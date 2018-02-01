Февраль — конец зимы и долгой спячки в игровой индустрии. Больших проектов пока ещё не так много, и почти все мы уже где-то видели. Зато среди маленьких всё больше достойных внимания.

Shadow of the Colossus: В тени Колосса

Когда и где? 7 февраля, PS4

Что? Оригинальный экшен, в которым нет рядовых противников — только огромные колоссы, к каждому из которых нужен особый подход

Чего ждать? Ремейк шедевра Фумито Уэды, вышедшего на PS2 в 2005 году. В отличие от переиздания семилетней давности на PS3, эта версия может похвастаться полностью обновлённой графикой и немного переработанным игровым процессом. Если не застали в своё время одну из самых ярких игр двухтысячных — не упустите шанс приобщиться к классике.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Когда и где? 1 февраля, PC

Что? Японская ролевая игра в красочном технофэнтезийном мире

Чего ждать? Самая необычная и, по мнению многих, лучшая часть легендарной серии. Потребовалось всего-то двенадцать лет, чтобы она добралась до PC. Новая версия будет аналогична переизданию, что появилось на PS4 летом прошлого года.

Kingdom Come: Deliverance

Когда и где? 13 февраля, PC, PS4, Xbox One

Что? Ролевая игра в открытом мире

Чего ждать? Пожалуй, самый амбициозный проект сезона. Этот чешский долгострой обещает размах Skyrim и «Ведьмака» при полном отсутствии фэнтезийных элементов. Действие происходит в начале XV века в Богемии (ныне Чехия) во времена гражданской войны. Разработчики утверждают, что и без магов с драконами в средневековье было много интересного. Посмотрим, удалось ли им это отразить в игре.

Crossing Souls

Когда и где? 13 февраля, PC, PS4, PS Vita

Что? Приключенческий экшен, эксплуатирующий ностальгию

Чего ждать? Эдакий игровой аналог сериала «Очень странные дела» — пятеро подростков из 1980-х во время велосипедной прогулки находят тело пропавшего много лет назад археолога по имени доктор Джонс. Профессор исчез, когда разыскивал в Египте некий могущественный артефакт… Да, здесь всё построено на ностальгии и отсылкам к фильмам восьмидесятых, а в качестве саундтрека, разумеется, ретровейв (часть композиций сочинил довольно известный в жанре музыкант Timecop1983).

Secret of Mana

Когда и где? 15 февраля, PS4, PS Vita, PC

Что? Классическая японская ролевая игра о простых деревенских парнях, спасающих мир

Чего ждать? Ещё один ремейк jRPG в антураже высокого фэнтези. Правда, более старой jRPG — оригинал вышел в 1993 году. Омоложению подверглась не только графика (теперь это полноценное 3D), но и геймплей. Фанатам жанра ознакомиться обязательно, остальным — по желанию.

Sword Art Online: Fatal Bullet

Когда и где? 23 февраля, PS4, PS Vita, Xbox One, PC

Что? Ролевой экшен по мотивом известной серии ранобэ

Чего ждать? Игра о приключениях внутри виртуальной MMO-игры Gun Gale Online. Как следует из названия, здесь полно огнестрельного оружия. Впрочем, некоторые герои вооружены световыми мечами — прямо как в «Звёздных войнах».

Metal Gear Survive

Когда и где? 22 февраля, PC, PS4, Xbox One

Что? Командный экшен в открытом мире. Спин-офф легендарной серии шпионских боевиков

Чего ждать? Самая спорная новинка сезона. Зомби-мод, который другие издатели обычно выпускают в качестве тематического хэллоуинского дополнения, Konami решили превратить в полноценную игру. Хидео Кодзима подобный подход предпочитает не комментировать. Представляем, как ему больно за своё детище.

Past Cure

Когда и где? 23 февраля, PC, PS4, Xbox One

Что? Психологический триллер

Чего ждать? Крутого экшена, а также безумия и пугающих галлюцинаций в духе Hellblade. Главный герой, бывший сотрудник элитных войск Иэн, пытается раскрыть правительственный заговор при помощи сверхспособностей, которые обрёл на службе. Но чем чаще он их использует, тем сильнее рискует сойти с ума.

The Station

Когда и где? 20 февраля, PC, PS4, Xbox One

Что? Симулятор ходьбы по космической станции

Чего ждать? Космос, пустой корабль и множество тайн, которые предстоит разгадывать игроку. Надеемся, хотя бы сюжет про гражданскую войну инопланетян сможет приятно удивить.

Symmetry

Когда и где? 21 февраля, PC, PS4, Xbox One

Что? Научно-фантастический симулятор выживания колонистов на ледяной планете

Чего ждать? Что-то в духе Fallout Shelter: строим убежище, следим за членами команды и пытаемся выжить. Тяжёлые решения и неминуемые смерти прилагаются. Интересно, можно ли выращивать картошку?