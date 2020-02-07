«Хищные птицы»: история сильной и независимой маньячки

Харли Квинн устала от не уважающего её Джокера и рассталась с ним… но никому не сказала. Путь к независимости будет тернистым: когда о расставании узнали в Готэме, на Харли открылась настоящая охота. Отбиваться ей помогут вольные и невольные подруги, которым тоже есть что терять.

Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn Жанр: супергеройский боевик

Режиссёр: Кэти Янь

В ролях: Марго Робби, Юэн Макгрегор, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес, Крис Мессина

Премьера в России: 6 февраля 2020

Возрастной рейтинг: 18+

Похоже на: «Дэдпул» (2015), «Шазам» (2019)

Харли Квинн была создана, чтобы блистать на экранах. Яркая, дерзкая, насмешливая злодейка стала обязательной участницей разборок с Бэтменом и в мультфильмах, и в комиксах. Тонны фан-арта с Харли, обнимающей Джокера Хита Леджера, подтверждали: зрители хотят Харли в кино. И их не разочаровали! Из всего «Отряда самоубийц» созданный Марго Робби образ критиковали меньше всего. Фильм стал для героини трамплином к сольнику.

«Хищные птицы» начинаются с мягкого реткона «Отряда»: нам заново проговорят историю Харли, расскажут, как она решила расстаться с мистером Джеем и как ценой за свободу стала огромная мишень на груди. Крови Квинн жаждут все — от случайных обывателей, пострадавших от её безумств, до королей преступного мира, которым только присутствие Джокера рядом мешало её раздавить. Один из таких королей, отчаянно желающий стать готэмским «тузом», — Роман Сайонис, он же Чёрная Маска. Сайонису известно, как умножить своё состояние: нужно завладеть бриллиантом, который украла молодая воровка Кассандра Кейн. Чёрная Маска ставит Харли перед выбором: принести ему бриллиант или умереть. Харли выбирает первый вариант.

Параллельно в повествование вводят других героинь. Вот Чёрная Канарейка, дочь супергероини с таким же именем, певица в клубе Чёрной Маски. Вот полицейская Рене Монтойя, чья карьера забуксовала, когда её заслуги присвоил коллега. А вот загадочная убийца с арбалетом, она же Охотница, безжалостно линчующая готэмских мафиози.

Мотивацию «Птиц» стараются объяснить, но ни одна из них не смотрится в одиночку так же убедительно, как Харли Квинн, крадущая любой кадр, в котором появляется. Марго Робби совершенно неотразима и ко второму фильму, кажется, так же прочно срослась со своей героиней, как Хью Джекман — с Росомахой. Харли говорит все, что думает, очаровательно кривляется и заигрывает со зрителем в стиле Дэдпула. Её поступки не требуют особых объяснений — фирменная непосредственность отвечает на все вопросы. Но таких персонажей не может быть слишком много, иначе фильм превратится в балаган.

В какой-то мере это и произошло с «Хищными птицами». Фильм пытается сочетать несочетаемое. То это комедия о том, как весело умеют тусоваться девчонки, то криминальная драма, где родителям срезают лица на глазах у детей. В первой половине повествование нелинейное, что можно списать на сбивчивость рассказчицы, а во второй этот приём не используется; да и так ли он был нужен?

Российские прокатчики убрали из названия слово «эмансипация», важное для понимания героини. Конечно, даже без него от зрителей не укроется идеологический посыл фильма, в котором нет ни одной отрицательного женского персонажа, а пять девушек на протяжении двух часов колошматят целую толпу вооружённых мужиков. Да, пожалуй, в реальном мире у них бы так не получилось, но реальному миру и миру кино не обязательно совпадать. «Хищные птицы» — это такой «Бэтмен» 1960-х на современный лад: не такие уж плохие девчонки бьют очень плохих парней под модную музыку, шутят и развлекаются на всю катушку.

Плохие парни, кстати, тоже отрываются: Юэн Макгрегор бесподобен в роли эксцентричного гея, нарцисса и садиста Сайониса. Это настоящий мерзавец-пижон, вызывающий искреннюю ненависть, — как и его подручный Виктор Зас, которого ради фильма тоже сделали геем-женоненавистником. Не стоит ждать от Маски особенной глубины: его предысторию за пару секунд обрисовывает Харли (диплом психиатра, не забывайте!), а мотивы объясняются сиюминутными желаниями. Однако благодаря таланту Макгрегора, в кои-то веки выдернутого из амплуа рассудительного героя с глубоким взглядом, Роману Сайонису веришь и не хочешь, чтобы он получил власть, которую сулит макгаффин фильма.

Собственный стиль — ключевая характеристика «Хищных птиц». Стильная антигероиня, стильный злодей, стильные наряды, драки, шутки и отсылки (и даже гиена Брюс) — вот главные козыри фильма. А вот сами «Птицы» так и остались на подтанцовке. Особенно это бьёт по героине Мэри Элизабет Уинстэд, которую наделили трагической предысторией, а затем сразу же высмеяли, понизив крутость персонажа для зрителя.

«Харли Квинн против Чёрной Маски» получился бы отличным фильмом. «Хищные птицы» — приличное развлекательное зрелище, которое не выдерживает дотошных придирок, но вполне способно доставить удовольствие. Конечно, его целевая аудитория — девушки, но фильм может понравиться и мужчинам, чьё достоинство не оскорбляет вид девчонки, нокаутирующей здоровяка. От проката картины будет зависеть дальнейшая судьба фильмов DC с рейтингом R: успех позволит конкурировать с «Дэдпулом», неудача оставит юмор на уровне «Шазама» и «Аквамена».

Нравилась вам зависимая от Джокера Харли или нет, стоит дать шанс Харли самостоятельной. Потенциала антигероини хватит ещё не на один фильм.