Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 1: Большой Голливуд

Июнь — месяц по-настоящему большого кино. Чуть ли не каждая новая неделя предлагает зрителям очередной потенциальный блокбастер и/или возвращение громкой франшизы. Всем фандомам по серьгам: по летним экранам шествуют Marvel и DC, Pixar и DreamWorks, Уэс Андерсон и Стивен Кинг, «Трансформеры» и «Индиана Джонс». К сожалению, эти релизы минуют легальный российский прокат, однако их можно будет посмотреть в странах СНГ и иными, менее «официальными» способами. Об альтернативных премьерах кинотеатров РФ мы расскажем в следующий раз.

Человек-паук: Паутина вселенных

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Когда? 1 июня.

Что? Вторая часть анимационной трилогии Sony про мультивселенную Людей-пауков.

О чём? Полтора года назад юный Майлз Моралес принял маску Человека-паука и защитил свой мир, но тем лишь запустил череду непредвиденных последствий. Суперзлодей Пятно, по случайности созданный им, с каждым днём становится всё сильнее и угрожает стабильности времени и пространства.

Майлза призывает к ответу Паучье общество — тайная организация, стоящая на страже мультивселенной. Мигель О’Хара, суровый лидер Общества и Человек-паук из 2099 года, уверен, что некоторых трагедий и катастроф не избежать, ведь только так на свет рождаются настоящие герои. Но Майлз убеждён, что О’Хара неправ. И чтобы уберечь тех, кто ему дорог, Моралес бросает вызов Людям-паукам из всех бесчисленных вселенных.

Что известно? Оригинальный мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» не просто стал одним из главных кинокомиксов 2010-х и лауреатом множества престижных наград вплоть до премии «Оскар». Проект анимационной студии Sony и чудо-выдумщиков Фила Лорда и Кристофера Миллера («Лего. Фильм») перевернул индустрию. Голливудские мультипликаторы стали чаще экспериментировать с графикой, комбинируя 3D-модели с живописными двухмерными задниками, нарисованными от руки текстурами и нетипичной частотой кадров.

Сиквел в своих амбициях и экспериментах пошёл ещё дальше. «Паутина вселенных» сплетает не менее шести разных стилей анимации (каждый соответствует своему персонажу и уголку мультивселенной), сюжет охватывает почти 240 персонажей Marvel, а в работе над фильмом приняли участие свыше тысячи человек — это рекорд для мультипликации! История получилось настолько масштабной, что сиквел пришлось заранее разделить на две части: финал трилогии выйдет в следующем году.

И игра действительно стоила свеч. «Паутину вселенных» приняли с ещё большим восторгом, чем первый фильм. Критики и зрители единодушно хвалят авторов за изобретательность, вдумчивый подход к канонам комикс-мифологии и ловкое жонглирование целой армией героев и злодеев. Если Лорду и Миллеру удастся не уронить планку в триквеле, у нас скоро появится отличная супергеройская трилогия!

О первой части «Человек-Паук: Через вселенные»: шесть Пауков против коллайдера Толпа альтернативных версий супергероя собралась, чтобы представить публике одного — Майлза Моралеса. И получилось это действительно весело.

Флэш

The Flash

Когда? 15 июня.

Что? Супергеройский боевик, часть киновселенной DC.

О чём? Барри Аллен по прозвищу Флэш — самый быстрый человек на Земле. На этот раз он решил сразиться с самим временем: хорошенько разогнавшись, Барри возвращается в прошлое и спасает свою мать от гибели. Но судьба жестока к тем, кто вмешивается в её планы. Флэш застревает в альтернативной вселенной, где Барри Аллен так и не стал супергероем, а Земля оказалась беззащитной перед вторжением инопланетной армии генерала Зода. В отчаянии Флэш отправляется на поиски союзников, которые могут оказаться совсем не похожими на его знакомых по Лиге cправедливости.

Что известно? Один из самых многострадальных долгостроев Голливуда наконец-то добрался до экранов. За десять лет разработки с «Флэшем» чего только не случалось. К проекту тщетно подступались то уже упомянутый дуэт Лорда-Миллера, то культовый комикс-сценарист Грант Моррисон. Исполнитель главной роли Эзра Миллер прошёл через череду громких скандалов, но каким-то чудом сохранил расположение студии (в отличие от Рэя Фишера, чей персонаж Киборг был вырезан из сценария). А из приквела «Лиги справедливости» фильм превратился в подведение итогов всей Киновселенной DC перед её грядущей перезагрузкой.

После стольких мытарств, пересъёмок и изменений концепции многие пророчили «Флэшу» провал. Однако режиссёр Энди Мускетти (дилогия «Оно») и сценаристка Кристина Ходсон («Хищные птицы») обманули прогнозы скептиков: первые показы прошли с феноменальным успехом. По отзывам фильм оказался динамичным, трогательным и неожиданно весёлым, хотя повышенная концентрация фансервиса в финале отпугнула некоторых рецензентов. Зато другие смело называют «Флэша» обязательной частью DC-вселенной и лучшим кинокомиксом студии со времён «Тёмного рыцаря».

