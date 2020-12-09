Настольные игры: новинки декабря 2020

Увы, коронавирус продолжает вносить изменения в жизненный уклад — запрещены массовые мероприятия, во многих городах на каникулах будут закрыты рестораны, бары и торговые центры. Что ж, это делает настольные игры еще более ценным подарком: никто не сможет отменить ваши уютные домашние посиделки. Отправляйте в бой доблестного героя или целые армии, проведите торговые караваны по Шелковому пути или нацепите на манчкина силовой доспех в настольных новинках декабря. И не забудьте про проверенные хиты — к ним также выходит много дополнений.

Санктум

Коротко: настольный Diablo

Количество игроков: 2–4

Время игры: 60–120 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7,2

О чем игра: теперь звание «убийцы Diablo» пытаются получить не только компьютерные, но и настольные игры! «Sanctum» от чешской компании Czech Games Edition способен выдавить слезу ностальгии из тех, кто проводил долгие часы в Санктуарии. Здесь вас тоже ждут сражения с ордами врагов, сбор лута, красные и синие бутылочки и финальный замес с огромным Диабло… простите, Малгазаром!

Геймплей: чехи сделали всё, чтобы корни их детища легко узнавались, но не давали поводов для обвинений в плагиате. Четверо непохожих друг на друга героев начинают путь голыми и слабыми, но из каждого убитого врага выпадает новая шмотка, оружие (которое можно прокачивать) или еще что-то полезное. В правильном подборе снаряжения и кроется секрет успеха. Монстров надо не закликивать мышкой, а закидывать кубами — каждый противник требует, чтобы на кубиках выпали определенные значения. С помощью правильного снаряжения вы можете контролировать случайность и влиять на выпавшие числа. Игра соревновательная: хоть герои и проходят локации бок о бок, после победы над боссом победителем будет объявлен только кто-то один.

Кому понравится: компании друзей, которые хотят весело провести время и от души покидать кубы, вспоминая о давних виртуальных похождениях.

Сундук Войны

Коротко: этот жетончик с луком бьет твой жетончик с лошадью

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30–60 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7,9

О чем: тактическая игра на контроль территорий, занявшая 6 место в списке лучших абстрактов на сайте BGG.

Геймплей: игроки представляют себя генералами, склонившимися над картой боевых действий. Они набирают в армии отряды с особыми умениями, складывая в личные мешочки жетоны с их символами. Ведь мало запланировать действия, надо, чтобы все воины оказались в нужное время в нужном месте. Вытаскивая из мешка по три жетона каждый ход, доблестные полководцы отправляют солдат в бой, захватывая отрядами шестиугольные участки земли. Побеждает тот, кто первым будет контролировать шесть гексов. Предусмотрен вариант для игры командами два на два. Базовая игра поступит в продажу одновременно с дополнением «Дворянство», которое добавляет в игру четыре новых типа отрядов, механику указов короля и сценарий «Битва при Босворте».

Кому понравится: любителям механики построения мешка, абстрактов с шикарными компонентами и поломать голову над планированием идеальной тактики.

Марко Поло 2: На службе хана

Коротко: те же верблюды, другие погонщики

Количество игроков: 2–4

Время игры: 60–120 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8,2

О чем: продолжение экономической стратегии 2015 года о торговцах, путешествующих по Великому шелковому пути. После того, как они достигли Пекина, хан Хубилай послал купцов на запад, в самые отдаленные уголки своей империи.

Геймплей: первая часть «Марко Поло» завоевала известность благодаря асимметрии игровых персонажей: каждый купец обладал уникальными возможностями, определяющими стратегию игры за него. Это добавило реиграбельности, но вызвало претензии к балансу: игроки сошлись во мнении, что некоторые торговцы значительно сильнее других. В сиквеле авторы обещают провести работу над ошибками. 7 разных купцов — это по-прежнему 7 разных стратегий, но шансы на победу есть у каждого. Вы будете путешествовать по Азии, покупать и продавать товары, выполнять контракты по поставкам, вступать в гильдии, снаряжать караваны. И, конечно, считать победные очки в конце игры.

Кому понравится: тем, кому пришлась по душе первая часть, а также всем ценителям кризисных экономических стратегий.

Манчкин Warhammer 40,000

Коротко: тот же «Манчкин», только с Warhammer

Количество игроков: 3–6

Время игры: 30–45 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 6,7

О чем: вездесущие манчкины продолжают мочить монстров и хапать сокровища в самых разных сеттингах. Теперь они добрались и до мрачного будущего, где идет вечная война, Император живее всех живых, а космодесантники невероятно круты!

Геймплей: если вы играли хоть в один «Манчкин» — считайте, что играли во все. Костяк игрового процесса остается неизменным: две колоды, дверей и сокровищ. Из первой тянем карты и разбираемся с неприятностями, из второй берем сокровища после победы над монстром. Победит тот, кто первым достигнет 10 уровня. Эта версия пропитана юмором «Вахи»: вы можете вступить в армию некронов, альдари, тиранидов, Ультрадесанта, орков или Гвардию смерти, обвешаться гранатами и сесть на танк. А еще в этой версии есть игровое поле, на котором удобно отмечать полученные уровни.

