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    #обзор фильма #Ридли Скотт #Средневековье

    «Последняя дуэль»: кино о страдающем Средневековье, изнасиловании и лжи

    17 ноября 2021
    17.11.2021
    2001
    5 минут на чтение
    #обзор фильма #Ридли Скотт #Средневековье
    «Последняя дуэль»: кино о страдающем Средневековье, изнасиловании и лжи 9

    Франция, 1386 год от Рождества Христова. Замужняя дама Маргарита де Карруж обвиняет придворного Жака Ле Гри в изнасиловании. Муж Маргариты Жан не пользуется расположением при дворе местного графа, а у Ле Гри, напротив, весьма могущественные покровители, так что светские и церковные власти не спешат давать делу ход. И тогда Карруж требует суда поединком. По законам того времени победителя в судебном поединке определяет Господь: если Карруж прав, он победит. Но ежели он проиграет, то Маргариту обвинят в лжесвидетельстве и сожгут на костре…

    The Last Duel

    Режиссёр: Ридли Скотт
    В ролях: Джоди Комер, Мэтт Дэймон, Адам Драйвер и Бен Аффлек
    Премьера: 18 ноября 2021 года
    Возрастной рейтинг: 18+
    Похоже на: «Расёмон»

    Мичиган, 2004 год от Рождества Христова. Профессор Мичиганского университета, специалист по средневековой литературе Эрик Джегер пишет книгу «Последняя дуэль: правдивая история испытания поединком в средневековой Франции». В ней Джегер подробно описывает деяния Карружа и Ле Гри, а также приводит показания Маргариты, которая в красках рассказывает, что ей пришлось пережить.

    Бостон, 2018 год от Рождества Христова. Актёр и продюсер Мэтт Дэймон ищет тему для совместного фильма с режиссёром Ридли Скоттом, с которым они подружились на съёмках «Марсианина». Его взгляд падает на книгу Джегера. Книга производит на Дэймона сильное впечатление, и ему удаётся заинтересовать не только Скотта, но и своего давнего приятеля Бена Аффлека.

    «Последняя дуэль»: кино о страдающем Средневековье, изнасиловании и лжи

    Аффлек и Дэймон берутся за сценарий и приходят к выводу: хотя книга делает акцент на деяниях Карружа и Ле Гри, в этой истории есть ещё один центральный персонаж, чьё мнение важнее участников дуэли. Сама Маргарита. Чтобы достоверно описать её точку зрения, приятели берут третьего соавтора — сценариста Николь Холофсенер. Если версии дуэлянтов основаны на исторических документах, то линию Маргариты пришлось писать практически с нуля, поскольку повседневная жизнь и переживания средневековой женщины мало интересовали её современников.

    За шесть столетий дуэль Карружа и Ле Гри обросла массой свидетельств, домыслов и спекуляций. Ле Гри так пылко отрицал обвинения в изнасиловании, что среди историков до сих пор нет единого мнения, было оно или нет. Это не устраивало соавторов, поэтому в сценарии они чётко дают понять, что изнасилование произошло. Правда, показано гораздо мягче, чем описано в показаниях Маргариты.

    Венеция, 2021 год от Рождества Христова. На Венецианском кинофестивале проходит премьера картины Ридли Скотта «Последняя дуэль»…

    «Последняя дуэль»: кино о страдающем Средневековье, изнасиловании и лжи 6

    Структурно фильм разбит на три части, и в каждой история показана глазами одного из участников событий: Карружа, Ле Гри и Маргариты. Сценарий первой сюжетной линии написал Дэймон, второй — Аффлек, а версию Маргариты описала Холофсенер. Каждая часть предваряется словами «Правда по версии…», но перед последней слово «правда» держится дольше остальных.

    Каждая часть описывает примерно одни и те же события, но они отличаются мелкими деталями и показывают разницу в восприятии героев. В версии Карружа он сам предстаёт доблестным рыцарем и любящим мужем, против которого строит козни подлый соперник. В версии Ле Гри Карруж — жадный и малообразованный хапуга, который со всеми ссорится и судится и не ценит, какое сокровище ему досталось в виде жены. А та якобы сразу проникается к образованному Ле Гри симпатией и бросает заинтересованные взгляды.

