Санкт-Петербургский театр «Комик-Трест» провёл протестно-юмористическую акцию «Оно — говно», приуроченную к выходу хоррора «Оно» Энди Мускетти.

Фильм «Оно» 2017 года, как и оригинальная лента 1990 года, как и одноимённый роман-первоисточник Стивена Кинга, рассказывают о древней злой сущности. Оно — так называют создание главные герои — способно принимать множество обличий, но чаще всего предстаёт в облике клоуна Пеннивайза. Артисты по всему миру, в том числе и из России, на полном серьёзе выступали против показа фильма, поскольку тот порочит образ клоунов в массовой культуре.

Питерские клоуны не отстают от своих коллег. Артисты выразили свою активную позицию ещё 5 сентября, разместив у себя в группе «Вконтакте» следующее объявление:

Мы, клоуны с тридцатилетним стажем, заявляем: такие, с позволения сказать, «художественные» фильмы порочат честь нашей профессии и оскорбляют чувства клоунов нашей страны. Они порочит труд таких выдающихся деятелей отечественной культуры, как Карандаш (Михаил Румянцев) и его собака Клякса, Олег Попов, Юрий Куклачев и коллектив его кошек, Юрий Никулин и многих других. Мы не видели фильм, но считаем, что такая трактовка искажает веками складывавшийся в нашей стране положительный образ клоуна как доброго, умного и честного персонажа. Очернение клоуна — это посягательство на наши культурные и все прочие скрепы, на самое святое, что у нас есть. Мы призываем всю прогрессивную мировую общественность, людей, которым дорого счастливое детство их детей и ценности отечественной культуры выступить против показа фильма «ОНО». Не ходите на этот фильм, а приходите в наш театр.

Клоуны провели серию одиночных пикетов возле Заксобрания Санкт-Петербурга. Назвали артисты свою акцию просто: «Оно — говно». Ещё одна акция запланирована на 20:00 возле одного из кинотеатров.

Своеобразную поддержку выразил отечественный режиссёр Алексей Федорченко. Вот что он написал у себя в Фейсбуке:

Мы, лесорубы Урала, заявляем: такие, с позволения сказать «художественные» фильмы, как «Пила», «Техасская резня бензопилой» и, особенно, «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо», порочат честь нашей профессии и оскорбляют чувства дровосеков нашей страны. Он порочит труд выдающихся деятелей пилы и топора, трудовых династий cучкорубов и выкорчевщиков, многих других работников лесоповала. Мы не видели эти фильмы, но считаем, что такая трактовка искажает веками складывавшийся в нашей стране положительный образ дровосека как доброго, умного и честного персонажа (см. произведения А. Волкова, Ш. Перро и др.). Очернение лесоруба — это посягательство на наши культурные и все прочие скрепы, на самое святое, что у нас есть.



По итогам акции можно с уверенностью сказать: шалость удалась! А значит, клоуны по-прежнему могут смешить и веселить людей.