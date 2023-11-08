Какие фильмы смотреть онлайн в ноябре? Праздник к нам приходит!

Стриминг-сервисы выжидают: последние громкие премьеры года отложены до Рождества. Впрочем, даже если ноябрь — всего лишь разогрев перед праздниками, то в этом месяце тоже найдётся пара-тройка интересных фильмов. От семейных комедий разной степени оригинальности до арт-мелодрамы о поисках настоящей любви. О ноябрьском репертуаре кинотеатров читайте в предыдущей части материала.

Лео

Leo

Когда? 21 ноября (Netflix).

Что? Анимационная комедия от создателей «Монстров на каникулах».

О чём? Уже 74 года ящер Леонардо живет в школьном террариуме, стоически перенося насмешки и глупости учеников. Прослышав, что дни его сочтены, Лео твёрдо решает вырваться на волю и перед смертью повидать мир. Вот только чем активнее ящер пытается сбежать, тем больше он узнаёт о непростой жизни школьников по другую сторону стекла. Лео встаёт перед выбором: отправиться в последнее незабываемое приключение или поделиться мудростью с теми, кто только начинает свой путь?

Что известно? Адам Сэндлер — необычная звезда. Легенда американской комедии, лауреат множества премий и безусловно талантливый человек, работавший с лучшими режиссёрами США. Но параллельно Сэндлер с завидной регулярностью снимает дурацкие (и коммерчески успешные!) треш-комедии, которые ежегодно пополняют списки худших фильмов всех времён. В какую категорию попадёт «Лео», предсказать сложно.

На оптимистичный лад настраивает то, что соавторами нового фильма выступили Роберт Шмигель и Дэвид Вахтенхайм, работавшие с Сэндлером над вполне успешной франшизой «Монстры на каникулах». А за анимацию отвечает австралийская студия Animal Logic, недавно переключившаяся с создания графики для голливудских блокбастеров на производство собственных мультфильмов. Её первые проекты — «Суперпитомцы» и «Как слониха упала с неба» — публика приняла вполне тепло.

Ногти

Fingernails

Когда? 3 ноября (Apple TV+).

Что? Фантастическая мелодрама про мир математически выверенной любови.

О чём? Благодаря науке люди обрели гарантированный способ найти свою вторую половинку. Достаточно лишь протестировать друг у друга ногти (правда, перед этим их понадобится вырвать с корнем) — и анализ покажет вашу совместимость. Анна, сотрудница Института любви, твёрдо уверена в надёжности программы, ведь уже три года она живёт с мужчиной своей мечты. Но тут девушка понимает, что испытывает к своему коллеге Амиру не только дружеские чувства. Неужели где-то была ошибка?

Что известно? Греческий режиссёр Христос Нику — одно из главных открытий авторского кино 2020 года. В фантастической драме «Яблоки» он предвосхитил тревоги, связанные с пандемией, и оригинально исследовал феномен человеческой памяти, заслужив сравнения с другим именитым греком Йоргосом Лантимосом. На волне фестивального успеха следующий проект Нику подхватили компания Apple и продюсер Кейт Бланшетт, а в актёрский состав вошли лучшие молодые звёзды: Джесси Бакли («Чернобыль»), Риз Ахмед («Стрингер») и Джереми Аллен Уайт («Медведь»).

Впрочем, первые зрители «Ногтей» остались в замешательстве. Фильм хвалят за тонкую операторскую работу и убедительный романтический дуэт Бакли и Ахмеда, однако выстроенный Нику мир многим показался чересчур условным. Режиссёра заботят не столько премудрости любви, сколько социология: то, как под давлением «объективных» показателей и алгоритмов мы вступаем в отношения — и, что ещё хуже, остаёмся в них — с чуждыми нам людьми.

Семейный обмен

Family Switch

Когда? 30 ноября (Netflix).

Что? Рождественская комедия в духе «Чумовой пятницы».

