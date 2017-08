7 сентября в российский прокат выходит фильм ужасов «Оно», который основан на одноимённом романе Стивена Кинга. Ленту поставил Андрес Мускетти, снявший хоррор «Мама». Как и картина 1990 года, новый фильм «Оно» рассказывает про городок, в котором начинают пропадать дети. За похищениями стоит древнее зло в виде пугающего клоуна Пеннивайза.

Западные журналисты уже посмотрели картину и вовсю её нахваливают. Пишут, что у Мускетти получился отличный фильм с хорошим актёрским составом и выверенным балансом ужаса и, как ни странно, юмора. Высоко оценили игру Билла Скарсгарда, который воплотил клоуна, и актёров-детей, сыгравших ребят из «Клуба неудачников».

Thrilled I can now say that IT is spectacular. Totally terrifying, but also amazing fun (the Losers are PERFECT). Top 10 candidate for me. pic.twitter.com/XjQHyNmSEq — (((Eric Eisenberg))) (@eeisenberg) August 26, 2017

Теперь я могу сказать, что «Оно» впечатляет. Очень пугает, но при этом фильм неожиданно весёлый («Клуб неудачников» просто супер). Кандидат в мой топ-10.

#ItMovie was spooktacular. Great cast, surprisingly funny, and genuinely unnerving scares. You'll still be freaked out when you get home. 🎈 pic.twitter.com/n5EQpbk53N — Dan Casey (@DanCasey) August 26, 2017

Посмотрел «Оно». Отличный актёрский состав, неожиданно смешно и по-настоящему пугает до дрожи. Даже дома всё ещё страшно.

IT was terrifying and hilarious and delightful, so we're deciding to see how this thing goes. #ITMovie pic.twitter.com/FI6zuvki3h — Terri Schwartz (@Terri_Schwartz) August 26, 2017

«Оно» пугающее, весёлое и очаровательное, поэтому мы решили посмотреть, как это происходит на самом деле (видимо, речь о жёлтом капюшоне на фото — прим. МирФ).

LOVED #ItMovie. Captured the spirit of the book & still created something new. Perfect combo of dark & fun. & The Losers Club was PERFECT! 👌 pic.twitter.com/ipkKlAORyt — ✨ Rachel Heine ✨ (@RachelHeine) August 26, 2017

Понравилось «Оно». Пронизано духом книги и при этом создаёт что-то новое. Потрясающее сочетание мрачного и смешного. «Клуб неудачников» получился отличным.

#IT definitely captures frights of the novel whilst adding a new fears. Major set pieces are bone-chilling -even summons a splash of tears — Courtney Howard (@Lulamaybelle) August 26, 2017

«Оно» определённо берёт самое страшное из оригинального романа и вплетает в это новые ужасы. От некоторых моментов просто мурашки по коже — даже слёзы наворачиваются.

I love the #ITMovie. It's everything I wanted. Scary as shit, Skarsgard nails Pennywise, and the Losers are perfection. — Haleigh Foutch (@HaleighFoutch) August 26, 2017

Мне понравилось «Оно». В фильме есть всё, что я хотела. Пугаёт до усрачки, Скарсгард отлично смотрится в роли Пеннивайза, а «Неудачники» выше всяких похвал.

#ITMovie is everything I hoped for & more. Has heart, laughs & TONS of incredible scares. Fell in love w/ The Losers. Didn't want it to end. — Perri Nemiroff (@PNemiroff) August 26, 2017

Фильм «Оно» оправдывает все ожидания и даже больше. В нём есть искренность, смех и множество ужасно страшных сцен. Просто влюбилась в «Клуб неудачников». Не хотела, чтобы фильм заканчивался.

Bill Skarsgard is putting in a performance that is going to turn him into the Freddy Krueger of a new generation. #ITMovie @ITMovieOfficial — Drew Dietsch 🎈 (@DrewDietsch) August 26, 2017

Актёрская игра Билла Скарсгарда потрясающая, он становится Фредди Крюгером нового поколения.

Saw #ITMovie I loved it. Then took trash out in my empty, dark, stairwell… SHIT FREAKED ME OUT CAUSE THAT MOVIE SCARED ME LIKE FOR REAL — Mark E Reilly (@ReillyAround) August 26, 2017

Посмотрел фильм «Оно» и влюбился.

Уже дома пошёл выносить мусор на тёмную лестничную площадку… БОЯЛСЯ ДО ЧЁРТИКОВ ИЗ-ЗА ФИЛЬМА, КОТОРЫЙ НАПУГАЛ МЕНЯ НА САМОМ ДЕЛЕ.

Just saw IT. Really well done. Cast were all great with some twisted visuals. Going to make a ton of money. Ready for the sequel tomorrow. pic.twitter.com/XYTEG39YCX — Steven Weintraub (@colliderfrosty) August 26, 2017

Только что посмотрел «Оно». Действительно хорошо. Отлично подобран актёрский состав и пара закрученных визуальных эффектов. Пусть соберёт кучу денег. Хочу пойти на продолжение уже завтра.

