Что известно об Exodus — будущей научно-фантастической игре от ветеранов Bioware

Студия Archetype представила очередной кинематографический трейлер Exodus — фантастической игры, сюжетом и разработкой лора которой занимается Дрю Карпишин, автор сценария к Mass Effect, Star Wars: Knights of the Old Republic и другим играм. У Exodus пока нет даты выхода, однако последние месяцы разработчики активно делятся новыми подробностями. Мы собрали всё, что известно о сюжете проекта.

Запуск ковчегов

Archetype Entertainment, внутренняя студия Wizards of the Coast, была основана в 2019 году звездами индустрии — прежде её сотрудники работали в BioWare, 343, Electronic Arts, Naughty Dog и других ААА-студиях. Во главе встал Джеймс Олен — ветеран Bioware и настоящая легенда индустрии, бывший главный дизайнер и креативный директор Baldur’s Gate, Neverwinter Nights и Dragon Age: Origins.

Их первая игра, эпическая научно-фантастическая RPG Exodus, была анонсирована в 2020 году на Game Awards. Джеймс Олен обещал постановку кинематографического качества и ААА-геймплей. По его словам, сюжет Exodus выстроен на замедлении времени — это «катализатор, влияющий на выбор, который вы делаете в игре. Оно приводит в движение события, в свою очередь влияющие на ваши отношения с близкими и всей цивилизацией на протяжении поколений». В итоге мы сможем принимать решения, последствия которых увидим спустя годы, десятилетия и даже сотни лет, и это приведёт к изменению концовки игры. Будут ли изменения заскриптованными или случайными — мы пока не знаем.

О сюжете игры известно не так много, однако команда Archetype периодически публикует тексты и видео, подогревая интерес к игре кусочками лора. Как говорил Олен, они делают не просто новый IP — они прорабатывают свою вселенную, в рамках которой можно будет рассказать множество историй.

Что нам известно из общего синопсиса игры? Около 2200 года человечество бежало с умирающей Земли в поисках нового дома во враждебной галактике. Представители человеческой расы здесь — борющиеся за выживание аутсайдеры. Игрок возьмёт на себя роль одного из Странников — последней надежды человечества, в чью задачу входит поиск оружия и технологий, которые остались от самых могущественных существ во Вселенной, называемых Небожителями (Celestials).

Есть здесь и загвоздка — то самое гравитационное замедление времени, из-за которого межзвёздные путешествия для его участников занимают считаные дни, а оставшиеся люди ждут их возвращения домой десятилетиями. Именно про эти жертвы, на которые идут Странники, и говорил Джеймс Олсен, когда упоминал про последствия выбора. Судя по всему, возвращаясь на условную «базу», мы будем видеть масштабные и протяжённые во времени последствия решений, принятых в ходе игры.

Система компаньонов

Разумеется, путешествовать по галактике (действие будет происходить где-то в созвездии Центавра) мы будем не в одиночку. Нам обещают продвинутую систему компаньонов, в числе которых будут солдаты и учёные, убийцы и изобретатели, Changelings (Подменыши) и Awakened (Пробуждённые), и все они сыграют важную роль в сюжете. С частью из них можно будет заводить отношения, у каждого будут уникальные особенности, мотивы и история. О последних — Пробуждённых — уже есть интересная информация.

В мире игры существует корпорация Awakened Technologies, занимающаяся генетическими исследованиями. Как стало известно из видео «Пролог: Глава 1», одна из целей их исследования — изменение роли домашних животных. Первой в своём роде стала свинья Шарлотта, на которой испробовали некую революционную биотехнологию, раскрывающую скрытый когнитивный потенциал животного. В видео упоминается в 150 раз увеличенное обоняние, сила укуса в 4000 фунтов на дюйм (что больше, чем у морского крокодила), понимание 10 000 слов и улучшенные двигательные навыки. И это лишь первый опыт, дальше — больше. Нам не объясняется, для чего проходят эти опыты, но мы можем легко догадаться. Судя по всему, задача AT — создать идеального компаньона для космических путешественников, и свинками дело явно не ограничится.

