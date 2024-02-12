«Орион и Тьма»: мультфильм про метанарратив для самых маленьких

Мальчик Орион боится всего. Хулиганов в школе и клоунов-убийц, познакомиться с девочкой и облажаться на уроке, но пуще всего — темноты. Своим нытьём он так достал Тьму, что тот явился ему лично в виде духа и предложил отправиться с ним в путешествие. Орион познакомился с Тьмой и его свитой, увидел, как создаются сны, и научился ценить ночь. А потом сам всё испортил…

Orion and the Dark Жанр: сказка, «низкое» фэнтези

Режиссёр: Шон Чэрмэтц

Премьера: 2 февраля 2024 на Netflix

Возрастной рейтинг: TV-Y7

Похоже на: «Под покровом ночи», «Головоломка»

Мультфильм снят студией DreamWorks по заказу Netflix, но первое впечатление, которое он производит, — типичный «Pixar для бедных». Обычная сказка от режиссёра-дебютанта, ещё не нашедшего собственный стиль, и основанная на книжке с картинками для самых маленьких. Кажется, удивить она ничем не сможет. Это впечатление обманчиво, но сначала отделаться от него не так просто.

Типичная пиксаровская история — «у неодушевлённых явлений есть чувства». На сей раз они есть у Света, Тьмы и его свиты: Грёзы, Дремоты, Бессонницы, Тишины и Странных Ночных Звуков (да, тут каждому, кроме Грёзы, подобрана пара-антипод, и иногда это странно). И, типично для такой сказки, они незримо действуют в реальном мире, обеспечивая естественный ход вещей, как эмоции в «Головоломке» или загробные жители в «Тайне Коко» и «Душе». Правда, создатели скорее вдохновлялись не Pixar, а испанским мультфильмом «Под покровом ночи», где тоже показаны вселенная «ночных фиксиков» и попавший в неё ребёнок.

Типичный дизайн персонажей с носами-картошками и большими головами — эдакий трёхмерный аналог «стиля Cal Arts» из мемов. Как в «Головоломке», многие персонажи состоят из микрочастичек, придающих их очертаниям «пушистость». Бессонница и вовсе очень похож на дитя Страха и Отвращения из «Головоломки». Ещё тут есть мини-вставки фантазий и страхов Ориона, стилизованные под детские рисунки, — очаровательные, но тоже очень типичные для такого жанра.

Всё это было ясно уже по трейлеру, и казалось — получится мультфильм, о котором и написать-то нечего. «Мило, но банально». «Банально, но мило». Детям понравится, научит не бояться темноты и вообще преодолевать свои страхи. Взрослые плеваться не будут, а посмеются над пасхалками, вроде камео Вернера Херцога, и забудут на следующий день.

Но где-то на пятнадцатой минуте фильм останавливается на паузу, и чей-то голос говорит:

«Стой-стой-стой. Я поняла, для чего эта история: чтобы помочь мне справиться со страхом темноты. Но это не поможет!»

Да, «Орион и Тьма» — тот редкий случай, когда имя режиссёра не говорит ничего, а имя сценариста — всё. Чарли Кауфман — ветеран Голливуда, у которого никогда не бывает всё просто. Это он сочинил сценарии сюрных и странных фильмов «Быть Джоном Малковичем», «Вечное сияние чистого разума», «Думаю, как всё закончить». Он обожает вывихивать зрителям мозги слоями реальности и играми с метанарративом, сюжетами вокруг сюжетов. И когда ему поручили написать сценарий по простенькой детской книжке, тоже не удержался.

Прямо посреди мультфильма всё происходящее оказывается… вымыслом, сказкой, которую уже взрослый Орион рассказывает своей дочке Гипатии, чтобы она не боялась темноты. Сочиняет он на ходу, поэтому нередко путается, а девочка насквозь видит, какая подкрадывается мораль — и не желает её принимать. У сюжета появляется обрамляющая история, а закадровый голос рассказчика из киношного приёма превращается в часть реальности фильма.

Это не спойлер, ведь на события основного сюжета, приключений Ориона с Тьмой, обрамление не влияет… до поры. Сначала это лишь помогает объяснить, откуда у мальчика глубокие познания в психологии и многом другом (в одной сцене он внезапно даже владеет японским). Разумеется, это взрослый папа всё знает задним числом. Но дальше повествование начинает подстраиваться под диалог Ориона с дочкой, отчего в сюжете на ровном месте появляется новый конфликт. Потом инициативу перехватывает второй рассказчик с иным стилем, который даже сам переносится в свою историю. А завершает сюжет вообще третий, у которого на уме фантастика с монстрами и бластерами!

После просмотра автор этого обзора срочно полез в Гугл, чтобы убедиться: нет, в книжке Эммы Ярлетт ничего подобного не было! Ярлетт написала коротенькую историю в картинках для дошколят, где мальчик просто прогулялся с волшебным существом и получил ожидаемую мораль — точь-в-точь такую, какую ожидала юная Гипатия. Так что «Орион и Тьма» — пример из разряда «Шрека» и «Как приручить дракона», когда создатели взяли от книги лишь самую основу и рассказали свою, более масштабную и глубокую историю.

Конечно, «Ориону» очень далеко до этих двух хитов — и по красоте, и по увлекательности, и по смелости. Его мета-мета-штучки лишь делают его чуть более взрослым и менее банальным. Порой они даже слишком запутывают, окончательно лишая вымышленную вселенную каких-либо стройных правил — ведь это сказка, которую сочиняют на ходу! Но благодаря им мультфильм точно не забудут на следующий день.