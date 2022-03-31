«Ампир V»: «запрещённый» фильм с Оксимироном по Пелевину

Обычный студент Рома становится вампиром Рамой Вторым, одним из тех, кто на самом деле управляет всем. Хотя, если вдуматься, вампиры не слишком похожи на хозяев мира. Они лишь носители высших паразитических сущностей — Языков — которые обладают собственным разумом, значительно превосходящим человеческий.

Фильм должен был выйти в прокат сегодня. Но не выйдет — картина так и и не получила прокатного удостоверения, по слухам — из-за позиции Оксимирона по военной операции на Украине. Пока непонятно, смогут ли вообще зрители увидеть «Ампир V», а если смогут, то когда и где. Однако нашему автору повезло посмотреть фильм на предпоказе — и… оно того стоило!

Жанр: городское фэнтези Режиссёр: Виктор Гинзбург В ролях: Павел Табаков, Таисия Радченко, Мирон Фёдоров (Oxxxymiron) Премьера: это — главная интрига! Возрастной рейтинг: 18+ Похоже на: «Generation П» (2011) * «Воины света» (2009)

Роман Пелевина «Empire V», как по мне, плохо подходит для экранизации. В книге очень много пространных рассуждений, слабо связанных с реальностью концепций и мало действия. По сути это роман про обучение: представьте «Гарри Поттера», из которого выкинули все приключения, посвятив большую часть книги пересказу программы Хогвартса за 6-й курс. И вот на таком материале вам надо сделать двухчасовой фильм. Но Виктор Гинзбург, ранее экранизировавший «Generation П», справился.

Работа над улучшением материала шла по трём направлениям. Во-первых, разумеется, под нож попала большая часть рассуждений о гламуре и дискурсе — это два ключевых предмета, которые преподаются молодому вампиру. Во-вторых, везде, где можно и где нельзя, вставили мощные визуальные эффекты, которые неплохо замаскировали небогатую на события канву истории. Ну и в третьих, подобрали таких актёров, которым достаточно просто находиться в кадре, и всё — уже не скучно.

Павел Табаков (Рама), Мирон Фёдоров (Митра, наставник молодых вампиров) и Бронислав Виногродский (Локи, преподаватель курса любви и боевых искусств) тащат на себе весь фильм. Именно актёрское мастерство демонстрирует Табаков, но и Оксимирон, и Виногродский достаточно колоритны, чтобы разить наповал чистой харизмой. Кино стоит посмотреть в первую очередь ради того, чтобы увидеть эту троицу. Актёры, что мелькают пореже, тоже неплохо вписываются в происходящее. Вержбицкий в роли одного из главных вампиров вызывает ассоциации с «Дозорами», Таисия Радченко неплохо справилась с ролью замкнутой, странноватой, но при этом светлой миллениалки, а Игорь Жижикин, который обычно играет всяких силовиков или злобных мордоворотов, невероятно забавен в роли учителя-теоретика.

Кстати, весь фильм я ловил себя на том, что хотел бы увидеть Павла Табакова в роли Питера Паркера — он и двигается неплохо, и в типаж попадает, и выглядит достаточно молодо. Да и стилисты, создавая прически и костюмы героя, похоже, черпали вдохновение в образе Тоби Магуайра. Рома-Рама на экране стремительно проходит путь от пустого места до князя мира сего. Только в отличие от Вавилена Татарского из «Generation П» (кстати, мельком его покажут и в «Ампире»), который за счёт многочисленных талантов рывками продвигался по карьерной лестнице, Рама большую часть фильма пребывает в состоянии «думает, что стал крутым, но на самом деле всё ещё никто». И его личностные переходы прекрасно отражены не только в актёрской игре, но и во внешнем виде. Так, к слову, было и в книге, но кино позволило этой концепции развернуться во всей красе.

На премьере нам сказали, что Гинзбург взялся экранизировать «Empire V», потому что «там объясняется, кто за всем этим стоит» — речь о реальной власти в мире, показанном в «Generation П». Вот только, на мой взгляд, ничего здесь не объясняется. Мало того, что Рама — ненадёжный рассказчик, которому ничего толком не говорят (и который в «Бэтмане Аполло» подолгу исправляет неточности из «Empire V»), так ещё и сами вампиры при ближайшем рассмотрении оказываются не хозяевами жизни, а в лучшем случае промежуточными носителями.

Они подчиняются — традициям, своей богине-Мыши и собственным магическим Языкам — и получают лишь жалкие крохи того ресурсного богатства, которое производится человечеством. Речь не о крови, которую вампиры употребляют исключительно по капле, чтобы узнать мысли и чувства собеседника, и которую называют политкорректными эвфемизмами вроде «красной жидкости», и даже не о природных богатствах. Речь о загадочной субстанции «баблос», которую производит человеческий разум. Да, через халдеев вампиры манипулируют сознанием человеческих масс, но смутно представляют себе, зачем. И уж точно не понимают, кто в итоге получает основной профит от их менеджерской деятельности.

Истинная власть у Пелевина — что в «Generation П», что в «Empire V», что в его прямом продолжении «Бэтман Аполло» — трансцендентна. Все звенья пищевой цепочки исправно работают, очень много о себе мнят и мало понимают, что же на самом деле происходит в мире. И что это за штука вообще такая — мир. Только книга и фильм «Generation П» были куда ближе и понятнее нам с вами, поскольку рассказывали о низшей касте управленцев (тайном обществе халдеев). Обилие юмора, основанного на родном культурном коде и знакомых с детства рекламных слоганах, понятный герой Вавилен с близкими нам проблемами и целая россыпь роскошных постмодернистских идей вроде несуществующего президента, которого создали с помощью компьютерной графики, — всё это делало что книгу, что фильм культовыми и народными.

«Ампир V» от народа куда дальше. Здесь в разы меньше шуток и фраз, которые хочется цитировать направо-налево; здесь куда меньше приключений тела и духа, за которыми интересно наблюдать. Наконец, Рама, при всей своей человечности, всё-таки просто счастливчик, получивший золотой пропуск в мир высших элит. Он кровосос, ненависть к каждому из которых простой российский пролетарий впитал с материнским молоком. И сопереживать этому герою сложновато. А все действительно интересные концепции и захватывающие приключения ждут нас только в следующей книге, «Бэтман Аполло». Без экранизации сиквела «Ампир V» так и останется половиной истории, причём половиной скучной.

Зато у «Ампира» есть свой дополнительный смысловой план. Фёдорова явно взяли не только за то, что он похож на злодея-интеллектуала: финальная схватка фильма — стихотворный баттл, и наличие Оксимирона в кадре определённо прибавляет ей очков. Стихи для этой схватки написали новые, а за тексты (мощнейшие!) отвечал (если я правильно разобрал по финальным титрам) поэт Андрей Орлов (Orlusha). А роль особняка, под которым расположилась Великая Мышь, играет здание крематория. Фильм вообще полнится всякими визуальными пасхалочками, которые так любит выискивать современный зритель. И ему самому решать, зачем они сделаны — для развлечения или для создания двойного дна.