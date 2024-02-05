Во что поиграть? Настольные игры февраля 2024

Перед Новым годом издательства настольных игр засыпали нас ворохом грандиозных анонсов — а затем наступило традиционное зимнее затишье. Что ж, в ожидании весны можно попробовать несколько расслабляющих новинок — вырастить сад на подоконнике, заняться виноделием или напечь десертов. Хотя и любителям агрессивного противостояния тоже найдётся, чем поживиться — можно стать миллионером, создать лучший парк аттракционов или выяснить, наконец, кто сильнее — русы или ящеры.

Unfair

Коротко: карточная стратегия о парках развлечений

Количество игроков: 2-5

Время игры: 50-125 минут

Издатель: Choo Choo Games

Рейтинг BGG: 7.3

О чём? О строительстве парков развлечений — с американскими горками, чёртовым колесом, ниндзя и инопланетянами. Только учтите, что это довольно грязный бизнес: кроме развития своего детища, нужно подкладывать свиней конкурентам! Но готовьтесь к тому, что и они в долгу не останутся.

Геймплей: В сердце Unfair лежит механика сбора сетов. Каждый ход игроки добавляют в парк новые карты аттракционов или ресторанов, которые принесут тем больше победных очков, чем лучше сочетаются друг с другом. Также в начале раунда можно разыграть карты событий, на которых всегда есть два варианта — сделать что-то полезное для себя или что-то вредное для соперников (не зря в названии игры присутствует игра слов: fair — это и «ярмарка» и «справедливость», unfair — «нечестно»). Разнообразие обеспечивает выбор четырёх тематических колод на каждую партию — они помогают оформить парки в стиле гангстеров, ниндзя, ковбоев и других популярных сеттингов. Одновременно с базой в продаже появятся и два дополнения, в которых будет ещё больше вариантов декораций.

Лесные приключения

Коротко: forest crawler

Количество игроков: 1-4

Время игры: 45-60 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 6.9

О чём? В волшебном лесу стало неспокойно! Команда отважных героев решает найти источник всех бед и отправляется в чащу леса. По пути им предстоит преодолеть множество препятствий, пережить невероятные приключения и сразиться со страшными монстрами.

Геймплей: Представитель жанра dungeon crawler — хотя, строго говоря, исследовать тут предстоит не подземелье, а лес. Тем не менее основные отличительные черты на месте: герои разных классов будут прокачивать новые умения, тайлы местности — открываться постепенно, а кроме битв с мелкими врагами в конце каждого сценария игроков ждёт финальный босс. Есть возможность играть отдельные сценарии или пройти кампанию из пяти глав. Очаровательное мультяшное оформление поможет создать нужное сказочное настроение.

Vinhos

Коротко: комплексная стратегия о виноделии

Количество игроков: 1-4

Время игры: 60-135 минут

Издатель: Choo Choo Games

Рейтинг BGG: 8.1

О чём? Знаменитый португальский геймдизайнер Витал Ласерда создал игру об отрасли, в которой его родина давно является одним из мировых лидеров, — о производстве вина. Но, помимо выращивания винограда и закупоривания бочек, настоящий винодел должен решать уйму других задач — отстраивать поместье, нанимать персонал, торговать алкоголем на ярмарках и зарабатывать очки славы.

Геймплей: Vinhos, как и другие творения Ласерды, — комплексная стратегия со множеством путей развития и высоким порогом вхождения (рейтинг «сложности» на BGG — больше 4 баллов из 5). Многофункциональные ячейки действий, множество счётчиков, нюансов и исключений из правил — такие игры придутся по душе далеко не всем. Однако у Витала тысячи поклонников по всему миру, а Vinhos — его ранее детище, не такое перегруженное и замудрённое, как последние новинки. Так что, если вы давно хотели познакомиться с творчеством Ласерды, но боялись пробовать, Vinhos — отличный вариант закрыть гештальт.

Карнеги

Коротко: комплексная стратегия про миллиардера и филантропа

Количество игроков: 2-4

Время игры: 120–180 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 8.0

О чём? О жизни Эндрю Карнеги, американского предпринимателя, сталепромышленника, мультимиллионера и филантропа. Создатели этой экономической стратегии постарались отразить разные стороны жизни бизнесмена: игрокам предстоит строить заводы, прокладывать цепочки поставок стали через всю Америку и жертвовать деньги на благотворительность.

Геймплей: Игравшие в «Карнеги» описывают её словами, характерными для многих комплексных еврогеймов, — выставление рабочих, кризисность, менеджмент ресурсов, множество путей развития, отсутствие рандома, глубокое планирование. Из сонма конкурентов игру выделяет приятное оформление и классные трёхслойные планшеты компаний, в которые сбоку вставляются вкладки проектов — их нужно постепенно задвигать глубже по мере развития.

