 июня на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: тактика в реальном времени про отстрел чужих

Перевод: текст

О чём: отряд космических морпехов застрял на луне Лите, окружённый чужими, взбесившимися андроидами и наёмниками корпорации Weyland-Yutani. Нужно выжить и как-нибудь покинуть это неприятное место.

Почему ждали: геймплейный трейлер обещает тактику в духе XCOM, но в реальном времени, для чего даже сделали особую интересную систему управления отрядом. Придётся управлять ресурсами, использовать окружение, водить своих солдат как можно осторожней и готовиться к безвозвратным потерям из-за нервного срыва какого-нибудь бойца.

Чего опасаемся: короткой кампании с постоянно повторяющимся контентом и однообразием геймплея. И того, что выживать окажется слишком легко, отчего не надо будет особенно следить за своим отрядом.

Trepang2

Когда и где: 21 июня на PC

Что: шутер от первого лица в духе F.E.A.R.

Перевод: текст

О чём: главного героя вытащили из секретного объекта, но он ничего не помнит. Зато у него есть сверхспособности, благодаря которым он ведёт себя как самая настоящая машина для истребления всего живого в отдельно взятой локации.

Почему ждали: трейлеры показывали крайне динамичный сюжетный шутер с красивым слоу-мо и морем крови, а разработчики обещали умных врагов. Сейчас такого сильно не хватает.

Чего опасаемся: что во время прохождения будет преследовать мысль «а может, лучше просто ещё раз пройти F.E.A.R.?» Тем более что графически Trepang2 недалеко от неё ушла.

Final Fantasy XVI

Когда и где: 22 июня на PS5

Что: экшен-RPG в фэнтезийном мире, где царит классическое средневековье

Перевод: текст

О чём: Клайв Росфилд охранял своего хилого младшего брата Джошуа, который получил могущественный магический дар от Феникса. Но что-то пошло не так, отчего в мире начались хаос и неразбериха, а Клайв пошёл мстить за свою семью.

Почему ждали: игру уже вовсю нахваливают за динамичную интересную боёвку в духе Devil May Cry и мрачный закрученный сюжет. Да и это ж номерная Final Fantasy, релиз такой игры обязательно становится большим событием.

Чего опасаемся: что «серьёзная взрослая» история окажется излишне натужной, более классический фэнтезийный сеттинг будет скучным, а набирать комбо надоест уже на десятом часу игры.

Во что ещё поиграть:

We Love Katamari Reroll (2 июня на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): ремастер второй части серии про Принца Космоса, который прилепляет все встречные предметы к своему катящемуся шарику. В этот раз для того, чтобы с помощью нагромождений разного барахла исполнить мечты всех людей.

Tiny Thor (5 июня на PC, Switch, Android, iOS): 2D-платформер с милой 16-битной графикой. Тор, ещё будучи ребёнком, отправляется в опасное приключение по разным мирам.

Loop8: Summer of Gods (6 июня на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): Persona-образная jRPG про обыкновенного японского школьника (кто бы сомневался). В 1980-х он прилетел с космической станции в сельский японский городок, чтобы подружиться с местными и надрать зад демонам-кёгаям, которые поставили человечество на грань вымирания.

Harmony: The Fall of Reverie (8 июня на PC, XSXS, PS5, Switch): приключенческая визуальная новелла от авторов Life is Strange. Перед нами развернётся история про девушку, которая внезапно для себя превратилась в ясновидящую богиню гармонию, а теперь пытается восстановить баланс между богами и людьми, контролируемыми мегакорпорацией.

Mask of the Rose (8 июня на PC): нелинейная визуальная новелла во вселенной Sunless Sea и Sunless Skies. Романсим всех кого не лень в подземном Лондоне, а заодно пытаемся раскрыть убийство.

Bleak Sword DX (8 июня на PC, Switch): расширенная версия слэшера с Apple Arcade. Действие разворачивается в стильных и миниатюрных пиксельных локациях, пропитанных духом тёмного фэнтези.

Daydream: Forgotten Sorrow (14 июня на PC): трёхмерный пазл-платформер про мальчика, который очнулся в странном фантастическом мире рядом с ожившим плюшевым медведем. И теперь герою вместе с его новым товарищем придётся решать разные головоломки, бегать от монстров и бороться со страхами.

Oblivion Override (14 июня на PC, Switch): двумерный роуглайт-слэшер, где нужно резать роботов, которые внезапно обрели самосознание.

Goodbye Volcano High (15 июня на PC, PS4, PS5): смесь нелинейного интерактивного мультфильма и ритм-игры про школьную группу антропоморфных динозаврих.

Crash Team Rumble (20 июня на X1, XSXS, PS4, PS5): многопользовательский платформер с элементами MOBA про персонажей игр о Крэше Бандикуте. Суть в том, чтобы на разных аренах собрать больше фруктов, чем команда соперников.

Master Detective Archives: Rain Code (30 июня на Switch): адвенчура про юного стажёра-детектива, которого в городе, залитом неоновыми огнями, преследует дух синигами.

Переиздание Ghost Trick: Phantom Detective (30 июня на PC, X1, PS4, Switch): HD-версия весёлой и яркой игры про дух мёртвого человека, который расследует своё убийство с помощью переселений в разные предметы.

* * *

Где найти время тем, кто только начал проходить Tears of the Kingdom, но при этом хочет ворваться в Diablo IV с самого релиза?