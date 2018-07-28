Новые комиксы DC на русском: «Бэтмен: Я — Готэм» и «Injustice. Боги среди нас. Год второй»

В 2011 году издательство DC решилось на глобальный перезапуск всех своих линеек. При помощи кроссовера «Флэшпоинт» авторы внесли коррективы в истории и образы героев, постаравшись их осовременить. Стартовавший следом проект The New 52 подарил читателям немало ярких серий и сюжетов, лучшие из которых — например, «Бэтмен» Скотта Снайдера и «Чудо-женщина» Брайана Аззарелло — недавно вышли и на русском языке.

Но уже спустя пять лет после «Флэшпоинта» издательство устроило своей вселенной новую перезагрузку, получившую название DC Rebirth. В России же между двумя событиями прошло и того меньше времени. Ещё недавно мы обсуждали «Флэшпоинт» и серии The New 52, а теперь уже подоспели переводы первых томов «Возрождения».

Сам одноимённый комикс получился куда менее примечательным, чем предыдущий кроссовер. Это лишь короткий пролог, который объясняет, почему вселенную вновь постигли перемены, хотя и не столь глобальные, как при предыдущем перезапуске. Самостоятельной ценностью или захватывающим сюжетом DC Rebirth похвастаться не может. Куда больший интерес представляет первый крупный комикс, изданный на русском в рамках новой линейки, — «Бэтмен» от нового сценариста Тома Кинга.

Бэтмен. Книга 1. Я — Готэм

У Бэтмена появились новые помощники. В минуту смертельной опасности на выручку Тёмному рыцарю пришли два незнакомца в масках, которые называют себя Готэмом и Готэм-гёрл и обладают невероятными способностями. Но с их появлением над городом нависает очередная угроза.

Batman Vol. 1: I Am Gotham Жанр: супергеройский боевик

Сценарист: Том Кинг

Художник: Дэвид Финч

Выход оригинала: 2016

Издательство: «Азбука-Аттикус», 2018

Все пять лет проекта The New 52 серией «Бэтмен» занимался Скотт Снайдер, и его сюжеты вошли в золотой фонд историй о Тёмном рыцаре. С запуском DC Rebirth Снайдер покинул серию, и замену для него выбрали неожиданную. В отличие от опытного предшественника, бывший аналитик ЦРУ Том Кинг пришёл в мир комиксов всего несколько лет назад. Да, на его счету уже было несколько ярких работ, но прежде он занимался в основном комиксами о второстепенных героях DC. Теперь же на его плечи легла ответственность за самого Бэтмена.

Обновление вселенной в DC Rebirth не было радикальным, так что перед Томом Кингом не стояло задачи переосмысливать образ Тёмного рыцаря или на новый лад рассказывать историю его становления. Кинг начинает свою историю примерно там, где свою закончил Снайдер. Бэтмен уже не первый год стоит на страже города, совершил немало подвигов, нажил порядочно врагов и друзей.

Начинается «Я — Готэм» весьма необычно. Вместо того чтобы сходу столкнуть героя с серьёзной угрозой, Кинг даёт Бэтмену новых соратников. Двух сверхлюдей, которые обладают сверхспособностями, позволяющими им встать вровень с самим Суперменом. Они выросли в мрачном Готэме, но сохранили идеалы и веру в справедливость, которую вселил в них Бэтмен. И теперь стремятся плечом к плечу с ним защищать родной город. Сотрудничество получается плодотворным, но, увы, недолгим — юные герои оказываются жертвами манипуляции одного из врагов Бэтмена, и это приводит к трагическим последствиям.

В отличие от Снайдера, чьи истории отличались размахом и уделяли большое внимание эволюции Бэтмена, Том Кинг начал свой комикс с красивой и эмоциональной, но камерной истории. Она не лишена интересных ходов и сильных сцен — особенно удалось финальное противостояние, в котором, помимо защитников Готэма, участвуют и другие герои DC.

Но оригинального прочтения или развития образ Бэтмена не получает. Кажется, пока что автор не спеша закладывает фундамент для будущих историй — надеемся, более масштабных. Как-никак, Кинг заявил, что планирует создать минимум сто выпусков.

