Какие мультфильмы выйдут в 2023 году? Коты, братья Марио и Человек-паук

Несмотря на все проблемы, с которыми сталкивается прокат в России, российский зритель всё ещё ходит на мультфильмы — причём не только на те, что можно смотреть всей семьёй или только детям. Сделали подборку анимационных премьер 2023 года — а там, поверьте, есть из чего выбирать.

Изумительный Морис

The Amazing Maurice

Что? Семейное фэнтези, экранизация одноимённой книги Терри Пратчетта.

Когда и где? В российских кинотеатрах с 26 января.

О чём? О приключениях разумного кота-мошенника, стаи таких же разумных крыс и нескольких людей, спасающих Дрянь-Блинцбург от неведомого зла.

Что это будет? Экранизациями Терри Пратчетта нас балуют нечасто — в том числе и экранизациями его детских произведений, хотя, казалось бы, они идеально подходят для семейного кино. «Изумительный Морис» не требует особенных вложений, ему просто нужна адаптация, близкая к очаровательному тексту первоисточника.

Кота озвучил Хью Лори («Доктор Хаус», «Авеню-5»), девушку Малисию — Эмилия Кларк («Игра престолов»), а Кита — Химеш Патель («Довод», Yesterday). Сценарий написал Терри Россио, известный по работе над «Пиратами Карибского моря», «Шреком» и мультфильмом «Аладдин».

На Западе мультфильм уже вышел и у первых зрителей восторгов не вызвал — его оценка на IMDb пока всего 6,3. Многие оказались разочарованы тем, что получилась чересчур простая семейная приключенческая история. Да, с шутками, да, с обаятельными персонажами, но без свойственных Пратчетту иронии и тонкостей.

Человек-паук: Через вселенные 2

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Что? Супергероика на тему Мультивселенных.

Когда и где? В мировых кинотеатрах с 2 июня.

О чём? О новом приключении Майлза Моралеса. Вместе с Гвен Стейси он отправляется в путешествие по Мультивселенным, где встретит десятки и десятки других Человеков-пауков. Вместе им предстоит дать бой загадочному злодею Пятну и разобраться с Человеком-пауком 2099 из будущего, который в этом конфликте хочет достичь каких-то своих целей.

Что это будет? Большая и очень-очень красивая солянка. Первый фильм в своё время получился новаторским, по его стопам пошёл даже «Кот в сапогах 2». Теперь художники и аниматоры хотят установить ещё более высокую планку и представить сразу несколько различных визуальных стилей.

Трейлер уже показал, что нас ждёт масса Человеков-пауков из комиксов, анимации и видеоигр. Всех цветов и размеров! Разумеется, в центре внимания окажутся лишь несколько из них. СМИ писали, что стоит ждать Панк-паука (подростка, который использует гитару в качестве оружия) и беременную Женщину-паука (супергероиня с паучьими способностями, которая долгое время работала на «Гидру»). А вот Нуарный паук вроде не появится.

О первой части «Человек-Паук: Через вселенные»: шесть Пауков против коллайдера Толпа альтернативных версий супергероя собралась, чтобы представить публике одного — Майлза Моралеса. И получилось это действительно весело.

Эрнест и Селестина: Новые приключения

Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie

Что? Семейное приключение, продолжение мультфильма 2012 года.

Когда и где? В российских кинотеатрах с 3 февраля.

О чём? О путешествии медведя Эрнеста и мышки Селестины. Они отправляются на родину Эрнеста, где живут самые талантливые музыканты в мире. Но вскоре друзья узнают, что музыка здесь под запретом…

Что это будет? Очаровательная акварельная анимация и прекрасные оригинальные дизайны Габриэля Венсана. Команда воссоздаст чудесную атмосферу старомодного французского фильма, показавшего уютную жизнь волшебных парижских зверьков и их борьбу с дурацкими запретами в обществе.

Супербратья Марио. Фильм

The Super Mario Bros. Movie

Что? Адаптация серии знаменитых видеоигр.

Когда и где? В мировых кинотеатрах с 7 апреля.

О чём? Об очередном спасении Грибного королевства от злодея Боузера и его приспешников. И заодно — о спасении милой принцессы Пич. Или это она будет спасать супербратьев — посмотрим, как пойдут дела!