Кризис: Святилище

Коротко: ролевая игра для начинающих

Количество игроков: 2-5

Время игры: 30 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.7

О чём? Девять захватывающих приключений станут для игроков чем-то вроде сериала о путешествиях в фэнтези-мире. Гильдия Первопроходцев посылает отряд исследовать таинственный архипелаг Полумесяца. Каждая партия займёт всего полчаса, но может стать первым знакомством с жанром настольных ролевых игр.

Геймплей: НРИ даёт игрокам свободу действий и бесконечный простор для приключений. Однако многие боятся играть в D&D или Pathfinder — ведь для этого надо искать опытного Мастера-ведущего и выделять под партию несколько часов. Специально для тех, кто всегда хотел, но сомневался, издательство Gigamic начало выпускать серию игр «Кризис». «Святилище» — её первая ласточка. Она даст возможность прощупать основные черты жанра: создание и прокачку уникального персонажа, обсуждение действий с соратниками, неожиданные повороты сюжета, проверки характеристик с помощью бросков кубика. При этом правила максимально упрощены, а сюжеты коротки.

Битва десертов

Коротко: несложная и очень сладкая стратегия

Количество игроков: 1-4

Время игры: 45-90 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7.5

О чём? Игроки становятся участниками соревнования кондитеров — им предстоит искать ингредиенты, кухонные инструменты и рецепты, чтобы приготовить настоящие кулинарные шедевры!

Геймплей: Каждый ход игроки выбирают один из трёх вариантов действий с планшета — причём нельзя повторять то, что было в прошлый ход. Одно действие позволяет собирать жетоны с ингредиентами из чаш в центре стола, другое — взять карту с рецептом, третье — начать готовку. В ходе соревнования все так торопятся, что раскидывают ингредиенты, и они попадают в другие миски. Игра очень вкусно оформлена — готовьтесь закупаться вкусняшками к чаю, иначе рискуете захлебнуться слюной во время партии!

Земля

Коротко: создание экологичного карточного движка

Количество игроков: 1-5

Время игры: 30-90 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.7

О чём? О нашей прекрасной планете и всех формах жизни, которые обитают на ней. Игроки создают свой кусочек биома, где пытаются гармонично сбалансировать уровни экосистемы — от почвы до верхушек самых высоких деревьев.

Геймплей: «Земля» — игра на построение карточного движка, которую сравнивают с «Крыльями» и «Покорением Марса». Каждый ход активный игрок выбирает действие, которое будут выполнять другие: «посадка» позволит выложить карты на поле и взять новые, «удобрение» добавит жетоны почвы, «полив» позволит растениям дать побеги, а «выращивание» — разместить новые ростки. Кроме того, четыре действия запускают свойства определённого цвета на уже выложенных картах — а значит, при умелом планировании можно совершать целые цепочки выгодных действий, зарабатывая больше победных очков.

Срочно в номер

Коротко: выкладываем статьи на первую полосу газеты

Количество игроков: 1-6

Время игры: 15-30 минут

Издатель: Choo Choo Games

Рейтинг BGG: 7.5

О чём? О редакции новостной газеты в волшебном городе, где журналистами работают антропоморфные зайцы, лисы, барсуки и медведи. Каждый день в Чертополохграде случаются настоящие сенсации — и игрокам необходимо уместить их на первой странице вестника.

Геймплей: «Срочно в номер» — необычная головоломка на размещение тайлов в реальном времени. Тайлы — статьи, заметки и фотографии, а планшеты игроков — первые полосы газет, на которые надо поместить как можно больше интересной информации. В основном режиме игры раскладывание тайлов начинается одновременно для всех участников, и время раунда строго ограничено, ведь макеты давно пора нести в типографию! Впрочем, в правилах описаны другие варианты игры для тех, кто не любит торопиться.

Зелёный дом

Коротко: абстракт про растения

Количество игроков: 1-5

Время игры: 45-60 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.4

О чём? В абстрактной карточной игре от создателей «Котиков» игроки занимаются одним из самых созидательных дел — выращивают комнатные растения на подоконниках. Каждая карта сопровождается иллюстрацией, которая сделала бы честь любой энциклопедии, и интересной информацией (ещё больше сведений можно найти в конце буклета правил). Настоящий подарок для цветоводов-любителей!

Геймплей: В свой ход игроки забирают с общего рынка либо карту растения, которая принесёт очки в конце игры, либо карту комнаты (от неё зависит, каким образом эти очки будут считаться). Иногда карты сопровождаются жетонами имущества, на которых нарисованы уютные кресла, полки с книгами или домашние любимцы. Весь игровой процесс располагает к расслаблению и отдыху — хотя для любителей искать на свою голову трудности в правилах есть описание усложнённого режима.

