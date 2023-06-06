Клоны Крюгера: 5 фильмов, которые очень хотели своего Фредди (осторожно, обгорелые морды!)

6 июня 1947 года родился Роберт Инглунд — человек, подаривший миру развесёлого маньяка с когтистой перчаткой. Фредди Крюгер с его обожжённым лицом, полосатым свитером и неизменной ухмылкой знаком даже тем, кто (по какой-то странной причине) не смотрел ни одной части «Кошмара на улице Вязов».

С 1984 года убийца из снов успел поучаствовать в девяти фильмах (включая неудачный ремейк), сериале и бесчисленном количестве книг и комиксов. Но его наследие гораздо шире: успех хоррор-франшизы породил волну подражателей, которые вслед за Уэсом Крэйвеном тоже захотели придумать своего Крюгера и откусить кусочек денежного пирога.

В день рождения единственного и неповторимого Фредди «Мир фантастики» вспоминает фильмы, создатели которых чересчур сильно вдохновлялись «Кошмаром». Не спите — мы идём на охоту за клонами спрингвудского маньяка!

Плохие сны (1988)

Если вы посмотрели «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» и вам захотелось ещё — не спешите включать продолжение. Ведь режиссёр Эндрю Флеминг снял практически точную копию «Воинов» и даже задействовал в главной роли Дженнифер Рубин, наркоманку Тарин из крюгеровской ленты. Правда, если Фредди напоминал нам о том, что спать нельзя, то этот фильм, напротив, навевает сон плохо прописанным сюжетом и невыразительными убийствами, большая часть которых происходит где-то за кадром.

Девушка по имени Синтия (Рубин) оказывается единственной выжившей после самосожжения членов религиозного культа. Пролежав много лет в коме, она приходит в себя и попадает в психиатрическую лечебницу — чтобы обнаружить, что дух лидера культа так и не нашёл покоя и теперь охотится на неё и других пациентов клиники.

Ожоги маньяка, в лучших традициях низкобюджетного кино, зрителю покажут лишь на пару секунд — как, в сущности, и самого маньяка. Недобрый пастырь преследует Синтию в видениях, а все убийства происходят, в общем-то, без его участия — обитатели больницы один за другим самоубиваются не на свежем воздухе и порой не самыми аппетитными способами. И, в отличие от подростков — воинов сна, бросивших вызов Крюгеру, сочувствия погибшие не пробуждают, как и дёрганый доктор в исполнении Брюса Эбботта, внезапный и абсолютно ненужный любовный интерес главной героини.

Похвалить «Плохие сны» можно разве что за небанальный финал, который пытается объяснить всё происходящее, — но, увы, до финала этого фильма сумеет досидеть далеко не каждый. К счастью, Эндрю Флеминг вовремя понял, что ужасы — это не его жанр, и переключился на мелодрамы вроде «Секса по дружбе» и сериала «Эмили в Париже».

Электрошок (1989)

От попытки создать ещё одного популярного киноманьяка в 1980-х не удержался и сам отец Фредди — Уэс Крэйвен. В 1989 году он снял фильм о серийном убийце Хорасе Пинкере (в исполнении Митча Пиледжи), который после казни на электрическом стуле приобрёл способность вселяться в тела людей и путешествовать по кабелям в виде сгустка энергии. Крэйвен признавался, что снимал «Электрошок» с прицелом на долгоиграющую франшизу. Увы, это не пошло фильму на пользу — он провалился в прокате, и никаких продолжений не последовало.

Хотя все составляющие, которые привели Крюгера к успеху, есть и здесь. Злодей с интересными способностями и жаждой покрошить в капусту всех подряд — имеется. Эффектные убийства и несерьёзная атмосфера — в наличии. Камео Хэзер Лэнгенкэмп (Нэнси из «Кошмара») и финальный трек от Элиса Купера — есть. Чего ещё нужно?

Вот только «Электрошок», используя проверенные сюжетные ходы, не говорит почти ничего нового и выглядит вторичным. Первая половина фильма настраивает на серьёзный лад и обещает мрачный, стильный технотриллер. Но затем лента пускается во все тяжкие и превращается в комедию, переполненную чёрным юмором и абсурдными сценами вроде действительно яркого эпизода с прыжками героев между телеканалами. Баланс не выдержан ни в настроении, ни в динамике — середина провисает и смотрится затянутой, да и напряжения, несмотря на высоковольтные силы маньяка, не хватает. Возможно, дело в вырезанных сценах: изначально фильму присвоили жёсткий рейтинг X, и Крэйвену пришлось убрать самые кровавые моменты (например, поедание человеческих пальцев), чтобы добиться более мягкого R.