Что это будет? Аутентичная передача стиля игровой серии, которая плохо смотрится в «живом» кино и не имела достойной рисованной экранизации. Может, даже получится не ужаснуться сюжету: Illumination никогда не была хороша в сложных концепциях, но сама суть игры проще некуда. Пока то, что известно о проекте, не противоречит элементарной идее — спасать принцессу и сражаться со злыми купами.

Актёрский состав поистине звёздный: Крис Пратт в роли Марио (попробуйте такое представить!), Чарли Дэй озвучивает Луиджи, Аня Тейлор-Джой — принцессу Пич, а Боузера — Джек Блэк. Правда, выбором актёра на заглавную роль многие фанаты остались недовольны: мол, звучит слишком обычно, никакой это не Марио, а просто Пратт с усами.

Элементарно

Elemental

Что? Семейный фильм Pixar на тему «что, если бы у стихий были чувства».

Когда и где? В мировых кинотеатрах с 6 июня.

О чём? О зарождающейся дружбе между огненной яркой красоткой и скромным мальчуганом из водного племени. Всё это происходит в мегаполисе, населённом элементалями и напоминающем человеческий с поправкой на особенности жителей.

Что это будет? Ещё одна история дружбы и красивых чувств в необычном сеттинге. В чём Pixar всегда была хороша, так это в изображении повседневности в подобных мирах. Конечно, непременно ждём какой-нибудь эпический сюжет, но в центре — отношения персонажей с разными темпераментами и их попытки сблизиться друг с другом. И в этом есть своя прелесть.

Режиссёром выступил Питер Сон, снявший «Хорошего динозавра». Главные роли озвучили Мамуду Ати и Леа Льюис. И да, «Элементарно» — действительно предварительное название фильма на русском языке.

Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение

Ladybug & Cat Noir: Awakening

Что? Детская супергероика, первый полнометражный фильм во вселенной «Леди Баг и Супер-Кота».

Когда и где? Мировая премьера намечена на 5 июля.

О чём? О простых французских школьниках. Днём девочка Маринетт влюблена в одноклассника Адриана. А по ночам они надевают костюмы и отправляются бороться с преступниками и суперзлодеями — и подростки даже не догадываются, кто скрывается под маской их напарника.

Что это будет? Кот Нуар в латексном костюме! Если серьёзно, фильм в первую очередь рассчитан на новую аудиторию, которой перескажут события сериала в собственной манере. Так что это хороший вариант для тех, кто интересуется франшизой, но не готов отдавать часы жизни на освоение упитанного тайтла.

О сериале «Леди Баг и Супер-Кот» смотрят даже взрослые. Почему? Поговорили с создателем сериала, выяснили его историю (он мог стать аниме!) и разобрались, почему божья коровка и мальчик-кот так популярны.

Высоко в облаках

High in the Clouds

Что? Анимационный сказочный музыкальный мультфильм по книге Пола Маккартни.

Когда и где? Netflix, когда-то в 2023-м.

О чём? О путешествии бельчонка Вилли и его верных друзей, которые ищут загадочный райский остров для животных и борются с зловредной Грымзой, которая заставляла зверей работать на фабриках.

Что это будет? Ретросказочная атмосфера дружелюбного фурри-приключения под музыку самого Пола Маккартни. Режиссёром выступает Тимоти Рекарт («Путеводная звезда», «Вверх тормашками»). Может, и не самый ровный из постановщиков, но чего у него не отнять, так это умения сохранить душевную теплоту и оптимизм даже в самых тяжёлых сюжетах.

Сценарий написал Джон Крокер, работавший над душевными «Приключениями Паддингтона 2» и недавней короткометражкой «Мальчик, крот, лис и лошадь» для Apple TV+.

Черепашки-ниндзя

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Что? Анимационный боевик про любителей пиццы в канализации.

Когда и где? В кинотеатрах 4 августа 2023 года.

О чём? О всё тех же старых знакомых — Леонардо, Рафаэле, Микеланджело и Донателло. Они жили в канализации многие годы, изучая искусство ниндзя. Новая угроза вынуждает их, притворившись обычными подростками, выбраться на поверхность. Там они знакомятся с журналисткой Эйприл О’Нил и вместе с ней начинают бороться с загадочными мутантами и известной преступной группировкой, которая держит в страхе весь город!

