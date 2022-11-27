«Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск»: Санте нужен огнемёт!

После приключений в компании Тора команда Питера Квилла осела на планете Забвение, выкупив её у Коллекционера, и наводит тут свои порядки. Питер обзавёлся бородой и вселенской тоской в глазах, Небула взяла в свои руки руководство восстановительными работами, а Краглин делится печальными воспоминаниями о детстве Питера и злобном Йонду, который разрушил попытку устроить Рождество на корабле «Опустошителей».

Жанр: фантастическая комедия

Режиссёр: Джеймс Ганн

В ролях: Пом Клементьефф, Дейв Батиста, Крис Пратт, Кевин Бейкон

Премьерный показ: 25 ноября, Disney+

Продолжительность: 42 минуты

Все любят Рождество! Почему компания всеми любимых инопланетян должна остаться в стороне? Джеймс Ганн, триумфально вернувшийся в кресло режиссёра «Стражей Галактики», перед третьей частью взял небольшую, но очень уютную паузу. Рисованные вставки воспоминаний Краглина выглядят очень трогательно — за счёт нарочито простой анимации в том числе. А возможность увидеть немного взаимодействия между Йонду и юным Питером дорогого стоит.

Слухи о земном празднике разлетаются по Забвению быстрее скорости света. И вот уже местные музыканты записывают песню о Рождестве, в том виде, как они представляют его по слухам. Тут вам и Санта с огнемётом, и сожжённые олени, и лучшая рождественская песня года с рефреном «Я не знаю, что такое Рождество, но оно определённо здесь!». В целом саундтрек спецвыпуска состоит из традиционных праздничных мотивов, на которые положен ироничный текст, показывающий инопланетный взгляд на Рождество.

Спецвыпуск в целом получился очень инопланетный. Чаще всего друзей Питера Квилла мы видим всё-таки в окружении супергероев, оторванных от общества, и забываем, насколько они на самом деле в буквальном смысле с другой планеты.

Спасать Рождество для Квилла собрались Мантис и Дракс — персонажи, которые раньше находились на вторых ролях. Обоими движет желание устроить праздник для Питера, оба действуют из дружеской любви, которую он зародил в их сердцах. Но у Мантис есть ещё один важный повод сделать для Квилла что-то особенное. Обдумав всё случившееся на планете Эго, Мантис вдруг осознала, что она сестра Питера.

Мантис и Дракс придумали, что подарить Питеру: героя его детства Кевина Бейкона. Буквально. Похитив его с Земли. Джеймс Ганн уже использовал звёздное камео во второй части «Стражей Галактики», пригласив Дэвида Хассельхоффа. Теперь же голливудская звезда Кевин Бейкон стал важной частью сюжета. Интеграция фантастического сюжета в наш настоящий мир создаёт ощущение сказочного комфорта, которого порой не хватает в фантастических блокбастерах, где наш мир чаще всего лишь декорация. К слову, оказалось, что в мире Marvel существует Бэтмен — только в виде персонажа кино.

Спецвыпуск развивается по классическим рождественским тропам: угрюмый герой живёт с ощущением утраченного праздника, и находятся добрые души, которые возвращают ему веру в чудо. Дело ведь не в наряженной елке, гирляндах и даже не в Кевине Бейконе. Дело в любви, дружбе и надежде на лучшее будущее.