Эту главу сопровождает короткая текстовая зарисовка, в которой некий Торренс (очевидно, кто-то вроде инженера снабжения) занимается тем, что перенаправляет полезные ресурсы, распределяемые между кораблями-ковчегами (видимо, действие происходит незадолго до отбытия человечества с Земли). Благодаря стараниям Торренса часть ковчегов недополучит свои припасы и оборудование, потому что, согласно мнению инженера, ковчеги в лучшем случае оснащаются половиной того, что им реально необходимо в путешествии. И его задача в том, чтобы максимизировать шансы одних, отняв их у других — разумеется, за отдельную плату.

В конце отрывка Торренса настигает правосудие в лице его напарника, Броуди, и его компаньона — свиньи Дорис. Та унюхивает нервозность Торренса, после чего ему приходится выдать себя и лишиться руки. Таким образом сценаристы Archetype показывают нам, на что способны новые Пробуждённые компаньоны.

А кто нас будет сопровождать кроме милых суперумных свинок? Первым представленным компаньоном стал обаятельный Том Варгас, над которым ставили некие эксперименты враждебные людям военные. Известно, что он примерно десять лет путешествовал по Скоплению (со временем это слово начали писать с большой буквы, теперь оно означает границу обитаемых миров), пока вся команда его корабля не погибла. Оказавшись на Лидоне (одной из планет Скопления) в крупном мегаполисе под названием Персеполис, он решил присоединиться к Странникам в поисках артефактов и технологий. Там мы его и сможем найти в игре.

Именно Том стал героем первого трейлера игры, вышедшего в прошлом декабре (тот самый, где анонсировали, что одного из персонажей озвучит Мэттью Макконахи). Из него мы узнали о Небожителях, главных врагах человечества, и о том, как из-за них он потерял свою любовь, Макс. Во втором трейлере мы больше узнаём о судьбе Тома. Именно он и его возлюбленная Макс обнаружили уникальный корабль (или технологию) давно минувших лет. На нём они исследовали скопление Центавра и стали одними из первых Странников, охотников за сокровищами прошлого. Однажды их обнаружили Небожители, из-за чего Тому пришлось увести их за собой и переместиться с помощью гиперпространственных врат (аналог ретрансляторов из Mass Effect). Для него прошли дни, а для Макс, вернувшейся домой в спасательной капсуле, — вся жизнь. В конце трейлера мы узнаём, что Том вернулся на Лидон годы спустя — и готов к новому путешествию.

Второй открытый возможный напарник — Элиза Шарру. И у неё история поинтереснее. Во-первых, она — «Спящая», то есть прибывшая с Земли XXIII века на корабле-ковчеге. Она провела всё путешествие в криокамере в состоянии полугибернации. Во-вторых, Элиза — эксперт по оружию и бывший член банды, которая ещё помнит Землю. Точнее, пытается сохранить воспоминания о последних годах перед отбытием ковчегов.

Элиза носит индивидуальную меха-броню, владеть которой научилась на Земле. При этом её «костюм» претерпел существенные изменения — Элиза отремонтировала и усовершенствовала броню с помощью обнаруженных ею технологий (возможно, в игре у нас будет возможность прокачать её ещё лучше). Разумеется, она не всё время проводит внутри брони — найти её можно в местном баре на Лидоне. В феврале этого года Дрю Карпишин подробно рассказал об этом персонаже и конкретно о провалах в памяти Элизы: «Длительный криосон вызывает “дыры” в памяти — теряются целые фрагменты, и многое из того, что осталось, может быть бессвязным. Элиза помнит небольшие эпизоды из своего прошлого, но многое из того, кем она когда-то была, утрачено».

Найти Элизу можно будет там же, где и Тома, — в Приграничном районе Персеполиса, на Лидоне. Что касается других компаньонов — включая тех, что не являются людьми в привычном нам понимании, Archetype обещает раскрывать их постепенно, но регулярно.

Прибытие

Из второй главы пролога, опубликованной на сайте игры, мы чуть подробнее узнаём про ковчеги. Всего их было 67 — их строили по всей Земле, на её орбите, на плавучих океанских верфях, на Луне и даже на Марсе. В их основе — энтропийный двигатель. Нам не дают никаких подробностей о его работе, кроме того, что его скорость приближается к скорости света, из-за чего путешествие в тысячу лет обернётся лишь сотней проведённых в криосне годов. Очевидно, что учёные XXIII века гораздо дальше нас продвинулись в квантовой термодинамике и смогли обуздать её второй закон — правила, согласно которому энтропия постоянно возрастает.

