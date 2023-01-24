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    #обзор настольной игры #файтинг

    Настольная игра «Войны Чёрной Розы» эпичный файтинг боевых магов

    24 января 2023
    Юлия Харина
    24.01.2023
    3096
    7 минут на чтение
    #обзор настольной игры #файтинг

    В последние годы среди настольных игр популярность обрели файтинги. Игроки берут под управление бойцов с разными умениями и отправляют их в схватку на арене, последний выживший объявляется победителем. Из всего многообразия игр этого жанра на русском языке выходит, например, серия Unmatched о битвах между известными героями, такими как король Артур и Дракула. Или «Трон Кубов», в котором на поле битвы сходятся персонажи-архетипы — варвар, вор, монах и другие.

    Итальянцы из Ludus Magnus Studio привнесли в жанр больше эпического размаха. Их не интересовали короткие драки, в которых у каждого бойца ограниченный набор возможностей. Команда задумала грандиозное сражение между магами, где каждому доступны сотни заклинаний — а изучать новые можно прямо во время схватки. Ни одна партия не похожа на другую, ни у одного противника действия не получится просчитать заранее на 100%. 

    Настольная игра «Войны Чёрной Розы» эпичный файтинг боевых магов 4

    Тип игры: настольный файтинг между магами

    Авторы: Марко Монтанаро

    Художники: Джованни Пирротта, Хеннинг Людвигсен

    Издатель: Ludus Magnus Studio

    Издатель в России: Hobby World, 2022

    Количество игроков: 1–4 (оптимальное: 4)

    Возраст игроков: от 14 лет

    Время игры: 90 минут

    Похоже на: «Unmatched. Битва героев», «Трон Кубов», «Super Fantasy Brawl»

    С такими смелыми планами издательство провело успешную кампанию на «Кикстартере», а несколько лет спустя «Войны Чёрной Розы» добрались и до нашей страны. Кстати, на русском языке база (в очень стильной коробке) локализована одновременно с несколькими дополнениями, и, по словам гендиректора Hobby Games, линейку планируют поддерживать и дальше. 

    Игроки берут на себя роли магов, прибывающих в Италию XVI века, чтобы принять участие в священном ритуале: каждые десять лет выбирается новый Великий Магистр ложи Чёрной Розы. Заклинатели признают только силу: чтобы заслужить высший чародейский титул, придётся доказать свое превосходство в открытом бою. Происходит всё это за закрытыми дверями ложи, и сама Чёрная Роза, «неосязаемое существо из чистой духовной энергии», примет участие в ритуале.

    Настольная игра «Войны Чёрной Розы» эпичный файтинг боевых магов 7

    Такова предыстория событий, рассказанная на первой странице буклета. А дальше там описаны все карты с заклинаниями в игре: только в базовой версии их более 200, и почти на каждой карте два разных эффекта. Основные правила идут отдельно, и за них Ludus Magnus Studio хочется поругать: структурированы и изложены они не лучшим образом. Стартовая раскладка поля отыскалась только в середине буклета. Нигде на 40 страницах не нашлось места для общего перечисления всех непонятных символов, которые могут встретиться на картах. А последнюю страницу буклета правил, где так удобно было бы подсматривать общую структуру раунда, украшает лишь чернота и логотип издательства. Что ж, спишем это на неопытность итальянцев: в их послужном списке пока немного игр, и «Войны Чёрной Розы» — самая крупная из них. Смиритесь — первую партию вы наверняка будете постоянно листать буклет правил и вечно чего-то не находить!

    Начинается партия с выбора боевого мага. В базе их четверо, и каждый тяготеет к своей школе магии. Однако это вовсе не значит, что другие школы вам недоступны, просто стартовый набор заклинаний надо будет набрать из определённой колоды. Джафар, приплывший из далёких пустынь Аравии, всю жизнь практиковал Предсказание. Фавн Тесса пользуется силами природы, которые лучше всего представлены в школе Преобразования. Жаждущая отомстить за смерть учителя Ребекка практикует Некромантию. А вспыльчивый парень Ниро лучше всего освоил Разрушение. Кроме того, в игре есть колоды школ Заговора и Иллюзии (их «личных» магов можно найти в дополнениях).

    Выбрав мага, игроки ставят его фигурку в личную келью в одном из углов большого составного поля из 19 комнат (расположение комнат случайно, но в центре обязательно зал Чёрной Розы). Каждая комната уникальна, и их активация дает особые эффекты — например, можно забрать жетон первого игрока или немного подлечиться.

    Настольная игра «Войны Чёрной Розы» эпичный файтинг боевых магов 1

    Начинается каждый раунд с этапа Чёрной Розы — не забываем, что эта сущность действует вместе с нами и может даже победить, если первой наберёт нужное количество победных очков. Чёрная Роза накладывает определённые условия, действующие несколько раундов подряд, а также выдаёт игрокам небольшие задания вроде «активируйте тронный зал». Лучше найти для этих квестов время, ведь очки за невыполненные задания также идут Чёрной Розе.

    Далее для всех игроков одновременно начинается этап изучения. Они берут по две карты из своей личной колоды («гримуара») и по четыре карты из «библиотеки», то есть из колод, доступных в игре школ магии (можно оставить на руке две карты из этих четырёх). Первое время на этот этап будет уходить много времени, потому что от разнообразия глаза просто разбегаются! Перед вами шесть толстых колод заклинаний, и вы понятия не имеете, на какую школу делать ставку. Или лучше набрать разных?

