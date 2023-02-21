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    #Киновселенная Marvel #космическая фантастика #обзор фильма #супергерои

    «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это не фильм, а демоверсия!

    21 февраля 2023
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    21.02.2023
    6508
    7 минут на чтение
    #Киновселенная Marvel #космическая фантастика #обзор фильма #супергерои

    Много лет назад гениальный учёный Хэнк Пим изобрёл технологию, которая позволяет увеличивать или уменьшать любые объекты, даже живых людей. Однако использование «частиц Пима» сопряжено с риском: как-то раз Дженет, жена Хэнка, уменьшилась настолько, что провалилась в измерение между молекулами — Квантовый мир. Лишь десятилетия спустя Хэнку и его новому подручному, обаятельному жулику Скотту Лэнгу, удалось вызволить Дженет из субатомного плена.

    Что довелось ей пережить в той удивительной реальности? Об этом Дженет молчит — похоже, нечто напугало её до глубины души. Однажды во время эксперимента происходит авария, и теперь уже всё семейство Пимов, а также Скотт и его дочь-подросток Кэсси переносятся в Квантовый мир. В поисках пути домой они сталкиваются с диковинными существами, невиданными технологиями и злом, которое грозит уничтожить мультивселенную.

    «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это не фильм, а демоверсия!

    Ant-Man and the Wasp: Quantumania

    Жанр: супергеройский боевик, космоопера

    Режиссёр: Пейтон Рид

    В ролях: Пол Радд, Мишель Пфайффер, Джонатан Мэйджерс, Кэтрин Ньютон, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас

    Премьера: 16 ноября

    Продолжительность: 125 минут

    Похоже на: «Мстители: Война бесконечности», «Валериан и город тысячи планет», «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

    «Квантомания» — чрезвычайно странный фильм. И не потому даже, что в сюжете фигурирует разумная слизь, человекообразная брокколи и летающие живые дома. Это всё дело житейское. Гораздо больше вопросов вызывает его осторожная, почти что робкая интонация. Студия Marvel словно пытается извиниться за предыдущую фазу своей необъятной киновселенной, к которой у фанатов действительно накопилось немало претензий.

    Устали от трагических эпосов на два с половиной часа? Хорошо, одиссея по Квантовому миру уложится в бойкие 125 минут. Надоело режиссёрское сумасбродство Тайки Вайтити и Сэма Рэйми? Ладно, вот вам максимально нейтральный стиль Пейтона Рида (который в своё время подхватил «Человека-муравья» у намного более самобытного Эдгара Райта). Хотите получить внятное представление о будущем Marvel-франшизы? Окей, познакомьтесь с новым суперзлодеем, который обещает терзать Мстителей ближайшие пару-тройку лет. Только, пожалуйста, ради бога, не уходите от нас!

    Ещё недавно киноцикл Кевина Файги мог сходу побороть зрительский скепсис и влюбить публику в говорящего космического енота. Теперь же впервые за долгое время кажется, что студия Marvel… боится своей аудитории. На фоне усугубляющегося финансового кризиса, массовых увольнений и иссыхающего стриминг-рынка это не то чтобы удивительно. Просто немного обидно.

    «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это не фильм, а демоверсия! 1

    Давным-давно в субатомной галактике

    «Квантомания» совсем не похожа на предыдущие две части «Человека-муравья» — дурашливые криминальные комедии про вора-неудачника, который не спасает мир, а просто пытается воссоединиться с родными. Отныне героев (сначала Дженет, а затем и Скотта) ставят перед моральным выбором между семьёй и судьбой Вселенной. А угрожают им не нелепые мафиози и игрушечные паровозики, а огромная империя во главе с бронированным тираном, который повелевает немыслимой силой и армией безликих штурмовиков.

    В общем, «Человек-муравей» стал «Звёздными войнами» и даже, подобно недавним сериалам франшизы, переехал с реальных локаций в цифровой чудо-павильон StageCraft. А две серии «Мандалорца», снятые Ридом в 2020 году, теперь выглядят своего рода стажировкой — и вполне успешной. Режиссёр умело, хотя и без особой выдумки, воспроизводит классические образы «Звёздных войн»: бескрайние города и изящные звездолёты, устрашающих пустынных аборигенов и разношёрстную ватагу повстанцев. Не обошлось и без сцены в кантине с участием ненадёжного контрабандиста (камео Билла Мюррея) и целой толпы экзотических пришельцев.

