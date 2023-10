Во что поиграть в октябре 2023? Alan Wake 2, Ghostrunner 2, Marvel’s Spider-Man 2 — и не только сиквелы

Цены в турецком PS Store взлетели, стоимость Game Pass подняли ещё пару месяцев назад, фактические доходы падают, транснациональные корпорации наглеют, Джей-Си Дентон так никогда и не родится, международные конфликты, пандемия, глобальное потепление, микропластик… А теперь, когда мы испытали достаточно ужаса, можно поговорить про преддверие Хэллоуина длиною в месяц.

Assassin’s Creed Mirage

Когда и где: 5 октября на PC, PS4, PS5, X1, XSXS, iOS

Что: стелс-экшен от третьего лица в открытом мире

Перевод: текст

О чём: в Багдаде неспокойно в IX веке. Хоть город и переживает свой золотой век, там ведут свою незримую вечную борьбу ассасины и тамплиеры. В этот раз вам предстоит играть за человека, который в будущем с помощью специального устройства просматривает прошлое Басима — ловкого уличного вора, ставшего ассасином.

Почему ждали: разработчики обещали вернуться к корням серии — и, кажется, они это делают. Никакого гринда, никакой прокачки магических горящих клинков, никаких врагов, которые убивают с одного удара, потому что они на два уровня выше. Зато здесь есть упор на стелс и паркур по древнему мегаполису — то, за что мы когда-то полюбили серию.

Чего опасаемся: неловких анимаций, скучной истории и слабого дизайна миссий. А ещё — вдруг авторы снова вообще не придумают, что же делать с сюжетом в наше время, а не во времена ассасина из прошлого.

Detective Pikachu Returns

Когда и где: 6 октября на Switch

Что: адвенчура с покемонами

Перевод: нет

О чём: в Райм-Сити покемоны живут наравне с людьми. Там Пикачу снова говорит брутальным голосом, пьёт литры кофе и расследует преступление со своим юным напарником, Тимом Гудманом, чтобы попытаться найти отца мальчика.

Почему ждали: адвенчура про Пикачу — нуарного детектива. Это такой концепт, воплощение которого стоит ждать и во второй раз.

Чего опасаемся: так и не оправиться от того факта, что Пикачу и в этот раз будет озвучивать не Дэнни Де Вито. Ну и скучного геймплея с совсем уж детским сюжетом.

Star Trek: Infinite

Когда и где: 12 октября на PC

Что: космическая 4X-стратегия

Перевод: текст

О чём: вселенная Стартрека, XXIV век. Возьмите под управление одну из четырёх крупных галактических держав и уведите историю этого мира по своему курсу.

Почему ждали: геймплей Stellaris и Стартрек давно казались прекрасным сочетанием. Тем более это уже доказал фанатский глобальный мод. В итоге может быть настолько же удачная ситуация, как с серией Total War, которая после модификаций по Warhammer всё-таки заколлабилась с этой вселенной.

Чего опасаемся: что это будет просто очень усечённая и более скучная версия Stellaris со знакомыми персонажами и дизайнами кораблей.

Lords of the Fallen

Когда и где: 13 октября на PC, XSXS, PS5

Что: соулслайк в мире тёмного фэнтези

Перевод: нет

О чём: со времён событий Lords of the Fallen (другого соулслайка с абсолютно таким же названием, но из 2014-го) прошли столетия. Но побеждённый демон-бог Адыр вновь восстал, отчего тёмные крестоносцы снова пошли его усмирять. Среди них оказался и главный герой.

Почему ждали: вдруг эта попытка сделать соулслайк не от FromSoftware окажется удачной. Тем более что игра выглядит симпатично, а фишка с параллельными мирами живых и мёртвых может быть занятной.

Чего опасаемся: повторения судьбы первой Lords of the Fallen, которую все запомнили как неудачного подражателя Dark Souls — медленного и унылого.

Hellboy Web of Wyrd

Когда и где: 18 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: экшен-роуглайт

Перевод: текст

О чём: в 1962 году оккультист Паскаль Деневу построил в Аргентине Дом бабочек, открывающий мистические врата в другое измерение под названием Вирд. В 1980-х в это опасное и хаотичное место отправился Хеллбой, чтобы найти пропавшего агента BRPD.

