Настольные игры: новинки апреля 2023

В апреле настоящий праздник ждет любителей настольных игр с механикой скрытого перемещения: ряды представителей этого редкого жанра пополнят сразу три новинки! В одной идет охота на опасного монстра, в другой надо поймать лазутчика секретной организации, а в третьей революционеры борются со всемогущей стимпанк-машиной. Кроме того, в апреле можно будет побродить по темному подземелью, покидать кубы на автомобильном заводе и полюбоваться этническим орнаментом.

Зверь

Коротко: полукооператив с тайным перемещением

Количество игроков: 2–4

Время игры: 60–120 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7.9

О чём? Об опасной охоте на фантистического монстра, терроризирующего окрестности, причём охотники и добыча в любой момент могут поменяться местами.

Геймплей: один из игроков берёт на себя роль ужасного Зверя, который не дает жителям соседних деревень спокойно жить. Вариантов Зверя есть целых шесть, все со своими особенностями. Белая волчица, насылающая стаи голодных хищников, или трёхголовая гигантская змея — к каждому врагу необходимо подбирать свою тактику. Остальные составят группу охотников, которые совместными усилиями должны выследить и убить монстра. Чудовище перемещается по карте тайно, хотя преследователи всегда примерно понимают, где он находится. Весь этот процесс обёрнут в очень необычное, мрачное, подёрнутое туманной дымкой оформление.

Город Великой машины

Коротко: организация восстания в городе ретро-будущего

Количество игроков: 1–4

Время игры: 45–90 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 8.1

О чём? Действие разворачивается в стимпанк-городе, сердцем которого стала Великая машина — искусственный интеллект, ведущий человечество к счастью. Попахивает антиутопией? Это почувствовали и некоторые жители города, которые решили восстать против режима.

Геймплей: один из игроков берет на себя роль Великой машины, остальные становятся местной революционной ячейкой. Один против всех: перед нами вновь геймплей на основе механики скрытого перемещения. Только на этот раз скрытно передвигаются герои, каждый раз выбирая карту района, в который отправятся. Для победы им необходимо организовать три успешных мятежа, усиливая недовольство местных жителей. Машина тоже не сидит без дела: она посылает слуг и стражей выполнять действия, которые приблизят исполнение ее великого плана. Между повстанцами и приспешниками искусственного интеллекта могут вспыхивать сражения, а районы города иногда меняют расположение.

«Город Великой машины» — игра от отечественного автора Германа Тихомирова, которая успешно выступила на «Кикстартере», а по наполнению и оформлению не уступает зарубежным хитам.

Обитель тьмы

Коротко: попытки найти дорогу в темном подземелье

Количество игроков: 1–5

Время игры: 50 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.2

О чём? Очень необычная настольная игра, наполненная мрачными иллюстрациями и атмосферой тихого ужаса. По сюжету игроки просыпаются в тёмном лабиринте, не понимая, кто они и как здесь оказались. Придётся действовать сообща, чтобы найти выход в неверном свете быстро сгорающих свечей.

Геймплей: по механикам «Обитель тьмы» сложно с чем-то сравнить. В ходе партии игроки совместными усилиями выкладывают тайлы, пытаясь проложить себе путь по лабиринту и собрать ключи. Каждый игрок «освещает» только тайлы непосредственно вокруг себя, а те, которые скрываются во тьме, удаляются из игры. Таким образом, непродуманные действия здорово удлиняют ваш путь и заставляют ходить кругами. А ведь на тайлах могут скрываться и монстры… Идеальная игра на Хеллоуин или на затравку перед просмотром свежего хоррора!

Mind MGMT. Управление «Разум»

Коротко: ловля представителя тайной организации

Количество игроков: 1–5

Время игры: 45–75 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 8.1

О чём? Ещё одна игра с механикой скрытых перемещений, в этот раз основанная на комиксе MIND MGMT от издательства Dark Horse Comics. Он повествует о могущественной тайной организации, которая привлекает в свои ряды людей с экстрасенсорными способностями. Именно она управляет всеми мировыми событиями, так что сторонники теорий заговоров всё это время были правы!

Геймплей: в настольном воплощении этой истории один из участников становится тайным агентом организации «Разум». Он перемещается по собственной карте, скрытой ширмой от остальных, и вербует новых сторонников. Другие игроки становятся агентами сопротивления. Они проиграют, если не поймают вербовщика до конца последнего раунда или если тайный агент привлечёт 12 новобранцев.

А ещё MIND MGMT, как и одноимённый комикс, доверху наполнена загадками, шифрами, тайнами и комиксными стрипами. Разглядывать карты, компоненты и даже коробку — отдельное удовольствие.

Мезень

Коротко: сбор сетов в стиле народа коми

Количество игроков: 1–5

Время игры: 15–30 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: –

О чём? У «Мезеня» есть описанная в правилах подоплёка: игроки якобы северные ремесленники, которые на заказ создают живописные орнаменты. Но по сути, перед нами абстракт, оформленный в стиле мезенской росписи (Мезень — это река и одноименный город в Архангельской области).