Одной из этих учёных, ответственных за разработку энтропийного двигателя и одного из ковчегов — Northern Bullet, — стала главный инженер Эдит Чжан. Программа ковчегов — труд, который пятнадцать лет занимал в жизни Эдит больше места, чем её собственная семья, но именно благодаря ей у человечества появился шанс.

Разумеется, не у всех. Как мы знаем из классической фантастики, обычно на ковчеги отбирают самых лучших. В Exodus схема та же — с помощью теста были отобраны инженеры, учёные, специалисты по дикой природе, уникальные художники и другие творческие личности. Разумеется, на корабли попали богатые и влиятельные люди, их прислуга и большие семьи (хотя, как мы узнаём из третьей главы пролога, не всем из богатеев удалось так просто улететь). У Эдит Чжан тоже была своя капсула (в игре она называется криопод), однако она умирала, и потому вместо неё в криопод легла её дочь, Лина, которая иначе не получила бы место на корабле, поскольку не набрала нужное число баллов на тестировании.

С Эдит Чжан в игре мы, по понятным причинам, сможем встретиться лишь в текстах или воспоминаниях. Однако её дочь упоминается не зря — скорее всего, семья Чжан ещё появится в сюжете игры.

Впрочем, долететь до скопления Центавра — та ещё задача. Как мы узнаём из четвёртой главы пролога, корабли-ковчеги постоянно ломались. В связи с этим, помимо роботов и искусственного интеллекта, управляющих системами корабля, каждые десять лет просыпались инженеры-люди, которые осматривали всё в ручном режиме и раз за разом чинили.

К сожалению, ремонт требовался столь многим системам, что инженеры старели в космосе, пытаясь держать ковчеги на плаву. Их работа занимала годы реального времени, и рабочим полагалось медицинское обслуживание, которое им тоже не предоставляли как полагается. В четвёртой главе мы видим, как инженеру по имени Кендалл понадобилась новая поджелудочная железа, но свежеразмороженный хирург не смог запустить 3D-принтер для органов, поэтому Кендалл взяла необходимый орган у одного из ещё живых пассажиров, находящихся в «зоне риска» — том криоподе, который мог выйти из строя.

Не каждый из ковчегов, добравшийся до скопления Центавра, находил возможный к заселению (или хотя бы терраформированию) мир. В трейлере, вышедшем 13 июня, нам показали зелёный мир планеты Эмеральд, обнаруженный ковчегом «Хаммеркросс». Пышно цветущий мир обманчив — его атмосфера наполнена смертельным для человека соединением цианида. Первые астронавты, высадившиеся на планете, этого не знали. Десятки людей отдали свои жизни, чтобы исследовать оказавшийся непригодным для жизни Эмеральд.

Как мы узнаём из пятой главы пролога, «Зелёных миров», Полковнику, управляющему «Хаммеркроссом», известно, что другие ковчеги обнаружили подходящие для человека планеты, однако он не собирается лететь к ним. Ведь там за время полёта пройдут века, и Полковник станет лишь очередным изгоем, а здесь он — бог и единственный цезарь, вольный отправить на смертельную планету каждого несогласного.

Так где в Exodus инопланетяне?

Итак, мы знаем, что XXIII веке, спасаясь с умирающей Земли на кораблях-ковчегах, люди отправились к скоплению Центавра. Множество ковчегов исчезло во мраке космоса, однако несколько счастливчиков примерно в 18 000 году достигли цели и обнаружили сотни пригодных для жизни планет. Они послали по всей галактике сигнал «Зелёные миры» — сообщение, призывающее всё человечество присоединиться к ним. Другие ковчеги прислушались к этому сообщению и изменили курс, однако многие из них оказались так далеко, что пока они летели в обозначенную точку на околосветовой скорости, для людей, подавших сигнал, прошли десятки тысяч лет. За это время они успели основать государства и эволюционировать под воздействием среды своих планет. Потомки самых первых колонизаторов и представлены в игре как Небожители.