Индиана Джонс и Колесо судьбы

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Когда? 29 июня.

Что? Пятая и, вероятно, последняя часть похождений легендарного археолога.

О чём? 1969 год. Человечество впервые вступает на Луну, и весь мир устремляется в будущее. Вот только археологу Индиане Джонсу всегда было намного уютнее в прошлом: на пороге пенсии он с тоской вспоминает ушедших друзей и родных, свои бесчисленные приключения и забытые тайны веков. Возможно, ещё есть шанс всё вернуть?

За советом к Инди обращается его крестница, авантюристка Хелена, идущая по следу Антикитеры — хитроумного устройства, которое, по слухам, позволяло великому Архимеду вскрывать саму ткань времени. Желающих обладать такой силой, конечно же, немало. И уже скоро искатели потерянного Колеса сталкиваются с безжалостным перебежчиком-нацистом, намеренным использовать артефакт, чтобы изменить ход истории…

Что известно? Казалось бы, Стивен Спилберг, Джордж Лукас и неизменно обаятельный Харрисон Форд ещё в 2008 году проводили любимого героя на покой в «Королевстве хрустального черепа». Но почти сразу же начались разговоры о пятом фильме… который, как и его предшественник, надолго забуксовал. С тех пор от проекта успели отойти и Лукас, продавший свою компанию медиаимперии Disney, и Спилберг, решивший под занавес карьеры сосредоточиться на более личных историях. На замену им вышел режиссёр и сосценарист Джеймс Мэнголд, уже успешно попрощавшийся с другой экранной легендой в «Логане».

Нового триумфа, увы, не случилось. Премьера «Колеса судьбы» на Каннском фестивале скорее разочаровала критиков. Фильм не то чтобы называют плохим, в его существовании скорее не видят никакого смысла. Похоже, Мэнголд почти ничего не привнёс в франшизу от себя, вместо этого ограничившись повторением классических хитов: погони на машинах, поездах и самолётах, злые нацисты и заряженные ловушками храмы, перебранки между Инди и его компаньонами, очередной красивый уход в закат. Безопасное и в целом приятное ностальгическое приключение — хватит ли этого фанатам «Индианы Джонса»? Сам Харрисон Форд, похоже, остался доволен.

Трансформеры: Восхождение Звероботов

Transformers: Rise of the Beasts

Когда? 8 июня.

Что? Приквел и мягкий перезапуск франшизы про гигантских инопланетных роботов.

О чём? Уже много лет среди людей тайно живут Автоботы — раса разумных машин-трансформеров с далёкой планеты Кибертрон, бежавшая от воинственных собратьев Десептиконов. Однако пришельцам придётся выйти из тени, чтобы защитить свой новый дом. К Земле приближается пожиратель миров Юникрон, и для борьбы с ним Автоботы обращаются к неожиданным союзникам: бывшему солдату-землянину из Бруклина, амбициозной девушке-археологу и брутальным Максималам — трансформерам, похожим на огромных механических животных.

Что известно? Серия фантастических боевиков «Трансформеры», когда-то играючи бравшая миллиарды долларов в прокате, теперь ищет выход из кризиса. Основной цикл Майкла Бэя сошёл на нет после провала «Последнего рыцаря», а спин-офф «Бамблби» хотя и собрал тёплые отзывы зрителей, в прокате выступил скромно. Очередная попытка освежить формулу — ностальгический приквел, действие которого разворачивается в 1994 году, а сюжет отсылает к самому первому (ещё анимационному) фильму про Трансформеров.

На ранних показах для фанатов и прессы «Звероботов» приняли тепло, особо отметив в кои-то веки приятных персонажей-людей. Также журналисты предсказуемо хвалят экшен-сцены и мастерски воссозданный сеттинг. Режиссёр Стивен Кейпл — младший («Крид 2») вдохновлялся не слишком серьёзным духом боевиков 1990-х, а в качестве саундтрека использовал классические хип-хоп-композиции той эпохи.

Элементарно

Elemental

Когда? 15 июня.

Что? Романтическая комедия про мир стихий от студии Pixar.

О чём? В Городе Стихий уживаются друг с другом самые разные народы вроде легкомысленных людей воздуха или подвижного племени воды. Но как-то раз их баланс нарушает прибывший издалека народ огня. Вспыльчивые гости от греха подальше селятся в обособленном районе и пытаются приспособиться к жизни в новой цивилизации. Впрочем, молодое поколение не признаёт былых границ: в поисках себя огненная девушка Эмбер встречает водного юношу Уэйда и влюбляется в него! Но как им сохранить невозможный союз?

