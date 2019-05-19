«Покемон. Детектив Пикачу»: Дэдпул подставил кролика Роджера

Молодой Тим Гудман работает страховым агентом в маленьком городке и совершенно не разделяет всеобщей одержимости покемонами. Однажды ему сообщают, что его отец, детектив полиции Райм-Сити, погиб в автокатастрофе. Приехав домой к отцу забрать его вещи, Тим находит в квартире странного говорящего Пикачу, которого понимает только Тим и который уверен, что отец парня жив…

Жанр: фантастическая комедия

Режиссёр: Роб Леттерман

В ролях: Райан Рейнольдс, Джастис Смит, Кэтрин Ньютон

Премьера: 16 апреля 2019 года

Возрастной рейтинг: 6+

Похоже на: «Кто подставил кролика Роджера» (1988), «Супербратья Марио» (1993)

В наших широтах вселенная «Покемонов» в первую очередь ассоциируется с одноименным аниме-сериалом и сотками — и только потом уже с видеоиграми для Game Boy и других платформ, с коллекционной карточной игрой, мангой и всем прочим. За последние четверть века покемономания в нашей стране поугасла, зато во всем остальном мире продолжала набирала обороты, а после выхода Pokémon Go и вовсе пробила потолок. В таких условиях появление голливудской экранизации оставалось лишь вопросом времени.

В качестве первоисточника создатели выбрали не основную сюжетную линию вселенной (со странствующими тренерами во главе с Эшем, ловлей и турнирами покемонов), а игровой спин-офф «Детектив Пикачу». В нём юноша Тим Гудман помогает необычному говорящему Пикачу, прежде принадлежавшему его пропавшему отцу Гарри, раскрывать тайны и преступления. О своём игровом прошлом «Детектив Пикачу» вспоминает только в самом начале, когда один из друзей уговаривает Тима поймать себе покемона-спутника: дескать, он едва ли не единственный во всем городе этого ещё не сделал.

Драма отцов и детей

В детстве Тим, как и все дети, грезил турнирами и мечтал стать тренером, но после смерти мамы эти мечты ушли в небытие, и сейчас Тим — одиночка. Его устраивает работа страховым агентом в родном городе и перспективы повышения до старшего страхового агента. Сверстники давно разъехались кто куда, а у Тима даже покемона нет. Но все меняется, когда Тиму сообщают, что его отец, детектив полиции, погиб в аварии.

«Детектив Пикачу» — история о непростых взаимоотношениях отцов и детей на примере двух дисфункциональных семей. В отношениях между Тимом и Гарри разлад наступил после смерти матери. Гарри тяжело переживал кончину супруги, переехал в Райм-Сити и с головой ушёл в работу. Тим вырос с мыслью, что папа его бросил, и лишь когда Гарри пропал, до юноши начало доходить, какое место он до сих пор занимал в отцовском сердце.

Вторая семья — Клиффорды, основатели Райм-Сити и владельцы крупнейшего новостного холдинга в городе. Глава семьи, Говард Клиффорд, после перенесённой болезни настолько увлёкся покемонами и их способностями к эволюции, что напрочь забыл о собственном сыне Роджере, принявшем управление делами компании.

Фильм против игры

Завязка фильма в целом повторяет сюжет игры. В обоих случаях поводом для знакомства Тима и Пикачу становится исчезновение Гарри. Только в игре Тим и Пикачу занимаются другими расследованиями и лишь в конце вспоминают о Гарри, зато на экране все их похождения посвящены именно его поискам.

В игре игрокам приходилось всерьёз пораскинуть мозгами, чтобы решить очередную загадку. А вот в фильме персонажи откровенно тупят: зритель регулярно догадывается о происходящем быстрее Тима с Пикачу. Герои продвигаются по сюжету исключительно за счёт подсказок, которые им подбрасывают другие персонажи, а главному злодею удаётся водить напарников за нос до самого финала.

Тим и его подружка, репортёр Люси, в принципе получились довольно пресными. Вроде бы и мотивы у них есть, и развитие характеров наблюдается, и даже намёк на романтику присутствует, но следить за их похождениями попросту скучно.

Мир покемонов

По счастью, скомканное повествование, неубедительные главные герои и отсутствующая детективная интрига сполна компенсируются волшебной атмосферой мира и очаровательными покемонами. Покемоны в фильме буквально на каждом шагу. В Райм-Сити созданы все условия, чтобы люди и покемоны жили вместе. Арены и бои официально запрещены, а покемоны помогают людям во всех делах: регулируют дорожное движение, тушат пожары и раздают напитки в барах.

Главная звезда фильма — Пикачу в исполнении Райана Рейнольдса. Пикачу прекрасен — он перенял мимику актёра, отпускает шуточки в стиле Дэдпула, испытывает нездоровую тягу к кофе и всюду щеголяет в холмсовской кепи охотника на оленей. Не менее очарователен и сопровождающий Люси покемон Псайдак. Этот несуразный, пугающийся всего на свете нервный пушистик, как оказалось, прекрасно умеет пользоваться своими особенностями. Так, в одной из сцен Псайдак почти заставляет Пикачу делать ему массаж лап, угрожая в противном случае псионическим приступом.

И хотя «Детектив Пикачу» не отвечает на такие вопросы, как «Откуда взялись покеболы», «Зачем покемоны подчиняются людям» и «Почему один Говард Клиффорд додумался до того, что покемоны полезны не только на аренах в боях против других покемонов», фильму это совершенно не мешает.

«Детектив Пикачу», несмотря на свои недостатки, остаётся увлекательным визуальным аттракционом, который радует глаз красивой картинкой, потрясающими ландшафтами горной Шотландии и премилыми покемонами. Показатели мимимишности на экране зашкаливают настолько, что слезу умиления пустит даже самый суровый циник. А главное, «Детектив Пикачу» одинаково нравится как давним фанатам вселенной, так и тем, кто впервые услышал о покемонах уже в кинотеатре. Хотя последние, разумеется, не смогут оценить ни одной из запрятанных в фильме пасхалочек — наподобие Пикачу, напевающего заглавную тему мультсериала.