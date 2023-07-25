Забастовка актёров — 2023: что происходит и как это повлияет на фантастику

В Голливуде воцарился хаос — к бастующим сценаристам присоединились ещё и актёры. И если в прошлый раз забастовка Гильдии актёров продлилась всего несколько часов, то в этот раз эксперты говорят о нескольких месяцах. «Мир фантастики» разбирается, почему бастуют актёры, из-за чего провалились переговоры с Альянсом продюсеров и какие фильмы и сериалы уже пострадали.

Что случилось

14 июля к бастующим сценаристам присоединились актёры. О забастовке объявила SAG-AFTRA (Гильдия актёров — Американская федерация теле- и радиоартистов) — крупнейший американский профсоюз, куда входит около 160 000 актёров кино и телевидения, причём как звёзды первой величины, так и каскадёры, кукловоды и актёры массовки.

Актёры вышли на забастовку по тем же причинам, что и их коллеги из Гильдии сценаристов, — 1 июля истёк очередной трёхлетний договор между SAG-AFTRA и AMPTP (Альянс продюсеров кино и телевидения), представляющим интересы голливудских студий. И несмотря на то, что стороны продлили переговоры до 12 июля и даже обратились к помощи профессиональных посредников, им так и не удалось достичь компромисса.

Чего требуют актёры

Основные требования Гильдии актёров перечислены на официальном сайте (не открываются без VPN):

Увеличить минимальные размеры оплаты труда, страховки и пенсии;

Повысить отчисления со стриминговых проектов, добавить бонусы за их популярность;

Сократить количество самопроб — это распространившееся во время пандемии явление, когда актёры самостоятельно записывают пробы на видео и отсылают продюсерам. Такая схема выгодна AMPTP, поскольку она перекладывает все издержки записи проб на актёров;

Урегулировать использование ИИ. Любое использование ИИ для воссоздания образа актёра и/или генерации нового продукта должно быть возможно только с согласия актёра и за справедливую компенсацию.

В чём основные сложности?

Отчисления за стриминг. Все платформы по-разному подсчитывают успешность того или иного проекта. Стриминги не готовы ни раскрывать методики подсчёта, ни доверять их третьим лицам — Гильдия предлагает взять за основу данные аналитической компании Parrot Analytics, которая опирается на статистику поисковых запросов, активность фан-сайтов и вовлечённость в социальных сетях.

Использование ИИ. Согласно SAG-AFTRA, переговорщики Альянса предложили следующие условия оцифровки актёров второго плана: исполнители получают оплату за один день работы, а компании получают право бессрочно владеть получившимся цифровым образом и пользоваться им по своему усмотрению в создании любых возможных продуктов без ведома актёра или компенсации в его пользу. Руководство AMPTP отрицает существование такого предложения.

Что говорят стороны

Члены Альянса винят во всем Гильдию.

К сожалению, Гильдия избрала путь, который неизбежно приведёт к финансовым тяготам для бесчисленного количества людей, зависящих от индустрии. Среди предложений, отвергнутых руководством Гильдии ради забастовки, было самое высокое повышение гонораров за 35 лет, значительные повышения страховки и пенсионных отчислений, ограничение самопроб и новаторское предложение по использованию искусственного интеллекта, которое защитит цифровое сходство актёров для всех членов SAG-AFTRA». Из заявления AMPTP

Руководство Гильдии винит во всем Альянс.

Из-за снижения доходов и высокой инфляции члены нашего профсоюза больше не могут сводить концы с концами. Мы предложили изменения в контракте, которые могли бы решить эту проблему, но Альянс не проявил к ним интереса. Дункан Крабтри-Айрленд, главный переговорщик со стороны SAG-AFTRA

Фрэн Дрешер, президент SAG-AFTRA, продолжает:

Руководители Альянса ссылаются на свою бедность и ноют о том, что теряют деньги, а сами берут себе миллионы долларов. По некоторым вопросам мы словно со стеной общаемся. Пока они не начнут вести переговоры добросовестно, мы не достигнем соглашения. И если они считают, что их предложение по ИИ было новаторским, предлагаю им подумать ещё раз.

Крабтри в своей речи ссылается на то, что вернувшийся на пост генерального директора Disney Айгер недавно продлил контракт со студией до 2026 года. По новому соглашению его ежегодные бонусы увеличились с миллиона долларов до пяти. Сам Айгер примерно в то же время дал интервью, в котором назвал требования бастующих «нереалистичными».

