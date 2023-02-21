«Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это не фильм, а демоверсия!

Много лет назад гениальный учёный Хэнк Пим изобрёл технологию, которая позволяет увеличивать или уменьшать любые объекты, даже живых людей. Однако использование «частиц Пима» сопряжено с риском: как-то раз Дженет, жена Хэнка, уменьшилась настолько, что провалилась в измерение между молекулами — Квантовый мир. Лишь десятилетия спустя Хэнку и его новому подручному, обаятельному жулику Скотту Лэнгу, удалось вызволить Дженет из субатомного плена. Что довелось ей пережить в той удивительной реальности? Об этом Дженет молчит — похоже, нечто напугало её до глубины души. Однажды во время эксперимента происходит авария, и теперь уже всё семейство Пимов, а также Скотт и его дочь-подросток Кэсси переносятся в Квантовый мир. В поисках пути домой они сталкиваются с диковинными существами, невиданными технологиями и злом, которое грозит уничтожить мультивселенную.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania Жанр: супергеройский боевик, космоопера Режиссёр: Пейтон Рид В ролях: Пол Радд, Мишель Пфайффер, Джонатан Мэйджерс, Кэтрин Ньютон, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас Премьера: 16 ноября Продолжительность: 125 минут Похоже на: «Мстители: Война бесконечности», «Валериан и город тысячи планет», «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

«Квантомания» — чрезвычайно странный фильм. И не потому даже, что в сюжете фигурирует разумная слизь, человекообразная брокколи и летающие живые дома. Это всё дело житейское. Гораздо больше вопросов вызывает его осторожная, почти что робкая интонация. Студия Marvel словно пытается извиниться за предыдущую фазу своей необъятной киновселенной, к которой у фанатов действительно накопилось немало претензий.

Устали от трагических эпосов на два с половиной часа? Хорошо, одиссея по Квантовому миру уложится в бойкие 125 минут. Надоело режиссёрское сумасбродство Тайки Вайтити и Сэма Рэйми? Ладно, вот вам максимально нейтральный стиль Пейтона Рида (который в своё время подхватил «Человека-муравья» у намного более самобытного Эдгара Райта). Хотите получить внятное представление о будущем Marvel-франшизы? Окей, познакомьтесь с новым суперзлодеем, который обещает терзать Мстителей ближайшие пару-тройку лет. Только, пожалуйста, ради бога, не уходите от нас!

Ещё недавно киноцикл Кевина Файги мог сходу побороть зрительский скепсис и влюбить публику в говорящего космического енота. Теперь же впервые за долгое время кажется, что студия Marvel… боится своей аудитории. На фоне усугубляющегося финансового кризиса, массовых увольнений и иссыхающего стриминг-рынка это не то чтобы удивительно. Просто немного обидно.

Давным-давно в субатомной галактике

«Квантомания» совсем не похожа на предыдущие две части «Человека-муравья» — дурашливые криминальные комедии про вора-неудачника, который не спасает мир, а просто пытается воссоединиться с родными. Отныне героев (сначала Дженет, а затем и Скотта) ставят перед моральным выбором между семьёй и судьбой Вселенной. А угрожают им не нелепые мафиози и игрушечные паровозики, а огромная империя во главе с бронированным тираном, который повелевает немыслимой силой и армией безликих штурмовиков.

В общем, «Человек-муравей» стал «Звёздными войнами» и даже, подобно недавним сериалам франшизы, переехал с реальных локаций в цифровой чудо-павильон StageCraft. А две серии «Мандалорца», снятые Ридом в 2020 году, теперь выглядят своего рода стажировкой — и вполне успешной. Режиссёр умело, хотя и без особой выдумки, воспроизводит классические образы «Звёздных войн»: бескрайние города и изящные звездолёты, устрашающих пустынных аборигенов и разношёрстную ватагу повстанцев. Не обошлось и без сцены в кантине с участием ненадёжного контрабандиста (камео Билла Мюррея) и целой толпы экзотических пришельцев.

К слову, дизайн обителей Квантового мира — пожалуй, главная удача фильма. Многообразие местных форм жизни впечатляет, особенно по меркам киновселенной Marvel, где инопланетян традиционно изображают перекрашенными людьми с накладными ушами. А здесь кого только нет: говорящие стручки и ходячие куски слюды, летающие ежи и киборг с банкой-базукой (?!) вместо головы, рога и тентакли на любой вкус! Несложно понять, почему сценарист Джефф Лавнесс осмелился сравнить «Квантоманию» с иллюстрациями легендарного комиксиста Мёбиуса для так и не снятой психоделической экранизации «Дюны».

Что не менее важно, пёстрый Квантовый мир реализован на весьма достойном техническом уровне, от убедительно тактильных костюмов до живописных компьютерных пейзажей. За прошедший год не раз всплывали рассказы о том, что студия Marvel эксплуатирует студии постпродакшена, урезая бюджет и время на создание CGI-эпизодов, однако по «Квантомании» это почти не заметно. Даже единственный пример откровенно «плохой» графики — злодей-неудачник МОДОК с его комично растянутой резиновой башкой — воспринимается как намеренная издёвка со стороны авторов. Не ошибка, а творческое решение.

Более того, в одной из ключевых экшен-сцен визуальные эффекты используются с изобретательностью, редкой не только для этого фильма, но и для Marvel в целом. Когда Скотт исследует двигатель для путешествий по мультивселенной, герой тут же распадается на тысячи дубликатов, каждый из которых воплощает его возможности и борется с ним за право быть «настоящим» Человеком-муравьём. Чтобы достичь цели, Скотту приходится буквально и символически подружиться с самим собой. Этот эпизод наглядно и зрелищно демонстрирует визуальный потенциал мультивселенной — а значит, и связанных с ней будущих фильмов.

