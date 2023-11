Какие фильмы смотреть в кино в ноябре? Марвел, мутанты и магический реализм

В кинотеатрах — межсезонье. Хэллоуин уже отгремел, новогодние праздники ещё только маячат на горизонте. Самое время разнообразить репертуар и попробовать что-нибудь новое! На зарубежных экранах выходит первый «женский» кроссовер Marvel, приквел «Голодных игр» исследует истоки диктатуры, а анимационная студия Disney экспериментирует с привычным стилем. В российском прокате — супершпионы из Индии, кукольный мультфильм от создателя «Рататуя» и целая подборка трогательных, смешных и даже жутких фильмов в стиле магического реализма.

Международный прокат

Капитан Марвел 2

The Marvels

Когда? 9 ноября.

Что? Супергеройский боевик, часть киновселенной Marvel.

О чём? Тридцать лет назад летчица-испытатель Кэрол Дэнверс в результате аварии обрела удивительные способности. Кровожадная раса кри завербовала девушку для межзвёздной войны, однако Кэрол пошла против своих командиров и едва не уничтожила их цивилизацию. Одна из уцелевших кри, революционерка Дар-Бенн, поклялась отомстить обидчице.

Манипуляции Дар-Бенн дестабилизируют саму ткань реальности. Кэрол узнаёт, что энергия, даровавшая ей силы, питает двух других супергероинь — астронавта Монику Рамбо и школьницу Камалу Хан. И теперь при каждом использовании своих способностей девушки меняются местами! Только работая сообща, они смогут остановить Дар-Бенн и восстановить порядок во Вселенной.

Что известно? Казалось бы, на руках у студии гарантированный хит. Первая часть «Капитана Марвел» до сих пор входит в десятку самых кассовых фильмов франшизы. Сиквел же дополнительно усилили кроссовером с героинями сериалов «Ванда/Вижн» и «Мисс Марвел». Сценарий написали молодые, но уже опытные авторы, успевшие поработать над другими проектами КВМ, а в режиссёрское кресло села многообещающая постановщница Ниа ДаКоста (недавний перезапуск «Кэндимена»).

Но, кажется, проверенная формула дала сбой. По предварительным продажам билетов «Капитан Марвел 2» заметно уступает предшественникам, а рекламная кампания буксует, отчасти из-за продолжающейся забастовки голливудских актёров. Кроме того, эмбарго на рецензии критиков спадает всего за день до премьеры — обычно это значит, что студия боится разгрома. Неужели зрители всё-таки устали от супергеройского кино, или же Кэрол Дэнверс вновь обманет ожидания публики?

Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

Когда? 16 ноября.

Что? Подростковая антиутопия, приквел популярного цикла по книгам Сьюзен Коллинз.

О чём? В будущем на территории Северной Америки безраздельно властвует тоталитарное государство Панем. Его правители установили среди взбунтовавшихся подданных жестокую традицию — Голодные игры. Каждый из регионов Панема должен ежегодно отправлять двух человек, юношу и девушку, для участия в битве на выживание.

Кориолан Сноу, амбициозный наследник некогда влиятельной семьи, надеется использовать юбилейные, десятые Голодные игры, чтобы вернуться в элиту Панема. Сноу берёт шефство над одной из участниц, дерзкой красавицей Люси Грей Бэйрд, и методично ведёт её к победе. Но, сам того не ожидая, влюбляется в свою подопечную…

Что известно? Наравне с «Сумерками» и «Гарри Поттером» трилогия «Голодные игры» Сьюзен Коллинз считается одним из главных хитов подростковой литературы 2000-х годов. Её экранизация пользовалась не меньшим успехом, снискав тёплые отзывы и почти три миллиарда долларов в прокате. Само собой, Коллинз не удержалась от соблазна продолжить франшизу и в 2020 году выпустила приквел о юности главного злодея цикла — хитроумного и безжалостного диктатора Сноу.

К работе над киноадаптацией вернулась почти вся команда предыдущих фильмов, включая сценариста Майкла Арндта и режиссёра Фрэнсиса Лоуренса. Впрочем, авторы подчеркивают: «Баллада» — не повторение пройденного. Новые герои далеки от романтического идеализма Китнисс Эвердин, а сам турнир функционирует по другим, ещё более брутальным правилам. Дизайн Панема тоже переосмыслен в причудливом ретрофутуристском духе. Наконец, серьёзный акцент в фильме сделан на музыку: неслучайно на роль Люси Грей взяли Рэйчел Зеглер, восходящую звезду мюзикла «Вестсайдская история».