Почему ждали: игра идеально повторяет комиксный стиль Майка Миньолы.

Чего опасаемся: что играться это будет так себе — про геймплей до сих пор мало что понятно.

Marvel’s Spider-Man 2

Когда и где: 20 октября на PS5

Что: экшен в открытом мире

Перевод: полный

О чём: Майлз Моралес и Питер Паркер продолжают геройствовать в костюмах Спайдерменов и фрустрировать в личной жизни. И тут на них ещё свалились Крэйвен-охотник, Ящер и Веном, а Паркер начал носить чёрный костюм симбионта.

Почему ждали: новая высокобюджетная игра про Человека-паука — в два раза шире и сразу с двумя главными героями.

Чего опасаемся: что по сути будет то же самое, даже с такой же графикой. Разве что со странной возможностью получить урон от падения с высоты.

Super Mario Bros. Wonder

Когда и где: 20 октября на Switch

Что: 2D-платформер

Перевод: нет

О чём: скачи по платформам. Ешь грибы. Убивай грибы. Убивай черепах. Ломай кирпичи. Забирай монеты. Трансформируйся. Сжигай. Сгорай. Умирай в пропастях. Лезь в трубу. Прыгай до конца уровня.

Почему ждали: наконец-то новый двухмерный платформер про Марио! Теперь с слономарио и слонопич, бурами, мыльными пузырями и тонной других интересных фич.

Чего опасаемся: что это будет не самый главный 2D-платформер последних лет.

Ghostrunner 2

Когда и где: 26 октября на PC, XSXS, PS5

Что: киберпанковский экшен-платформер от первого лица

Перевод: текст

О чём: тирания в Башне Дхармы пала. Но объявилась новая угроза — жестокий культ киберниндзя. Придётся разобраться и с ним.

Почему ждали: первой части с её уникальным концептом и атмосферным синтвейв-саундтреком было недостаточно, а тут ещё и нелинейные локации, где надо ездить на мотоцикле.

Чего опасаемся: что более крупные локации поломают темп игры, а разработчики не придумают, как лучше развивать концепцию оригинала.

Alan Wake 2

Когда и где: 27 октября на PC, XSXS, PS5

Что: survival horror от третьего лица

Перевод: текст

О чём: писатель Алан Уэйк, чьи ужастики воплощаются в реальности, пропал. Спустя тринадцать лет он пытается выбраться из плена таинственной Тёмной обители. В это же время агент ФБР Сага Андерсон со своим напарником, детективом Алексом Кейси, расследуют череду ритуальных убийств Брайт-Фоллс, которые связаны с историями Уэйка.

Почему ждали: новая игра Remedy и долгожданное продолжение игры тринадцатилетней давности.

Чего опасаемся: что сюжет закончится так же внезапно, как в Control, а механики survival horror окажутся очень невзрачными.

Jusant

Когда и где: 31 октября на PC, XSXS, PS5

Что: медитативный симулятор взбирания по огромной башне

Перевод: полный (текст)

О чём: некогда на циклопической башне, возвышающейся над морем, существовала целая цивилизация. Но вода ушла, всё вокруг превратилось в пустыню, и люди покинули эти места. И вот туда пришёл парень со своим водянистым питомцем по имени Балласт.

Почему ждали: за творчеством Don’t Nod интересно следить — никогда не понятно, насколько хороша будет их новая игра. А тут намечается атмосферное приключение с красивыми пейзажами и комплексным скалолазанием.

Чего опасаемся: что это будет очередная претенциозная игра со слабым геймплеем.

Во что ещё поиграть:

Quasimorph (ранний доступ 2 октября на PC): пошаговый тактический роуглайт про ЧВК, участвующую в разборках корпораций далёкого будущего в Солнечной системе. Можно отправить воевать с вылезшими из другого измерения демонами команду клонированных солдат, чтобы они собрали с трупов врагов вообще всё — даже конечности.

Nuwa (2 октября на PC): стратегия про космический корабль в другой галактике, который с помощью генной инженерии создаёт целые экосистемы для терраформации планет.

