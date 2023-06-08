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    Кино
    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 2: Российские премьеры

    8 июня 2023
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    08.06.2023
    16648
    5 минут на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 2: Российские премьеры 8

    Пока в мировых кинотеатрах один за другим выходят свежие блокбастеры, официальный российский прокат (если не считать «параллельного импорта») выглядит намного беднее. Впрочем, отечественным киноманам тоже найдётся что посмотреть: от главной хоррор-сенсации сезона и эпичного индийского фэнтези до перевыпуска современной классики аниме.

    Адипуруш

    आदिपुरुष / Adipurush

    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 2: Российские премьеры 4

    Когда? 16 июня.

    Что? Эпическое фэнтези по мотивам классической древнеиндийской поэмы.

    О чём? Рама рождён стать царём. Но завистники с помощью интриг отправили его в изгнание на долгие 14 лет. Впрочем, даже в лесной глуши Рама не теряет спокойствия и благочестия, ведь его сопровождают верный брат Лакшмана и любимая жена Сита. Однажды идиллии наступает конец: коварный демон Равана влюбляется в Ситу и обманом уносит её в свои земли. Чтобы освободить пленницу, братьям придётся пройти немало испытаний и поднять против демонов великое воинство…

    Трейлер

    Что известно? «Адипуруш» (в переводе «Первый среди людей») — очередная экранизация «Рамаяны», одного из главных индийских мифологических текстов, чьи герои почитаются по всей стране. Неудивительно, что влиятельный концерн T-Series подошёл к проекту с размахом. Режиссёром и автором сценария был назначен Ом Раут — постановщик популярного исторического эпоса «Танаджи: Невоспетый воин», а Раму сыграл Прабхас, звезда хитовой дилогии «Бахубали».

    Под «Адипуруш» был выделен рекордный бюджет в 6 миллиардов рупий (примерно 72 миллиона долларов), чего по идее должно хватить на все фантастические видения из поэмы: героев и демонов, боевых медведей и обезьян, а также гигантского бога Ханумана, который влёгкую переносит по воздуху целую гору. Прошлогодний тизер, увы, выглядел откровенно недоделанным, однако с тех пор графика и цветокоррекция фильма были значительно доработаны, и, кажется, у «Адипуруша» появился шанс на успех.

    Больше, чем люди

    Simulant

    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 2: Российские премьеры 5

    Когда? 29 июня.

    Что? Канадский фантастический триллер про восстание машин.

    О чём? Ближайшее будущее. Эван погибает в автоаварии… а затем вдруг возвращается в сознание. Жена раскрывает ему страшную правду: «новый» Эван — механический двойник, наделённый воспоминаниями оригинала, но запрограммированный лишь на ограниченное самосознание. Неуловимый учёный-ренегат предлагает репликанту снять эти ограничения и раскрыть свой потенциал. Но у свободы есть цена, и скоро Эван попадает под прицел безжалостных правительственных агентов, намеренных любой ценой сдержать пробуждение искусственного интеллекта.

    Трейлер

    Что известно? Если вы видели «Бегущего по лезвию» или хотя бы играли в «Detroit: Стать человеком», то знаете, чего ожидать и от их бесчисленных бюджетных копий. Впрочем, фильму «Больше, чем люди» хотя бы нельзя отказать в технической компетентности. Расхожие идеи о ценности цифрового сознания он подаёт на приличном уровне, с неожиданно обстоятельной режиссурой, атмосферным саундтреком (канадское трио Blitz//Berlin до этого писало музыку к официальной короткометражке по «Бегущему по лезвию») и умеренно известными звёздами вроде Робби Амелла и Сэма Уортингтона.

    Хроники панголинов

    The Secret Kingdom

    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 2: Российские премьеры 7

    Когда? 15 июня.

    Что? Недорогое детское фэнтези из Австралии.

    О чём? Осторожный мальчик Питер и его любознательная сестрёнка Верити переезжают в старый загородный дом своей семьи. Поместье оказывается с секретом: ночью дети проваливаются в подпол, где их приветствует клан огромных говорящих панголинов. Зверьки сообщают Питеру, что ему суждено стать правителем подземного царства. Дело за малым: сперва дети должны починить волшебные часы и одолеть злую сущность, известную как Саван…

    Трейлер

    Что известно? На пике популярности «Гарри Поттера» такое детское фэнтези выходило чуть ли не каждый месяц. Теперь мода сошла на нет, а жанр почти целиком отошёл маленьким студиям за пределами США. Вот и «Хроники панголинов» — проект австралийца Мэтта Драммонда, который на старте карьеры занимался графикой для документальных сериалов про первобытную жизнь, а здесь выступил одновременно режиссёром, сценаристом, продюсером, оператором, супервайзером эффектов и даже актёром озвучки. Работа получилась вынужденно скромная, но достойная. Критики сдержанно хвалят «Хроники» за интересный дизайн и размах сказочного мира, пусть даже на все придумки автору очевидно не хватило бюджета.

    Сквозь время

    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 2: Российские премьеры 6

    Когда? 15 июня.

    Что? Российский фантастический боевик от создателей «Эбигейл».

