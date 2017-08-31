Не успел выйти в прокат фильм ужасов «Оно» по роману Стивена Кинга, как руководство студии New Line уже задумалось о съёмках второй части. Об этом рассказал продюсер ленты Сет Грэм-Смит в разговоре с порталом Gamespot.

У нас всё готово к тому, чтобы начать съёмки сиквела. Сценарий ещё не до конца написан, но мы вовсю над ним работаем. […] Мы ещё не получили одобрения, но я уже чувствую оптимизм по отношению к тому, что мы делаем.

Предполагается, что во второй части в центре событий окажутся уже повзрослевшие ребята из «Клуба неудачников». Им предстоит снова встретиться с могучим злом в лице Пеннивайза.

Но вот что пугает больше, чем самый зубастый клоун. Стивен Кинг признался, что ему очень понравилась новая адаптация, он не ожидал, что она будет так хороша. К сожалению, в последнее время это недобрый знак. Стивен хвалил и «Тёмную башню», и «Мобильник», которые оказались весьма посредственными. При этом знаменитый фильм «Сияние» Стэнли Кубрика писатель в своё время раскритиковал.