    Наконец, в версии Маргариты Карруж показан жестоким и холодным человеком, которого интересуют только деньги, лошади и война. Он способен прервать свадьбу, чтобы обсудить с будущим тестем точный размер приданого. Но и Ле Гри в глазах Маргариты показан довольно неприятным и самоуверенным типом, который принимает вежливые улыбки за знак влюбленности и желания.

    «Последняя дуэль»: кино о страдающем Средневековье, изнасиловании и лжи 5

    Три версии отличаются не только мелкими нюансами. Общие для всех основных участников события разбавляются сценами, призванными лучше раскрыть характер персонажей. Карруж воюет и судится за обещанные ему земли, Ле Гри обольщает женщин и решает проблемы сюзерена, а Маргарита пытается управлять семейным хозяйством в отсутствие постоянно куда-то уезжающего мужа. И лишь потом, когда зрителю показали всех троих героев, повествование возвращается к той самой дуэли, с подготовки к которой и начинается фильм.

    Хронометраж «Дуэли» составляет два с половиной часа, но пролетают они быстро. Хотя Скотт много внимания уделяет малоаппетитным деталям жизни в Средневековье, а посвящена картина довольно серьёзной теме, большую часть времени всё подаётся в лёгкой, динамичной манере, граничащей с комедийной, щедро сдобренной юмором, оргиями, голыми задницами и прочими средневековыми варварствами. Персонажи постоянно острят, удачно шутят, и в целом возникает ощущение, что авторы относятся к событиям несерьёзно.

    Всё меняется в сцене с изнасилованием, которую зрители вынуждены смотреть дважды: глазами Маргариты и глазами Ле Гри. В их трактовках событий хватает различий, но даже в версии Ле Гри возникает вопрос, как он мог принять это за секс по согласию.

    «Последняя дуэль»: кино о страдающем Средневековье, изнасиловании и лжи 3

    Легкомысленный тон повествования не может скрыть главного: Средневековье было жестокой и холодной эпохой, в которой титулы, земли и деньги значили даже больше, чем сейчас, изнасилование трактовалось как преступление не против женщины, а против её мужа или отца, судебные вердикты зависели от того, кто кого зарубит в рыцарской схватке, а рискнувшая открыть рот жертва рисковала быть сожжённой на костре, если у её защитника не хватало весомых аргументов на ристалище.

    Поэтому неудивительно, что в конце фильм, как и книга, и реальные исторические источники, задвигают Маргариту на второй план и заставляют её бессильно наблюдать, как два месящих друг друга в грязище мужика решают её судьбу. Очень показательна сцена, где Маргарита, столкнувшись с перспективой сгореть на костре, начинает жалеть о своей принципиальности и открыто говорит, что справедливость не стоит риска расстаться с жизнью и оставить новорождённого ребёнка сиротой.

    Сама дуэль кончается быстро и жестоко. Это зрелищный и реалистичный поединок, но занимает он от силы пять-семь минут. К сожалению, фильм никак не проговаривает, почему именно эта схватка вошла в историю и почему картина называется «Последняя дуэль». Дело в том, что драка Карружа с Ле Гри стала последним прецедентом, когда исход судебного дела решался в поединке.

    «Последняя дуэль»: кино о страдающем Средневековье, изнасиловании и лжи 10

    Нельзя обойти стороной сильную актёрскую игру. Все исполнители главных ролей — Дэймон, Комер и Аффлек — выкладываются на полную и выдают очень сильное представление. Но все они меркнут на фоне Адама Драйвера, который, кажется, был создан для жизни в Средневековье, для длинных плащей и длинных речей. Он крадёт каждую сцену, в которой появляется. Аффлек вспоминает, что изначально роль Ле Гри хотел оставить себе, но передумал, узнав, что проектом заинтересовался Драйвер. Непонятно в его игре только одно: что у Ле Гри с головой, если он до конца продолжал считать произошедшее сексом по согласию?

    Очень качественно сделанный фильм с потрясающим актёрским составом, который пытается легкомысленным тоном говорить на важные темы и слишком серьёзничает под конец, когда все интриги, беседы и рутина средневековой жизни уступают место короткой, жестокой и кровавой схватке двух рыцарей…

    «Последняя дуэль»: кино о страдающем Средневековье, изнасиловании и лжи 7
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    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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