Разумеется, деление первых колонистов на планеты и государства не проходило просто так — новые империи боролись за господство в скоплении Центавра, целые звёздные системы превращались в фабрики, производящие триллионы видов оружия и боевых роботов. Кульминации этот конфликт достиг около 28 000 года, когда в Войнах Формации погибли сотни планет по всему Скоплению.

Затем наступила суровая эпоха, в течение которой главными были Элохимы (Elohim) — наиболее развитая цивилизация Небожителей, на пять тысяч лет установившая нерушимые законы, включая запрет на уничтожение пригодных для жизни миров. Именно Элохимы вывели на орбиту вокруг газового гиганта в системе Малакбель луну Лидон, где начинаются события игры.

К тому времени, когда остатки человечества достигли обитаемой зоны Центавра, сверхразвитые Небожители уже не были готовы принять своих примитивных предков, поэтому менее удачливым ковчегам пришлось расселяться по окраинным мирам, подвергаясь остракизму и дискриминации. Именно среди этих людей появились Странники — исследователи звёзд, ищущие технологии на мёртвых мирах вымерших небесных цивилизаций.

Игроку предстоит стать одним из Странников и надолго покидать свой родной мир в поисках артефактов, путешествуя через Пути (The Pathways) — межзвёздную транспортную сеть, доступ к которой возможен только через Небесные врата (те самые ретрансляторы), построенные Элохимами. Любой из найденных нами артефактов, как обещают разработчики, может полностью изменить ход развития целого мира.

Первые поселенцы привезли с собой и животных. Часть из них вымерла, часть эволюционировала, часть была подвергнута генной модификации для того, чтобы расти и плодиться в самых экстремальных условиях, — именно они станут «монстрами» в игре.

Однако помимо земных животных, потомки людей обнаружили и некие кристаллы, которые они назвали Силикатами. Неизвестно, разумная ли это жизнь и живое ли это существо вообще, однако при его слиянии с человеком активируется некая симбиотическая связь, позволяющая Силикату «вылупиться» и объединиться с человеческой плотью. Большая часть людей умирает, но часть из них изменяется, превращаясь в Демонов — сверхбыстрых, сверхсильных существ, которых боятся даже Небожители. Демоны — опасные существа, но они выступают на стороне людей в борьбе с узурпаторами власти.

Начало истории

Главным героем Exodus станет Джун Аслан, потомок легендарного Странника Ориона Аслана, генетически выведенный из ДНК человека и Небожителя. События игры начнутся около 2500 года по земному непрерывному летоисчислению (или около 41500 года по времени Скопления), когда Орион таинственно исчезнет в одном из своих путешествий, а Гидеон Аслан, сводный брат Джуна, захватит власть и объявит себя правителем Лидона, вынудив Джуна бежать.

Джуна (и нас) ожидает вручную созданная вселенная (Джеймс Олен от слов «процедурная генерация» начинает кашлять), где много чудовищ, опасных ландшафтов и враждебных инопланетян. Обладающий ДНК Небожителей Джун сможет изучать их технологии на недоступном другим людям уровне — и использовать их оружие и экипировку. Мы будем лазить по руинам, оставшимся от Небожителей, контактировать и изучать чуждые инопланетные культуры и общества, и, конечно, проникать на враждебную территорию в поисках артефактов.

Однако истинная цель игрока в другом — человечество находится на пути к вымиранию, и Джун, как водится, окажется единственным, кто способен его спасти. Именно поэтому он должен научиться использовать свои силы и раскрыть свой потенциал — в чём и поможем ему мы, игроки. Когда же это случится? У Exodus нет даже примерной даты выхода, но количество и качество материалов дают надежду на то, что релиз уже близко. А пока, чтобы мы не скучали, Archetype анонсировала два романа, расширяющих лор игры. Первый, «Исход: Двигатель Архимеда» Питера Гамильтона («Звезда Пандоры») выйдет 17 сентября и расскажет о простом парне по имени Финн, желающим стать Странником. А мы подождём своей очереди ещё некоторое время.