    К слову, дизайн обителей Квантового мира — пожалуй, главная удача фильма. Многообразие местных форм жизни впечатляет, особенно по меркам киновселенной Marvel, где инопланетян традиционно изображают перекрашенными людьми с накладными ушами. А здесь кого только нет: говорящие стручки и ходячие куски слюды, летающие ежи и киборг с банкой-базукой (?!) вместо головы, рога и тентакли на любой вкус! Несложно понять, почему сценарист Джефф Лавнесс осмелился сравнить «Квантоманию» с иллюстрациями легендарного комиксиста Мёбиуса для так и не снятой психоделической экранизации «Дюны».

    «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это не фильм, а демоверсия! 2

    Что не менее важно, пёстрый Квантовый мир реализован на весьма достойном техническом уровне, от убедительно тактильных костюмов до живописных компьютерных пейзажей. За прошедший год не раз всплывали рассказы о том, что студия Marvel эксплуатирует студии постпродакшена, урезая бюджет и время на создание CGI-эпизодов, однако по «Квантомании» это почти не заметно. Даже единственный пример откровенно «плохой» графики — злодей-неудачник МОДОК с его комично растянутой резиновой башкой — воспринимается как намеренная издёвка со стороны авторов. Не ошибка, а творческое решение.

    Более того, в одной из ключевых экшен-сцен визуальные эффекты используются с изобретательностью, редкой не только для этого фильма, но и для Marvel в целом. Когда Скотт исследует двигатель для путешествий по мультивселенной, герой тут же распадается на тысячи дубликатов, каждый из которых воплощает его возможности и борется с ним за право быть «настоящим» Человеком-муравьём. Чтобы достичь цели, Скотту приходится буквально и символически подружиться с самим собой. Этот эпизод наглядно и зрелищно демонстрирует визуальный потенциал мультивселенной — а значит, и связанных с ней будущих фильмов.

    Однако сама «Квантомания» этот потенциал лишь обозначает, но не разрабатывает в полной мере. То же, к сожалению, можно сказать и про все сильные стороны проекта: авторы слишком спешат, слишком боятся отпугнуть зрителя чересчур подробным погружением в Квантовый мир. Джеймс Кэмерон позволяет себе на добрые полчаса остановить сюжет, чтобы поплавать с китами в океанах Пандоры, — а Кевин Файги рвётся вперёд с какой-то невротичной энергией. «Когда воспринимаешь время так, как я, историю всегда хочется промотать к концу», — говорит один из персонажей «Квантомании», и это самая точная характеристика всего фильма.

    «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это не фильм, а демоверсия! 3

    Фальстарт бесконечности

    Есть в этом своя ирония: «Квантомания» настолько не хочет утомлять публику длиннотами, что в итоге утомляет экспозицией. Монологи об устройстве вселенной — давний бич Marvel (как, впрочем, и многих фантастических произведений), но здесь их концентрация откровенно зашкаливает. Хотя это неудивительно, ведь за два часа фильму необходимо объяснить принципы работы мультивселенной, заявить сюжетные ветки на ближайшие несколько лет, а также представить нового центрального злодея.

    Вернее, всё это нужно простому зрителю, нефанатам. Тем, кто внимательно следил за франшизой в последние пару лет или хотя бы добрался до финала «Локи», фильм едва ли расскажет много нового. Но для остальных «Квантомания» — это полноценный дебют Канга Завоевателя: повелителя времени, гениального учёного и одного из величайших злодеев в истории комиксов.

    Парадоксальным образом триквел «Человека-муравья», самого легкомысленного и незначительного цикла Marvel, оказался вольным ремейком «Войны бесконечности», вплоть до грозной закатно-алой цветовой гаммы. Так же, как пять лет назад персонажи с дрожью в голосе говорили о Таносе, теперь говорят о Канге. Герои вновь обливаются кровью, не в силах совладать с ужасающей мощью противника. И даже сюжет снова построен вокруг охоты за светящимся макгаффином, который дарует почти неограниченные возможности.

    «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это не фильм, а демоверсия! 4

    При этом уже сейчас Канг смотрится выигрышнее Таноса как злодей. Ему не чужд обстоятельный таносовский пафос, но он бывает и комичным, и яростным, и по-настоящему обаятельным — например, в сценах-флешбэках его дружбы с Дженет. Это сложная, многоликая (в буквальном смысле!) роль, которую восходящая звезда Джонатан Мейджерс играет с редким мастерством и самоотдачей. Пусть даже тяжеловесная «Квантомания» даёт ему меньше возможностей проявить себя, чем хулиганистый финал «Локи».