Кому понравится: давним поклонникам “Манчкина” и вселенной Warhammer 40,000. А если вы и то и другое, бластеры наперевес — и в бой!

Предзаказы

Столкновение цивилизаций. Монументальное издание

Коротко: от поселения — к империи

Количество игроков: 2–4

Время игры: 180–240 минут

Издатель: Лавка Игр

Рейтинг BGG: 7,6 (у издания 2012 года)

О чем: переиздание игры 2012 года в новом оформлении и с двумя дополнениями в одной коробке. Игрокам предстоит начать с маленького поселения и развить его в великую империю, изучая новые технологии, открывая и исследуя территории и побеждая в военных конфликтах с варварами и соседями.

Геймплей: «Монументальное издание» превращает и без того немаленькую игру Clash of Cultures в настоящий эпик. Коробка под завязку набита картоном и пластиком: нации и лидеры, воины на лошадях, слонах и кораблях, города, храмы, порты, обсерватории, чудеса света… И всем этим вам предстоит управлять! Особое достоинство «Столкновения цивилизаций» — лаконичные правила без огромного количества нюансов и невероятное разнообразий стратегий развития.

Кому понравится: игрокам, не жалеющим нескольких часов на то, чтобы провести свой народ по пути от первобытности до процветания.

Отголоски

Коротко: о мышах и постапокалипсисе

Количество игроков: 1–4

Время игры: 60–120 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 8,0

О чем: четвертая игра Джерри Хоторна, создателя «О мышах и тайнах», «Плюшевых сказок» и «Команавтов» (все они также изданы на русском компанией Crowd Games), возвращает нас к истокам его творчества. А именно — к отважным мышам-воинам. Только теперь они не в милой сказке, а в постапокалиптическом мире, из которого исчезли все люди. Задача четырех бравых грызунов — обустроить безопасную колонию, а попутно узнать, что за катастрофа привела к таким последствиям.

Геймплей: «Отголоски» — кооперативная сюжетная игра. Всего в ней 27 миссий, но для прохождения кампании выполнять их все не придется — сюжет может разветвляться и вести вас к финалу разными путями. Основа геймплея — книга приключений, по страницам которой будут путешествовать герои. Каждый разворот — это картинка, являющаяся, по сути, игровым полем, и описание всех значков и событий этого места, сдобренное художественным текстом. Такие книги уже встречались в других играх Хоторна, но многие критики называют «Отголоски» вершиной его творчества. Благодаря новой механике карт действий игровой процесс стал более стратегическим, а влияние случайности значительно уменьшилось. Рейтинг BGG подтверждает!

Кому понравится: ценителям несложных сюжетных игр с оригинальной тематикой, и тем, кто переживал за смелых мышей еще со времен игры «О мышах и тайнах».

Забытые моря

Коротко: «Мертвый сезон» про пиратов

Количество игроков: 3–7

Время игры: 120–240 минут

Издатель: Сrowd Games

Рейтинг BGG: 8,3

О чем: еще одна игра издательства Plaid Hat Games, предзаказ которой нас ждет в декабре («Отголоски» — тоже их детище). От постапокалиптических мышей — к пиратам, бороздящим моря на одном корабле, — им надо привести команду к успеху, не забывая и о личных целях.

Геймплей: третья игра, использующая механику «перекрестков», — карт, определяющих сюжетные развилки и предлагающих сделать выбор. В «Мертвом сезоне», где игроки выживали в колонии среди зомби, это было интересной, но не сильно влияющей на игровой процесс «изюминкой» (множество карт перекрестков могло вовсе не сработать). В «Gen7», где вместо отдельных миссий была единая кампания о космическом корабле поколений, уже началось разветвление сюжета, но игру ругали за сырой однообразный геймплей.

«Забытые моря» должны стать работой над всеми допущенными ранее ошибками. Авторы обещают волшебный мир, который интересно исследовать, приключения, сдобренный морской романтикой, и сотни «перекрестков», благодаря которым игроки будут влиять на разворачивающуюся перед их глазами историю. В коробке также присутствует книга приключений, а на телефон или планшет необходимо скачать специальное приложение, озвученное профессиональными актерами.

Кому понравится: тем, кто любит влиять на сюжет и не прочь побороздить фантастические моря.

Дополнения

Звёздные войны: Восстание. Рассвет империи

Долгожданное для фанатов дополнение, добавляющее героев фильма «Изгой-1». Что еще важнее — благодаря ему доля случайности в сражениях снижается практически до нуля. Каждая сторона получает особую колоду продвинутой тактики, с помощью которой теперь будет вести бои с противником.

Gloomhaven. Мрачная гавань. Забытые круги

Как ни хотел Айзек Чилдрес обойтись без дополнений к своей игре мечты, поклонники уломали его выпустить хотя бы одно. «Забытые круги» содержат 20 новых сценариев, новый класс персонажа (Прорицательница, умеющая перемещаться через разломы), горсть новых врагов, предметов, событий и игровых механик.

Fallout: Атомные узы

Небольшое, но весомое дополнение к настольной игре Fallout, которое объединяет игроков общей целью и тем самым дает возможность проходить все сценарии в кооперативном режиме. А еще оно позволит модифицировать оружие и добавит радиационные мутации.

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