Заветное желание

Wish

Когда? 23 ноября.

Что? Музыкальная сказка, приуроченная к столетнему юбилею студии Disney.

О чём? В волшебной стране Росас у каждого есть шанс осуществить свои мечты. Достаточно лишь загадать желание — и, если повезёт, неотразимый король Магнифико исполнит его на глазах у восторженной публики. Но не всё так просто: подмастерье Аша узнает, что ради сохранения своей власти Магнифико игнорирует большинство желаний. И когда по воле чудесной звезды Аша сама обретает силу исполнять мечты, девушка берётся осчастливить всех вокруг. Король такой наглости не потерпит!

Что известно? В октябре анимационной студии Disney исполнилось сто лет, и «Заветное желание» изначально было задумано как подарок к юбилею. Сюжет о чудо-звезде вдохновлён песней из «Пиноккио», впоследствии ставшей гимном компании. В кадре то и дело появляются отсылки к классическим мультфильмам, от персонажей в духе «Белоснежки» до старомодно-широкого формата изображения, который использовался в «Спящей красавице». А ещё здесь (впервые за много лет!) будет полноценный диснеевский злодей: обаятельный, коварный и, конечно же, с собственной песней.

Но, пожалуй, главный привет прошлому — необычный стиль анимации. Режиссёр Крис Бак и продюсер Питер Дель Вечо (дилогия «Холодное сердце») изначально планировали снять рисованный мультфильм в лучших традициях студии. Но в итоге решили совместить живописные, стилизованные под акварель текстуры и задники с трёхмерными моделями героев. Похожий подход недавно использовал главный конкурент Disney, студия DreamWorks, в сиквеле «Кота в сапогах» — и с немалым успехом!

Российский прокат

Тигр 3

Tiger 3

Когда? 12 ноября.

Что? Безумный индийский боевик, часть шпионской вселенной YRF.

О чём? Жил-был Тигр — непобедимый агент внешней разведки Индии. И как-то раз на задании он встретил Зою, прекрасную вражескую шпионку из Пакистана. Волею судьбы противники стали союзниками, а затем и возлюбленными. Ускользнув от бывших коллег, Тигр и Зоя ушли в подполье, чтобы наслаждаться домашним уютом. Внезапно их покой прерывает террорист Рехман, который винит Тигра в гибели своей семьи. Месть злодея будет ужасной.

Что известно? «Форсаж» потихоньку выдыхается? Команду Дома Торетто готовы подменить спецагенты из Болливуда! Индийская шпионская вселенная студии Yash Raj Film стартовала ещё в 2012 году, но в последнее время развивается семимильными шагами. В франшизу приходят всё более звёздные актёры, сборы бьют рекорды, а плотность релизов не уступает иным кинокомиксам. Так, всего пару месяцев назад вышел предыдущий фильм цикла, «Патхан» с легендарным Шах Рукх Кханом.

В каком-то смысле вселенная YRF продолжает традиции лучших американских боевиков 1980-х. Это зрелищное, по-хорошему дурацкое кино с суровыми мускулистыми мужиками, прямолинейным сюжетом, экзотическими локациями (на этот раз героев занесёт в Стамбул и Санкт-Петербург) и презрением к законам физики. А «Тигр» ещё и делает ставку на романтику: вся трилогия крутится вокруг непростых, но страстных отношений семьи шпионов.

Королевство зверей

Le règne animal

Когда? 30 ноября.

Что? Французская фантастическая драма с элементами боди-хоррора.

О чём? Мир охватила таинственная эпидемия. Заражённые люди меняются на генетическом уровне: одни обрастают густой звериной шерстью, другие отращивают клыки или крылья. Напуганное человечество объявляет «тварям» войну, но подросток Эмиль не готов так просто отречься от матери-мутанта. Когда тюремный транспорт, перевозящий женщину, разбивается в лесу, Эмиль смело отправляется на её поиски. И с каждым днём мальчик замечает всё больше перемен в себе самом…

Что известно? «Королевство зверей» — главная арт-премьера этого месяца. Фильм с успехом дебютировал на Каннском фестивале и снискал одобрение критиков (94% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes). Режиссёра Тома Кайе называют одним из самых перспективных постановщиков Франции, а актёрский состав пестрит звёздами европейского кино — от Ромена Дюриса («Эйфель») до Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель»).