Radlands. Земля руин

Коротко: карточная дуэль в стиле Безумного Макса

Количество игроков: 2

Время игры: 20-40 минут

Издатель: «Лавка игр»

Рейтинг BGG: 7.9

О чём? Вы легко можете представить себе, что происходит в Radlands, если вспомните сеттинг «Безумного Макса». Постапокалипсис, изувеченные люди в странных одеждах, обвешанные шипами и лезвиями автомобили и постоянные схватки за самый важный ресурс — воду. Именно так оформлена эта карточная дуэль.

Геймплей: В комплектации игры — всего 100 карт, среди которых скрываются две уникальные колоды игроков. Каждый из них в ходе партии будет защищать три базы. В свой ход оппоненты либо разыгрывают мгновенные эффекты карт, либо оплачивают их водой, чтобы выложить на стол в качестве защитников. Несмотря на простое описание, игра даёт широкий простор для тактики — можно атаковать бойцов соперника, набирать больше воды, восстанавливать повреждённые карты и ходить в рейды. Лаконичная «Земля руин» собрала внушительное количество наград в год выхода — в том числе, стала лучшей дуэльной игрой года по версии сайта BGG.

Берсерк: Русы против ящеров

Коротко: две популярные игры в одной

Количество игроков: 2

Время игры: 40-60 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: –

О чём? О коллекционной карточной игре «Берсерк», наверное, слышали все российские настольщики. После выхода осенью 2023 года видеоигры «Русы против ящеров» (и её внезапного успеха) было решено сделать спецвыпуск, посвященный сражениям древнерусских воинов с враждебными рептилиями — ведь этот сеттинг идеально ложится в формат карточной дуэли.

Геймплей: Механики «Берсерка» остались неизменными — игроки становятся противоборствующими полководцами, которые ведут в бой армии, разыгрывая карты из личной колоды. Кроме того, можно использовать заклинания, давать воинам мощное оружие и играть мгновенные события — всё это поможет снизить здоровье противника до нуля. «Русы против ящеров» — самостоятельная версия для двух игроков, которая меняет привычный фэнтезийный пафос оригинала на разухабистый юмор: в бою можно столкнуть витязя Дрочеслава и динозавра-философа из знаменитого мема. Обратите внимание: возрастной ценз 18+!

Живой кадр

Коротко: фотографируем животных

Количество игроков: 2-4

Время игры: 20-30 минут

Издатель: «Эврикус»

Рейтинг BGG: 6.5

О чём? В яркой игре с быстрыми партиями игрокам предстоит фотографировать животных в естественной среде обитания.

Геймплей: В свой ход можно либо взять карту задания, либо сделать снимок, положив карту с отверстиями-объективами из руки на предыдущую карту на игровом поле. Если в объектив попала хотя бы часть животного — его жетон отправляется в ваш альбом. Если же зверь виден полностью — это идеальный кадр (и дополнительные победные очки).

Белки Нью-Йорка

Коротко: филлер про белок-мафиози

Количество игроков: 2-5

Время игры: 10-20 минут

Издатель: «Эврикус»

Рейтинг BGG: 6.2

О чём? На четверть часа вы станете членом беличьей мафиозной банды, которой нужно перевозить контрабандой орехи, прятаться от таможенников и уходить от полицейских рейдов.

Геймплей: В лаконичном филлере у каждого игрока всего 8 одинаковых карт действий. Каждый раунд нужно скидывать их на одну из двух стопок и активировать эффект. Как и в реальном преступном бизнесе, придётся пристально следить за конкурентами — запоминание их карт позволит разыграть свои в правильном порядке и накопить больше орехов.

Предзаказы

Дорога ярости: Вендетта

Коротко: «Carmaggedon» встречает Безумного Макса

Количество игроков: 2-4

Время игры: 45-75 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8.0

О чём? Есть такие продукты развлекательной индустрии, которые пытаются реалистично показать автомобильные гонки. А есть такие, которые максимально повышают градус безумия: здесь обвешанные шипами и разнообразным оружием транспортные средства пытаются взорвать, подбить, выкинуть противников с трассы — только бы первыми пересечь финишную черту! Именно к такому жанру относится «Дорога ярости: Вендетта».

Геймплей: Игровой процесс отличает от других гоночных игр наличие у каждого игрока не одной машины, а целой команды — трёх автомобилей и вертолёта, оказывающего поддержку с воздуха. Это сразу открывает перед игроком кучу тактических решений: продвигать ли вперёд всех подопечных или сделать ставку на лидера? Управляются машины с помощью бросков четырёх кубиков. Назначая выпавшие значения автомобилям или штабу, можно устраивать на трассе настоящий хаос: обгонять и обстреливать соперников, включать нитро, дрифтовать, чинить машины и вызывать «вертушки». Не стоит относиться к «Дороге ярости» слишком серьёзно — лучше отдаться во власть рандома и адреналина!