Что известно? Прославленные аниматоры Pixar продолжают осваивать «иммигрантскую» тему. Живописав столкновение традиций и подростковых гормонов в «Я краснею», на сей раз студия обратилась к опыту межрасовой любви. Режиссёр и соавтор сюжета Питер Сон («Хороший динозавр») опирался на собственные непростые отношения с женой-американкой и родителями-мигрантами из Кореи, а также на целую подборку классических романтических комедий от «Угадай, кто придёт к обеду?» до «Моей большой греческой свадьбы».

Увы, судя по первым рецензиям, результат получился красочным и даже обаятельным, но довольно банальным. Несмотря на выдающееся техническое мастерство Pixar (представители каждой из стихий наделены уникальным обликом и манерой движения), фильм едва ли может похвастаться оригинальностью сюжетных ходов. А расовая аллегория Города Стихий получилась настолько размытой, что так и не подводит зрителей к хоть сколько-нибудь интересным выводам, ещё не раскрытым, например, в диснеевском «Зверополисе».

Руби Гильман: Приключения кракена-подростка

Ruby Gillman, Teenage Kraken

Когда? 29 июня.

Что? Подростковое фэнтези от анимационной студии DreamWorks.

О чём? Застенчивая девочка-подросток Руби Гильман никак не может найти себя в жизни. Любимого мальчика, кажется, интересуют только фракталы, вниманием школы безраздельно завладела рыжая красотка Челси, а зануда-мать наотрез запрещает тусоваться с подружками у моря. И, как выясняется, запрещает не зря: окунувшись в воду, Руби тут же превращается в гигантского морского монстра и узнает правду о своей семье.

На самом деле её бабушка — могущественная королева-кракен, защитница морских обитателей и заклятый враг гордого племени русалок. Руби может претендовать на подводный трон, если, конечно, сначала научится управлять своими недюжинными силами.

Что известно? Иногда случаются досадные совпадения. В начале 2010-х студии Pixar пришлось отменять свой новый проект «Ньют», потому что её конкурент разыграл почти идентичный сюжет в мультике «Рио». А теперь «Руби Гильман» от DreamWorks по случайности повторяет мотивы из недавних пиксаровских релизов «Лука» и «Я краснею».

Что ж, упустив шанс блеснуть оригинальностью, остаётся делать ставку на зрелищность и юмор. И тут у «Руби Гильман», кажется, всё в порядке: постановкой занимается режиссёр Кирк Демикко («Семейка Крудс»), а за диалоги отвечает опытная юмористка Пэм Брэди («Южный парк», «Отряд Америка: Всемирная полиция»).

Город астероидов

Asteroid City

Когда? 15 июня.

Что? Фантастическая ретрокомедия от Уэса Андерсона.

О чём? Середина 1950-х. Одарённые подростки и их эксцентричные родители собираются на выставку-конференцию в городке Астероид-Сити, затерянном посреди американской пустыни. Герои надеются поразмышлять о технологиях будущего и перспективах освоения космоса — но вместо этого сталкиваются с подлинным чудом. Военные тут же оцепляют район до выяснения обстоятельств, а застрявшие в карантине любители фантастики влюбляются друг в друга, ссорятся, мирятся и открывают тайны мироздания.

Что известно? Зрители уже давно выучили, чего ждать от кино Уэса Андерсона. Его фильмы — это кукольные домики в пастельных тонах, искусно заделанные под старину и населённые милыми, слегка придурковатыми героями в исполнении целой плеяды голливудских звёзд. В «Городе астероидов» мэтр себе не изменяет, но добавляет непривычное метаизмерение.

Бугимен

The Boogeyman

Когда? 1 июня.

Что? Мистический хоррор по рассказу Стивена Кинга.

О чём? Трагедия расколола семью Харперов. После смерти жены психолог Уилл погрузился в работу и отдалился от своих детей — старшеклассницы Сэди и малютки Сойер. А как гласит городская легенда, за брошенными детьми рано или поздно приходит жуткий Бугимен. Когда Сойер рассказывает родным, что по ночам в её спальне появляется какая-то таинственная тварь, Уилл поначалу не верит дочери и обращается к коллегам-терапевтам. Но уже скоро Харперам придётся признать: в их дом проникло настоящее зло…

Что известно? Иногда не стоит чинить то, что не сломано, — достаточно внятно и эффектно рассказать проверенную временем страшилку. Так, очевидно, решили сценаристы Скотт Бек и Брайан Вудс («Тихое место») и режиссёр Роб Сэвидж («Астрал. Онлайн»), обращаясь к одному из ранних рассказов Стивена Кинга «И пришёл бука». В меру вольная экранизация держится канонов жанра: скорбное настроение, игра света и тьмы, регулярные скримеры и крепкая актёрская игра. Получилось предсказуемо, но достаточно жутко, чтобы после тестовых показов студия 20th Century Fox, изначально планировавшая стриминг-премьеру, решила дать фильму шанс в кинотеатрах.