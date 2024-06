Что известно об Exodus — будущей научно-фантастической игре от ветеранов Bioware

Студия Archetype представила очередной кинематографический трейлер Exodus — фантастической игры, сюжетом и разработкой лора которой занимается Дрю Карпишин, автор сценария к Mass Effect, Star Wars: Knights of the Old Republic и другим играм. У Exodus пока нет даты выхода, однако последние месяцы разработчики активно делятся новыми подробностями. Мы собрали всё, что известно о сюжете проекта.