Геймплей: перед игроками выкладывается 25 жетонов с символами (квадратом 5×5). В начале каждого раунда случайным образом определяется, за какой символ будут начисляться очки. С помощью хитрых манипуляций игроки должны формировать из нужных символов большие группы по горизонтали и вертикали и забирать их себе, а после этого заполнять пустое пространство новыми тайлами (естественно, постаравшись, чтобы комбинация была как можно менее выгодной для соперников).

По полочкам

Коротко: быстрая головоломка о правильной организации пространства

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 6.4

О чём? О наведении порядка на любимых всеми настольщиками полочках: нужно расставлять книги, растения, настольные игры и даже котиков! Причем так, чтобы получить максимум очков.

Геймплей: пластиковые стеллажи предстоит заполнять вещами снизу вверх, просовывая жетоны с изображением предметов в прорезь вверху полки. Положенное на полку до конца партии достать не получится! Так что надо особенно внимательно следить за картами целей — их в игре много, и они позволяют не только обеспечить разнообразие, но и настроить сложность.

Тайная долина

Коротко: филлер с драфтом и выкладыванием карт

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30–40 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.7

О чём? О племени ацтеков, которое, обнаружив новую долину, исследует ее и создаёт новые поселения. Хотя, по сути, перед нами абстракт, где удачное расположение карт приносит победные очки.

Геймплей: партии начинаются с драфта карт долины; на них нарисована определенная местность и описано условие получения победных очков (к примеру, одну следует выкладывать в ряд с другими такими же, а другую, наоборот, так, чтобы к ней не примыкали карты такого же типа местности). В свой ход каждый игрок выкладывает одну из своих карт так, чтобы она касалась хотя бы одной из выложенных ранее, и помечает ее жетоном поселения своего цвета. В конце раунда подсчитанные очки за каждую карту записываются в специальный блокнот. По итогам трех раундов определяется победитель.

Город моторов

Коротко: ролл-энд-райт на необычную тему

Количество игроков: 1–5

Время игры: 45 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.5

О чём? О работе автомобильного завода в Детройте. Игроки должны обеспечить оптимальную работу нескольких его отделов, не отвлекаясь на мешающего аудитора.

Геймплей: каждый игрок получает два листочка с разными отделами завода (здесь и производство автомобиля, и его тестирование, и продажа). Броски цветных кубиков позволяют закрашивать клеточки в разных местах, а их успешное комбинирование — активировать целую цепочку действий. Подсчет победных очков в конце восьмого раунда покажет, кто лучший управленец.

Гача

Коротко: сбор сетов из очаровательных сувениров

Количество игроков: 2–6

Время игры: 20 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 6.5

О чём? «Гача» или «гатя» — японское название автомата, в котором, управляя клешней, можно вытащить пластиковую капсулу с неизвестным, но обычно очень милым содержимым. В таких капсулах скрываются пластиковые фигурки, маленькие куколки, брелки и другие игрушки. В этой игре гача-сувениры представлены на картах: игрокам предстоит менять их на награды и бонусы.

Геймплей: как и в случае с реальным автоматом, вы не знаете, какой приз скрывается на карте, но на рубашке нарисовано несколько сувениров, один из которых и прячется внутри. В свой ход игроки могут либо набирать две новые гача-карты с верха стопок, либо обменивать уже собранные на награды. Они приносят победные очки и бонусы (дополнительные ходы или «гача-джокеры»). Партия длится около 20 минут.

ПРЕДЗАКАЗЫ

Звёздные капитаны

Коротко: размещение космических рабочих

Количество игроков: 2–4

Время игры: 40–100 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7.3

О чём? О космических кораблях, бороздящих просторы вселенной! Игроки становятся капитанами, которым надо грамотно управлять командой. Эта несложная семейная стратегия с ярким оформлением может собрать за одним столом как новичков, так и опытных настольщиков.

Геймплей: основная механика в Starship Captains — размещение рабочих, но есть тут и свои изюминки. Игроки управляют целыми командами звездолётов, а дел на корабле всегда много: чинить корабль, сражаться с пиратами, выполнять миссии… После праведных трудов члены экипажа захотят отдохнуть в ожидании новой смены, и их возможности в следующем раунде будут недоступны. Поэтому в ходе партии приходится постоянно принимать решения не только какие действия совершить, но и в каком порядке.

ДОПОЛНЕНИЯ

Плотина. Нил

Дополнение к и без того комплексной экономической стратегии вводит новую механику орошения. Лучше всего ее можно показать на примере самой длинной реки в мире: Нил представлен на отдельном поле. К тому же в коробке дополнения можно найти новые контракты и сторонние заказы.

Ужас Аркхэма: Карточная игра. Капля, поглотившая всё

Самостоятельный сценарий для карточного «Ужаса Аркхэма». Из глубин космоса появилось очередное жуткое создание; в этот раз оно выглядит как бесформенная жижа, которая поглощает всё на своем пути. Что же, сыщики и не с такими напастями справлялись!

Сценарий можно пройти отдельно или добавить в любую кампанию.