Фамильяры. Семейные тайны

Коротко: новая игра от создателей «О мышах и тайнах»

Количество игроков: 1-4

Время игры: 45-120 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.9

О чём? События игры разворачиваются в сказочном королевстве Принципалия. Бывший советник короля мирно живёт на пенсии в компании волшебных созданий — жабы, лиса, феи и каменного голема. Внезапно фамильярам приходится стать няньками особенного ребёнка — защитить его от сил зла и пережить множество приключений.

Геймплей: Геймдизайнер Джерри Хоторн уже давно выработал фирменный стиль. После его игр «О мышах и тайнах», «Плюшевые сказки» и «Отголоски» мы знаем, чего ждать от «Фамильяров». Это наверняка будет атмосферная сказка с сильным нарративом, в которой мы, продвигаясь по сценариям, будем путешествовать по страницам книги, заменяющей игровое поле, сражаться с врагами и прокачивать героев. Джерри старается делать свои игры максимально семейными и подходящими для игроков разного возраста. Правда, иногда игровой процесс выходит слишком затянутым. Будем надеяться, что «Фамильяры» превзойдут предшественников.

Комета

Коротко: стратегия о спасении доисторической живности от катастрофы

Количество игроков: 2-4

Время игры: 45-75 минут

Издатель: «Низа Гамс»

Рейтинг BGG: 7.5

О чём? Доисторические времена, эпоха динозавров. К Земле приближается огромный метеорит — и вы подозреваете, чем это может закончиться! Но если вы возьмёте дело в свои руки, то сможете переписать историю и спасти многих мохнатых, зубастых и чешуйчатых от вымирания.

Геймплей: В этой соревновательной семейной стратегии представителей доисторической фауны необходимо отправлять в безопасную пещеру, чтобы выложенные на стол карты с их изображениями приносили очки в конце партии. Карты с руки можно использовать двумя способами — разыгрывать их ради очков или перемещать с помощью них уже выставленные на поле фигурки. Но есть возможность хитро использовать чужие фишки: перепрыгивая занятые гексы, можно изрядно сократить путь своим подопечным.

Кот в коробке

Коротко: карточная игра Шрёдингера

Количество игроков: 2-5

Время игры: 20-40 минут

Издатель: Choo Choo Games

Рейтинг BGG: 7.6

О чём? В знаменитом мысленном эксперименте Эрвина Шрёдингера кот в коробке считался одновременно и живым, и мёртвым. А в этой карточной игре в суперпозиции находятся карты — их цвет не определён, и в момент розыгрыша игроки объявляют его сами.

Геймплей: Эта несложная игра на взятки была очень тепло встречена игроками и критиками (возможно, свою роль сыграли и котики на иллюстрациях). Участники каждый раунд делают ставки, сколько взяток они выиграют, а затем разыгрывают карты, объявляя их цвет. Каждое сочетание цвета и номинала может быть использовано только один раз. Тот, кто верно сделал ставку, получит победные очки. В России будет выпущено делюкс-издание «Кота в коробке», с пластиковыми жетонами и двухслойными планшетами.

Дополнения

Каскадия. Ориентиры — дополнение к топ-1 абстракту сайта BGG содержит фигурки тех самых ориентиров, которые помогут украсить ваш парк и получить уникальные карты целей — благодаря им можно заработать больше победных очков. Также среди компонентов есть всё для игры вшестером и новые, более сложные, карты целей и животных.

Гарри Поттер: Битва за Хогвартс. Чары и зелья — к команде волшебников, защищающих школу Чародейства и Волшебства от Сами-Знаете-Кого, присоединится Джинни Уизли, а к игровому процессу добавится ещё один цикл сражений с возрастающей сложностью.

Замес: Русы против ящеров — к классическому карточному противостоянию добавятся колоды русских богатырей и злобных рептилий. Кажется, этот сеттинг впишется в любую настольную игру!

Взрывные котята: рецепты котострофы — к самому успешному филлеру в истории Кикстартера добавится сразу 121 карта из разных версий и дополнений, а также 13 новых вариантов игры.

Задержались с прошлого года:

«Черная Роза: Возрождение» — второй сезон эпичных сражений между магами, наконец, поступит в продажу сразу со всеми дополнениями.

«Бамбук» — милая семейная стратегия о сборщиках бамбука от авторов нашумевшего «Битоку» тоже доберётся до прилавков в феврале.