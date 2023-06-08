Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 2: Российские премьеры

Пока в мировых кинотеатрах один за другим выходят свежие блокбастеры, официальный российский прокат (если не считать «параллельного импорта») выглядит намного беднее. Впрочем, отечественным киноманам тоже найдётся что посмотреть: от главной хоррор-сенсации сезона и эпичного индийского фэнтези до перевыпуска современной классики аниме.

Адипуруш

आदिपुरुष / Adipurush

Когда? 16 июня.

Что? Эпическое фэнтези по мотивам классической древнеиндийской поэмы.

О чём? Рама рождён стать царём. Но завистники с помощью интриг отправили его в изгнание на долгие 14 лет. Впрочем, даже в лесной глуши Рама не теряет спокойствия и благочестия, ведь его сопровождают верный брат Лакшмана и любимая жена Сита. Однажды идиллии наступает конец: коварный демон Равана влюбляется в Ситу и обманом уносит её в свои земли. Чтобы освободить пленницу, братьям придётся пройти немало испытаний и поднять против демонов великое воинство…

Что известно? «Адипуруш» (в переводе «Первый среди людей») — очередная экранизация «Рамаяны», одного из главных индийских мифологических текстов, чьи герои почитаются по всей стране. Неудивительно, что влиятельный концерн T-Series подошёл к проекту с размахом. Режиссёром и автором сценария был назначен Ом Раут — постановщик популярного исторического эпоса «Танаджи: Невоспетый воин», а Раму сыграл Прабхас, звезда хитовой дилогии «Бахубали».

Под «Адипуруш» был выделен рекордный бюджет в 6 миллиардов рупий (примерно 72 миллиона долларов), чего по идее должно хватить на все фантастические видения из поэмы: героев и демонов, боевых медведей и обезьян, а также гигантского бога Ханумана, который влёгкую переносит по воздуху целую гору. Прошлогодний тизер, увы, выглядел откровенно недоделанным, однако с тех пор графика и цветокоррекция фильма были значительно доработаны, и, кажется, у «Адипуруша» появился шанс на успех.

Больше, чем люди

Simulant

Когда? 29 июня.

Что? Канадский фантастический триллер про восстание машин.

О чём? Ближайшее будущее. Эван погибает в автоаварии… а затем вдруг возвращается в сознание. Жена раскрывает ему страшную правду: «новый» Эван — механический двойник, наделённый воспоминаниями оригинала, но запрограммированный лишь на ограниченное самосознание. Неуловимый учёный-ренегат предлагает репликанту снять эти ограничения и раскрыть свой потенциал. Но у свободы есть цена, и скоро Эван попадает под прицел безжалостных правительственных агентов, намеренных любой ценой сдержать пробуждение искусственного интеллекта.

Что известно? Если вы видели «Бегущего по лезвию» или хотя бы играли в «Detroit: Стать человеком», то знаете, чего ожидать и от их бесчисленных бюджетных копий. Впрочем, фильму «Больше, чем люди» хотя бы нельзя отказать в технической компетентности. Расхожие идеи о ценности цифрового сознания он подаёт на приличном уровне, с неожиданно обстоятельной режиссурой, атмосферным саундтреком (канадское трио Blitz//Berlin до этого писало музыку к официальной короткометражке по «Бегущему по лезвию») и умеренно известными звёздами вроде Робби Амелла и Сэма Уортингтона.

Хроники панголинов

The Secret Kingdom

Когда? 15 июня.

Что? Недорогое детское фэнтези из Австралии.

О чём? Осторожный мальчик Питер и его любознательная сестрёнка Верити переезжают в старый загородный дом своей семьи. Поместье оказывается с секретом: ночью дети проваливаются в подпол, где их приветствует клан огромных говорящих панголинов. Зверьки сообщают Питеру, что ему суждено стать правителем подземного царства. Дело за малым: сперва дети должны починить волшебные часы и одолеть злую сущность, известную как Саван…

Что известно? На пике популярности «Гарри Поттера» такое детское фэнтези выходило чуть ли не каждый месяц. Теперь мода сошла на нет, а жанр почти целиком отошёл маленьким студиям за пределами США. Вот и «Хроники панголинов» — проект австралийца Мэтта Драммонда, который на старте карьеры занимался графикой для документальных сериалов про первобытную жизнь, а здесь выступил одновременно режиссёром, сценаристом, продюсером, оператором, супервайзером эффектов и даже актёром озвучки. Работа получилась вынужденно скромная, но достойная. Критики сдержанно хвалят «Хроники» за интересный дизайн и размах сказочного мира, пусть даже на все придумки автору очевидно не хватило бюджета.

Сквозь время

Когда? 15 июня.

Что? Российский фантастический боевик от создателей «Эбигейл».