Что это будет? Похоже, нас ждёт весёлый раздолбайский перезапуск «Черепашек» в формате полнометражной анимации. За техническую сторону отвечает Paramount Animation, а руководят фильмом комики и продюсеры Сет Роген и Эван Голдберг.

Режиссёр Джефф Роу неплохо показал себя в качестве соавтора сценария к «Митчеллам против машин»; хотелось бы верить, что предыдущий опыт сыграет ему на руку и поможет здорово передать как смешную, так и серьёзную сторону «Черепашек».

Побег из курятника 2

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Что? Сиквел «визитной карточки» студии Aardman.

Когда и где? Когда-то в 2023-м на Netflix.

О чём? Сюжет пока держат в секрете. Но известно, что Джинджер и её семью ждут новые опасности — и новые побеги от них.

Что это будет? Совсем необязательный сиквел замечательного мультфильма. Но мы совершенно не против! Тем более, продолжения Aardman обычно идут нарасхват — что у «Уоллеса и Громита», что у «Барашка Шона». Они милые, очаровательные и забавные — а ещё совершенно невероятные с точки зрения технического мастерства.

Желание

Wish

Что? Анимационный мюзикл Disney.

Когда и где? В кинотеатрах с 22 ноября.

О чём? О первом появлении загадочной и всетворящей звезды желаний, о которой так мечтали многие персонажи мультфильмов Disney. Юная Аша из магического королевства загадывает желание, видя падающую звезду. И каково же удивление Аши, когда неведомая космическая сила действительно ей отвечает! Вместе им предстоит дать отпор грозным противникам.

Что это будет? Судя по синопсису, переосмысление классических волшебных сказок, при этом сохранившее загадочность и романтичность в духе «Русалочки» или «Красавицы и чудовища». Крис Бак («Холодное сердце 1–2») — сильный, уверенный режиссёр, хорошо работающий со сказками и женскими персонажами, так что как минимум можно не бояться за центральную героиню.

Заворожённая

Spellbound

Что? Магическое музыкальное приключение.

Когда и где? Apple TV+, ориентировочно в апреле 2023-го.

О чём? О девочке, которой предстоит разрушить древние чары, когда-то разделившие магическое королевство на две страны.

Что это будет? Вторая работа Джона Лассетера, бывшего главы Pixar. Вместе со студией Skydance он ушёл делать новые мультфильмы для Apple, и первый, «Удача», особо зрителей не заинтересовал. Может, получится с более традиционным сказочным приключением? Да ещё и с песнями от звезды мюзикла «Вестсайдская история» Рэйчел Зеглер? На озвучке фильма сплошь звёзды — например, Николь Кидман и Хавьер Бардем.

Интригующе выглядит приглашение Вики Дженсон (первый «Шрек» и комедия «Школа выживания выпускников»): всё же стандартные приключения волшебных девочек в волшебных королевствах ей не очень привычны. Есть вероятность, что ей удастся привнести в проект нечто оригинальное.

Лео

Leo

Что? Анимационный комедийный мюзикл.

Когда и где? Netflix, 22 ноября.

О чём? О ящерице, которая десятилетиями жила в школьном классе во Флориде. Однажды она узнаёт, что ей осталось жить всего год, и начинает задумывать план побега.

Что это будет? Надеемся, жизнеутверждающая история побега и любви к самому себе. С первоклассными звёздами и песнями! Роли озвучили Адам Сэндлер, Билл Бёрр, Джейсон Александер и Роб Шнайдер.

Дикий лес

Wildwood

Что? Кукольный мультфильм, адаптация детского фэнтезийного романа.

Когда и где? В кинотеатрах когда-то в 2023-м.

О чём? О девочке Прю Маккил, у которой стая воронов утащила младшего брата в запретный лес. Вместе с незадачливым другом Кёртисом Прю отправляется в чащу, чтобы спасти мальчика. Но, едва перешагнув границу леса, Прю узнаёт, что он волшебный. Птицы и животные здесь умеют разговаривать. Они живут в своих городах и королевствах. И сейчас лес погрузился в смутные времена, потому что власть над ним решила захватить вдовствующая королева.

Что это будет? Новая работа студии Laika и режиссёра Трэвиса Найта («Бамблби» и «Кубо. Легенда о самурае»). Хотя ранее Найт снимал всего один кукольный мультфильм, он приложил руку ко всей любимой классике Laika — от «Коралины» до «Потерянного звена». А Wildwood привлекателен ещё и тем, что в фильме будут элементы ужасов. Может, получим что-то вроде мультсериала «По ту сторону изгороди».

