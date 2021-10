Какие фильмы посмотреть онлайн в октябре 2021? Бэтмен, зомби и орки-самураи

Октябрь традиционно считается месяцем ужасов. Но кинопремьеры этого месяца напугают разве что тех, кто ждёт от Голливуда оригинальности. Франшизы, кругом франшизы! Приквелы и сиквелы, экранизации и пародии, кроссоверы и новые прочтения классики. Впрочем, так ли уж это плохо? Даже в рамках сложившейся вселенной можно рассказать что-нибудь необычное. Например, романтическую криминальную комедию с участием зомби. Или фэнтези про орков в Японии XIX века. Или трогательную историю о том, как Люк Скайуокер подружился с папой и они вместе отправились завоёвывать галактику. Что, не ждали?

Армия воров

Army of Thieves

Когда? 29 октября (Netflix).

Что? Криминальная комедия, приквел / спин-офф «Армии мертвецов».

О чём? У Людвига Дитера необычное хобби — он обожает взламывать сейфы. Не ради наживы, а просто из любви к искусству. Но однажды загадочная красавица Гвендолин предлагает ему повысить ставки и присоединиться к её команде суперграбителей. Дитеру и его коллегам необходимо взломать три «неуязвимых» сейфа, сделанных виртуозным мастером Хансом Вагнером. Цели разбросаны по Европе и до отказа набиты добром: американский магнат Блай Танака как раз решил вывести свои активы из Лас-Вегаса. Там творится нечто странное — мертвецы восстают из могил и, оскалив зубы, бросаются на простых людей. Весь мир отвлёкся на угрозу — самое время провернуть ограбление века!

Чего ждать? Приквела кровавого зомби-боевика Зака Снайдера «Армия мертвецов» — правда, почти без крови и зомби. Похоже, авторы новой франшизы Netflix не боятся экспериментов и намерены менять тональность в каждом последующем проекте. К примеру, ещё один приквел, «Потерянный Лас-Вегас», выйдет будущей весной в формате аниме-сериала. «Армия воров» заявлена как лёгкий комедийный триллер, где основным противником выступает не плотоядная нежить, а агенты «Интерпола».

В режиссёрском кресле тоже другой человек. Постановку взял на себя исполнитель роли Дитера — немец Маттиас Швайгхёфер, набивший руку на съемках романтических чёрных комедий. Впрочем, за сценарий по-прежнему отвечают Снайдер и его соавтор Шэй Хэттен; а значит, логично ожидать новых откровений о вселенной «Армии». В первом фильме остались незавершёнными множество побочных сюжетов — петли времени, робозомби, военная операция США в Иране, — и чтобы раскрыть их все, наверняка потребуется рассказать ещё немало историй.

Про оригинал «Армия мертвецов»: Одиннадцать друзей Дракса грабят Зомбилэнд Почему не слышно восторгов, как от «Рассвета мертвецов» того же Снайдера? Что он хотел снять — авторское кино или аттракцион? И… вам не кажется, что этот фильм был для него способом осмыслить смерть дочери?

Добро пожаловать в Blumhouse, часть 2

Welcome to the Blumhouse: Bingo Hell / Black as Night / Madres / The Manor

Когда? 1−8 октября (Amazon Prime).

Что? Хоррор-антология из четырёх полнометражных фильмов.

О чём? Старушки-подружки приходят попытать удачи в казино, но их соперником оказывается сам дьявол («Адское бинго»). Группа подростков из Нового Орлеана даёт отпор вампиру, который превращает местных бедняков в армию нежити («Темнее ночи»). Молодая мексиканская семья переезжает в новый дом в Калифорнии и сталкивается с жутким проклятием («Матери»). Женщина на ранней стадии деменции пытается разгадать мрачные тайны дома престарелых («Поместье»).

Чего ждать? Новой подборки небольших, но интригующих фильмов ужасов от хоррор-студии Blumhouse. Похоже, с помощью этого проекта компания намерена «обкатать» молодых и перспективных авторов. Некоторые из участников уже успели отметиться в сериалах вроде «Американской истории ужасов» и «Судной ночи», но для многих это дебют в большом кино. И они не стесняются затрагивать большие идеи: каждая из частей антологии обращается к актуальным ужасам современности, будь то джентрификация, иммиграция или жестокое обращение с пожилыми людьми.

Критики и зрители приняли «Добро пожаловать в Blumhouse» со сдержанным интересом. Постановке часто не хватает размаха, а сценариям — оригинальности, но даже в самых слабых фильмах антологии можно найти пару-тройку небанальных идей, стильных сцен и ярких актёров. Обаятельного демона в «Адском бинго» сыграл Ричард Брейк (Король Ночи из «Игры престолов»), а главную роль в «Поместье» исполнила хоррор-икона Барбара Хёрши («Чёрный лебедь», «Астрал»).

Несправедливость

Injustice

Когда? 19 октября.

Что? Анимационный боевик во вселенной DC.

