Забастовка актёров — 2023: что происходит и как это повлияет на фантастику

В Голливуде воцарился хаос — к бастующим сценаристам присоединились ещё и актёры. И если в прошлый раз забастовка Гильдии актёров продлилась всего несколько часов, то в этот раз эксперты говорят о нескольких месяцах. «Мир фантастики» разбирается, почему бастуют актёры, из-за чего провалились переговоры с Альянсом продюсеров и какие фильмы и сериалы уже пострадали.
Что случилось
14 июля к бастующим сценаристам присоединились актёры. О забастовке объявила SAG-AFTRA (Гильдия актёров — Американская федерация теле- и радиоартистов) — крупнейший американский профсоюз, куда входит около 160 000 актёров кино и телевидения, причём как звёзды первой величины, так и каскадёры, кукловоды и актёры массовки.
Актёры вышли на забастовку по тем же причинам, что и их коллеги из Гильдии сценаристов, — 1 июля истёк очередной трёхлетний договор между SAG-AFTRA и AMPTP (Альянс продюсеров кино и телевидения), представляющим интересы голливудских студий. И несмотря на то, что стороны продлили переговоры до 12 июля и даже обратились к помощи профессиональных посредников, им так и не удалось достичь компромисса.
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Вспоминаем, как сериалы и фильмы пострадали в прошлый раз.
Чего требуют актёры
Основные требования Гильдии актёров перечислены на официальном сайте (не открываются без VPN):
- Увеличить минимальные размеры оплаты труда, страховки и пенсии;
- Повысить отчисления со стриминговых проектов, добавить бонусы за их популярность;
- Сократить количество самопроб — это распространившееся во время пандемии явление, когда актёры самостоятельно записывают пробы на видео и отсылают продюсерам. Такая схема выгодна AMPTP, поскольку она перекладывает все издержки записи проб на актёров;
- Урегулировать использование ИИ. Любое использование ИИ для воссоздания образа актёра и/или генерации нового продукта должно быть возможно только с согласия актёра и за справедливую компенсацию.
В чём основные сложности?
Отчисления за стриминг. Все платформы по-разному подсчитывают успешность того или иного проекта. Стриминги не готовы ни раскрывать методики подсчёта, ни доверять их третьим лицам — Гильдия предлагает взять за основу данные аналитической компании Parrot Analytics, которая опирается на статистику поисковых запросов, активность фан-сайтов и вовлечённость в социальных сетях.
Использование ИИ. Согласно SAG-AFTRA, переговорщики Альянса предложили следующие условия оцифровки актёров второго плана: исполнители получают оплату за один день работы, а компании получают право бессрочно владеть получившимся цифровым образом и пользоваться им по своему усмотрению в создании любых возможных продуктов без ведома актёра или компенсации в его пользу. Руководство AMPTP отрицает существование такого предложения.
Что говорят стороны
Члены Альянса винят во всем Гильдию.
К сожалению, Гильдия избрала путь, который неизбежно приведёт к финансовым тяготам для бесчисленного количества людей, зависящих от индустрии. Среди предложений, отвергнутых руководством Гильдии ради забастовки, было самое высокое повышение гонораров за 35 лет, значительные повышения страховки и пенсионных отчислений, ограничение самопроб и новаторское предложение по использованию искусственного интеллекта, которое защитит цифровое сходство актёров для всех членов SAG-AFTRA».
Из заявления AMPTP
Руководство Гильдии винит во всем Альянс.
Из-за снижения доходов и высокой инфляции члены нашего профсоюза больше не могут сводить концы с концами. Мы предложили изменения в контракте, которые могли бы решить эту проблему, но Альянс не проявил к ним интереса.
Дункан Крабтри-Айрленд, главный переговорщик со стороны SAG-AFTRA
Фрэн Дрешер, президент SAG-AFTRA, продолжает:
Руководители Альянса ссылаются на свою бедность и ноют о том, что теряют деньги, а сами берут себе миллионы долларов. По некоторым вопросам мы словно со стеной общаемся. Пока они не начнут вести переговоры добросовестно, мы не достигнем соглашения. И если они считают, что их предложение по ИИ было новаторским, предлагаю им подумать ещё раз.
Крабтри в своей речи ссылается на то, что вернувшийся на пост генерального директора Disney Айгер недавно продлил контракт со студией до 2026 года. По новому соглашению его ежегодные бонусы увеличились с миллиона долларов до пяти. Сам Айгер примерно в то же время дал интервью, в котором назвал требования бастующих «нереалистичными».