Вместе с Кингом над комиксом трудился опытный художник Дэвид Финч, чью работу нельзя не отметить. Его рисунок кинематографичен, насыщен драйвом и эмоциями и, главное, прекрасно отражает мрачную атмосферу Готэма.

Дебют Тома Кинга на посту сценариста «Бэтмена» получился не безупречным, но весьма достойным. Финал первого тома заставляет с нетерпением ждать продолжения.

УДАЧНО задел для продолжений

новые персонажи

выразительный рисунок НЕУДАЧНО Бэтмен не развивается 2018-08-08 8 ХОРОШО

Injustice. Боги среди нас. Год второй

Смерть любимой заставила Супермена пересмотреть взгляды на борьбу со злом. Он перестал щадить врагов и железной рукой наводит порядок на Земле — даже если ради этого нужно конфликтовать с друзьями и проливать кровь. Уже не только земные, но и космические герои берутся положить конец самоуправству Человека из стали. И это противостояние рождает неожиданные союзы.

Injustice: Gods Among Us: Year Two Жанр: супергеройский боевик

Сценарист: Том Тэйлор

Художники: Бруно Редондо, Жюльен Агонар-Бер, Майк С. Миллер, Том Дереник

Выход оригинала: 2014–2015

Издательство: «Азбука-Аттикус», 2017–2018

Одним из самых приятных сюрпризов прошлого года для меня стала серия комиксов Injustice. Игра, на которой она основана, была неплохим файтингом, но в плане сюжета не впечатляла — он просто давал предлог для драк между известными персонажами. А вот комикс оказался мощным супергеройским эпосом, который по накалу и драматизму не уступал лучшим кроссоверам издательства.

Серия «Injustice. Боги среди нас» не входит в основную вселенную DC, так что сценарист Том Тэйлор мог позволит себе самые смелые сюжетные ходы. Например, превратить конфликт Бэтмена и Супермена не в кратковременную ссору, а в настоящую смертельную вражду, которая уже точно не закончится миром. Или походя убить одного из героев первой величины.

Во втором томе конфликт не просто продолжается в том же ключе — происходит его эскалация. Во время «Года первого» друг другу противостояли земные герои, в первую очередь Супермен и Бэтмен. Теперь Тёмный рыцарь временно вышел из игры, зато в земные дела решили вмешаться космические силы. Корпус Зелёных фонарей и Стражи Вселенной всерьёз обеспокоены методами Супермена, а поскольку тот не собирается их менять, столкновение становится неизбежным.

Вмешательство инопланетных героев увеличивает размах событий — к концу второго тома тот становится поистине эпическим. В финале разворачивается одна из самых грандиозных супергеройских битв, что мы видели в комиксах, выходивших на русском языке. Но, что ещё интереснее, возросшие ставки заставляют персонажей заключать почти немыслимые альянсы. Так, Синистро втирается в доверие сначала к Супермену, а затем и к своему давнему противнику Хэлу Джордану. А Харли Квинн внезапно вступает в ряды защитников Готэма.

В игре подобные союзы были нужны просто затем, чтобы объяснить, почему старые товарищи сражаются друг против друга. В комиксе же это выписано подробно и убедительно — и ещё сильнее накаляет страсти.

Фокусируя внимание на угрозе Супермену из космоса, Тэйлор не забывает и о более приземлённых событиях. Сценарист находит время показать, как герои переживают утрату друзей, как Бэтмен проходит реабилитацию, а простые жители Готэма начинают свою борьбу против нового порядка Супермена. Всё это делает историю на редкость многогранной.

Пожалуй, единственное, что расстроило в «Injustice. Боги среди нас», — это рисунок. В ряде глав он откровенно простоватый и неброский. Объясняется недостаток просто: изначально это был веб-комикс, а им издательство уделяет меньше внимания и сил, чем бумажным. Поэтому в визуальном плане комикс хотя и не плох, но оставляет желать лучшего.

«Второй год» получился не менее насыщенным и увлекательным, чем «Первый». Удивительно, но приквел к игре, где сюжет не играл особой роли, продолжает доказывать, что заслуживает звания одного из лучших супергеройских кроссоверов современности.

УДАЧНО размах событий

смелые сюжетные решения

образы Синистро и комиссара Гордона

финальный бой НЕУДАЧНО простоватый рисунок в некоторых главах 2017-08-08 9 ОТЛИЧНО