    О чём? Эксцентричный изобретатель Итан и его брат Джейкоб терпят крушение на затерянном острове, окутанном таинственным туманом. Постепенно выжившие понимают, что туман — это результат давнего эксперимента по извлечению энергии времени, которым в середине 1980-х занимался пропавший отец братьев. Однако на острове «отпечатались» события не только прошлого, но и апокалиптического будущего, где человечеству бросили вызов разумные машины. Путешествуя по трём временным измерениям, герои стремятся разгадать природу аномалии.

    Трейлер

    Что известно? Российская компания KD Studios («Эбигейл», «Звёздный разум») продолжает пробовать себя в жанре фантастики — правда, получается пока неровно. Год за годом её фильмы собирают почти идентичные отзывы: мол, интересная концепция, приличная графика, но при этом не слаженный актёрский ансамбль и проблемы с дубляжом и сценарием. Судя по промоматериалам, «Сквозь время» вряд ли станет исключением, несмотря на занятную идею показать слияние трёх разных времён на одной локации.

    А ещё: современная классика снова в прокате

    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 2: Российские премьеры 1

    За неимением голливудских блокбастеров кинотеатры РФ продолжают подпитывать прокат, перевыпуская былые хиты. 8 июня на большие экраны возвращается «Поезд в Пусан» — ураганный зомби-триллер, в котором горстка простых людей прокладывает себе путь через пассажирский экспресс, осаждённый живыми мертвецами. В лучших традициях жанра кровавый экшен сопровождается социальной сатирой и семейной драмой.

    А 15 июня в повторный прокат выходит трогательное фэнтези-аниме «Укрась прощальное утро цветами обещания». Мари Окада, одна из главных романтиков современного японского кино, рассказывает историю необычной материнской любви: девушка из народа долгожителей воспитывает сына-человека, наблюдая за его взрослением, исканиями, ошибками и угасанием. Сказочный мир фильма с его огромными армиями, драконами и политическими интригами лишь оттеняет до боли знакомые чувства героев, их маленькие бытовые радости и потери.

     И наконец: любопытные хорроры со всего мира

    Каждый месяц в прокат выходят недорогие, но занятные фильмы ужасов. Российские дистрибьюторы часто пытаются искусственно привязать их к известным франшизам, хотя на самом деле эти фильмы не имеют к никакого отношения к голливудским «Заклятиям» и «Реинкарнациям». Но это вовсе не значит, что им нечего предложить зрителю! Рассказываем о наиболее интересных хоррор-новинках июня.

    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 2: Российские премьеры 2

    «Паранормальные явления. Скинамаринк» (Skinamarink) — экспериментальный канадский ужастик, снятый всего за 15 тысяч долларов и вызвавший фурор в среде любителей независимого кино. Вдохновляясь работами авангардистов вроде Дэвида Линча или Стэнли Кубрика, режиссёр Кайл Эдвард Болл воспроизводит на экране свои детские страхи и накручивает жуть, играя с пространством, звуком и даже субтитрами!

    С 1 июня в кинотеатрах РФ.

    О фильме

    «Паранормальные явления. Скинамаринк» — авангардная экранизация ваших детских страхов 3

    «Паранормальные явления. Скинамаринк» — авангардная экранизация ваших детских страхов

     Олеся Климчук |  01.06.2023 |  3000

    Этот фильм разбудит вашего внутреннего ребёнка, но не так, как вам хотелось бы. 

    «Заклятье. Дом тьмы» (Heimsuchung) — австрийская мистическая драма про мать-алкоголичку, которая переезжает в загородный дом, чтобы восстановить отношения со своей малолетней дочерью, но постепенно сходит с ума под гнётом загадочных видений. Европейские критики хвалят ленту за напряжённое настроение и отличную актёрскую игру, хотя и признают, что исследовать поколенческие травмы режиссёру удаётся лучше, чем пугать зрителей.

    С 8 июня в кинотеатрах РФ.

    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 2: Российские премьеры 3

    «Реинкарнация. Новая глава» (Run Rabbit Run) — австралийский психологический хоррор о женщине, которая начинает подозревать, что в её дочь вселился дух её давно исчезнувшей сестры. Режиссёром проекта выступила Дэйна Рид, номинантка на премию «Эмми» за антиутопию «Рассказ служанки», а звезда сериала Элизабет Мосс претендовала на главную роль и в этом фильме. Но графики не сошлись, и её заменила не менее талантливая Сара Снук («Наследники»). Увы, судя по отзывам, даже её мастерства не хватило, чтобы вытащить «Новую главу» из болота клише и скримеров.

    С 28 июня на стриминг-сервисе Netflix, а с 27 июля — в кинотеатрах РФ.

    «На пороге смерти» (Viejos) — неторопливый и жестокий апокалиптический фильм ужасов из Испании. После необъяснимого самоубийства жены пенсионер Мануэль переезжает домой к сыну, однако чем дальше, тем сильнее родных пугает поведение старика и других пожилых людей в их районе, которые будто предчувствуют надвигающуюся катастрофу. Судя по первым рецензиям (100% положительных отзывов на агрегаторе Rotten Tomatoes!), авторы ловко сплетают мистику, семейную драму и социальную критику, подводя зрителей к поистине шокирующему финалу.

    С 15 июня в кинотеатрах РФ.

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    Сценарист, киновед, рыцарь Старой Республики. Защитил дипломную работу о Киновселенной Marvel.
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