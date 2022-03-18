Мир фантастики. Спецвыпуск № 8 (2022). Юмористическая фантастика

Юмор всегда приходит на помощь в трудные времена. Смех отвлекает от забот, избавляет от боли, облегчает жизнь и позволяет смотреть в будущее без страха. Сейчас настали не самые простые времена – именно поэтому мы посвятили новый спецвыпуск популярному и всегда актуальному жанру юмористической фантастики.
Юмор – это лекарство, а оно не всегда сладкое. Юмор может быть не только добрым и тёплым, но также злым, горьким и беспощадным. С его помощью легко говорить о серьёзных и даже болезненных вещах. Юмористическая фантастика демонстрирует все его грани: от язвительной сатиры до забавной пародии. Мы не пытались написать историю жанра – просто хотели поделиться самыми любимыми книгами и фильмами (и не только!), к которым возвращаемся снова и снова, когда нуждаемся в заряде оптимизма.
В этом выпуске:
- высоколобый «юмор для джентльменов» и «фантастика для младших научных сотрудников», превратившиеся в массовый и коммерчески успешный жанр;
- самые известные мастера фантастического юмора и сатиры — Генри Каттнер, Курт Воннегут, Терри Пратчетт, Дуглас Адамс, Роберт Асприн, Джаспер Ффорде и другие;
- история отечественного фантастического юмора — от «Понедельник начинается в субботу» Аркадия и Бориса Стругацких и «Великого Гусляра» Кира Булычёва до пародий Андрея Жвалевского и Дмитрия Емца;
- самые знаменитые фантастические циклы и порядок их чтения — «Плоский мир» Терри Пратчетта, «Ксанф» Пирса Энтони, «МИФ» Роберта Асприна;
- юмор в фантастическом кино — от абсурдистской сатиры «Летающего цирка Монти Пайтона» до пародийной кинофантастики и ситкомов о пришельцах;
- любимая комедийная киноклассика — «Назад в будущее», «Охотники за привидениями», «День сурка»;
- самые смешные комиксы, настольные и компьютерные игры;
- рассказы Генри Лайона Олди;
- целая россыпь наших любимых цитат на все случаи жизни.
Иллюстрация на обложке: Богдан Тимченко
В продаже с 18 марта (как и прошлый номер, кстати!).
Следующий номер выйдет в мае-июне 2022.
фантастики
Как фантастика стала неотъемлемой частью сатиры и пародии в текстах Лукиана Самосатского, Апулея, Франсуа Рабле, Джонатана Свифта и других классиков 9 Юмор для леди и джентльменов
Ф. Энсти, Джеймс Кейбелл, Торн Смит и другие интеллектуалы, сочинявшие для образованных современников 12 Марк Твен
«Янки при дворе короля Артура» 13 Теренс Х. Уайт
«Меч в камне» 14 Джон Майерс Майерс
«Серебряный Вихор» 15 Интерлюдия
Генри Лайон Олди «Кое-что о драконах»
«Дипломированный чародей», «Да не опустится тьма!» 19 Гарри Гаррисон
«Стальная крыса», «Билл — герой Галактики» 22 Паломник на Землю
Рассказы Роберта Шекли 26 Фриц Лейбер
«Фафхрд и Серый Мышелов» 28 Генри Каттнер
«Мы — Хогбены», «Изобретатель Гэллегер» 30 Бесконечный карасс
Курт Воннегут и его романы — смешные, печальные, философские 34 Уильям Голдинг
«Принцесса-невеста» 36 Интерлюдия
Генри Лайон Олди «Семейная жизнь в Древней Греции»
«Ксанф» 42 Дуглас Адамс
«Автостопом по Галактике», «Дирк Джентли» 46 Роберт Асприн
«МИФы» 50 Юмор сильнее смерти
О феномене Терри Пратчетта — признанного короля юмористической фантастики 58 Терри Пратчетт, Нил Гейман
«Благие знамения» 60 Интерлюдия
Генри Лайон Олди «Кое-что про вампиров»
«Четверг Нонетот» 65 Кристофер Мур
«Хвойная Бухта» и другие истории 68 Мэтт Рафф
«Канализация, газ & электричество», «Злые обезьяны» 70 Дэвид Вонг
«В финале Джон умрёт» 71 Джон Скальци
«Люди в красном» 72 Весёлые картинки
Юмористическая фантастика в комиксах 78 Воруй, убивай, друзей подставляй!
Юмористические настольные игры 80 Интерлюдия
Генри Лайон Олди «Последнее допущение Господа»
Фантастическая сатира в советской литературе: Михаил Булгаков, Лазарь Лагин, Евгений Шварц 87 Аркадий и Борис Стругацкие
«Понедельник начинается в субботу», «Сказка о Тройке» 90 Кир Булычёв
«Великий Гусляр» 92 Макс Фрай
«Лабиринты Ехо» 94 Андрей Белянин
«Меч Без Имени» и другие сказки 96 Ольга Громыко
«Белорийский цикл», «Космоолухи» 98 Андрей Жвалевский, Игорь Мытько
«Порри Гаттер» 100 Дмитрий Емец
«Таня Гроттер» 102 Михаил Успенский
«Приключения Жихаря» 105 Интерлюдия
Генри Лайон Олди «Кино до гроба и…»
«Путешествие на Луну» Жоржа Мельеса — первая фантастическая кинопародия 110 Рыцари круглого абсурда
Как «Летающий цирк Монти Пайтона» перевернул мир юмора с ног на голову 113 Ничего святого
Взлёт и падение фантастических кинопародий 116 Когда пришельцы были смешными
1980-е — золотой век фантастических комедий 121 «Назад в будущее»
Самое смешное кино о путешествиях во времени 124 «Охотники за привидениями»
Самая успешная фантастическая комедия 126 Нереальная любовь
Фантастика в романтических комедиях: «День сурка» и все остальные дни 130 Пришельцы атакуют
Старые добрые фантастические ситкомы: «Альф», «Красный карлик», «Третья планета от солнца» и другие 136 «Шрек»
За что мы полюбили большого зелёного огра 138 Пришельцы, киборги и доктор Зойдберг
Наши любимые фантастические мультсериалы: «Джетсоны», «Футурама», «Рик и Морти» и прочие удивительные истории 143 Добро пожаловать в дурдом!
Причудливый мир юмористического аниме: «Гинтама», «Рубаки», «Коносуба», «Ванпанчмен» и не только 152 Дорога приключений
Наши любимые юмористические видеоигры 156 Интерлюдия
Генри Лайон Олди «Сказки дедушки вампира»
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