О чём? В семье Уокеров у всех свои трудности. Мать готовится к повышению на работе, отец вот-вот заключит контракт с музыкальным лейблом, дочь-подросток хочет пробиться в большую футбольную команду, а сын поступает в престижный колледж. Увы, успех и независимость лишь отдаляют героев друг от друга. Спасти Уокеров может только чудо: в канун Рождества родители и дети меняются телами! Чтобы снять чары, им придётся помочь родным исполнить свои мечты.

Что известно? Перед нами — очередной фильм в долгой и славной традиции комедий про обмен телами. Эту преемственность признают даже авторы «Семейного обмена»: в диалогах шутливо поминают такие хиты, как «Чумовая пятница» и «Папе снова 17», а на роль матери семейства пригласили Дженнифер Гарнер, когда-то прославившуюся комедией «Из 13 в 30». Но значит ли это, что новая история привнесёт хоть толику новизны в знакомую формулу?

Черновой сценарий за авторством Виктории Страуз («В поисках Дори») был более оригинальным: телами менялись две семьи из разных стран! Однако в итоге проект решили упростить. Окончательной версией занимались сценарист Адам Штикель («Чёрный Адам») и режиссёр МакДжи (дилогия «Ангелы Чарли») — команда опытная и надёжная, но уж больно скучная.

Мчимся мы сквозь снег

Dashing Through the Snow

Когда? 17 ноября (Disney+).

Что? Рождественская комедия с афроамериканским колоритом.

О чём? Думали, Санта — весёлый мудрый дед с седой бородой? Вы, кажется, ошиблись! На самом деле это сиплый чернокожий метр с кепкой; и бороду красит, чтобы не комплексовать. По крайней мере, таким мистер Клаус предстаёт Эдди — прагматичному соцработнику, который уже давно разуверился в магии Рождества. Но ради своей восьмилетней дочери Эдди решает присоединиться к Санте в опасном приключении.

Что известно? По ходу 1990-х компания Disney была королевой рождественских комедий и выпускала их как горячие пирожки — так, например, появились «Кошмар перед Рождеством» и франшиза «Санта-Клаус». Теперь же студия решила возобновить традицию и поэкспериментировать с героями и сюжетами. В прошлом году праздник справляли Стражи Галактики, а в этом было решено сделать ставку на афроамериканскую аудиторию.

За дело взялись главные специалисты по «чёрным» комедиям. Режиссёр Тим Стори и продюсер Уилл Пэкер сняли уже под дюжину локальных хитов вроде «Миссии в Майами» и дилогии «Думай как мужчина». А красный кафтан Санты примерил на себя популярный стендапер Лил Рел Ховери («Главный герой», «Прочь»).

Мой эльф

Elf Me

Когда? 24 ноября (Amazon Prime Video).

Что? Рождественская комедия из Италии.

О чём? Жил-был эльф по имени Трип — большой выдумщик и оригинал. Все эльфы как эльфы, мастерят для Санты игрушки в строгом соответствии с ГОСТом и правилами безопасности. Но Трип обязательно соберёт что-нибудь дерзкое, яркое и потенциально взрывоопасное. Нет, на Северном полюсе ему не место! Пристанище эльф находит в семье зашуганного мальчика Элии и его матери — продавщицы игрушек. Женщина решает найти применение весёлым изобретениям Трипа…

Что известно? Несмотря на сказочную лёгкость, «Мой эльф» — настоящая витрина современной итальянской комедии. Режиссёрами фильма выступил модный дуэт клипмейкеров YouNuts!, который потихоньку покоряет экраны своими забавными, стильными и слегка сентиментальными историями. Сценарист и продюсер — Габриэле Майнетти, автор нашумевшего хулиганского боевика «Отчаянные мстители». А главную роль исполнил Паскуале «Лилло» Петроло, один из самых востребованных комиков, теле- и радиоведущих страны. Так что, даже если «Мой эльф» не заинтересует вас сюжетом, это неплохой способ приоткрыть для себя новое кино из Италии!