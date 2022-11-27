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    Кино | Обзоры кино
    #Marvel #Новый год и Рождество #обзор фильма #Стражи галактики

    «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск»: Санте нужен огнемёт!

    27 ноября 2022
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    27.11.2022
    8601
    2 минуты на чтение
    #Marvel #Новый год и Рождество #обзор фильма #Стражи галактики
    «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск»: Санте нужен огнемёт! 3

    После приключений в компании Тора команда Питера Квилла осела на планете Забвение, выкупив её у Коллекционера, и наводит тут свои порядки. Питер обзавёлся бородой и вселенской тоской в глазах, Небула взяла в свои руки руководство восстановительными работами, а Краглин делится печальными воспоминаниями о детстве Питера и злобном Йонду, который разрушил попытку устроить Рождество на корабле «Опустошителей».

    Жанр: фантастическая комедия
    Режиссёр: Джеймс Ганн
    В ролях: Пом Клементьефф, Дейв Батиста, Крис Пратт, Кевин Бейкон
    Премьерный показ: 25 ноября, Disney+
    Продолжительность: 42 минуты

    Все любят Рождество! Почему компания всеми любимых инопланетян должна остаться в стороне? Джеймс Ганн, триумфально вернувшийся в кресло режиссёра «Стражей Галактики», перед третьей частью взял небольшую, но очень уютную паузу. Рисованные вставки воспоминаний Краглина выглядят очень трогательно — за счёт нарочито простой анимации в том числе. А возможность увидеть немного взаимодействия между Йонду и юным Питером дорогого стоит. 

    Слухи о земном празднике разлетаются по Забвению быстрее скорости света. И вот уже местные музыканты записывают песню о Рождестве, в том виде, как они представляют его по слухам. Тут вам и Санта с огнемётом, и сожжённые олени, и лучшая рождественская песня года с рефреном «Я не знаю, что такое Рождество, но оно определённо здесь!». В целом саундтрек спецвыпуска состоит из традиционных праздничных мотивов, на которые положен ироничный текст, показывающий инопланетный взгляд на Рождество. 

    «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск»: Санте нужен огнемёт!

    Спецвыпуск в целом получился очень инопланетный. Чаще всего друзей Питера Квилла мы видим всё-таки в окружении супергероев, оторванных от общества, и забываем, насколько они на самом деле в буквальном смысле с другой планеты.

    Спасать Рождество для Квилла собрались Мантис и Дракс — персонажи, которые раньше находились на вторых ролях. Обоими движет желание устроить праздник для Питера, оба действуют из дружеской любви, которую он зародил в их сердцах. Но у Мантис есть ещё один важный повод сделать для Квилла что-то особенное. Обдумав всё случившееся на планете Эго, Мантис вдруг осознала, что она сестра Питера. 

    Мантис и Дракс придумали, что подарить Питеру: героя его детства Кевина Бейкона. Буквально. Похитив его с Земли. Джеймс Ганн уже использовал звёздное камео во второй части «Стражей Галактики», пригласив Дэвида Хассельхоффа. Теперь же голливудская звезда Кевин Бейкон стал важной частью сюжета. Интеграция фантастического сюжета в наш настоящий мир создаёт ощущение сказочного комфорта, которого порой не хватает в фантастических блокбастерах, где наш мир чаще всего лишь декорация. К слову, оказалось, что в мире Marvel существует Бэтмен — только в виде персонажа кино. 

    «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск»: Санте нужен огнемёт! 1

    Спецвыпуск развивается по классическим рождественским тропам: угрюмый герой живёт с ощущением утраченного праздника, и находятся добрые души, которые возвращают ему веру в чудо. Дело ведь не в наряженной елке, гирляндах и даже не в Кевине Бейконе. Дело в любви, дружбе и надежде на лучшее будущее. 

    Третья часть «Стражей Галактики» обещает быть прощанием Ганна с «Марвел». Судя по всему, она будет достаточно мрачной, и неизвестно, когда ещё представится момент беспечной радости странной семье Питера: Мантис, Драксу, Ракете, Небуле и вполне подросшему Груту.

    «Стражи Галактики» всегда были про семью. Про то, как странные жизненные повороты порой приносят нам по-настоящему своих людей, и про то, что нельзя отчаиваться, как бы удары судьбы ни пытались сбить с ног. Ганну это удалось. И частичка Рождества, пущенная им в мир, как стрела Йонду, достигла каждого.

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    Писатель, редактор «Эксмо»

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