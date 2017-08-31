Вот-вот в мировой прокат выйдет новый хоррор Андреса Мускетти по мотивам романа Стивена Кинга «Оно». Почти у каждого зрителя «Оно» ассоциируется со злобным клоуном, который по сюжету фильма похищает детей. И именно на это жалуются профессиональные клоуны.

Об этом ещё в апреле писало издание The Independent. Клоуны опасаются, что фильм «разрушит их бизнес». Это признают и опытные артисты со стажем:

Для клоунов это будет просто беда. Артист Гуилфорд Адамс, выступающий уже 20 лет

К критике присоединился и президент Всемирной ассоциации клоунов Пэм Муди. Он говорит, что в преддверии выхода «Оно» на экраны люди перестали нанимать клоунов для участия в праздниках. Его слова приводит издание Vulture:

Это весьма неприятно. Публика, которой мы пытаемся принести позитивные эмоции, закрылась от нас. Пэм Муди

Совсем недавно на жалобы профессиональных клоунов ответил продюсер фильма Сет Грэм-Смит. По его словам, у клоунов нет причин беспокоиться.

Вратари Национальной хоккейной лиги не протестовали против [маски] Джейсона, а производители игрушек не критиковали [куклу] Чаки. В фильмах ужасов принято искажать подобные вещи, которые кажутся безобидными, — именно из-за того, что они на вид безобидны. Продюсер Сет Грэм-Смит

К критике фильма присоединились и отечественные артисты. «Московский комсомолец» приводит мнение Анатолия Марчевского, артиста цирка, директора и художественного руководителя Екатеринбургского цирка:

Я обращаюсь и к режиссёру, и к продюсеру, и ко всем, кто связан с этим злополучным фильмом. Вы совершаете преступление перед детьми. Нельзя посягать на святое, на то, что ассоциируется с радостью, праздником, нежной душой. Только нравственный урод может заняться таким фильмом. Для меня неслучайно, что он возник в Америке. В нравственно здоровой стране такое и в голову бы никому не пришло. Я рекомендую россиянам воздержаться от его просмотра, а ещё лучше — вообще не показывать его в России. Мы должны охранять наши святыни, нашу культуру, в том числе её символы радости — клоунов и цирк. Артист Анатолий Марчевский

А нам остаётся лишь напомнить, что в российский прокат «Оно» выходит уже 7 сентября.