    Разумеется, многие спросят: так ли уж нужна новая «Война бесконечности», если вместо Мстителей в ней участвуют Человек-муравей и его незадачливая суперсемейка? С одной стороны, формат и вправду трещит по швам. Харизматичным комедийным актёрам сложно адаптироваться к апокалиптическому настроению триквела. Разве что Мишель Пфайффер находит для своей Дженет достаточную глубину и трагизм — ну так на то она и живая легенда экрана.

    С другой стороны, миниатюрность и относительная беспомощность Человека-муравья лишь подчёркивают угрозу Канга: в одной из сцен злодей бесцеремонно отщёлкивает героя, как назойливую муху. К тому же акцент на одном главном герое позволяет авторам компенсировать центральную проблему «Войны бесконечности», где сюжет постоянно скакал между тремя сюжетными линиями, из-за чего развитие героев происходило рывками. Не так-то просто сопереживать обречённой любви Алой Ведьмы и Вижна, когда за весь фильм им уделено меньше десяти минут!

    «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это не фильм, а демоверсия! 5

    У Скотта в «Квантомании», напротив, есть полноценная сюжетная арка, хоть она и довольно простая. Винить за эту простоту, скорее всего, нужно пересъёмки, которые продолжались вплоть до января 2023 года — очевидно, в Marvel до последнего сомневались, что делать с историей. К примеру, из окончательной версии пропало добровольное сотрудничество Человека-муравья с Кангом, хотя в обоих трейлерах это был центральный элемент интриги. И уж совсем очевидны монтажные шрамы в финале, о чём сложно рассказать без спойлеров. Поэтому непосвящённым зрителям мы рекомендуем пропустить следующий абзац.

    Нажмите, если не боитесь спойлеров!

    В «Квантомании» герои встают перед выбором между семьёй и спасением мира. В флешбэках Дженет отказывается от сделки с Кангом, понимая, что тем самым обрекает себя на вечное одиночество в Квантовом мире. В финале уже Скотт принимает тяжёлое решение остановить злодея, даже если для этого придётся уничтожить портал домой.

    Согласно утечкам с тестовых показов, в оригинальной версии сюжета Человек-муравей и Оса действительно застревали в Квантовом мире с надеждой, что когда-нибудь их родные смогут воссоздать портал. Однако в переснятом эпилоге герои мгновенно находят решение проблемы, семья воссоединяется, и героическое самопожертвование Скотта оказывается не очень-то и нужным.

    Проблема не в том, что «Квантомания» — это «Война бесконечности» без Мстителей. Гораздо страшнее, что это «Война бесконечности» без щелчка Таноса: решения героев не имеют долговременных последствий, а эпилог откровенно саботирует интригу. Вероятно, так сделали, чтобы сюжет стал более завершённым; в конце концов, Marvel нередко ругают за любовь к клиффхэнгерам. Но это сыграло с авторами злую шутку. Фильм так настойчиво изолирует себя от других историй, что… по сути ни на что не влияет!

    «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это не фильм, а демоверсия! 6

    «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — определённо не худшая глава Marvel, но, пожалуй, одна из самых бессмысленных. Яркий и заманчивый Квантовый мир показан лишь мельком, а персонажи почти не меняют расклад сил в мультивселенной. Усилия авторов сосредоточены на экспозиции; но всю ту же информацию с большей энергией и выдумкой уже изложил первый сезон «Локи».

    В итоге фильм кажется демоверсией будущих свершений. Ого, мультивселенная позволяет нестандартно использовать компьютерную графику! Ага, Канг Завоеватель и впрямь тянет на нового архизлодея франшизы. Угу, Кевин Файги всё-таки сможет снять приличный фильм по «Звёздным войнам» (над которым работает уже не первый год).

    Но лишь от будущих проектов Marvel зависит, удастся ли студии развить эти обещания в нечто осмысленное и смелое. Или же в погоне за ускользающей аудиторией вселенная окончательно увязнет в компромиссах.

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    Сценарист, киновед, рыцарь Старой Республики. Защитил дипломную работу о Киновселенной Marvel.

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