«Отряд самоубийц: Миссия навылет»: сцена после титров, отсылки, пасхалки и камео

Джеймс Ганн — не только автор самых отвязных (анти)супергеройских фильмов, но и режиссёр, чьи картины полны всевозможных отсылок и пасхалок. Например, по словам самого Ганна, в первых «Стражах галактики» до сих пор осталась отсылка, которую никто так и не сумел обнаружить. Чтобы чего-то подобного не произошло и с «Отрядом самоубийц: Миссия навылет», пора приступать к разбору самых заметных пасхалок, отсылок и деталей ленты. Осторожно, спойлеры! Персонажи Во время сцены в тюрьме «Бель Рив», где нас знакомят с основным составом «Отряда», можно заметить несколько третьестепенных персонажей DC. Во-первых, Календарный Человек, наиболее известный по комиксу и свежему мультфильму «Долгий Хэллоуин» (где его, кстати, озвучил Давид Дастмалчян, исполнитель роли Человека в Горошек). Здесь этого злодея, помешенного на датах, играет Шон Ганн, брат режиссёра. Он же сыграл и Ласку — который, кстати, в этом фильме сильно отличается от персонажа комиксов. Дело в том, что при написании сценария Ганн вдохновлялся персонажем из других комиксов — сумасшедшим котом Биллом из историй про Гарфилда. Кажется, исполнять в картинах Джеймса сразу две роли, компьютерного и живого персонажа, уже становится для Шона традицией (он уже играл Краглина и Ракету в дилогии «Стражи Галактики»). Затем можно заметить персонажа под странным именем Двойная Ставка. Это мелкий мошенник, чью кожу и некоторые внутренние органы однажды заменила магическая колода карт. Он научился управлять ей, отделяя карты от себя, чтобы использовать в качестве оружия (да, в комиксных вселенных есть и настолько безумные герои!). Последней в этой сцене на фоне появляется героиня Калейдоскоп. Она способна насылать на людей галлюцинации и иллюзии, на что намекает вид её кожи. Кстати, все сотрудники команды Аманды Уоллер (включая даже пилота вертолёта) тоже из комиксов — они впервые появились ещё в первых выпусках оригинальной серии комиксов про «Отряд самоубийц». Камео Джона Острандера, создателя комикса-первоисточника про Отряд самоубийц, можно заметить в сцене, где вживляют бомбу в голову героя Майкла Рукера. Кстати, помимо комиксов DC и Marvel, где ему довелось писать про Бэтмена, Аквамена, Роковой патруль, Карателя и Людей Икс, Острандер писал сценарии и для старого канона «Звёздных войн» (например, серии «Заря джедаев»). В сцене в баре на несколько секунд появляется Пом Клементьефф, исполнительница роли Мантис из «Стражей». Она играет танцовщицу, которая выступает во время появления главных героев.

Чуть позже, уже во время танца Миротворца, можно заметить камео Ллойда Кауфмана. Это один из основателей культовой треш-студии Troma, где и начинал карьеру Джеймс Ганн. Джеймс часто называет его своим наставником и признаёт, что без него его судьба могла сложиться совсем иначе. И теперь Кауфман появляется в маленьких ролях во всех фильмах своего ученика.

Крысолова (отца Крысолова 2) играет Тайка Вайтити, другой безумный режиссёр фильмов Marvel. Изначально Ганн предлагал ему какую-то другую роль, но тогда помешали планировавшиеся съёмки «Акиры». Когда этот проект Вайтити был заморожен и время в его графике освободилось, Джеймс не оставил его без небольшого, но яркого появления в своём фильме. А Себастьяна, лучшего друга Крысолова 2, озвучивает (да, это голос человека!) Ди Брэдли Бейкер, знаменитый актёр озвучки, чей послужной список насчитывает уже более 400 проектов. В восьми из них ему доставалась роль крысы (например, в «Громокошках» и «Франкенвини»). Зовут крысу, кстати, Крисп Ратт — отсылка в объяснении не нуждается. Отсылки к комиксам Будущих членов «Отряда» содержат в тюрьме «Бель Рив». Наравне с «Блэкгейтом» это главное место заключения самых опасных злодеев DC. Название отсылает к пьесе «Трамвай „Желание“», где так называлась плантация, на которой выросли главные героини. В документах заключённых можно увидеть упоминание тюрьмы «Айрон Хайтс». В этом исправительном учреждении содержалось множество антагонистов Флэша. Основное место действия фильма, островное государство Корто Мальтезе, придумал Фрэнк Миллер для своего культового графического романа «Возвращение Тёмного рыцаря». С тех пор оно прижилось на страницах комиксов и даже засветилось в сериале «Стрела» — там разворачивалось одно из приключений героев.