Впрочем, не стоит ждать от «Королевства зверей» заумного фестивального артхауса. Согласно рецензиям, Кайе в равной степени наследует боди-хоррорам Дэвида Кроненберга и комиксам про Людей-Икс. Это нежная и трогательная история про выживание в условиях пандемии и принятие других людей, даже когда они уже не очень похожи на людей. Первые зрители особо выделяют игру актёров, атмосферный звук и виртуозный грим мутантов.

Волшебное приключение Да Винчи

The Inventor

Когда? 30 ноября.

Что? Сказочная мульт-биография великого инженера от соавтора «Рататуя».

О чём? Начало XVI века. Повздорив с узколобым ханжой Папой Римским, прославленный итальянский художник и изобретатель Леонардо да Винчи бежал во Францию. Увы, стареющему гению, который привык жить в мире своих фантазий, не так-то просто найти себе равных на чужбине. Однажды он знакомится с сестрой короля Маргаритой и понимает: вот она, родственная душа, с которой он сможет дотянуться до главных тайн вселенной!

Что известно? История да Винчи уже давно занимает Джима Капобианко — выходца из компании Pixar и номинанта на премию «Оскар» за сценарий к мультфильму «Рататуй». В 2009 году Капобианко самостоятельно нарисовал забавную короткометражку «Леонардо» и теперь расширил её до полнометражного формата с оригинальной комбинацией стилей. Основной сюжет выполнен в технике кукольной анимации, а фантастические замыслы Да Винчи показаны через искусные двухмерные рисунки, над которыми работал легендарный художник Томм Мур из студии Cartoon Saloon.

Критики приняли фильм умеренно тепло: мастерство аниматоров вызвало единодушный восторг, а вот к сценарию возникли вопросы. «Волшебное приключение» очевидно рассчитано на детскую аудиторию, но в то же время не стесняется мрачных моментов (Леонардо действительно изучал анатомию, вскрывая трупы!) и больше пытается обучать своих зрителей, нежели развлекать их.

Человек ниоткуда

Когда? 2 ноября.

Что? Психологический триллер от режиссёра «Лётчика».

О чём? В закрытой московской больнице просыпается молодой человек с амнезией. Врачи уверяют героя, что он — советский космонавт Ким Кириллов, который первым полетел в космос, но перед самым выходом на орбиту потерпел аварию и исчез из учебников истории. Почему же тогда за окном больницы Ким видит не знакомый СССР, а Россию 2023 года? Сбежав из больницы в дивный новый мир, мужчина пытается разобраться, действительно ли он провалился в дыру во времени, или же всё это — игра его воображения.

Что известно? Влиятельный российский продюсер Ренат Давлетьяров в последние годы ударился в фантастику. За наивной детской сказкой («Волшебники») и минималистичной драмой о вторжении пришельцев («Петрополис») последовал конспирологический триллер об одержимости прошлым. Первые зрители сравнивают «Человека ниоткуда» с «Островом проклятых» и отмечают закрученную интригу, убедительно воссозданную Москву 1960-х и обаяние комедийного актёра Александра Метёлкина (сериал «Кибер Иван»), который уверенно перебирается в большое серьёзное кино.

Нандор Фодор и говорящий мангуст

Nandor Fodor and the Talking Mongoose

Когда? 23 ноября.

Что? Чёрная комедия про реального исследователя паранормальных явлений.

О чём? Конец 1930-х. Некогда популярный журналист и парапсихолог Нандор Фодор переживает кризис. Научное сообщество высмеивает его за интерес к мистическим феноменам; спиритуалисты, наоборот, презирают за скепсис. Чтобы выйти из ступора, Фодор берётся разоблачить свежую сенсацию: жители британского острова Мэн заявляют, что видели говорящего мангуста по имени Джефф. Но чем больше свидетелей опрашивает герой, тем сильнее он проникается их верой.

Что известно? История про мангуста Джефа может показаться дурацким анекдотом. Однако она произошла на самом деле, и историки до сих пор не могут определиться, как её трактовать. Похоже, не определились и авторы «Нандора Фодора». Согласно отзывам, в фильме слишком мало юмора для комедии и недостаточно саспенса для детектива. Так что держится лента лишь на харизме актёров: Саймона Пегга, Кристофера Ллойда и (смелый выбор!) Нила Геймана на озвучке мангуста.

Принцесса и колдун Алазар

Princezna zakletá v case 2

Когда? 9 ноября.