    Конечно, кое-что очевидно даже для неопытных. В колоде Некромантии много заклинаний на призыв нежити, а школа Разрушения позволяет легче других наносить прямой урон. Но есть и более сложные колоды — Иллюзия заточена на копирование эффектов и управление магами, Предсказание — на просмотр и поиск нужных карт. Умение сочетать их с заклинаниями других школ придёт далеко не в первой партии. Но простор для тактики тут просто необъятный!

    Настольная игра «Войны Чёрной Розы» эпичный файтинг боевых магов 5

    Когда игроки наконец выберут, какие карты оставить, наступает этап планирования — каждому магу необходимо составить цепочку действий. На планшете каждого игрока есть четыре ячейки для карты: «Быстрое заклинание», «Заклинание 1», «Заклинание 2» и «Заклинание 3». Разложив по ним карты (обязательно нужной стороной, ведь на каждой два разных заклинания!) вы уже не сможете в дальнейшем поменять порядок — третье заклинание нельзя сыграть раньше, чем второе. А вот «Быстрое» можно играть в любой момент хода, а потому правильно выбранная для этой ячейки карта может сыграть решающую роль в течение раунда. 

    Наконец, начинается этап действий, на котором маги по очереди разыгрывают заготовленные заклинания. И все резко идёт не по плану! Соперники двигаются, активируют комнаты, призывают существ, ставят ловушки и попадаются в них, стреляют молниями и фаерболами во врагов или накрывают ими целые комнаты, а могут и просто кулаком от души вломить! Нанося урон (кому угодно: магу, призванному существу или даже комнате), вы вставляете в ячейки урона кубики своего цвета. Кстати, их число ограничено, и, распыляясь по множеству целей, вы в какой-то момент можете остаться вовсе без возможности наносить урон. Лучше сосредоточиться на ком-то одном, ведь, когда маг повержен, больше победных очков получит тот, чьих кубиков урона больше у него на панели жизни.

    Настольная игра «Войны Чёрной Розы» эпичный файтинг боевых магов 8

    Повергать (и быть поверженным) в «Войне Чёрной Розы» придется часто, но это, к счастью, не выкидывает вас из игры — ваш маг лишь переносится в келью и отдаёт жетон со своим окровавленным портретом тому, кто нанёс последний удар, а затем может снова кидаться в бой. Никаких штрафов, сброса карт или пропущенных ходов. В основе своей игра остается файтингом, и каждый ход должен быть максимально наполнен экшеном.

    Возможности заклинаний очень разнообразны. Помимо нанесения урона противникам кучей разных способов, можно накладывать на себя защиту, поглощающую или отражающую урон, или ставить на поле алтари, которые сделают что-то неожиданное в нужный момент. Можно сосредоточиться на разрушении комнат, ведь за это тоже дают очки, а можно попробовать получить самые мощные карты в игре — «Забытые заклинания». Для этого в Зале Чёрной Розы нужно сбросить четыре своих заклинания. Обычно оно того стоит — одна такая карта может круто изменить ситуацию на поле.

    Настольная игра «Войны Чёрной Розы» эпичный файтинг боевых магов 6

    Игра заканчивается, как только кто-то (хоть бы и Роза) набирает 30 победных очков. После этого игроки прибавляют очки за выполненные задания, трофеи и разрушенные комнаты и определяют Великого Магистра. На самом деле Чёрная Роза имеет мало шансов победить, но передвижение её жетона по треку очков помогает игре не затягиваться. Игроков же оно побуждает не щемиться по углам поля, глядя, как соперники сражаются между собой, а кидаться в самую гущу боя — только там можно заработать победные очки.

    И всё равно партии обычно занимают около двух часов, а в первые разы, когда все карты заклинаний не знакомы — и того больше. «Войны Чёрной Розы» — игра большая во всех смыслах: места на столе она требует тоже прилично. А львиную долю большой коробки занимают миниатюры всяческих существ, которых можно призвать на поле на свою сторону (правда, живут они обычно недолго, так что иной раз подумаешь, стоит ли возиться со вставкой розочек в неудобные подставки). Если вам понравится процесс, то осваивать контент базы предстоит очень долго и надоест она не скоро.

    Настольная игра «Войны Чёрной Розы» эпичный файтинг боевых магов 2

    Тем не менее, если такой момент всё-таки наступит, к вашим услугам дополнения. «Скрытые шипы» добавляют двух новых магов (с ними играть можно хоть вшестером, устроив на поле ещё больший хаос), а новый режим «Преисподняя» введёт в игру самого Владыку Преисподней. Он будет сидеть на чёрном троне в центре поля и посылать приспешников убивать всех.

    Главным недостатком «Войн Чёрной Розы» часто называют большое влияние рандома. Если вы играете полным составом, а ваш ход последний, то ваш блестящий план на раунд наверняка будет многократно разрушен. Хотели ударить по нескольким врагам в комнате — а все уже разошлись, хотели активировать комнату — а соперник успел раньше, и так далее. Что тут сказать? Это же схватка боевых магов! Без неожиданностей не было бы такого азарта битвы. Любителям всё просчитывать в этом жанре ловить явно нечего.

    Эпическое во всех смыслах магическое побоище — азартное, хаотичное, небыстрое, занимающее кучу места на столе и просто невероятно разнообразное.

    Настольная игра «Войны Чёрной Розы» эпичный файтинг боевых магов 10

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    Юлия Харина
    Читатель, настольщик, геймер, сериаломан, учитель, жена, мать, любитель фэнтези и фантастики, а еще реализма, детективов и отпуска на море. Мечтает о венерианских сутках для всего этого.

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