О чём? «Лига справедливости» проиграла. Безумный злодей Джокер уничтожил Метрополис и всех его жителей, включая Лоис Лэйн — возлюбленную Супермена и мать его нерождённого ребёнка. Будучи вне себя от горя, криптонец решил собственноручно искоренить преступность и установить на Земле новый порядок. Все, кто не согласен с диктатурой Супермена, подлежат ликвидации. Бэтмен бросает вызов бывшему союзнику, но кого из них поддержат остальные супергерои?

Чего ждать? Мульт-адаптации одного из самых мрачных и популярных сюжетов вселенной DC за последние годы. «Несправедливость» основана на одноимённой серии видеоигр, которая позволяла столкнуть друг с другом всех классических персонажей комиксов. Вот и у фильма на редкость широкая галерея заявленных героев и злодеев: от Чудо-женщины и Аквамена до коварного Ра’са аль’Гула и сразу нескольких Робинов. Режиссёром проекта неслучайно назначен аниматор Мэтт Питерс: в 2020 году он поставил столь же масштабный и жестокий мегакроссовер «Тёмная Лига справедливости: Война Апокалипсиса».

Жаль только, что у мультфильма новый состав актёров озвучки. В игре роль Бэтмена исполнял легендарный Кевин Конрой — здесь же его сменил Энсон Маунт (капитан Пайк из «Звёздного пути: Дискавери»). А ещё, похоже, экранизация обойдётся без манипуляций с параллельными мирами: сценарий охватит лишь самое начало конфликта, описанное в комиксах-приквелах. Но в случае успеха «Несправедливость» вполне может положить начало новой успешной анимационной саге.

Яркость: Душа самурая

Bright: Samurai Soul

Когда? 12 октября (Netflix).

Что? Историческое фэнтези-аниме, приквел фильма «Яркость».

О чём? Япония, середина XIX века в альтернативной истории Земли, где люди живут бок о бок с магическими существами. Юная эльфийка Соня, хранительница могущественной волшебной палочки, пытается добраться до родных земель. Себе в защитники она нанимает блудного самурая Изоу и добродушного орка Райдена. Однако по их следу неотступно идут армии жестокого дворянина Кокетсу, который намерен использовать палочку, чтобы возродить великого Тёмного лорда и погрузить мир во тьму.

Чего ждать? Неожиданного возрождения вселенной «Яркости». Оригинальный фэнтези-боевик с Уиллом Смитом вышел ещё в 2017 году и быстро стал суперхитом Netflix. Но из-за плотного графика актёров и скандала вокруг создателя франшизы Макса Лэндиса сиквел надолго застрял в производственном аду. В итоге продюсеры решили скрасить ожидание зрелищным аниме-фильмом про новых героев и не поскупились на по-настоящему звёздную творческую команду.

Автором сценария выступила многоопытная Митико Ёкотэ («Ковбой Бибоп», «Блич»), дизайн персонажей придумал Ацуси Ямагата («Унесённые призраками»), а на озвучке задействованы японские поп-идолы Мияви и Маая Сакамото. За режиссуру отвечает специалист по трогательным юношеским мелодрамам Кёхэй Исигуро («Твоя апрельская ложь»), придумавший для «Души самурая» необычный визуальный стиль, замерший на стыке компьютерной 3D-графики и исторической гравюрной техники моку-ханга.

Смотрите также «Яркость»: орки в полиции Лос-Анджелеса Чем первый «блокбастер» Netflix не понравился критикам, и почему его всё же стоит посмотреть.

LEGO Звёздные войны: Жуткие истории

LEGO Star Wars: Terrifying Tales

Когда? 1 октября (Disney+).

Что? Комедийный 3D-мультфильм по мотивам вселенной «Звёздных войн».

О чём? Война с Первым орденом закончена… Ну, почти. Попав в очередную перестрелку, бравый пилот По Дэмерон совершает аварийную посадку на вулканической планете Мустафар. Много лет назад Дарт Вейдер возвёл там свою крепость и хранил в её подземельях самые зловещие тайны ситхов. Теперь же смотритель замка Ванэ приглашает Дэмерона на экскурсию по казематам, а по пути рассказывает три леденящие душу истории.

Чего ждать? Нового эпизода в юмористическом цикле «LEGO Звёздные войны» — как ни странно, довольно масштабном. За последние десять лет вышло пять сериалов и четыре мини-фильма, каждый из которых по-своему обыгрывал события из вселенной Джорджа Лукаса. «Жуткие истории», как следует из названия, обращаются к тропам из фильмов ужасов. Пугают здесь изобретательно, но скорее понарошку, с перерывами на шутки и житейские мудрости.

Тем интереснее, что в обойму пародийного сюжета авторы зарядили немало известных персонажей и элементов лора. Каждая история Ванэ обращается к одной из эпох «Звёздных войн» и отвечает на давние вопросы фанатов. Как именно Кайло Рен перешёл на тёмную сторону? Что, если бы Люк Скайуокер стал учеником Дарта Вейдера? И кто сильнее — генерал Гривус или Дарт Мол?

Венди и Питер: Остров застывшего времени

Wendy

Когда? 15 октября.

Что? Реалистичное прочтение сказки о Питере Пэне.