Что? Продолжение умеренно-популярного подросткового фэнтези из Чехии.

О чём? Одолев злую ведьму, принцесса Эллен и её верная спутница, алхимик Амелия, обрели всё, о чём только можно мечтать. На земли Оберона вернулся мир, прекрасный принц предложил Эллен свою руку, а Амелия отправилась в город волшебников Айра, чтобы раскрыть свой колдовской потенциал. Вот только с магией нужно быть осторожней. Всего одна ошибка — и девушка призывает двойника из прошлого! А уж для победы над колдуном Алазаром, который вознамерился уничтожить Айру, Амелии придётся поставить на кон свою душу…

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=ola4HYTgV5c

Что известно? Чешская сказка «Принцесса и Руна времени» на родине стала хитом прежде всего за счет зрелищности и размаха, непривычных для местной индустрии. А ещё — благодаря остроумному сплаву фэнтези и фильмов про петлю времени. Продолжение на оригинальность уже не претендует, но наращивает масштаб: бюджет выше, эффекты сложнее, сюжетных линий больше. Пусть даже для разрешения некоторых из них придётся подождать триквела, намеченного на 2026 год.

А ещё: российские драмы в стиле магического реализма

«Чувства Анны» — новый фильм Анны Меликян («Русалка», сериал «Нежность»), одной из лучших постановщиц современного российского кино. В своих историях она всегда привносит толику волшебства в знакомую реальность за окном, подмечает яркие образы и мощные чувства в простых студентах, офисных работниках и пассажирах метро. Впрочем, в «Чувствах Анны» подход Меликян звучит неожиданно актуально и даже угрожающе. По сюжету, работница шоколадной фабрики начинает слышать сообщения из космоса, предвещающие человечеству скорую гибель.

C 9 ноября в кинотеатрах РФ.

«Год рождения» — режиссёрская работа Михаила Местецкого, сценариста «Легенды № 17» и лидера рок-группы «Шкловский». Свежий проект у него тоже получился ностальгическим и музыкальным: история молодого мечтателя, который хочет организовать фестиваль в память о легендарном панк-коллективе 1990-х, на концертах которого, говорят, творились сущие чудеса. Первые зрители хвалят «Год рождения» за драйв, отличные песни и неизменное обаяние Юры Борисова в роли безбашенного панка.

C 9 ноября в кинотеатрах РФ.

«Ниша» — абсурдистская трагикомедия про рабочего мужика, который вдруг решает стать экстрасенсом. Скоро герой обнаруживает в себе нелепый, но действительно волшебный талант: он создаёт из воздуха моль, чем привлекает к себе внимание мировой закулисы. «Ниша» уже снискала несколько фестивальных призов и высокие оценки критиков за свою необычную атмосферу, одновременно мрачную и высмеивающую мир тотальной конспирологии.

C 16 ноября в кинотеатрах РФ.

И наконец, малые хорроры со всего света

«Пусть всё горит» (оригинальное название: Y todos arderán) — испанская мистическая драма про женщину-изгоя, которая мстит обидчикам с помощью странной девочки, способной воспламенять людей взглядом. Первые зрители хвалят «Пусть всё горит» за эффектную картинку и эмоциональную игру Макарены Гомес в главной роли, а также сравнивают фильм с кэмповыми ужастиками 1980-х вроде «Зловещих мертвецов» и «Кошмара на улице Вязов».

C 2 ноября в кинотеатрах РФ.

«Одержимые злом» (Cuando acecha la maldad) — психологический фильм ужасов из Аргентины. После встречи с человеком, «заражённым» демонами, два брата нечаянно напускают на свою деревню целую дьявольскую эпидемию. Критики встретили «Одержимых» почти единодушным восторгом (99% положительных рецензий на Rotten Tomatoes!), отметив энергичный темп сюжета, бескомпромиссную жестокость и яркий визуальный стиль.

C 9 ноября в кинотеатрах РФ.

«Астрал. Сомния» (The Harbinger) — ещё один хоррор — парафраз пандемии, на этот раз из США. В условиях карантина две женщины противостоят злому духу, который настолько изолирует своих жертв от мира, что они начинают исчезать даже из памяти друзей и родных. Фильм получил умеренно-положительные отзывы: несмотря на общую поверхностность сценария, «Сомния» всё равно впечатляет своей клаустрофобной атмосферой и точно отражает неврозы последних лет.

C 16 ноября в кинотеатрах РФ.