Bilkins’ Folly (2 октября на PC, PS4, PS5): пиксельная адвенчура про парня, который путешествует со своим псом на корабле по странному архипелагу, чтобы найти пропавших дедушку и маму. Да, в этой игре можно погладить собаку.

The Lamplighters League (3 октября на PC, X1, XSXS): пощаговая тактика, в которой команде воров, шпионов и бандитов в 1932 году придётся спасать человечество от безумцев, стремящихся с помощью мистических артефактов захватить весь мир.

Disgaea 7: Vows of the Virtueless (3 октября на PC, PS4, PS5, Switch): новая часть серии не особо серьёзных японских тактических ролевых игр про мир странных демонов и замученных пингвинов.

Wargroove 2 (3 октября на PC, Switch): вторая часть духовного наследника серии консольных тактик Advance Wars, где настолько же яркий пиксель-арт — правда, не про танки и авиацию, а про мечи и магию. Журналисты уже говорят, что сиквел больше и лучше оригинала.

Silent Hope (3 октября на PC, Switch): анимешный фэнтезийный диаблоид. Для тех, кому не хватало закликиваний врагов чиби-персонажами.

The Fabulous Fear Machine (3 октября на PC): стратегия в стиле бульварных ужастиков о человеке, который сеет по всему миру страх с помощью рукотворных городских легенд и теорий заговора.

I doesn’t exist — a modern text adventure (5 октября на PC): текстовая адвенчура с пиксельной визуализацией происходящего, где по задумке игровой мир реагирует даже на нестандартные действия пользователя. «Zork встречает экзистенциальный кризис», как сказано в описании проекта.

Knight vs Giant: The Broken Excalibur (5 октября на PC, XSXS, PS5): мультяшный экшен-RPG-роуглайт про короля Артура, который идёт убивать великанов, чтобы спасти своё королевство.

Kingdom Shell (5 октября на PC): фэнтезийная метроидвания с интересным пиксель-артом и очень минималистичным описанием в Steam.

Front Mission 2: Remake (5 октября на Switch): переделка тактической меха-стратегии 1997 года с обновлённой графикой, улучшенным саундтреком и расширенной кастомизацией.

Asterix & Obelix: Heroes (5 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): пошаговая карточная тактика про то, как Астерикс, Обеликс и прочие борются с легионами Цезаря.

Space Wreck (выход из раннего доступа 10 октября на PC): изометрическая RPG в духе первых частей Fallout о жизни в поселении, которое появилось на месте потерпевшего крушение космического корабля. Вариативность, большое влияние навыков на диалоги, возможность убить каждого встречного NPC, пошаговые сражения — в общем, всё по классике.

Metal Gear Solid Master Collection, Vol.1 (10 октября на PC, XSXS, PS5, Switch): переиздания Metal Gear Solid, HD-версий Metal Gear Solid 2 и 3, а также в качестве бонуса Metal Gear и Metal Gear 2: Solid Snake. Подойдут тем, у кого нет версий этих игр для позапрошлого поколения консолей, и тем, кто не может запустить их через эмулятор.

Bioid (11 октября на PC): сюрреалистическая адвенчура о переплетении измерений в Космической Библиотеке Совоподобного, которую нарисовали в стиле безумного чёрно-белого мультфильма.

Tribe: Primitive Builder (12 октября на PC): выживач про каменный век, где нужно путешествовать по острову, добывать еду и отстраивать дом для своего племени.

Empty Shell (16 октября на PC): хоррор про зачистку заброшенного завода. Вид сверху в игре стилизован под вид с дешёвой камеры наблюдения, записывающей только монохромные видео.

Sonic Superstars (17 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): очередной 2D-платформер про Соника.

Wizard with a Gun (17 октября на PC, XSXS, PS5, Switch): стилистически в чём-то схожий с Don’t Starve кооперативный выживач в магической пустыне, где нужно играть за волшебников, создающих себе пушки и патроны.

Cyber Knights: Flashpoint (17 октября на PC, Switch): тактическая RPG в духе XCOM про отряд наёмников, которые занимаются ограблениями в мире победившего киберпанка

Vlad Circus: Descend Into Madness (17 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): классический пиксельный хоррор-квест с элементами выживания про клоуна в ужасающем цирке уродов 1920-х.

