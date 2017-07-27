Вышел первый трейлер фильма «Оно» по роману Стивена Кинга

Вышел первый трейлер фильма «Оно» по роману Стивена Кинга

В Сети появился первый полноценный трейлер фильма «Оно» по одноимённому роману Стивена Кинга.

За новой экранизацией стоит постановщик Андрес Мускетти, снимавший хоррор «Мама». Роль клоуна Пеннивайза исполнил актёр Билл Скарсгард, а одного из детей — Финн Вулфард, засветившийся ранее в сериале на схожую тематику «Очень странные дела».

Сюжет фильма основывается на первой части романа Стивена Кинга «Оно. Часть 1: Клуб неудачников», в котором группа детей сталкивается со сверхъестественным злом в виде клоуна Пеннивайза. Оно черпает силу из людского страха и ненависти.

Новая версия ужастика выходит в российский прокат 7 сентября.

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