Впрочем, жестокость ленту бы не спасла. У неё хватает других проблем: большинство героев бесцветны, а способность Пинкера превращаться в энергетический шар в реальном мире выглядит нелепо — способности Крюгера, напомним, объяснялись его властью над миром снов. Пиледжи так старается создать образ безумца, одержимого жаждой крови, что безбожно переигрывает. А другие актёры недоигрывают — так что, можно сказать, хоть какой-то баланс соблюдён.

Но, несмотря на ощутимые недостатки, «Электрошок» можно порекомендовать к просмотру — если вы любите хорроры 1980-х и хотите посмеяться, фильм станет для вас развлечением на один вечер. Только не переключайте каналы слишком быстро — Пинкер может не успеть.

Песочный человек (1995)

Этот фильм рассказывает (не)искушённому зрителю, что вышло бы, скрести Уэс Крэйвен «Кошмар на улице Вязов» и «Электрошок». К счастью, такая мысль не закралась в голову маэстро, так что режиссёр Тури Мейер («Дневники вампира») все сделал за него. Результат вышел предсказуемо плохим — а вы ожидали другого?

Семью мальчика Гриффина у него на глазах убивает маньяк, прозванный Песочным человеком. Душегубу не удаётся уйти безнаказанным: он пойман и приговорён к казни на электрическом стуле. Спустя 17 лет приговор приводят в исполнение — вот только перед смертью Песочного человека в камере навещает священник-колдун, который дарит ему сверхъестественные способности. Теперь маньяк действительно умеет превращаться в струйки песка — и, конечно же, его главной целью становится выросший Гриффин.

Главным провалом фильма можно назвать даже не сюжет, целиком состоящий из клише, а мистические силы злодея. Придумав Песочного человека, создатели сами вырыли себе яму (с песком) — адекватно показать, как маньяк принимает человеческую форму, ленте не удалось ни разу. Всё решает монтажная склейка: вот песок сыплется в щель под дверью, а вот актёр Майкл Харрис в неумело наложенном гриме встает снизу экрана. Атмосфера рушится, и делу не помогают даже приличные убийства — превращение человека в бетон можно запросто пропустить, задремав где-то на первых 20 минутах фильма.

«Песочный человек» соответствует своему названию — это сонная, тягучая, донельзя медленная лента, которая навевает скуку повторением одних и тех же сюжетных ходов, тривиальным убийцей и раздражающе глупыми героями. Развеселить тут может разве что плагиат на песню «Enter Sandman». Ту самую, от Metallica.

Школьный бал 2: Привет, Мэри Лу (1987)

Не дайте названию вас обмануть: это творение канадских киноделов никак не связано со «Школьным балом» 1980 года и Джейми Ли Кёртис. У фильма было рабочее название «Призраки школы Гамильтон», однако затем создатели решили, что привязка к известной ленте сработает лучше.

И это не единственное заимствование. «Мэри Лу», не стесняясь, паразитирует на лучших представителях жанра ужасов от «Изгоняющего дьявола» до «Зловещих мертвецов» (оживающая лошадка-качалка главной героини передаёт горячий привет смеющейся голове оленя). Но больше всего досталось, конечно же, Фредди — некоторые сцены, включая финал в автомобиле, практически покадрово скопированы с аналогичных сцен из «Кошмара на улице Вязов».

Школьный бал тут, впрочем, есть. В 1957 году первая красавица школы Гамильтон, та самая Мэри Лу, погибает прямо во время церемонии награждения — ревнивый парень бросает на её платье горящую спичку. Через 30 лет её пластиковую корону находит старшеклассница Вики — и призрак Мэри вселяется в её тело, чтобы отомстить всем, кто причастен к трагедии.

Завязка, если не брать во внимание вторичность, может даже показаться интересной. Однако ко второй половине фильм превращается в череду странных эротических сцен (включая погоню двух полностью обнажённых героинь в школьном душе и поцелуй Вики с собственным отцом), которые перемежаются довольно тривиальными убийствами. Видения, мучающие школьницу, далеко не так эффектны, как кошмары Крюгера, а персонажи не запоминаются, потому и не вызывают сочувствия.