Skull Island: Rise of Kong (17 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): гость из времён PlayStation 2 — 3D-битемап категории «Б» по кинолицензии. Альтернативным названием могло бы быть Return to Monkey: Island.

Forgive Me Father 2 (19 октября на PC): олдскульный 2,5D-шутер, в котором нужно яростно отстреливать оккультистов и лавкрафтианских монстров, а также чуть-чуть бояться космического ужаса.

Gargoyles Remastered (19 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): ремастер платформера 1995 года по мотивам мультсериала «Гаргульи», теперь действительно очень походящий на оригинал — без всяких скидок на пиксели.

Endless Dungeon (19 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): роуглайт-экшен с элементами tower defense во вселенной Endless. Только не перепутайте с Dungeon of the Endless, что тоже роуглайт-экшен с элементами tower defense во вселенной Endless — но без трёхмерной графики.

The 7th Guest VR (19 октября на PC VR, PS VR2): VR-версия классической адвенчуры про головоломки в готическом особняке.

Folk Hero (19 октября на PC): экшен-роуглайт в мире перекатов, славянских мифов и огромных пикселей.

World of Horror (выход из раннего доступа 19 октября на PC, PS4, PS5, Switch): несколько рандомная ролевая игра в духе произведений Лавкрафта и Дзюндзи Ито, генерирующая безумные истории про ускорения конца света из-за тёплой ванны и откусывания кусков от врагов с помощью дополнительных зубов. Лучшая игра, созданная польским дантистом в MS Paint.

Three Minutes To Eight (23 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): адвенчура про парня, которому суждено умереть ровно в 19:57, но он всё равно пытается как-то это исправить — пускай не с первого раза.

Dark Envoy (24 октября на PC): фэнтезийная изометрическая RPG про отряд охотников за реликвиями с боями в реальном времени. Можно рисовать заклинания вручную.

Ripout (ранний доступ 24 октября на PC, XSXS, PS5): кооперативный хоррор-шутер о походах на заброшенные космические корабли, кишащие мутантами.

Gangs of Sherwood (24 октября на PC, XSXS, PS5): экшен про стимпанковскую антиутопию в Шервудском лесу и его округе. Есть кооператив до четырёх человек.

The Lord of the Rings: Return to Moria (24 октября на PC, XSXS, PS5): кооперативный выживач про гномов в Мории. Нет, это сделали не авторы той самой игры про Голлума.

Главные нефантастические игры февраля

Thief Simulator 2 (4 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): симулятор вора-домушника. В сиквеле появятся новые локации, возможность вырубать людей и кастомизация своей машины.

NHL 24 (6 октября на X1, XSXS, PS4, PS5): тридцать третья часть симулятора управления командой по хоккею.

Forza Motorsport (10 октября на PC, XSXS): перезапуск знаменитой серии гоночных симуляторов. Разработчики обещали сделать из неё самую технологичную гоночную игру.

Total War: Pharaoh (11 октября на PC): в этой глобальной стратегии придётся управлять государством и сражаться на территориях Египта, Леванта и Малой Азии времён «бронзового коллапса». Будет большее влияние боевых построений и погодных условий. Ждём теоретически возможного DLC с народами моря.

Cities: Skylines 2 (24 октября на PC, XSXS, PS5): сиквел градостроительного симулятора с тонной улучшений от переработанного ИИ граждан до смены времён года.

Just Dance 2024 Edition (24 октября на XSXS, PS5, Switch): смотри на танцы мертвецки бледных людей и повторяй за ними — с новой музыкой. Если верить ESRB, в паре песен упомянут ад.

UFC 5 (26 октября на XSXS, PS5): очередная часть реалистичного файтинга про MMA. Для тех, кому не хочется разрывать виртуальных оппонентов на части и пускать энергетические шары руками.

War Hospital (26 октября на PC, XSXS, PS5): симулятор британского полевого госпиталя времён Первой мировой войны. Нужно будет постараться оборудовать врачей по последнему слову 1918 года и постараться управлять всем так, чтобы и раненых спасти, и докторов не размазало снарядами по местности.