О чём? Давным-давно Анжела Дарлинг отказалась от детских фантазий, чтобы посвятить время семье и тяжёлой работе в забегаловке неподалёку от железной дороги. Теперь её дети — Джеймс, Дуглас и малютка Венди — боятся повторить судьбу матери. Повстречав загадочного сорванца Питера, они прыгают за ним на крышу проходящего поезда, и тот уносит ребят к далёкому острову, где время будто бы остановилось. Но у этой заповедной земли свои законы и свои опасности. А те, кто однажды потеряют веру в чудеса, уже никогда не смогут вернуться.

Чего ждать? Радикальной трактовки сказки Джеймса Барри. Режиссёр — номинант на «Оскар» Бен Зайтлин («Звери дикого Юга») перенёс действие книги из викторианской Англии в пустоши Луизианы и отказался от сложного фэнтезийного мира Нетландии в пользу абстрактной вселенной с элементами магического реализма. Реакции зрителей оказались полярными: одни в восторге от необычной атмосферы фильма и виртуозной операторской работы, других раздражает расхлябанный сценарий. В прокате «Венди» почти никто не заметил (она собрала всего 234 тысячи долларов!), поэтому до России картина дошла лишь через полтора года и сразу в цифровом виде.

Покемон-фильм: Секреты джунглей

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle / 劇場版ポケットモンスター ココ

Когда? 8 октября (Netflix).

Что? Детский приключенческий мультфильм, часть Восьмого поколения цикла «Покемон».

О чём? Исследуя джунгли Окойя, мальчик Эш и его верный друг Пикачу встречают загадочного дикаря Коко. Этот ловкий сорванец всю жизнь провёл в лесу, а отцом считает мудрого обезьяноподобного покемона Заруде. В поисках настоящих родителей Коко герои выходят на корпорацию «Биотоп», которая жаждет добраться до волшебного Великого древа, скрытого в самом сердце джунглей. Согласно легендам, воды, окружающие Древо, обладают чудодейственными свойствами, и алчный глава «Биотопа» готов на всё, чтобы подчинить их себе.

Чего ждать? Очередной части в бесконечной уже, кажется, франшизе про карманных монстров. «Секреты джунглей» — уже 23-й фильм цикла и, судя по отзывам, один из лучших. Первые зрители хвалят яркую рисованную анимацию и простой, не перегруженный лором сюжет в духе «Аватара» и «Книги джунглей». Отдельного спасибо авторы удостоились за то, что Эш Кетчум (далеко не самый интересный персонаж серии) на этот раз остаётся на периферии сюжета и не отвлекает внимание от новых обаятельных героев и покемонов.

Смотрите также «Покемон. Детектив Пикачу»: Дэдпул подставил кролика Роджера Главное достоинство фильма — Райан Рейнолдс, а главная проблема — персонажи-люди и связанный с ними сюжет. Рассказываем подробнее об этой любопытной экранизации игры.

Клыки ночи

Night Teeth

Когда? 20 октября (Netflix).

Что? Триллер про вампиров в Лос-Анджелесе.

О чём? Бенни — бедный американский студент, по ночам подрабатывающий шофёром. Но сегодня ему повезло: его наняли две красавицы, готовые провести юношу на самые элитные вечеринки города. Чем дольше длится ночь, тем отчётливее Бенни понимает, что его пассажирки буквально принадлежат к иному миру. Оказывается, Лос-Анджелесом тайно управляют влиятельные кланы вампиров, и героя угораздило оказаться в самом центре их кровавых разборок. Удастся ли Бенни дожить до рассвета?

Чего ждать? Хоррор-вариации на тему культового нуара «Соучастник»: одна ночь, опасный попутчик и захватывающее путешествие по неоновым улицам Города ангелов. Режиссёр Адам Рэндолл уже имеет опыт работы и с фильмами ужасов («В тихом опыте»), и со стильными криминальными триллерами («iБой»). Атмосферности «Клыкам ночи» добавляет гипнотическая музыка итальянского трип-хоп коллектива Drum & Lace.

Маппеты: Особняк с привидениями

Muppets Haunted Mansion

Когда? 8 октября (Disney+).

Что? Кукольная хоррор-комедия для всей семьи.

О чём? Нет такого трюка, на который бы не осмелился артист-сорвиголова Гонзо. И он точно не упустит возможности провести ночь в зачарованном богатом поместье. Правда, от местной публики и впрямь легко потерять голову. Призрачный оркестр и свинка-прорицательница, хищные цветы и ожившие рыцарские доспехи, жутковатый дворецкий и даже Дэнни Трехо — чего тут только нет!

Чего ждать? Любопытного кроссовера двух франшиз Disney. «Особняк с привидениями» — классический аттракцион «Диснейленда», в котором посетителей пугают при помощи хитроумных спецэффектов и аниматронных чудовищ. А «Маппеты» — комедийные персонажи, придуманные великим кукольником Джимом Хенсоном («Тёмный кристалл», «Улица Сезам»). Фильм балансирует между двумя мирами: куклы делят кадр с «живыми» звёздами, а всяческие весёлые ужасы соседствуют с музыкальными номерами и стендап-комедией.

И ещё несколько жутких (в хорошем смысле!) премьер октября