Боб Оденкёрк и Дэвид Духовны на забастовке
Условия забастовки
По правилам Гильдии членам SAG-AFTRA в течение всей забастовки запрещено заниматься следующей деятельностью в рамках контрактов:
- Участвовать в съёмках, озвучке или репетициях американских проектов по всему миру;
- Ходить на прослушивания и снимать самопробы;
- Участвовать в промокампаниях выходящих фильмов: появляться на показах, посещать конвенты и фестивали, давать интервью.
Членам SAG-AFTRA разрешается:
- Участвовать в «недраматических программах», таких как ток-шоу, реалити-шоу, игровые программы вроде Jeopardy!, конкурсы и наградные церемонии не в рамках контрактов (то есть за исключением премии «Эмми»);
- Участвовать в документальных проектах, не предназначенных для проката;
- Сниматься в мыльных операх — они регулируются отдельным соглашением;
- Сниматься в рекламе;
- Участвовать в интерактивных, игровых и образовательных проектах;
- Записывать аудиокниги и дубляж;
- Участвовать в микробюджетных и студенческих проектах.
Кроме того, Гильдия может отдельно разрешать участие в съёмках независимых проектов, при условии, что в них не задействованы представители AMPTP, а стороны подпишут временные договоры, выражающие согласие с требованиями SAG-AFTRA. Таким образом Гильдия уже разрешила съёмки четырёх десятков проектов, в том числе нового сезона телесериала «Избранные», эпической поп-мелодрамы Дэвида Лоури «Мать Мэри», драмы «Смерть единорога» с Полом Раддом и Дженной Ортегой, «Соперников короля Амзии» с Мэттью МакКонахи; ужастика «Пыльный кролик» с Мадсом Миккельсеном и нового режиссёрского проекта Мэла Гибсона «Риск полёта».
Кто уже пострадал от забастовки актёров
На паузу поставлено производство следующих проектов:
- «Аватар 3»;
- «Битлджус 2»;
- «Веном 3»;
- «Гладиатор 2»;
- «Дэдпул 3»;
- «Интервью с вампиром», 2-й сезон;
- «Жюри номер 2» (последний фильм Клинта Иствуда);
- «Миссия невыполнима 8»;
- «Мортал Комбат 2»;
- «Король Лев: Муфаса»;
- «Песочный человек», 2-й сезон;
- «Плохие парни 4»;
- «Андор», 2-й сезон;
- «Укрытие», 2-й сезон.
Поставлен на паузу кастинг актёров:
- «Фантастическая четверка»;
- «Моана».
Отложен старт съёмок:
- «Майнкрафт»;
- «Паддингтон в Перу»;
- Безымянный приквел «Одиннадцати друзей Оушена»;
- «Эмили в Париже», 4-й сезон;
- «Эйфория», 3-й сезон.
Заморожен препродакшен:
- «Супермен: Наследие»;
- «Форсаж 11».
Перенесены даты премьеры
Голливудские мейджоры уже стали перекраивать график выхода своих релизов. Так, например, почти на год сдвинулись премьеры некоторых фильмов Marvel. «Капитан Америка: Дивный новый мир» переехал с мая 2024 года на июль, «Мстители: Династия Канга» — с мая 2025 года на май 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — с мая 2026-го на май 2027-го.
Кроме того, Disney перенесла следующий фантастический проект Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» (дистрибуцией которого занимается Searchlight) с сентября на декабрь.
Кого не затронула забастовка
В основном забастовка не коснулась американских сериалов, которые снимают в Великобритании с участием британских актёров — они состоят в другом профсоюзе, и его деятельность сильно ограничена законами Соединенного Королевства. Итак, продолжается производство «Дома дракона» и сериала «Дюна: Сестринство», а в Таиланде британские актёры приступили к производству сериала Ноя Хоули по «Чужому». Американские актёры во главе с исполнительницей главной роли Сидни Чендлер съёмки пропускают.
Чего ждут стороны
Стороны, по всей видимости, готовятся к затяжной забастовке и собираются взять противника измором. Variety сообщает, что каждая неделя задержки крупных блокбастеров вроде «Гладиатора 2» и «Дэдпула 3» обходится студиям в 600 000 долларов — столько стоит аренда павильонов с декорациями и костюмами. Но и владельцы студий явно рассчитывают на то, что рано или поздно деньги у большинства актёров закончатся, и их решимость продолжать забастовку иссякнет.
По крайней мере, именно такой тактики, согласно словам пожелавшего остаться анонимным инсайдера, собираются придерживаться студийные боссы на переговорах со сценаристами. Не стоит забывать и о том, что из-за забастовок сценаристов и актёров страдают связанные с кинопроизводством люди, чьи интересы никакая гильдия не отстаивает: гримеры, художники-оформители, ассистенты, операторы и строители. Многие отраслевые эксперты предсказывают, что забастовки могут затянуться до осени. И тогда их последствия будут ощущаться как минимум весь следующий телевизионный сезон.
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