О чём? Эксцентричный изобретатель Итан и его брат Джейкоб терпят крушение на затерянном острове, окутанном таинственным туманом. Постепенно выжившие понимают, что туман — это результат давнего эксперимента по извлечению энергии времени, которым в середине 1980-х занимался пропавший отец братьев. Однако на острове «отпечатались» события не только прошлого, но и апокалиптического будущего, где человечеству бросили вызов разумные машины. Путешествуя по трём временным измерениям, герои стремятся разгадать природу аномалии.

Что известно? Российская компания KD Studios («Эбигейл», «Звёздный разум») продолжает пробовать себя в жанре фантастики — правда, получается пока неровно. Год за годом её фильмы собирают почти идентичные отзывы: мол, интересная концепция, приличная графика, но при этом не слаженный актёрский ансамбль и проблемы с дубляжом и сценарием. Судя по промоматериалам, «Сквозь время» вряд ли станет исключением, несмотря на занятную идею показать слияние трёх разных времён на одной локации.

А ещё: современная классика снова в прокате

За неимением голливудских блокбастеров кинотеатры РФ продолжают подпитывать прокат, перевыпуская былые хиты. 8 июня на большие экраны возвращается «Поезд в Пусан» — ураганный зомби-триллер, в котором горстка простых людей прокладывает себе путь через пассажирский экспресс, осаждённый живыми мертвецами. В лучших традициях жанра кровавый экшен сопровождается социальной сатирой и семейной драмой.

А 15 июня в повторный прокат выходит трогательное фэнтези-аниме «Укрась прощальное утро цветами обещания». Мари Окада, одна из главных романтиков современного японского кино, рассказывает историю необычной материнской любви: девушка из народа долгожителей воспитывает сына-человека, наблюдая за его взрослением, исканиями, ошибками и угасанием. Сказочный мир фильма с его огромными армиями, драконами и политическими интригами лишь оттеняет до боли знакомые чувства героев, их маленькие бытовые радости и потери.

И наконец: любопытные хорроры со всего мира

Каждый месяц в прокат выходят недорогие, но занятные фильмы ужасов. Российские дистрибьюторы часто пытаются искусственно привязать их к известным франшизам, хотя на самом деле эти фильмы не имеют к никакого отношения к голливудским «Заклятиям» и «Реинкарнациям». Но это вовсе не значит, что им нечего предложить зрителю! Рассказываем о наиболее интересных хоррор-новинках июня.

«Паранормальные явления. Скинамаринк» (Skinamarink) — экспериментальный канадский ужастик, снятый всего за 15 тысяч долларов и вызвавший фурор в среде любителей независимого кино. Вдохновляясь работами авангардистов вроде Дэвида Линча или Стэнли Кубрика, режиссёр Кайл Эдвард Болл воспроизводит на экране свои детские страхи и накручивает жуть, играя с пространством, звуком и даже субтитрами!

С 1 июня в кинотеатрах РФ.

«Заклятье. Дом тьмы» (Heimsuchung) — австрийская мистическая драма про мать-алкоголичку, которая переезжает в загородный дом, чтобы восстановить отношения со своей малолетней дочерью, но постепенно сходит с ума под гнётом загадочных видений. Европейские критики хвалят ленту за напряжённое настроение и отличную актёрскую игру, хотя и признают, что исследовать поколенческие травмы режиссёру удаётся лучше, чем пугать зрителей.

С 8 июня в кинотеатрах РФ.

«Реинкарнация. Новая глава» (Run Rabbit Run) — австралийский психологический хоррор о женщине, которая начинает подозревать, что в её дочь вселился дух её давно исчезнувшей сестры. Режиссёром проекта выступила Дэйна Рид, номинантка на премию «Эмми» за антиутопию «Рассказ служанки», а звезда сериала Элизабет Мосс претендовала на главную роль и в этом фильме. Но графики не сошлись, и её заменила не менее талантливая Сара Снук («Наследники»). Увы, судя по отзывам, даже её мастерства не хватило, чтобы вытащить «Новую главу» из болота клише и скримеров.

С 28 июня на стриминг-сервисе Netflix, а с 27 июля — в кинотеатрах РФ.

«На пороге смерти» (Viejos) — неторопливый и жестокий апокалиптический фильм ужасов из Испании. После необъяснимого самоубийства жены пенсионер Мануэль переезжает домой к сыну, однако чем дальше, тем сильнее родных пугает поведение старика и других пожилых людей в их районе, которые будто предчувствуют надвигающуюся катастрофу. Судя по первым рецензиям (100% положительных отзывов на агрегаторе Rotten Tomatoes!), авторы ловко сплетают мистику, семейную драму и социальную критику, подводя зрителей к поистине шокирующему финалу.

С 15 июня в кинотеатрах РФ.