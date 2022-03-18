Мир фантастики. Спецвыпуск № 8 (2022). Юмористическая фантастика

Юмор всегда приходит на помощь в трудные времена. Смех отвлекает от забот, избавляет от боли, облегчает жизнь и позволяет смотреть в будущее без страха. Сейчас настали не самые простые времена – именно поэтому мы посвятили новый спецвыпуск популярному и всегда актуальному жанру юмористической фантастики.

Юмор – это лекарство, а оно не всегда сладкое. Юмор может быть не только добрым и тёплым, но также злым, горьким и беспощадным. С его помощью легко говорить о серьёзных и даже болезненных вещах. Юмористическая фантастика демонстрирует все его грани: от язвительной сатиры до забавной пародии. Мы не пытались написать историю жанра – просто хотели поделиться самыми любимыми книгами и фильмами (и не только!), к которым возвращаемся снова и снова, когда нуждаемся в заряде оптимизма.