Однако сама «Квантомания» этот потенциал лишь обозначает, но не разрабатывает в полной мере. То же, к сожалению, можно сказать и про все сильные стороны проекта: авторы слишком спешат, слишком боятся отпугнуть зрителя чересчур подробным погружением в Квантовый мир. Джеймс Кэмерон позволяет себе на добрые полчаса остановить сюжет, чтобы поплавать с китами в океанах Пандоры, — а Кевин Файги рвётся вперёд с какой-то невротичной энергией. «Когда воспринимаешь время так, как я, историю всегда хочется промотать к концу», — говорит один из персонажей «Квантомании», и это самая точная характеристика всего фильма.

Фальстарт бесконечности

Есть в этом своя ирония: «Квантомания» настолько не хочет утомлять публику длиннотами, что в итоге утомляет экспозицией. Монологи об устройстве вселенной — давний бич Marvel (как, впрочем, и многих фантастических произведений), но здесь их концентрация откровенно зашкаливает. Хотя это неудивительно, ведь за два часа фильму необходимо объяснить принципы работы мультивселенной, заявить сюжетные ветки на ближайшие несколько лет, а также представить нового центрального злодея.

Вернее, всё это нужно простому зрителю, нефанатам. Тем, кто внимательно следил за франшизой в последние пару лет или хотя бы добрался до финала «Локи», фильм едва ли расскажет много нового. Но для остальных «Квантомания» — это полноценный дебют Канга Завоевателя: повелителя времени, гениального учёного и одного из величайших злодеев в истории комиксов.

Парадоксальным образом триквел «Человека-муравья», самого легкомысленного и незначительного цикла Marvel, оказался вольным ремейком «Войны бесконечности», вплоть до грозной закатно-алой цветовой гаммы. Так же, как пять лет назад персонажи с дрожью в голосе говорили о Таносе, теперь говорят о Канге. Герои вновь обливаются кровью, не в силах совладать с ужасающей мощью противника. И даже сюжет снова построен вокруг охоты за светящимся макгаффином, который дарует почти неограниченные возможности.

При этом уже сейчас Канг смотрится выигрышнее Таноса как злодей. Ему не чужд обстоятельный таносовский пафос, но он бывает и комичным, и яростным, и по-настоящему обаятельным — например, в сценах-флешбэках его дружбы с Дженет. Это сложная, многоликая (в буквальном смысле!) роль, которую восходящая звезда Джонатан Мейджерс играет с редким мастерством и самоотдачей. Пусть даже тяжеловесная «Квантомания» даёт ему меньше возможностей проявить себя, чем хулиганистый финал «Локи».

Разумеется, многие спросят: так ли уж нужна новая «Война бесконечности», если вместо Мстителей в ней участвуют Человек-муравей и его незадачливая суперсемейка? С одной стороны, формат и вправду трещит по швам. Харизматичным комедийным актёрам сложно адаптироваться к апокалиптическому настроению триквела. Разве что Мишель Пфайффер находит для своей Дженет достаточную глубину и трагизм — ну так на то она и живая легенда экрана.

С другой стороны, миниатюрность и относительная беспомощность Человека-муравья лишь подчёркивают угрозу Канга: в одной из сцен злодей бесцеремонно отщёлкивает героя, как назойливую муху. К тому же акцент на одном главном герое позволяет авторам компенсировать центральную проблему «Войны бесконечности», где сюжет постоянно скакал между тремя сюжетными линиями, из-за чего развитие героев происходило рывками. Не так-то просто сопереживать обречённой любви Алой Ведьмы и Вижна, когда за весь фильм им уделено меньше десяти минут!

У Скотта в «Квантомании», напротив, есть полноценная сюжетная арка, хоть она и довольно простая. Винить за эту простоту, скорее всего, нужно пересъёмки, которые продолжались вплоть до января 2023 года — очевидно, в Marvel до последнего сомневались, что делать с историей. К примеру, из окончательной версии пропало добровольное сотрудничество Человека-муравья с Кангом, хотя в обоих трейлерах это был центральный элемент интриги. И уж совсем очевидны монтажные шрамы в финале, о чём сложно рассказать без спойлеров. Поэтому непосвящённым зрителям мы рекомендуем пропустить следующий абзац.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! В «Квантомании» герои встают перед выбором между семьёй и спасением мира. В флешбэках Дженет отказывается от сделки с Кангом, понимая, что тем самым обрекает себя на вечное одиночество в Квантовом мире. В финале уже Скотт принимает тяжёлое решение остановить злодея, даже если для этого придётся уничтожить портал домой. Согласно утечкам с тестовых показов, в оригинальной версии сюжета Человек-муравей и Оса действительно застревали в Квантовом мире с надеждой, что когда-нибудь их родные смогут воссоздать портал. Однако в переснятом эпилоге герои мгновенно находят решение проблемы, семья воссоединяется, и героическое самопожертвование Скотта оказывается не очень-то и нужным.

Проблема не в том, что «Квантомания» — это «Война бесконечности» без Мстителей. Гораздо страшнее, что это «Война бесконечности» без щелчка Таноса: решения героев не имеют долговременных последствий, а эпилог откровенно саботирует интригу. Вероятно, так сделали, чтобы сюжет стал более завершённым; в конце концов, Marvel нередко ругают за любовь к клиффхэнгерам. Но это сыграло с авторами злую шутку. Фильм так настойчиво изолирует себя от других историй, что… по сути ни на что не влияет!