Что до Мэри Лу, то в обожжённом состоянии она появится в фильме минуты на три — чтобы показать плохо наложенный грим (присмотритесь к иллюстрации — шов на шее монстра разойдётся уже в следующем кадре) и тут же принять человеческий облик. Помериться харизмой с Фредди мёртвая старшеклассница с пониженной социальной ответственностью, само собой, не может. Однако это не помешало ей вернуться в продолжении «Школьный бал 3: Последний поцелуй» в 1990 году.

Сканирование мозга (1994)

Паренёк Майкл (Эдвард Фёрлонг, он же Джон Коннор из «Терминатора 2») борется со скукой и психологическими травмами, играя в компьютерные игры. Как-то приятель рассказывает ему о «Сканировании мозга» — новой виртуальной забаве, в которой игроку надо совершить четыре убийства, не оставив улик. Недолго думая, Майкл начинает играть — и обнаруживает, что каждое виртуальное злодеяние воплощается в жизнь. Просто выключить компьютер ему не удастся — Трикстер, недобрая сущность со странной прической, угрожает подростку и заставляет продолжать игру.

Этот «Джуманджи» от мира ужастиков — пожалуй, самый самобытный фильм из подборки. Параллели со второй частью «Кошмара на улице Вязов» здесь вплетены настолько аккуратно, что кажутся уместными, а Трикстер, хоть он и копирует стиль незабвенного Крюгера, достаточно устращающ и забавен, чтобы не выглядеть вторично. Популярная в 1990-х тема виртуальной реальности в «Сканировании мозга» приобретает новое, зловещее звучание — в обществе тогда ещё только начинали обвинять видеоигры во всех бедах, так что геймер, решивший набить фрагов на живых людях, смотрелся как минимум свежо. Конечно, в 2020-е эта тема порядком устарела, но хорошая актёрская игра, грамотный баланс экшена и постепенно нагнетаемое напряжение делают ленту любопытным зрелищем даже сейчас.

Кроме того, при желании фильм можно рассматривать и как психологический хоррор. Майкл пытается спрятаться от проблем в выдуманном мире, и Трикстер, погружая парня в кровавый кошмар, даже оказывает ему услугу — подобно злодею из «Пилы», заставляет осознать ценность настоящей жизни и людей вокруг. Конечно, особой глубины в сюжете тут нет (как и приличного саундтрека — после пары особо запоминающихся композиций вам придётся вытирать кровь из ушей) — однако назвать «Сканирование» плохим фильмом нельзя. После него хочется осторожнее включать Steam — кто знает, какой Трикстер, кроме Гейба Ньюэлла, там прячется…

А ещё… «Хихикающий доктор» (1992) — попытка Universal заполнить нишу юмористических ужастиков после формального завершения франшизы «Кошмара». Добрый доктор (Ларри Дрейк) мечтает исцелять людей — вот только все операции у него почему-то заканчиваются летальным исходом. Но эскулап не унывает и, в очередной раз сбежав из психиатрической клиники, начинает наносить добро и причинять радость всем, кто попался ему под руку. «Страх» (1995) — группа детишек повстречалась с деревянной куклой Морти, умеющей воплощать страхи в реальность. Вы уже знаете, чем всё кончится: фильм состоит из испытанных «Кошмаром» сюжетных ходов и в меру оригинальных убийств, которые выглядят плохо из-за грошовых спецэффектов. А ещё тут есть камео Крэйвена — что, наверное, должно порадовать фанатов Фредди, которые сели смотреть это недоразумение. «Снеговик» (1997) — ещё один неудачный эксперимент по созданию маньяка со сверхъестественными силами. Серийного убийцу Джека Фроста везут к месту казни, но по дороге фургон сталкивается с грузовиком, перевозящим секретные реагенты. Так что Джек возвращается к жизни в виде разумного снега — и если вам кажется, что это безумная идея, вы ещё не видели сцены с актрисой Шеннон Элизабет и носом-морковкой…

Попытки повторить успех «Кошмара на улице Вязов» предпринимали многие — и это не удалось никому, даже его создателю Уэсу Крэйвену. Сейчас все эти фильмы забыты — большинство, пожалуй, вполне заслуженно. Ведь Фредди Крюгер действительно уникален, и не в последнюю очередь благодаря таланту Роберта Инглунда.

Так почему бы не стряхнуть пыль со старых видеокассет и не вернуться на улочки Спрингвуда, где девочки всё так же прыгают через скакалку под знакомый рефрен «One, two, Freddy’s coming for you…»?