Как слониха упала с неба

The Magician’s Elephant

Что? Компьютерный мультфильм, экранизация сказки Кейт ДиКамилло.

Когда и где? Netflix, 17 марта.

О чём? О мальчике-сироте Питере, который ищет свою сестрёнку. Он не знает, жива ли она, а если жива, то как её найти. Однажды он задал эти вопросы гадалке, и та поведала, что Питера приведёт к сестре слониха — хотя вокруг никаких слонов нет! Но вскоре в городе, где живёт Питер, случаются невероятные события…

Что это будет? Эмоциональная сказка о смерти. Произведениям ДиКамилло, как правило, везёт с экранизациями. Они мягкие, умеют обращаться лично к каждому зрителю — не за счёт популярных образов и банальной морали, а за счёт особенной интимности истории и повествования.

«Как слониха упала с неба» (так перевели и издали эту книгу у нас) — грустная и меланхоличная история, отчасти похожая на китайский мультфильм «Путешествие на Луну» (2020). У современной анимации обширный опыт обращения к непростым темам — и «Слониха…» при достойном воплощении может быть хорошим дополнением к нетфликсовской коллекции печальных мультфильмов.

Нимона

Nimona

Что? Компьютерный мультфильм, экранизация комикса Ноэль Стивенсон («Дровосечки»).

Когда и где? Netflix, без определённой даты.

О чём? О девочке-перевёртыше Нимоне, которая стала приспешницей знаменитого злодея Баллистера Черносерда.

Что это будет? Надеемся на достойную адаптацию замечательного комикса. Экранизация «Нимоны» прошла через кучу разных досадных препятствий: её покупали, забрасывали и отменяли, была попытка изменить концепт истории… Сейчас наконец появилась надежда, что она всё-таки дойдёт до зрителя через Netflix и студию Annapurna. Новость обнадёживает, поскольку это единственная студия (помимо Disney, отказавшейся от проекта), которая может передать стиль и юмор Стивенсон. Тем более что у неё уже был опыт успешной работы над мультсериалом «Ши-Ра и Принцессы силы».

Поклонники комикса остались недовольны тем, как на опубликованных кадрах поменялись стилистика и образ главной героини по сравнению с комиксом. Ждём как минимум трейлер, чтобы рассмотреть всё в деталях.

Формула воды

Что? Семейная приключенческая фантастика в антураже постапокалипсиса.

Когда и где? Планируют в 2023 году.

О чём? О девочке, которая отправляется на поиски отца и его важного изобретения, помогающего справиться с недостатком питьевой воды.

Что это будет? Пока сложно сказать. Российская полнометражная анимация нечасто радует фантастикой, обычно выпускают сказки, максимум с элементами стимпанка. И в рамках именно этой вселенной техника Magic Factory (объединение анимации на игровом движке Unreal Engine 5 с захватом движения, как в «Тайне Медовой долины») должна смотреться особенно выгодно.

Концепт-арты выглядят интригующе — и будет совсем хорошо, если это визуальное богатство останется на экране минимально изменённым. Ну и если сюжет ему будет соответствовать, конечно.

Операция: Спящая красавица

Что? Компьютерный мультфильм, продолжение сказочного стимпанк-хита «Ганзель, Гретель и Агентство Магии».

Когда и где? В российских кинотеатрах в 2023-м.

О чём? О новой миссии агентов из тайной организации по противодействию волшебству. На этот раз к Гретель и Ганзелю обратились родители Спящей красавицы, на которую злая колдунья наложила чары. Родители решили не ждать принца с поцелуем, а попытаться разобраться с колдовством, доверившись профессионалам.

Что это будет? Wizart Animation — главные поставщики детского фэнтези в российском прокате. Франшизы этой студии неодинаковы по качеству, но, по крайней мере, востребованы не только в России. «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» пока лучший проект Wizart: история конфликтных брата и сестры в мире сказочной Технократии была в своём роде забавна. А на примере «Снежной Королевы» очевидно, что студии хорошо удаётся раскручивать свои задумки в процессе производства сиквелов.

А ещё

Возможно, в 2023-м увидят свет ещё несколько проектов. У многих нет дат, а ещё есть шанс, что их отменят или перенесут. Но вдруг?