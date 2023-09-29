«Дети шпионов: Армагеддон». Куда вы спрятали Родригеса?!

Тони и Пэтти Торрес — обычные дети в обычной на вид семье. Учатся, веселятся, страдают от запретов на гаджеты. И не подозревают, что их родители — Терренс и Нора — секретные агенты! Но разработчик Рей Кингстон распространяет свою компьютерную игру как вирус по всему миру, и это значит, что супершпионам пригодятся игровые навыки их детей, чтобы остановить злодея.

Spy Kids: Armageddon Жанр: Семейная супершпионская комедия

Режиссер: Роберт Родригес

В ролях: Джина Родригес, Закари Ливай, Коннор Эстерсон, Эверли Карганилья, Билли Магнуссен

Премьерный показ: 22 сентября 2023 года на Netflix

Продолжительность: 97 минут

Возрастной рейтинг: PG

Похоже на: «Дети шпионов 3: Игра окончена» (2003), «Джуманджи: Зов джунглей» (2017), «Затура: Космическое приключение» (2005)

22 года назад режиссёр Роберт Родригес осуществил мечту своих детей, а заодно и миллионов других по всему миру. Создал дорогое, яркое, веселое шпионское кино с детьми и для детей. Показал, что его безумное воображение способно творить и без литров крови, а из Бандераса может выйти не только бескомпромиссный мститель, но и милый папа. Начинание быстро выросло во франшизу: вторая часть развила успех первой, а третья подхватила и эксплуатировала зарождающийся формат 3D. К четвёртой Родригес уже запутался, какое кино он снимает, как бы оставшись одной ногой в жанре «Грайндхауса», и получилось странно. Всё-таки «Мачете» плохо сочетается с лёгким детским кино.

И всё же серию объединяло весёлое безумие, бесконечный поток юмора и отсылок, массовая репрезентация испаноговорящих актёров и множество звёзд мировой величины. Хотите увидеть, как Джордж Клуни пародирует манеру речи Сильвестра Сталлоне? Вам сюда.

Сейчас Родригес перезапускает франшизу на Netflix с другими актёрами и другой семьёй главных героев, и про всё вышеописанное можно забыть. Режиссёр остался прежним, но его не видно. Такое ощущение, что Родригеса пустили на площадку один раз, чтобы вставить привет «Побегу из Нью-Йорка», и выгнали обратно. Да, у нас снова история брата и сестры, которые узнают, что их родители шпионы, и помогают им спасти мир. В кино есть экшен, некоторая доля фантазии (сражаются герои с персонажами из компьютерной игры), приличная графика. Но похоже, что Netflix установил строгий потолок бюджета, а потому все эти сцены довольно пресные и не выше среднего по масштабности. Оставляют желать много лучшего.

Больше всего расстраивает, что фильм про компьютерную игру делали люди, которым будто проходящий мимо ребенок рассказал, как выглядит «Майнкрафт». Насколько интересным и новым мог бы выглядеть этот фильм, если бы происходящее в виртуальном пространстве реально работало по законам компьютерных игр! Чтобы у врагов были паттерны в нападении, под которые надо подстраиваться, чтобы платформинг имел логику. Можно было вставить отсылки к каким-нибудь известным играм.

Но отсылок практически нет. Фильм разве что паразитирует на оригинале, регулярно вставляя пасхалки из предыдущих частей. При этом об актёрских камео — забудьте. Вам мало «Девственницы Джейн» и «Чака-Шазама» в качестве родителей? Сидите и не выпендривайтесь — вам тут не 2001-й.

С юмором тоже осечка. Он слишком направлен на детскую аудиторию, вообще без расчёта на родителей. То же с диалогами и подачей основной идеи. Видимо, по этой же причине не стали заморачиваться и нормально объяснять главный мотиватор сюжета фильма — то, что игра Рея Кингстона делает игрока лучшим человеком, пока он в неё играет. Мысль о том, что надо вдохновлять на добро, а не принуждать к нему, сама по себе хороша. Как и идея, что нельзя научить ребенка честности и самоконтролю, если у самого родителя их нет. Да и детский взгляд на шпионаж как профессию, полную насилия и вранья, тоже крайне мил и забавен. Жаль только, что практически всё это рассказано словами, а не показано через действия.

Единственное неоспоримо хорошее, что делает фильм, — он показывает, что надо учитывать разность поколений. А ещё признавать, что дети растут в ином мире, чем их родители. Что гаджеты — это не зло, а база, на которой растёт современное поколение детей. Что играть в игры не только не вредно, но и полезно. И что именно за счёт этой базовой разницы дети могут научить чему-то своих родителей и двигать мир дальше в будущее. Спасибо и на том.