Само это название — тоже отсылка. Корто Мальтезе — герой серии комиксов итальянского художника Уго Пратта, лихой искатель приключений. О Корто Мальтезе уже снято несколько мультфильмов и планируется фильм с участием Миллы Йовович. А база «Йотунхейм» появилась в первом же выпуске серии про «Отряд самоубийц». Правда, тогда так называлась база террористов, планировавших атаку на США. Иронично, что теперь это база, где эксперименты проводят сами США. Упоминается, что Бладспорт ранил Супермена криптонитовой пулей — и многие зрители удивились: когда это такое было? Было, но не в кино, а в комиксах. В четвёртом выпуске Superman, vol. 2 Лекс Лютор нанял его для устранения Человека из Стали. Правда, это привело к гибели двадцати пяти невинных людей, а Супермен отделался лишь раной. Во время встречи «Отряда» с повстанцами Рик Флаг представляет их как «борцов за свободу». Во вселенной DC существует такая команда, куда входили другие необычные третьестепенные персонажи (например, Дядя Сэм, Человек-кукла и Человек-бомба). Музыка Запоминающийся саундтрек из известных песен — типичная черта фильмов Ганна. Не изменил он себе и на сей раз. Ещё во время вступительных заставок киностудий играет песня Джонни Кэша Folsom Prison Blues из концертного альбома At Folsom Prison, который был записан в одноимённой тюрьме. Она рассказывает о переживаниях заключенного — заранее готовя нас к тому, что фильм начнётся в тюрьме. Трудно представить более подходящую песню для открывающей экшен-сцены, чем People Who Died от The Jim Carroll Band. В ней описываются люди, которые умирают из-за плохих решений, принятых в жизни. В сцене, где нам представляют Бладспорта играет Sucker’s Prayer группы The Decemberist. Эта песня о желании сдаться прекрасно подчёркивает внутреннее состояние героя Идриса Эльбы в этот момент. Во время флешбэка Крысолова 2 о её детстве включается Sola Джесси Рейес, повествующая об одиночестве и отсутствии близких отношений с кем-либо. Ещё один пример того, как с помощью музыки Джеймс Ганн глубже погружает зрителя в души своих героев. Когда еле живые герои покидают остров, играет Culture Abuse — So Busted. Слова композиции опять же призваны углубить сцену, где измождённые после финальной схватки герои наконец оказываются в безопасности и принимаются осмысливать произошедшее с ними. Другое Две очевидные, но приятные отсылки: Бладспорт называет Человека в Горошек Норманом Бейтсом (так звали главного героя «Психо», который тоже страдал серьёзными проблемами на почве отношений с матерью), а кодовое имя Крысолова 2 во время операции по спасению Харли — Рататуй (название мультфильма Pixar про крысу-повара). В первом «Отряде самоубийц» у Харли Квинн красовалась татуировка «Property of Joker». Но после расставания с ним, пережитого в «Хищных птицах», фраза меняется на «Property of No-One». Это дополнительный штрих к её сюжетной линии, где она (хоть и радикальным способом) не позволяет втянуть себя в очередные токсичные отношения. А странную ненависть Харли к «понтовым» автомобильным номерам можно объяснить тем, что у Джокера в первом фильме был знак с надписью «HAHAHAHA». Новости о похождениях Отряда транслирует вымышленный канал GBS. Его владелец — Морган Эйдж, злодей, уже многократно появлявшийся в телесериалах DC. А сформированная им команда злодеев Intergang должна появиться в следующем проекте DCEU — «Чёрном Адаме». Первым в списке благодарностей в конце титров идёт имя Дэвида Эйра. Режиссёр уже пять лет добивается от Warner Bros. выпуска своей версии «Отряда самоубийц», в чём его поддерживают фанаты. И для этого они регулярно проводят акции в Твиттере под хэштегом #ReleaseAyerCut, призванные привлечь внимание студии. Пока сложно сказать, повторится ли чудесная история «Лиги справедливости», но это упоминание можно расценить как попытку Ганна поддержать коллегу. Сцена после титров Сцен после титров в фильме две. В одной мы узнаём, что выжил Ласка, во второй — что выжил ещё и Миротворец (хотя и находится в коме).

Возможно, у Джеймса Ганна ещё есть планы на Ласку, который успел покорить сердца зрителей своим коротким появлением в фильме. Или же у режиссёра просто не поднялась рука убить столь колоритного персонажа. Сцена с выжившим Миротворцем прокладывает дорогу к сольному сериалу про этого персонажа. Изначально утверждалось, что шоу будет приквелом, но уже после выхода фильма Ганн заявил, что оно станет одновременно и предысторией и продолжением. Съёмки сериала уже закончены, релиз первого сезона должен состояться в январе следующего года на HBO Max (у нас — в «Амедиатеке»). Джеймс Ганн единолично написал все серии и выступил постановщиком пяти из восьми эпизодов. К тому же уже идут разговоры о потенциальном втором сезоне. * * * Мы уверены, что это далеко не всё, что было спрятано в новом творении Джеймса Ганна. Самые дотошные фанаты наверняка посвятят ближайшие недели дотошному изучению каждого кадра фильма. Всё-таки режиссёр известен своей большой страстью к комиксам и поп-культуре, так что наверняка самые неочевидные детали поклонникам ещё предстоит найти. Одновременный релиз в цифровом формате этому лишь способствует.