Боб Оденкёрк и Дэвид Духовны на забастовке

Условия забастовки

По правилам Гильдии членам SAG-AFTRA в течение всей забастовки запрещено заниматься следующей деятельностью в рамках контрактов:

Участвовать в съёмках, озвучке или репетициях американских проектов по всему миру;

Ходить на прослушивания и снимать самопробы;

Участвовать в промокампаниях выходящих фильмов: появляться на показах, посещать конвенты и фестивали, давать интервью.

Членам SAG-AFTRA разрешается:

Участвовать в «недраматических программах», таких как ток-шоу, реалити-шоу, игровые программы вроде Jeopardy!, конкурсы и наградные церемонии не в рамках контрактов (то есть за исключением премии «Эмми»);

Участвовать в документальных проектах, не предназначенных для проката;

Сниматься в мыльных операх — они регулируются отдельным соглашением;

Сниматься в рекламе;

Участвовать в интерактивных, игровых и образовательных проектах;

Записывать аудиокниги и дубляж;

Участвовать в микробюджетных и студенческих проектах.

Кроме того, Гильдия может отдельно разрешать участие в съёмках независимых проектов, при условии, что в них не задействованы представители AMPTP, а стороны подпишут временные договоры, выражающие согласие с требованиями SAG-AFTRA. Таким образом Гильдия уже разрешила съёмки четырёх десятков проектов, в том числе нового сезона телесериала «Избранные», эпической поп-мелодрамы Дэвида Лоури «Мать Мэри», драмы «Смерть единорога» с Полом Раддом и Дженной Ортегой, «Соперников короля Амзии» с Мэттью МакКонахи; ужастика «Пыльный кролик» с Мадсом Миккельсеном и нового режиссёрского проекта Мэла Гибсона «Риск полёта».

Кто уже пострадал от забастовки актёров

На паузу поставлено производство следующих проектов:

«Аватар 3»;

«Битлджус 2»;

«Веном 3»;

«Гладиатор 2»;

«Дэдпул 3»;

«Интервью с вампиром», 2-й сезон;

«Жюри номер 2» (последний фильм Клинта Иствуда);

«Миссия невыполнима 8»;

«Мортал Комбат 2»;

«Король Лев: Муфаса»;

«Песочный человек», 2-й сезон;

«Плохие парни 4»;

«Андор», 2-й сезон;

«Укрытие», 2-й сезон.

Поставлен на паузу кастинг актёров:

«Фантастическая четверка»;

«Моана».

Отложен старт съёмок:

«Майнкрафт»;

«Паддингтон в Перу»;

Безымянный приквел «Одиннадцати друзей Оушена»;

«Эмили в Париже», 4-й сезон;

«Эйфория», 3-й сезон.

Заморожен препродакшен:

«Супермен: Наследие»;

«Форсаж 11».

Перенесены даты премьеры

Голливудские мейджоры уже стали перекраивать график выхода своих релизов. Так, например, почти на год сдвинулись премьеры некоторых фильмов Marvel. «Капитан Америка: Дивный новый мир» переехал с мая 2024 года на июль, «Мстители: Династия Канга» — с мая 2025 года на май 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — с мая 2026-го на май 2027-го.

Кроме того, Disney перенесла следующий фантастический проект Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» (дистрибуцией которого занимается Searchlight) с сентября на декабрь.

Кого не затронула забастовка

В основном забастовка не коснулась американских сериалов, которые снимают в Великобритании с участием британских актёров — они состоят в другом профсоюзе, и его деятельность сильно ограничена законами Соединенного Королевства. Итак, продолжается производство «Дома дракона» и сериала «Дюна: Сестринство», а в Таиланде британские актёры приступили к производству сериала Ноя Хоули по «Чужому». Американские актёры во главе с исполнительницей главной роли Сидни Чендлер съёмки пропускают.

Чего ждут стороны

Стороны, по всей видимости, готовятся к затяжной забастовке и собираются взять противника измором. Variety сообщает, что каждая неделя задержки крупных блокбастеров вроде «Гладиатора 2» и «Дэдпула 3» обходится студиям в 600 000 долларов — столько стоит аренда павильонов с декорациями и костюмами. Но и владельцы студий явно рассчитывают на то, что рано или поздно деньги у большинства актёров закончатся, и их решимость продолжать забастовку иссякнет.

По крайней мере, именно такой тактики, согласно словам пожелавшего остаться анонимным инсайдера, собираются придерживаться студийные боссы на переговорах со сценаристами. Не стоит забывать и о том, что из-за забастовок сценаристов и актёров страдают связанные с кинопроизводством люди, чьи интересы никакая гильдия не отстаивает: гримеры, художники-оформители, ассистенты, операторы и строители. Многие отраслевые эксперты предсказывают, что забастовки могут затянуться до осени. И тогда их последствия будут ощущаться как минимум весь следующий телевизионный сезон.